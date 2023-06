¿HACIA QUÉ NUEVO ORDEN MUNDIAL? El fin de la dominación estadounidense y sus consecuencias. Jacques Sapir.

Jacques Sapir.

03 de junio 2023.

Cada vez es más claro que hoy nos encontramos en los albores de un nuevo orden mundial. Las transformaciones que han afectado el equilibrio de poder geoestratégico, pero también el equilibrio de poder económico y las reglas y prácticas del comercio internacional así lo atestiguan. El orden mundial que surgió al final de la Guerra Fría en 1991, y que estuvo marcado por la dominación indiscutible de la hiperpotencia estadounidense [1] , se ha fragmentado gradualmente. Pero lo que surgirá de esta fragmentación aún no está completamente definido.

Esta fragmentación podría solidificarse en una nueva Guerra Fría o también podría aparecer dentro de unos años un nuevo orden mundial, más respetuoso de los derechos de las Naciones, más centrado en los problemas comunes de estas Naciones, problemas que van desde la salvaguarda del medio ambiente social y económico, desarrollo que queda por lograr en muchos países, y más compatible con el surgimiento de un contrato social de progreso dentro de cada uno de ellos. Este es sin duda el reto más importante que tendremos que afrontar en los próximos años.

(Esta nota procede de un borrador de artículo enviado a la revista rusa Economic and Social Changes: Facts, Trends, Forecast / Экономические и социальные перемены: факты, тенденции, прогноз y que, tras ser revisado, se publicará en el número 4/2023)

Estos problemas serán luego abordados en el siguiente artículo, comenzando por recordar qué es un orden mundial, cómo el orden mundial dominante desde 1992 había comenzado a fragmentarse a partir de la crisis financiera de 2008-2010, y cómo choques sucesivos, que van desde el COVID -la pandemia del 2019 a la nueva situación geoestratégica que se desarrolla desde febrero de 2022- han acelerado esta fragmentación pero también han perfilado los contornos de un nuevo orden mundial. A continuación, se especificarán las consecuencias que esto puede tener sobre la forma y el contenido del contrato social, es decir, la dialéctica entre los factores externos y los factores internos de cambio. ¿Apuntarán estos factores en la dirección del progreso social o en la dirección de la regresión? Esta pregunta también debe hacerse.

¿Qué es un orden mundial?

La frase «cambio en el orden mundial» sin duda ha sido ampliamente utilizada desde finales de febrero de 2022 [2] . Pero, ¿qué abarca esta expresión “orden mundial”? Tiene una larga historia arraigada en la historia de las relaciones internacionales y fue utilizada por personajes tan dispares como JM Keynes [3] , G. Bush [4] o la filósofa Hannah Arendt [5] .

De hecho, es con la idea de una institucionalización de las relaciones internacionales que nació la noción de un orden mundial. Esta institucionalización hay que atribuirla a Hugo de Groot (Grotius) quien a principios del siglo XVII revolucionará la visión del Derecho aplicándolo a las personas jurídicas, es decir a los Estados [6 ] . Antes de Grotius, los derechos se consideraban esencialmente como adjuntos a los objetos. Es él quien introduce una noción de derechos como pertenecientes a las personas [7] , ya sean morales o físicos, entendiendo entonces la expresión de una capacidad de obrar o los medios para lograr tal o cual cosa. De esta forma de ver se deriva la idea de una sola sociedad de Estados que sería gobernada no por la fuerza ni por la guerra [8], sino por leyes vigentes y del mutuo acuerdo para hacer cumplir esas leyes .

Esta noción también la encontramos en Vico a principios del siglo XVIII [ 10 ] . Es por tanto entre el final de las Guerras de Religión y el surgimiento de lo que se denomina “período clásico”, que emerge gradualmente esta idea de derecho internacional y consecuentemente de un orden mundial [11 ] . Estas ideas las encontramos en el Tratado de Westfalia [12] , en cuanto este Tratado reconoce el principio de igualdad de los Estados y el de la soberanía tanto exterior como interior, y, posteriormente, en el siglo XIX , en el Congreso de Viena de 1815 [13] . Sin embargo, en ese momento, este orden era global solo existía en la medida en que las potencias europeas se definían como el “mundo”.

Las ideas y los conceptos utilizados por Grotius conocerán una nueva juventud entre finales del siglo XIX y los intentos de limitar la violencia en los conflictos armados [14] , y el primer conflicto mundial con el Tratado de Versalles [15] y el nacimiento de la Sociedad de Naciones en 1920 [16] . Como sabemos, muchas de las ideas contenidas en la carta de la Sociedad de las Naciones fueron retomadas posteriormente en 1944-45 en la de las Naciones Unidas [17] . Estas nociones encontraron rápidamente su punto de aplicación en el comercio internacional, en materia monetaria y en la economía en general, como lo demuestra la cita de Keynes que se hace en el contexto de un proyecto de Banco Central internacional. Los acuerdos de Bretton-Woods en 1944 [18], acuerdos que dieron a la Unión Soviética un lugar de observador, luego el Tratado de La Habana [19] , desgraciadamente muerto, y la creación del GATT, dan testimonio de ello. Por tanto, podemos considerar que, detrás de la expresión orden mundial, se encuentran todas las relaciones de poder entre los Estados, relaciones de poder tanto institucionalizadas como determinadas por las normas del derecho internacional.

El concepto de orden mundial se aplica perfectamente a un sistema institucionalizado de relaciones internacionales [20] . Se entiende que la aplicación de normas, que se agrupan bajo el término derecho internacional, es mejor que la aplicación de la fuerza bruta. Todavía es necesario, sin embargo, que estas reglas se apliquen por igual a todos los países y que un país no decida por sí mismo, y menos crear nuevas reglas sin consultar con las otras Naciones. Así lo reiteró Vladimir Putin el 10 de febrero de 2007 durante su discurso en la Conferencia de Seguridad de Munich [21] . Esta es la posición de India hoy frente a lo que percibe como la aplicación de un “doble rasero” con respecto a la posición de Rusia [22] .

