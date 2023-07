EL TABLERO GEOPOLÍTICO SE MUEVE EN CONTRA DEL IMPERIO ESTADOUNIDENSE. Pepe Escobar.

Pepe Escobar.

29 de julio 2023.

El tablero geopolítico está en perpetuo cambio, y nunca más que en nuestra incandescente coyuntura actual.

Un fascinante consenso en los debates entre los académicos chinos, incluidos los que forman parte de las diásporas asiática y estadounidense, es que no sólo Alemania/UE perdieron a Rusia, quizá irremediablemente, sino que China ganó a Rusia, con una economía altamente complementaria a la propia de China y con sólidos lazos con el Sur Global/Mayoría Global que pueden beneficiar y ayudar a Pekín.

Mientras tanto, un puñado de analistas atlantistas de política exterior están ahora ocupados intentando cambiar la narrativa sobre la OTAN frente a Rusia, aplicando los rudimentos de la realpolitik.

El nuevo giro es que es una «locura estratégica» que Washington espere derrotar a Moscú, y que la OTAN está experimentando una «fatiga del donante» a medida que el belicista de Kiev «pierde credibilidad«.

Traducción: es la OTAN en su conjunto la que está perdiendo completamente credibilidad, ya que su humillación en el campo de batalla de Ucrania es ahora dolorosamente gráfica para que la vea toda la Mayoría Global.

Además, la «fatiga del donante» significa perder una guerra importante, gravemente. Como ha subrayado implacablemente el analista militar Andrei Martyanov, «la «planificación» de la OTAN es una broma. Y son envidiosos, dolorosamente envidiosos y celosos«.

Un camino creíble es que Moscú no negocie con la OTAN -un mero añadido del Pentágono-, sino que ofrezca a cada nación europea un pacto de seguridad con Rusia que haría superflua su necesidad de pertenecer a la OTAN. Eso garantizaría la seguridad de cualquier nación participante y aliviaría la presión de Washington sobre ella.

Se podría apostar a que las potencias europeas más relevantes podrían aceptarlo, pero desde luego no Polonia, la hiena de Europa, y los chihuahuas bálticos.

Paralelamente, China podría ofrecer tratados de paz a Japón, Corea del Sur y Filipinas, y posteriormente podría desaparecer una parte significativa del Imperio de Bases estadounidense.

El problema, una vez más, es que los estados vasallos no tienen autoridad ni poder para cumplir ningún acuerdo que garantice la paz. Los empresarios alemanes, extraoficialmente, están seguros de que tarde o temprano Berlín desafiará a Washington y hará negocios con la asociación estratégica Rusia-China porque beneficia a Alemania.

Sin embargo, la regla de oro sigue sin cumplirse: si un Estado vasallo quiere ser tratado como un Estado soberano, lo primero que debe hacer es cerrar las sucursales clave del Imperio de Bases y expulsar a las tropas estadounidenses.

Irak lleva años intentándolo, sin éxito. Un tercio de Siria sigue ocupado por EEUU, incluso cuando EEUU perdió su guerra por poderes contra Damasco debido a la intervención rusa.

El Proyecto Ucrania como conflicto existencial

Rusia se ha visto obligada a luchar contra un vecino y pariente que sencillamente no puede permitirse perder; y como potencia nuclear e hipersónica, no lo hará.

Aunque Moscú quede algo debilitado estratégicamente, sea cual sea el resultado, es EEUU -en opinión de los eruditos chinos- quien puede haber cometido su mayor error estratégico desde el establecimiento del Imperio: convertir el Proyecto Ucrania en un conflicto existencial y comprometer a todo el Imperio y a todos sus vasallos en una Guerra Total contra Rusia.

Por eso no hay negociaciones de paz, y se niegan incluso a un alto el fuego; el único resultado posible ideado por los psicópatas neoconservadores straussianos que dirigen la política exterior estadounidense es la rendición incondicional de Rusia.

En el pasado reciente, Washington podía permitirse perder sus guerras preferidas contra Vietnam y Afganistán. Pero sencillamente no puede permitirse perder la guerra contra Rusia. Cuando eso ocurra, y ya está en el horizonte, la Revuelta de los Vasallos será de gran alcance.

Está bastante claro que a partir de ahora China y los BRICS+ -cuya expansión se iniciará en la cumbre de Sudáfrica el mes que viene- turboalimentarán el debilitamiento del dólar estadounidense. Con o sin la India.

No habrá una moneda BRICS inminente, como señalan algunos puntos excelentes de este debate. El alcance es enorme, los sherpas sólo están en las fases iniciales de debate y aún no se han definido las líneas generales.

