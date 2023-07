RUSIA Y CHINA TIENEN UNA VISIÓN COMPARTIDA DE COREA DEL NORTE. M. K. Bhadrakumar.

M. K. Bhadrakumar.

Foto: El líder norcoreano Kim Jong Un estrecha la mano del ministro de Defensa ruso, Sergei Shoigu, en Pyongyang, Corea del Norte. KOREAN CENTRAL NEWS AGENCY/KOREA NEWS SERVICE VIA AP

28 de julio 2023.

La visita pionera de Shoigu a Pyongyang tiene una agenda mucho más amplia para integrar a Corea del Norte en la geoeconomía de Eurasia.

La visita de Estado de tres días, del 25 al 27 de julio, del ministro de Defensa ruso, Sergey Shoigu, acompañado de una delegación militar, a Pyongyang es la primera visita de alto nivel de este tipo realizada por Moscú en la era postsoviética. La reunión de Shoigu con el dirigente norcoreano Kim Jong Un el miércoles eleva por completo a un universo totalmente distinto lo que habría pasado por un gesto amistoso del Kremlin en el 70 aniversario del armisticio que condujo al cese de las hostilidades de la Guerra de Corea.

En el nivel más obvio, perfora un agujero en el telón de acero de sanciones que EEUU construyó en torno a Corea del Norte. Pero la visita de Shoigu, que coincide con la Cumbre Africana de San Petersburgo, presidida por el presidente Vladimir Putin, debe considerarse parte del mensaje de Rusia de que ha vuelto con fuerza al centro de la escena de la política mundial.

La guinda del pastel fue una visita guiada al arsenal norcoreano de misiles capaces de transportar cabezas nucleares, incluido su misil balístico más reciente, el Hwasong-18, que Kim realizó personalmente para la delegación militar rusa.

La Agencia de Noticias de Corea del Norte [NKNA] informó de que Shoigu entregó a Kim una carta manuscrita de Putin. En ella se comentaba que «Recordando con profunda emoción la historia de la arraigada amistad entre la RPDC y Rusia, en la conversación intercambiaron la valoración y las opiniones sobre los asuntos de interés mutuo en el ámbito de la defensa y la seguridad nacionales y sobre el entorno de seguridad regional e internacional y llegaron un consenso de opinión al respecto…” [Énfasis añadido].

La reunión entre Kim Jong Un y Sergei Shoigu en un momento importante sirve de ocasión para seguir desarrollando las relaciones estratégicas y tradicionales entre la RPDC y Rusia, tal como lo exige el nuevo siglo, y seguir impulsando en profundidad la colaboración y cooperación estratégica y táctica entre los dos países en el ámbito de la defensa y la seguridad nacionales para hacer frente al entorno de seguridad regional e internacional en constante cambio. [Énfasis añadido].

El Ministerio de Defensa ruso dijo que la visita de Shoigu «contribuirá a reforzar los lazos militares bilaterales y marcará una etapa importante en el desarrollo de la cooperación entre ambos países.»

El acento de la lectura norcoreana se pone inequívocamente en las preocupaciones de defensa y seguridad, llamando la atención sobre el volátil entorno del Extremo Oriente, y específicamente en la «colaboración y cooperación estratégica y táctica.» Moscú refutó los informes occidentales sobre la cooperación militar con Corea del Norte. Es posible que se esté abriendo una nueva página.

La visita de Shoigu tuvo lugar paralelamente a la de Li Hongzhong, vicepresidente del Comité Permanente de la Asamblea Popular Nacional de China, señalando que Rusia y China «están cerca» de Corea del Norte -tomando prestado un comentario del Global Times – en respuesta a la aceleración por parte de la Administración Biden de la profundización de una alianza trilateral entre Washington, Tokio y Seúl.

Washington está aprovechando la transición política en Corea del Sur con la elección en mayo del año pasado del presidente surcoreano prooccidental Yoon Suk-Yeol, quien dio marcha atrás en la trayectoria de política exterior independiente de su predecesor Moon Jae-In hacia Moscú y Pekín y abandonó por completo los esfuerzos por lograr una distensión con Pyongyang.

El enfoque estadounidense hacia Extremo Oriente es comparable a su estrategia en Oriente Medio, donde también solía azuzar la iranofobia y bloquear la cristalización de cualquier proceso de seguridad regional, lo que contribuyó a impulsar su presencia militar en la región y promovió la exportación masiva de armas. La principal diferencia radica en la orientación de la estrategia de Washington en Extremo Oriente, que consiste en contener a China y Rusia.

No hay duda de que EEUU está agravando la situación en Asia provocando a Pyongyang y socavando la situación en la península coreana para mantenerla en un estado de animación suspendida que puede volver a plantearse en cualquier momento. Las recientes visitas sucesivas en julio de dos submarinos nucleares estadounidenses a las bases navales surcoreanas son un ejemplo de ello.