Además, un orden mundial polarizado por una gran potencia, Gran Bretaña antes de 1914 y Estados Unidos desde 1945 y en particular desde 1991, plantea el problema de las relaciones entre países dominantes y países dominados. Tal orden mundial nunca ha sido igualitario entre las naciones involucradas, y este es particularmente el caso del orden económico internacional encarnado por la OMC [23] . Puso en desventaja a los países anteriormente colonizados (o creados por la colonización) y, en general, a los países menos industrializados [24] . De hecho, este orden mundial resultó del acuerdo de los países ricos y poderosos [25] .

No es de extrañar que se discutiera. Ha tenido múltiples encarnaciones. El orden internacional de 1944-45 ya no es el que prevaleció desde 1949 hasta principios de la década de 1960, cuando recayó sobre los países aliados de Estados Unidos y excluyó, de hecho, a la URSS, a China y a todos los comunistas. países. Cambió nuevamente a principios de la década de 1970 cuando Estados Unidos impuso el principio de tipos de cambio flotantes . De hecho, con la descomposición de los acuerdos de Bretton-Woods, hizo su entrada la noción de sistema monetario internacional y luego de orden monetario internacional, como una de las formas de un orden internacional más general. Esto conduce a centrarse en el papel del dólar estadounidense [27] .

La idea del surgimiento de un «nuevo» orden mundial, diferente tanto del resultante de 1945 y la Guerra Fría, como de la dominación de los Estados Unidos de América tras el colapso de la URSS, ha surgido desde principios de la década de 2000. [28] . Este orden mundial ya no estaría polarizado por uno o un pequeño número de países. Sería, en el sentido más amplio del término, multipolar. Sin duda, el primero en hablar de ello fue John Maersheimer [29] . Poco a poco se fue afirmando la idea de que el orden mundial, tal como había sido reconstituido desde el final de la URSS bajo el dominio de los Estados Unidos, estaba siendo cuestionado por el ascenso del poder de las economías emergentes.[30 ]. Con esta idea también surgió la noción de que un conflicto entre Estados Unidos y China era posible, luego temible, incluso inevitable [31] . El orden mundial finalmente se encontró dividido entre tres polos para aquellos que esperaban que Europa pudiera tener un papel [32] .

1. Evolución del comercio internacional desde la crisis financiera de 2008-2010 y la aparición de fragmentación

El orden mundial, como hemos dicho, siempre ha reflejado el equilibrio de poder. En particular, en su dimensión de orden económico mundial, no sólo ha reflejado las diferencias de riqueza entre las naciones, sino también su poder geoestratégico implícito o explícito. Estados Unidos había surgido, a principios de la década de 1990, de la desaparición de la Unión Soviética, como la potencia hegemónica que ostentaba una forma de imperio mundial [33] . Estados Unidos tenía, a principios de la última década del siglo XX, de supremacía total, tanto militar como económica, tanto política como cultural. El poder estadounidense reunió entonces todas las características del «poder dominante», capaz de influir en todos los actores sin tener que usar su fuerza directamente después de la demostración que acababa de brindar, y sobre todo de establecer su hegemonía sobre el espacio político internacional, en particular al imponer sus representaciones explícitas e implícitas así como su discurso [34] .

Sin embargo, esta hegemonía, que también se refleja en la adopción generalizada de reglas de libre comercio con la transición del GATT a la OMC en 1994 [35] , se derrumbará gradualmente ante crisis financieras que Estados Unidos no podrá y no podrán controlar, los fracasos militares (en Irak y Afganistán), y la rápida aparición de nuevas potencias (China, India, Brasil, pero ahora también Indonesia y Turquía) o antiguas que han sabido reinventarse (Rusia) [ 36] .

La crisis financiera de 2008-2010, apodada como la «crisis subprime», fue un momento importante en el cuestionamiento del orden mundial que se había manifestado en 1991-1992, así como supuso una gran reorganización del orden económico [ 37 ] . Pero, no fue el único. La crisis financiera conocida como la “crisis asiática” de 1997-1998, que marcó tanto el comienzo del papel internacional de China [38] como el comienzo de la reconstrucción de Rusia [39] , en gran medida lo prefiguró [40] .

De hecho, este orden mundial que se asemejaba a una Pax Americana [41] se está desintegrando rápidamente tanto por las incapacidades y errores cometidos por los líderes de los Estados Unidos como por el ascenso al poder de otras potencias. La globalización, que había sido aceptada como el único marco para las actividades económicas, en realidad comenzó a desmoronarse y a ser cuestionada incluso antes de la crisis de 2008-2010 [42] , una desintegración que naturalmente se aceleró después de esta crisis [43] .

Figura 1

De hecho, si comparamos los países que hoy forman los BRICS con el grupo G-7, vemos que su participación en el PIB mundial (calculado en PPA) era respectivamente 46% y 16% en 1992.

Cuadro 1

Países del G-7 Países BRICS Canadá, Francia, Alemania, Italia, Japón, Reino Unido y Estados Unidos de América Brasil, Rusia, India China y Sudáfrica Países considerados «aliados» de los países del G-7 Países que han solicitado la membresía BRICS Australia, Austria, Bélgica, Grecia, Hungría, Irlanda, Corea del Sur, Países Bajos, Nueva Zelanda, Noruega, Polonia. Portugal, Rumania, Singapur, España y Suecia Argelia, Argentina, Arabia Saudita, Baréin, Egipto, Emiratos Árabes Unidos, Indonesia, Irán

En 2008, cuando estalló la “crisis subprime”, esta participación subió al 36% para el G-7 y al 24% para los BRICS. Cuando llegue la pandemia de COVID-19, en 2020, los países del G-7 y los BRICS estarán empatados en un 31 %. Si ahora observamos la participación respectiva del grupo G-7 y los «aliados» y la de los BRICS y los países identificados que solicitaron oficialmente su membresía en los BRICS en 2023 [44], la evolución es aún más sorprendente . La participación es 58% y 25% del PIB mundial en 1992; sube al 41% y al 39% en 2020. La transformación de las relaciones económicas de poder ha sido una realidad, tanto evidente como masiva, en los últimos treinta años. En realidad, marca el fin de un orden económico demasiado centrado exclusivamente en los países occidentales.