El enfoque BRICS+ evolucionará desde la mejora de los mecanismos de liquidación transfronterizos -algo en lo que han insistido todos, desde Putin hasta la directora del Banco Central, Elvira Nabiullina- hasta, finalmente, una nueva moneda mucho más adelante.

Probablemente se trataría de un instrumento comercial y no de una moneda soberana como el euro. Estará diseñada para competir con el dólar estadounidense en el comercio, inicialmente entre las naciones BRICS+, y será capaz de eludir el ecosistema hegemónico del dólar estadounidense.

La cuestión clave es cuánto tiempo podrá resistir la falsa economía del Imperio, deconstruida clínicamente por Michael Hudson , en esta guerra geoeconómica de amplio espectro.

Todo es una «amenaza para la seguridad nacional

En el frente de la tecnología electrónica, el Imperio ha ido sin cortapisas para imponer la dependencia económica mundial, monopolizando los derechos de propiedad intelectual y, como señala Michael Hudson,

extrayendo rentas económicas al cobrar precios elevados por los chips informáticos de alta tecnología, las comunicaciones y la producción de armas.

En la práctica, no está ocurriendo gran cosa, aparte de la prohibición de que Taiwán suministre valiosos chips a China, y de pedir a TSMC que construya, lo antes posible, un complejo de fabricación de chips en Arizona.

Sin embargo, el presidente de TSMC, Mark Liu, ha señalado que la planta se enfrentaba a una escasez de trabajadores con los «conocimientos especializados necesarios para la instalación de equipos en una planta de semiconductores«. Así que la tan alabada planta de chips de TSMC en Arizona no empezará a producir antes de 2025.

La principal exigencia del Imperio/vasallo de la OTAN es que Alemania y la UE deben imponer un Telón de Acero Comercial contra la asociación estratégica Rusia-China y sus aliados, garantizando así un comercio «sin riesgos».

Como era de prever, el Think Tankland estadounidense se ha vuelto loco, con los hackers del American Enterprise Institute afirmando rabiosamente que ni siquiera el des-riesgo económico es suficiente: lo que EEUU necesita es una ruptura dura con China.

De hecho, eso encaja con el hecho de que Washington aplaste las normas internacionales de libre comercio y el derecho internacional, y trate cualquier forma de comercio e intercambios financieros y SWIFT como «amenazas a la seguridad nacional» para el control económico y militar de EEUU.

Así pues, la pauta futura no es China imponiendo sanciones comerciales a la UE -que sigue siendo un socio comercial de primer orden para Pekín-, sino Washington imponiendo un tsunami de sanciones a las naciones que se atrevan a romper el boicot comercial dirigido por EEUU.

Rusia-RPDC se encuentra con Rusia-África

Esta misma semana, el tablero de ajedrez sufrió dos movimientos que cambiaron el juego: la visita de alto nivel del ministro de Defensa ruso, Sergei Shoigu, a la RPDC, y la cumbre Rusia-África en San Petersburgo.

Shoigu fue recibido en Pyongyang como una estrella de rock. Mantuvo un encuentro personal con Kim Jong-Un. La buena voluntad mutua conduce a la gran posibilidad de que Corea del Norte acabe uniéndose a una de las organizaciones multilaterales que labran el camino hacia la multipolaridad.

Podría decirse que se trataría de una Unión Económica Euroasiática (UEEA) ampliada. Podría empezar con un acuerdo de libre comercio entre la UEEA y la RPDC, como los firmados con Vietnam y Cuba.

Rusia es la primera potencia de la UEEA y puede ignorar las sanciones a la RPDC, mientras que los BRICS+, la OCS o la ASEAN se lo piensan demasiado. Una prioridad clave para Moscú es el desarrollo del Extremo Oriente, una mayor integración con las dos Coreas y la Ruta Marítima Septentrional, o Ruta de la Seda Ártica. La RPDC es entonces un socio natural.

Conseguir que la RPDC entre en la UEEA hará maravillas para la inversión en la BRI: una especie de cobertura de la que Pekín no goza por el momento cuando invierte en la RPDC. Eso podría convertirse en un caso clásico de mayor integración BRI-UEEA.

La diplomacia rusa al más alto nivel está haciendo todo lo posible para aliviar la presión sobre la RPDC. Estratégicamente, se trata de un verdadero cambio de juego; imagina el enorme y bastante sofisticado complejo industrial-militar norcoreano añadido a la asociación estratégica Rusia-China y poniendo patas arriba todo el paradigma de Asia-Pacífico.