En los últimos tiempos, el enfrentamiento congelado entre las dos Coreas se acerca constantemente a la escalada debido a la profundización de la cooperación militar entre Washington y Seúl. Un momento decisivo se produjo en abril, cuando Biden y Yoon firmaron la Declaración de Washington sobre la disuasión de Corea del Norte, que implica la creación de un grupo consultivo sobre cuestiones de la esfera nuclear y una mayor frecuencia de aparición de armas estratégicas estadounidenses, así como las visitas de submarinos nucleares a Corea del Sur.

Sin duda, el redoblamiento de esfuerzos por parte de Washington provocó una aguda reacción de Pyongyang y se está formando un círculo vicioso ante la falta de interés por parte estadounidense en volver a entablar relaciones con Pyongyang. En efecto, por tanto, los estadounidenses están agravando la situación con el pretexto de apoyar a Corea del Sur.

Dicho llanamente, esto crea una sinergia para la capacidad de EEUU de contrarrestar el eje chino-ruso en la región Asia-Pacífico. El periódico Izvestia informó la semana pasada informó la semana pasada, citando fuentes del Ministerio de Defensa en Moscú, de que se está estudiando un refuerzo del despliegue en Extremo Oriente, que podría incluir la instalación en la región de Amur de portaaviones estratégicos Tu-160 «Cisne Blanco», un bombardero estratégico supersónico multimodal con geometría de ala variable, diseñado para impactar en la retaguardia profunda a una velocidad de hasta 2000 km/h.

El experto militar Yuri Lyamin declaró a Izvestia:

Hay que prestar especial atención a Japón, con el que [Rusia] todavía tenemos disputas territoriales sobre las Kuriles del Sur. Recientemente, este país [Japón] ha aumentado sus gastos militares, y también planea desarrollar sistemas de armas de choque. Por lo tanto, es necesario reforzar nuestras fuerzas de disuasión para neutralizar la amenaza procedente de esta dirección.

Sin embargo, la geopolítica del Extremo Oriente tiene también otras dimensiones. El valor comercial de la ruta marítima del Ártico está en el punto de mira, «que es un área importante en la que China y Rusia tienen potencial y deberían reforzar la colaboración», escribió Global Times esta semana.

Rusia está probando actualmente la ruta marítima ártica con un cargamento de crudo para China, que se espera que llegue el 12 de agosto a Rizhao, en la provincia oriental china de Shandong. Esta ruta podría reducir la distancia marítima entre Europa y el nordeste de Asia en casi un tercio, en comparación con la ruta de Suez, que se utiliza actualmente para la mayoría de las exportaciones rusas de petróleo a China e India.

Sin duda, el cambio climático alimenta el interés por la navegación ártica. Pero también está estableciendo una nueva etapa de competencia de poder mundial, en la que intervienen intereses tanto políticos como económicos por el comercio entre Asia y Europa. El significado estratégico es profundo, ya que la Ruta del Norte no está bajo control estadounidense, a diferencia del Estrecho de Malaca.

El Global Times escribió:

Desde la perspectiva de la geopolítica, la planificación temprana y la precaución en cuanto a la diversificación de las rutas marítimas es primordial para la seguridad económica y comercial de China. Por lo tanto, China necesita asociarse con Rusia en el desarrollo de nuevas rutas marítimas en el Ártico por sus intereses estratégicos a largo plazo.

Baste decir que la profundización de la cooperación entre las armadas china y rusa, especialmente las patrullas conjuntas, etc., supone un cambio de juego en la geopolítica del Extremo Oriente y el Pacífico Occidental.

¿Dónde entra Corea del Norte? En pocas palabras, el puerto de Rajin, situado en la costa noreste de Corea del Norte, resulta ser el puerto sin hielo más septentrional de Asia.

Rajin podría convertirse en un «centro logístico» si se conecta con el ferrocarril transiberiano. Ya existe un ferrocarril que conecta Rusia y Corea del Norte a través del cruce del río Tumen para llegar al puerto de Rajin (según un acuerdo firmado en 2008 entre los ferrocarriles de ambos países).

Una Zona Económica Especial en Ranjin encaja, por un lado, en la red de transporte marítimo del Ártico y, por otro, entra de lleno en el grupo de puertos del nordeste de Asia a los que podrían llegar o partir los barcos que transitan por la Ruta Marítima Septentrional, tres de los cuales -Busan, Qingdao y Tianjin- son también los 10 puertos de contenedores con más tráfico del mundo.

De hecho, el complot estadounidense para mantener altas las tensiones en la situación que rodea a Corea del Norte es evidente. Convertir realmente Rajin en un centro logístico requeriría probablemente cambios masivos en la situación política de la península coreana.

La visita pionera de Shoigu a Pyongyang tiene una agenda mucho más amplia para integrar a Corea del Norte en la geoeconomía de Eurasia. Considerarlo en términos de suma cero no hará justicia a los recursos intelectuales de Rusia para planificar con visión de futuro. No se sorprendan si las conversaciones de Shoigu en Pyongyang figuran en la próxima visita de Putin a China en octubre, centrada en la Iniciativa del Cinturón y la Ruta (Belt and Road Initiative , BRI).

Traducción nuestra

Fuente original: Indian Punchline