Este orden económico se basaba en un orden social dentro de estos países. La globalización había permitido el establecimiento de un contrato social particular a partir de los años 1980-1990. A cambio de bajos salarios, «justificados» por la baja inflación inducida por la competencia global resultante de la apertura de las economías tras los tratados de libre comercio que se multiplicaron con la transformación del GATT en la OMC en 1994 (y en Europa del «mercado único» [45] ) pero también impuesto por el alto desempleo [46] (alimentado por los flujos de inmigración), a las clases trabajadoras de los países desarrollados se les ofrecieron productos de consumo a bajo costo de los recién industrializados [47]. Esto hizo soportable el sistema, a pesar de un fuerte aumento de las desigualdades sociales [48] inducidas por la dominación del ámbito financiero y actividades asociadas [49] . El rápido desarrollo del ámbito financiero desde finales de la década de 1990 ha generado un sistema rentista de carácter particular [50] que se lleva gran parte del valor creado en las actividades productivas.

Esta situación, y el aumento de la distorsión en la distribución del ingreso, conduce entonces a una tendencia a la desaparición de las clases medias [51] , ya la relegación territorial de estas antiguas clases medias caídas [52] . La destrucción planificada de gran parte de la industria, a excepción de ciertos sectores más o menos conservados, alimentó este desempleo, obligó a estas economías a una terciarización acelerada e indujo cambios sociales que terminaron por fragmentar la sociedad, dando lugar a lo que un sociólogo denominó una “sociedad archipiélago” [53] y reduciendo su capacidad para resistir estos cambios. Los movimientos de protesta resultantes, los «chalecos amarillos» [54]el movimiento contra la reforma de las pensiones en Francia, el Brexit en el Reino Unido y la elección de D. Trump en los Estados Unidos [55] , dan testimonio de la crisis social inducida por este modelo de desarrollo. El hecho de que el Brexit desencadenó el inicio de la reconfiguración política en Gran Bretaña [56] , que culminó con la aplastante victoria de Boris Johnson en las elecciones de finales de 2019 [57] , es un buen síntoma de ello. La violencia de la represión policial, particularmente en el caso del movimiento de los «chalecos amarillos» , [58] también indica hasta qué punto el orden social interno ha sido cuestionado por este movimiento.

Los cambios que se han descrito a nivel internacional reflejan pero también naturalmente cuestionan este pacto social. En adelante, si no es erróneo hablar de desglobalización del mundo, ésta también debe entenderse como una desoccidentalización de éste [59] .

Este proceso de desglobalización no se limita al simple poder de las economías. Implica un cuestionamiento progresivo de las reglas de la OMC y un libre comercio generalizado. Este cuestionamiento puede aparecer como un cuestionamiento del multilateralismo. La crisis del sistema multilateral de comercio es de hecho profunda y refleja el cuestionamiento del orden económico internacional . Así, la OMC se encuentra en competencia con acuerdos bilaterales, regionales y megarregionales, incluso en materia de solución de controversias, para los cuales se prevén mecanismos de arbitraje. Pareciera que la OMC es incapaz de adaptarse al nuevo contexto de conducción de las políticas económicas cuando está “llamada a reinventarse” [61]. Es ahí, en realidad, donde se miden los límites del intento de imponer una forma de orden mundial mediante reglas que, a la vez, ya no son soportables por grupos de países [62 ] . Al mismo tiempo, la participación de los países BRICS en el comercio internacional siguió aumentando.

Figura 2

También cabe señalar que los países BRICS siguen estando en gran medida subrepresentados, ya sea en relación con su participación en el PIB mundial o en el comercio mundial, en las organizaciones internacionales, un hecho que solo puede debilitar la legitimidad del (viejo) orden mundial.

Cuadro 1

Acciones de los BRICS en las principales organizaciones internacionales

Banco Mundial AIF MIGA IMF Cuota DEG Paises Nº votos % total Nº votos % total Nº votos % total Nº votos % total millón % del total Brasil 54,264 2.11 478.0 1.66 2.83 1.3 111.9 2.22 11.0 2.32 Rusia 67.26 2.62 90.65 0.31 5,752 2.64 130.5 2.59 12.9 2.71 India 76,777 2.99 835.2 2.89 1,218 0.56 132.6 2.63 13.1 2.76 China 131,426 5.11 661.0 2.29 5,754 2.64 306.3 6.08 30.5 6.41 Sudáfrica 18,698 0.73 74.37 0.26 1,886 0.86 32,0 0,63 3.1 0,64 Total 348,425 13.56 2,139.1 7.41 17.44 8.0 713.2 14.15 70.6 14.84

IDAL, Asociación Internacional de Fomento; MIGA, Organismo Multilateral de Garantía de Inversiones. Fuente: Liu Z.. & Papa M., “Can BRICS De-dollarize the Global Financial System” en Elements in the Economics of Emerging Markets , Cambridge University Press, enero de 2022, Tabla 5, p. 56.

Pero este cuestionamiento del multilateralismo en realidad lo inició uno de los países que más había hecho por imponerlo: Estados Unidos. La implementación de diversas medidas, como la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero , ley aprobada en 1977 [63] pero que cobró toda su importancia con una modificación en 1998 y su aplicación agresiva a partir de la década de 2000 [64] , y el Impuesto a las Cuentas Extranjeras Compliance Act de 2010, se vio considerablemente agravada por la decisión de las autoridades estadounidenses de considerar que cualquier uso del dólar colocaba automáticamente a las empresas extranjeras bajo el alcance de la ley estadounidense.

Esto se llama el principio de extraterritorialidad. En 2016 se redactó un informe parlamentario sobre este problema [65] . El principal problema radica en que las transacciones que debían honrarse son contratos celebrados en dólares . Sin embargo, en este caso, las transacciones necesariamente deben pasar por un banco estadounidense para «comprar» dólares, por lo que se rigen por la ley estadounidense. Empresas francesas (Alstom [66] , Technip) y bancos (BNP-Paribas, luego Crédit Agricole y Société Générale) fueron condenados a través de estos procedimientos.

Estas medidas han continuado bajo la administración de Donald Trump. Además, en 2014, la Unión Europea se unió a una política de sanciones económicas contra Rusia y no reaccionó en la práctica a las sanciones decididas por Estados Unidos contra Irán [67] . A través de esta política de “sanciones económicas”, ya sea contra Cuba, Irán, Rusia o Venezuela, Estados Unidos y la Unión Europea [68] han acelerado el fenómeno de la desglobalización.