La cumbre Rusia-África de San Petersburgo, en sí misma, fue otro cambio de juego que dejó apopléticos a los principales medios de comunicación occidentales colectivos. Se trataba nada menos que de Rusia anunciando públicamente, con palabras y hechos, una asociación estratégica integral con toda África, incluso mientras un Occidente colectivo hostil libra una guerra híbrida -y de otro tipo- contra Afro-Eurasia.

Putin mostró cómo Rusia posee una cuota del 20% del mercado mundial de trigo. En los 6 primeros meses de 2023, ya había exportado 10 millones de toneladas de grano a África. Ahora Rusia suministrará gratuitamente a Zimbabue, Burkina Faso, Somalia y Eritrea 25-50 mil toneladas de grano a cada uno en los próximos 3-4 meses.

Putin lo detalló todo, desde unos 30 proyectos energéticos en toda África hasta la expansión de las exportaciones de petróleo y gas y «aplicaciones no energéticas únicas de la tecnología nuclear, incluso en medicina«; la puesta en marcha de una zona industrial rusa cerca del Canal de Suez con productos que se exportarán a toda África; y el desarrollo de la infraestructura financiera de África, incluida la conexión al sistema de pagos ruso.

De manera crucial, también ensalzó el estrechamiento de los lazos entre la UEEA y África. Un panel del foro, «EAEU-África: horizontes de cooperación«, examinó las posibilidades, que incluyen una conexión continental más estrecha tanto con los BRICS como con Asia. Es posible que se esté preparando un torrente de acuerdos de libre comercio.

El alcance del foro fue impresionante. Hubo paneles de «desneocolonialización», como «Lograr la soberanía tecnológica mediante la cooperación industrial» o «Nuevo orden mundial: del legado del colonialismo a la soberanía y el desarrollo«.

Y, por supuesto, también se debatió el Corredor Internacional de Transporte Norte-Sur (INSTC), cuyos principales actores, Rusia, Irán e India, están dispuestos a promover su crucial extensión a África, escapando de los litorales de la OTAN.

Al margen de la frenética acción de San Petersburgo, Níger sufrió un golpe militar. Aunque aún está por ver el resultado final, es probable que Níger se una a su vecino Mali para reafirmar su independencia de París en política exterior. La influencia francesa también se está, al menos, «restableciendo» en la República Centroafricana (RCA) y Burkina Faso. Traducción: Francia y Occidente están siendo desalojados de todo el Sahel, paso a paso, en un proceso irreversible de descolonización.

Cuidado con los caballos pálidos de la destrucción

Estos movimientos en el tablero de ajedrez, desde la RPDC hasta África y la guerra de los chips en China, son tan cruciales como la próxima y estremecedora humillación de la OTAN en Ucrania. Sin embargo, no sólo la asociación estratégica Rusia-China, sino también los actores clave de todo el Sur Global/Mayoría Global son plenamente conscientes de que Washington considera a Rusia como un enemigo táctico en preparación de la Guerra Total primordial contra China.

Tal y como están las cosas, la tragedia aún sin resolver en Donbass mantiene ocupado al Imperio, y alejado de Asia-Pacífico. Sin embargo, Washington, bajo los psicópatas neoconservadores straussianos, está cada vez más sumido en la Fila de la Desesperación, lo que lo hace aún más peligroso.

Todo ello mientras la «jungla» de los BRICS+ turboalimentan los mecanismos necesarios capaces de marginar al «jardín» occidental unipolar, mientras una Europa indefensa se ve abocada al abismo, obligada a separarse de China, los BRICS+ y la Mayoría Global de facto.

No hace falta ser un meteorólogo avezado para ver en qué dirección sopla el viento de la estepa, mientras los Caballos Pálidos de la Destrucción traman el pisoteo del tablero de ajedrez, y el viento comienza a aullar.

Traducción nuestra

*Pepe Escobar es columnista de The Cradle, redactor jefe de Asia Times y analista geopolítico independiente centrado en Eurasia. Desde mediados de la década de 1980 ha vivido y trabajado como corresponsal extranjero en Londres, París, Milán, Los Ángeles, Singapur y Bangkok. Es autor de Globalistan: How the Globalized World is Dissolving into Liquid War (Nimble Books, 2007), Red Zone Blues: a snapshot of Baghdad during the surge, Obama does Globalistan (Nimble Books, 2009), 2030 (Nimble Books, 2020). Su ultimo libro es Raging Twenties (Nimble, 2021)

Fuente original: Sputnik International