La retirada estadounidense del acuerdo de Viena con Irán (el Plan de Acción Integral Conjunto [69] ), no tenía como objetivo exclusivo aislar a Irán mediante sanciones económicas. Por temor a represalias por la aplicación extraterritorial de la ley estadounidense, la denuncia de este acuerdo permitió atacar a Francia y Alemania. Aparte de Italia y Grecia, que negociaron directamente con Estados Unidos sin pasar por Bruselas, ningún otro Estado europeo ha podido beneficiarse hasta ahora de las exenciones estadounidenses a las exportaciones de petróleo iraní. Esta retirada unilateral ha generado fuertes repercusiones económicas para las empresas europeas y, en particular, para las empresas francesas como PSA, Renault, Total y Airbus [70] .

Al mostrar que el comercio y las normas asociadas a él podían interrumpirse por razones esencialmente políticas, los Estados Unidos demostraron que estos intercambios y estas normas correspondían menos a un orden mundial que a la política de los Estados Unidos [71 ] . Una nota de la DGSI [72] establece así que « las empresas francesas que operan en estos sectores (sectores de alta tecnología como la aeronáutica, la salud y la investigación) son objeto de ataques dirigidos, en particular a través de disputas legales, intentos de captura de información y interferencia económica ” [73] .

Finalmente, el orden internacional también se ha derrumbado en el terreno monetario. Este se basó, desde el final de los acuerdos de Bretton-Woods en 1973, en un sistema que puede describirse como un patrón dólar [74] y que rápidamente suscitó numerosas críticas [75] . Este sistema siempre ha sido disfuncional [76] , pero esto se hizo evidente a principios de la década de 2000 [77] . La creación de la EURO en 1999 no cambió esta situación [78], en la medida en que la participación del EURO en las reservas de los distintos Bancos Centrales no hubiera superado la suma de las participaciones de las monedas de los países que habían adoptado esta moneda única. Esta participación, después de experimentar un movimiento que la acercaba a la suma de las monedas europeas existentes antes del euro, también ha experimentado una caída bastante significativa desde 2010. La participación del dólar estadounidense también ha caído, pero se mantuvo por encima del 60% antes del euro. Crisis del COVID-19.

Figura 3

Si tanto el dólar como el euro cayeron fue por la subida de “otras monedas” utilizadas como reservas por los bancos centrales. Era pues claro, y esto a partir de 2010, que estábamos en presencia de una tendencia hacia la fragmentación del sistema monetario internacional, tendencia inducida en parte por razones de seguridad geopolítica [79] . Pero, esta tendencia fue lenta. Por razones institucionales, como su uso masivo como unidad de cuenta en muchos mercados de productos básicos, así como por razones de conveniencia práctica [80] , el dólar seguía siendo, en vísperas de la pandemia, la moneda dominante del sistema. moneda internacional [81] .

2. El choque del COVID-19 y la convulsión de la situación geopolítica

Estas tendencias, que ya eran perceptibles a fines de la década de 2010, y en particular el final de lo que algunos autores han llamado hiperglobalización [82] . Sin embargo, adquirieron una nueva realidad entre 2020 y 2023.

En los tres años y medio que nos separan del inicio real de la pandemia, el mundo ha sufrido una serie de shocks sanitarios, económicos y geopolíticos sin precedentes. Las consecuencias sólo se percibirán plenamente a finales de la década. Las múltiples rupturas en las cadenas productivas que abastecen la producción, debido a los confinamientos vinculados al COVID-19 [83] , han socavado una economía globalizada y sensibilizado a muchos países sobre la vulnerabilidad derivada de estas cadenas. Estas disrupciones parecen haber tenido un mayor efecto en 2021 en economías donde el aparato industrial era significativo (Alemania) que en economías donde la participación de los servicios era mayor [84] . Dos autores del banco BNP-Paribas pudieron así escribir:

…la pandemia de Covid-19 ha puesto de manifiesto, una vez más, que en determinados sectores clave, como los equipos informáticos, los semiconductores y los productos farmacéuticos, la economía mundial se ha vuelto muy dependiente del este y sudeste de Asia. En estas regiones, se han creado clústeres industriales para explotar las economías de escala. Sin embargo, en esta búsqueda de sitios industriales adecuados, las empresas no han prestado suficiente atención a la seguridad de la cadena de suministro y otras áreas de preocupación, como los aspectos medioambientales y geoestratégicos. Esto ha resultado en un debilitamiento de las cadenas de suministro, debido a la ausencia de proveedores sustitutos fuera de estos clústeres [85].

Naturalmente, las nuevas sanciones impuestas a Rusia desde finales de febrero de 2022 han provocado nuevos sobresaltos. Estas sanciones se sumaron a las que venían aplicándose desde 2014/2015 [86] . Las nuevas sanciones tenían un componente monetario y financiero (prohibición de suministrar divisas occidentales al Banco Central de Rusia, exclusión de determinados bancos rusos del sistema SWIFT [87] ), y un componente comercial similar a un embargo [88] .

Además de la fuerte reducción del comercio entre los países de la Unión Europea y Rusia, estas sanciones han provocado la segmentación del comercio mundial entre países que aplican las sanciones, como Estados Unidos, Canadá, países de la Unión Europea, Japón, Corea del Sur, Singapur, Australia y Nueva Zelanda y países que se niegan a aplicarlas como China, India, Indonesia, Malasia, países de Oriente Medio (incluida Turquía, a pesar de ser miembro de la OTAN), los países de África y la mayoría de los países de América Latina. Si el discurso sobre el «aislamiento» de Rusia parece ser una fantasía de Occidente [89], la segmentación del comercio mundial es una realidad. Además, y esto incluso antes de las sanciones, parece que Rusia había tomado precauciones ante la amenaza de nuevas sanciones [90] .

Las sanciones y la creciente segmentación del comercio internacional que han inducido han tenido consecuencias significativas para el crecimiento global. Además de la aceleración de la inflación, provocada inicialmente por la crisis del COVID-19, han aumentado la brecha entre los países emergentes y en desarrollo, y en particular los de Asia y los países desarrollados. Los países de la Unión Europea aparecen así notoriamente rezagados [91] . No solo sufrieron un mayor susto a raíz de la pandemia de la COVID-19, y ello a pesar de las ayudas públicas que pueden haber sido considerables [92], pero su recuperación económica ha sido menos rápida. Las convulsiones geopolíticas que han afectado al mundo desde febrero de 2022 han provocado un menor crecimiento, y esto se refleja en particular en las previsiones realizadas para 2023 y 2024.

Desde este punto de vista, la aplicación de las sanciones tuvo efectos nocivos sobre las economías que decidieron estas sanciones (y en particular las de la Unión Europea) al menos tan importantes como sobre el país objetivo, Rusia [93 ] .

Gráfico 2

Tasas de crecimiento del PIB de los principales grupos de países desde la pandemia de Covid-19

2019 2020 2021 2022 2023 2024 Mundo 2,80% -2,80% 6,30% 3,40% 2,80% 3,00% Economías desarrolladas 1,70% -4,20% 5,40% 2,70% 1,30% 1,40% de los cuales: Unión Europea 2,00% -5,60% 5,60% 3,70% 0,70% 1,60% De los cuales: zona EURO 1,60% -6,10% 5,40% 3,50% 0,80% 1,40% Estados Unidos 2,30% -2,80% 5,90% 2,10% 1,60% 1,10% Japón -0.40% -4,30% 2,10% 1,10% 1,30% 1,00% Economías emergentes y en desarrollo 3,60% -1,80% 6,90% 4,00% 3,90% 4,20% De los cuales: Asia emergente 5,20% -0.50% 7,50% 4,40% 5,30% 5,10% Europa emergente 2,50% -1,60% 7,30% 0,80% 1,20% 2,50%

2023 y 2024 son previsiones. 2022 son estimaciones. Fuente: FMI, Perspectivas de la economía mundial, Apéndice A,

https://www.imf.org/en/Publications/WEO/Issues/2023/04/11/world-economic-outlook-abril-2023#statistical

Figura 4

Esto también se refleja en una aceleración de la evolución de las monedas. El dólar estadounidense parece estar acelerando su caída en la participación de las reservas del banco central. De hecho, las tendencias hacia la desdolarización del comercio internacional [94] , y en particular el proyecto de una moneda BRICS común [95] , parecen haber sido inducidas por la instrumentalización política del dólar estadounidense [96] así como por la congelación de los activos del Banco Central de Rusia, incluso si, sobre este último punto, existen importantes incertidumbres en la Unión Europea.

Cabe señalar que este proceso no ha beneficiado fundamentalmente al EURO pero sí a todas las “otras monedas”, incluyendo el Yuan convertible, el Franco Suizo o la Libra Esterlina. De hecho, estamos en presencia de un movimiento de cuestionamiento del sistema monetario internacional, es decir, del orden monetario mundial.

Figura 5

La crisis del orden mundial que data de 1992 se ha hecho evidente con la crisis provocada por el COVID-19 y los trastornos geoestratégicos que se han producido a partir de 2022. La economista jefe del Banco Mundial, Sra. Carmen Reinhart, lo reconoció ella misma: “ Covid- El 19 es el último clavo en el ataúd de la globalización ” [97] . Ella no es la única. El Sr. Kemal Dervis, en una columna publicada en junio de 2020 por Brookings Institution, uno de los “think tanks” más famosos del Partido Demócrata, agregó: “Dado que la catástrofe de la COVID-19 ha puesto al descubierto las vulnerabilidades inherentes de una economía global hiperconectada y justo a tiempo, una retirada de la globalización parece cada vez más inevitable. Hasta cierto punto esto puede ser deseable ” [98] . Esta afirmación es significativa, porque Brookings ha sido uno de los centros de influencia que más ha trabajado por la globalización o “globalización”.

Algunos llamaban la atención sobre este fenómeno antes de la crisis sanitaria, como el de Harold James, escrito para el aniversario de la crisis de 2008 [99] . Este mismo Harold James, profesor de historia y relaciones internacionales en la Universidad de Princeton, también habló del “desafío global” que representa esta desglobalización [100] . En 2022, Joseph Stiglitz señaló los fenómenos de «re-shoring» y «friendly-shoring», fenómenos que dan testimonio de un proceso de fragmentación y desglobalización, al mostrar cómo pueden aparecer como respuesta a los errores de la globalización [101 ]. En su discurso de octubre de 2022 en la Universidad de Georgetown (Washington DC), Kristalina Georgieva, Presidenta del FMI, tomó nota de estas transformaciones [102] . El paradigma del libre comercio se ha hecho añicos [103] . El retorno del proteccionismo, que había comenzado a manifestarse abiertamente con la crisis de 2008-2010 [104] , tiende –por las sanciones y contrasanciones– a acelerarse.

Estamos ahora en presencia de un claro riesgo de segmentación del mundo entre lo que podría llamarse un “Occidente colectivo” y un “Sur colectivo” [105] . Este último tiende a estructurarse en torno a los BRICS, que se mide en términos de solicitudes de ingreso, pero también, y esto se nota menos, en torno a la OCS [ 106] . Si bien esta oposición es inevitable debido al comportamiento de países como Estados Unidos o Gran Bretaña, cuya ex Primera Ministra, la Sra. Truss, de hecho llamó a constituir el G-7 en una OTAN económica [107 ], que sólo puede aparecer como un intento desesperado de los antiguos dominantes por hacer sobrevivir su dominación. Pero no podemos conformarnos con esta situación que es claramente subóptima en cuanto al tratamiento de los temas de salvaguardia del planeta y desarrollo igualitario. Si eventualmente emerge un nuevo orden mundial, es posible que sea, por ser multipolar, mucho menos desigual que aquel al que sucederá.

3. ¿Qué evolución para el contrato social interno de los países?

Los cambios en el orden mundial que se han presenciado desde finales de 2019 han significado el fin del contrato social implícito que ha dominado en los países desarrollados. Esto dio lugar a un fuerte aumento de los precios [108] , en gran parte debido a la ruptura de las cadenas de suministro mundiales [109] y, en segundo lugar, a las consecuencias de las sanciones económicas y las interrupciones que causaron en el comercio mundial. Pero también fuimos testigos de una toma de conciencia, más o menos rápida y más o menos significativa según el país considerado, de que la continuación del modelo de crecimiento ligado a la desindustrialización ya no era posible [110] .. Esta toma de conciencia es naturalmente más rápida en Europa, que se encuentra directamente amenazada por la ruptura de las relaciones económicas con Rusia [111] , y que corre el riesgo de una creciente marginación (y vasallaje bajo la tutela de los Estados Unidos) en el orden mundial futuro [ 112] .

Además, la conciencia de los límites ecológicos del viejo modelo de crecimiento, límites que con demasiada frecuencia se reducen a la cuestión del cambio climático pero que en realidad incluyen la cuestión de los residuos y la contaminación del suelo y el agua, también se ha afirmado a través del choque social inducido por la pandemia del COVID-19.

Para otros países, incluida Rusia, esta es la estrategia de desarrollo adoptada desde la década de 2000 y basada en lazos recíprocos de dependencia con las economías europeas [113] , lazos formados por la venta de energía barata contra inversión industrial e importaciones de bienes manufacturados y tecnología, que ha sido invalidado. En un contexto de fuerte crecimiento económico, Rusia atrajo activamente inversión extranjera directa y localizó la producción utilizando tecnologías extranjeras. [114]. Este modelo, naturalmente, se ha visto socavado por las nuevas sanciones. El caso de la industria del automóvil es el más conocido, pero está lejos de ser el único. Pero, el desarrollo de una estrategia de sustitución de importaciones, hizo posible subir el listón [115] . Esto permitió un comienzo de diversificación de las exportaciones, correspondiendo además al modelo canónico del comercio internacional [116] . Así, con la nueva situación geoestratégica que se viene gestando desde febrero de 2022, parece que debe prevalecer un nuevo modelo de desarrollo [117] , aunque hoy son las limitaciones (y oportunidades) de mediano plazo las que siguen siendo importantes [ 118] .

Rusia no está sola en este caso. India bien podría, dentro de unos meses, enfrentarse a un cuestionamiento similar. Por último, China ha comenzado a volver a centrarse en su mercado interior [119] y podría acelerar este proceso [120] . En general, el grado de apertura de los BRICS ha tendido a disminuir en los diez años transcurridos desde la crisis de 2008-2010. Los países BRICS han buscado reducir su dependencia del comercio internacional y este proceso debería acelerarse naturalmente en las circunstancias actuales marcadas por una creciente politización del comercio internacional.

Para los países desarrollados, la vieja estrategia, o el viejo modelo de crecimiento, podría medirse por la participación de los servicios en el PIB, una participación que ha crecido constantemente desde la década de 1970 y que hoy en día se ha vuelto muy importante. Esta participación fluctúa entre 69% y 79%.

Gráfico 3

Desglose del PIB por sectores de origen, Promedio 2011-2018

Sectores Francia Alemania Italia EE. UU. Japón* China India** Agricultura, Silvicultura, Pesca 1.8 0.9 2.2 1.1 1.0 8.6 16.4 Industria 14 25.6 19 15.7 23.4 35.7 18.9 Construcción 5.7 4.6 4.7 3.9 5.5 6.9 7.0 Servicios 78.5 68,9 74.1 79.3 70.1 48.8 57.7

** Promedio 2016-2019, https://stats.oecd.org/Index.aspx?DatasetCode=SNA_TABLE1

*Promedio 2016-2021, https://stats.oecd.org/Index.aspx?DatasetCode=SNA_TABLE1

Fuente: FMI, OCDE

Se han presentado cifras para China e India a modo de comparación. El promedio está entre 49% y 58%. Como puede verse en la Tabla 3, los países occidentales han visto cómo sus economías se terciarizaban masivamente [121] . Este fenómeno no es nuevo [122] , y en un cierto número de casos puede estar justificado. Pero probablemente llegó a su clímax con la extensión del libre comercio y el contrato social implícito que permitió. De hecho, el nivel de desarrollo de China es similar al de los países occidentales, pero la proporción de servicios es mucho menor allí. Sin embargo, los servicios -salvo algunos sectores como los financieros- ofrecen salarios más bajos que en la industria y la construcción.

Desde este punto de vista, es interesante observar la evolución observada y probable de Rusia (tabla 4). En 2016, estaba cerca de Alemania y, en general, en una situación intermedia entre los países desarrollados y China. Parece, desde el inicio de los enfrentamientos armados en Ucrania, haber tomado otro camino y tiende a acercarse a India y China.

Cuadro 4

Desglose del PIB por sector de origen: Rusia

Sectores 2016 2022** 2023*** Agricultura, Silvicultura, Pesca 4.8 4.3 4.3 Industria* 25.7 31.1 31.6 Construcción 6.2 5.2 5.3 Servicios 63.3 59.4 58.8

Fuentes: OCDE, ROSSTAT y https://rosstat.gov.ru/storage/mediabank/22_20-02-2023.html

* Incorporando el transporte de electricidad, calor, gas y agua

** Estimados

*** Pronósticos

La política del gobierno parece tomar la dirección de lo que un sociólogo ucraniano describió como «keynesianismo militar» [123] , a través de una ayuda significativa a las fracciones de la población involucradas en el esfuerzo bélico, pero también a través del volumen de pedidos públicos para el armamento. sector [124] . La tasa de utilización de la capacidad productiva [125] , que es un buen indicador de la actividad industrial, habría alcanzado – según información proporcionada por UNICREDIT [126] – 86% a principios de 2023. Sin embargo, en modo “normal” actualmente se está alrededor del 78% al 82% dependiendo del país [127]. Esto significa que la actividad industrial es actualmente muy elevada en Rusia. Si a esto añadimos los esfuerzos que se están realizando para sustituir parte de las importaciones por productos nacionales, podría ponerse en marcha un modelo de desarrollo basado en la industria, en la transformación de las materias primas y no en las exportaciones. Tal modelo sería lógicamente más igualitario que el modelo de dependencia recíproca desarrollado anteriormente. Pero probablemente requerirá algún tipo de planificación [128] .

Para los países occidentales, tal cambio plantea muchos problemas. Si el objetivo de la reindustrialización, unido al de hacer la industria mucho más compatible con las exigencias ecológicas, ha sido efectivamente adoptado en Francia como en los Estados Unidos, y en este país el IRA da testimonio de ello [ 129 ] , este objetivo implica inversiones colosales, en particular para descarbonizar la producción de energía. Implica también poner el sector financiero al servicio de una economía centrada en la producción de bienes y servicios públicos y una coordinación de esfuerzos que tampoco parece posible sin algún tipo de planificación [130 ]. Sin embargo, podemos ver que se forma una brecha significativa entre el discurso político y la realidad de la acción. El caso de la reforma de las pensiones en Francia en el primer trimestre de 2023 muestra claramente que la dimensión financiera sigue muy presente dentro de la política económica del gobierno. Además, el auge de comportamientos autoritarios dentro del aparato de gobierno, la radicalización del discurso, hace temer otro desenlace que el de la reconstrucción del pacto social sobre la base de la reindustrialización.

Conclusión

Desde principios de 2022, hemos sido testigos de una aceleración de las transformaciones que ya habían estado operando durante al menos una década en la economía global. Estas transformaciones firman la sentencia de muerte para el orden mundial surgido a principios de la década de 1990, sentencia de muerte que toma la forma del ascenso de las organizaciones no occidentales (BRICS, OCS) en la vida internacional, el restablecimiento brutal de la causa de la libertad generalizada. comercio y el sistema monetario internacional. Este cambio en el orden mundial toma la forma de una desoccidentalización del mundo y pretende, con razón o sin ella, hundir sus raíces en el movimiento de descolonización de los años cincuenta y sesenta.

Pero estas transformaciones también afectan el pacto social, ya sea implícito o explícito, que funcionó en la mayoría de los países desarrollados y en vías de desarrollo. Enfrenta a los países desarrollados con la imposibilidad de continuar por el camino que les ha tocado desde principios de la década de 1990. pasado de los países desarrollados. En ambos casos, se establece que el Estado estará llamado a desempeñar un mayor papel -directa e indirectamente- en la actividad económica y en la estructuración de la sociedad. Sin embargo, no es seguro que este papel vaya acompañado de un progreso social significativo y podría, por el contrario, resultar en un orden interno más coercitivo y más desigual.

*Jacques Sapir es Director de Estudios de la École des Hautes Études en Sciences Sociales (EHESS) y dirige el Centre d’Études des Modes d’Industrialisation. Profesor en la Escuela Económica de Moscú, ha obtenido varios premios científicos y publicado diversos libros, entre ellos Les Économistes contre la démocratie (2002); Les Trous noirs de la science économique (2003); Quelle économie pour le XXIe siècle? (2005); y La Fin de l’euroliberalisme (2006).

Notas

(1) Esta descripción de los EE. UU. como una “hiperpotencia” proviene del ex Ministro de Relaciones Exteriores de Francia (1997-2002), el Sr. Hubert Védrine. Védrine H., Los mapas de Francia en la era de la globalización , París, Fayard, 2000

[2] Gnesotto N., “A new world order”, Blogpost , París, Instituto Jacques Delors, 13 de marzo de 2023, https://institutdelors.eu/publications/un-nouvel-ordre-mondial/ ; Saint-Etienne C., “El nuevo orden estratégico global”, en Les Echos, 3 de marzo de 2023, https://www.lesechos.fr/idees-debats/editos-analyses/le-nouvel-ordre-strategique-mondial -1911771 ; Husson J., “Hacia un cambio probable en el orden mundial” en La Tribune , 31 de agosto de 2022, https://www.latribune.fr/opinions/tribunes/vers-une-probable-bascule-de-l-world -order-928895.html

[3] Keynes JM, Escritos completos de John Maynard Keynes (1941), D. Moggridge, ed. MacMillan, 1980, vol. XXV fracción II, pág. 42-66.

[4] Bush GW, Discurso , 6 de marzo de 1991, Congreso de los Estados Unidos – Washington, en Le Monde Diplomatique ,

[5] Arendt H., La crisis de la cultura , París, eds. Gallimard, 1989, pág. 227.

[6] Gurvitch, G. «La Filosofía del Derecho de Hugo Grotius y la Teoría Moderna del Derecho Internacional (Con motivo del Tricentenario del De Jure Ac Pacis , 1625-1925)», en Revue de Métaphysique et de Morale , vol. 34, nº 3, 1927, pág. 365–391

[7] Grotius H., La ley de la guerra y la paz , vol. 1 & 2, Amsterdam, Pierre de Coup, 1724. Editorial moderna: Grotius H, The Law of War and Peace , París, PUF, 2005

[8] Forde S, “Hugo Grotius sobre la ética y la guerra”, The American Political Science Review , vol. 92, núm. 3, 1998, pág. 639–648

[9] Bull H., A. Roberts y B. Kingsbury, Hugo Grotius and International Relations , Oxford, Oxford UP, 2003

[10] Vico G., Opere Giuridiche , a cura di Paolo Cristofolini , Firenze , Sansoni, 1974

[11] Besson S., “La autoridad legítima del derecho internacional comparado. Algunas reflexiones en torno al mundo y el derecho de gentes de Vico”, en B esson S. y Jubé S. (eds.), Concerter les civilisations. Mezclas en honor a Alain Supiot , París, Seuil, 2020, p. 49-60

[12] Blin A., 1648. La paz de Westfalia o el nacimiento de la Europa política moderna , col. «Preguntas a la historia», Bruselas, 2006, 214 p. ; Bely L., (dir.) (con la asistencia de Isabelle Richefort et alii , introducción de Marc Fumaroli , presentación de Louis Amigues), Europa de los tratados de Westfalia: espíritu de la diplomacia y diplomacia del espíritu, actas del simposio celebrado en París, del 24 al 26 de septiembre de 1998, organizado por el Departamento de Archivos y Documentación del Ministerio de Asuntos Exteriores, París, PUF, 2000, VI-615 p.

[13] Lentz T., El Congreso de Viena: una refundación de Europa (1814-1815) , París, Perrin, 2013, 385 p. ; Jarrett M., El Congreso de Viena y su legado: la guerra y la diplomacia de las grandes potencias después de Napoleón, Londres, IB Tauris & Company, Ltd., 2013, 522 p.

[14] Boidin P., Las leyes de la guerra y las dos conferencias de La Haya (1899-1907), París, A. Pedone editor, 1908; Pillet A., Convenios de La Haya de 29 de julio de 1899 y de 18 de octubre de 1907, estudio crítico y jurídico, París, A. Pedone editor, 1918

[15] Tratado de Versalles: https://mjp.univ-perp.fr/traites/sdn1919.htm

[16] Haakonssen, K. “Hugo Grotius and the History of Political Thought”, en Teoría Política, vol.13, pp. 239-265, 1985

[17] https://www.un.org/en/about-us/un-charter/chapter-7

[18] Steill B., La batalla de Bretton Woods: John Maynard Keynes, Harry Dexter White y la creación de un nuevo orden mundial , Princeton University Press, Princeton, NJ, 2013.

[19] Graz JC, En las fuentes de la OMC: la Carta de La Habana, 1941-1950 , Droz, Ginebra, 1999, 367 p..

[20] Besson S., “La legitimidad política del derecho internacional: los Estados soberanos y su orden institucional internacional. Llevar adelante la obra posterior de Dworkin sobre derecho internacional», Jus cogens , vol. 2, 2, 2020, pág. 111-138.

[21] http://en.kremlin.ru/events/president/transcripts/24034 ; Levesque J., “Al margen de un famoso discurso de Poutine”, en Diplomacia , n°27 (mayo-junio), 2007, pp. 38-41.

[22] Rao N., “The Upside of Rivalry” en Foreign Affairs , mayo-junio de 2023, https://www.foreignaffairs.com/india/modi-new-delhi-upside-rivalry?utm_medium=newsletters&utm_source=twofa&utm_campaign= El%20mundo%20más allá%20Ucrania&utm_content=20230421&utm_term=FA%20Esta%20semana%20-%20112017

[23] Galbraith J. & J. Choi, “Desigualdad bajo la globalización: Estado del conocimiento

and Implications for Economics”, en Edward Webster, Imraan Valodia y David Francis, edits., Inequality Studies from the Global South , Londres-Nueva York, Routledge, 2020

[24] Subramanian A. y SJ. Wei, “La OMC promueve el comercio de manera fuerte pero desigual”, Journal of International Economics , vol. 72, nº 1 , mayo de 2007, p. 151–175

[25] Gowa J. y SY Kim, «Un club de campo exclusivo: los efectos del GATT en el comercio, 1950-1994», Política mundial , vol. 57, No. 4 , julio de 2005, pág. 453–478

[26] William Glenn G., “Floating the System: Germany, the United States, and the Breakdown of Bretton Woods, 1969–1973”, en Diplomatic History , Vol.31 (n°2), 2007, pp. 295–323

[27] Eichengreen, B., . Privilegio exorbitante: el auge y la caída del dólar y el futuro del sistema monetario internacional . Oxford: Oxford University Press, 2011.

[28] Sapir J., El nuevo siglo XXI , le Seuil, París, 2008.

[29] Mearsheimer J., La tragedia de la política de las grandes potencias , Nueva York, WW Norton, 2001

[30] Goldstein A., A la altura del desafío. Gran estrategia y seguridad internacional de China , Stanford University Press, 2005; Rosecrance R., “Poder y relaciones internacionales: El surgimiento de China y sus efectos”, Perspectivas de estudios internacionales , vol. 7, 2006 Struye de Swielande T., “Estados Unidos y el nuevo orden mundial emergente”, Les Cahiers du RMES , vol. 5, N° 1 , 2008;

[31] Swaine MD y Ashley J. Tellis, Interpretación de la gran estrategia de China: pasado, presente y futuro , Santa Mónica, RAND, 2000; Friedberg AL, “El futuro de las relaciones entre Estados Unidos y China: ¿Es inevitable el conflicto? », Seguridad Internacional, vol. 30, no 2 , 2005. Wang YK, “La gran estrategia de China y la primacía de EE. UU.: ¿Está China equilibrando el poder estadounidense? », Washington, CNAPS, Brookings, 2006

[32] Shambaugh D., “El nuevo triángulo estratégico: las reacciones de EE. UU. y Europa ante el ascenso de China”, The Washington Quarterly , verano de 2005, vol. 28, nº 3 , pág. 7-25

[33] Poirier L., “La Guerra del Golfo en la genealogía de la estrategia”, Stratégique , n° 51/52, 3 ° y 4 ° trimestres 1991.

[34] Dahl RA, “El concepto de poder”, en Behavioral Science , vol. 2, nº 3, 1957, pág. 201-215.

[35] https://www.wto.org/french/docs_f/legal_f/marrakesh_decl_f.htm

[36] Primakov E., Mir posle 11 Sentjabrja , Moscú, Mysl’, 2002

[37] Sapir J., “Las raíces sociales de la crisis financiera: implicaciones para Europa” en C. Degryze, (ed), Social Developments in the European Union: 2008 , Bruselas, ETUI, 2009.

[38] Naughton B., “China and the two crisis: From 1997 to 2009”, documento de trabajo, Instituto de Investigación para la Paz y el Desarrollo Ogata Sadako de JICA, 2013, https://www.jica.go.jp/jica-ri /publication/workingpaper/china_and_the_two_crises_from_1997_to_2009.html ; Fang Z y Xiao G., “China in the context of the Asian crisis” en Honk-Kong, The China Review, Hong Kong University Press, 1999, págs. 165-178; “Políticas proactivas de China en respuesta a la crisis financiera asiática”, Ministerio de Relaciones Exteriores de la República de China, https://www.fmprc.gov.cn/eng/ziliao_665539/3602_665543/3604_665547/200011/t20001117_697864.html #:~:text=En%20la%20vigilia%20de%20la,y%20medicina%20de%20emergencia%20dada%20gratis .

[39] Sapir J., “Pasado desastroso, presente brillante, futuro incierto”, en Post-Soviet Affairs , vol. 18, n°1/2002, enero-marzo, pp. 1-30.

[40] Sapir J., El nuevo siglo XXI , le Seuil, París, 2008.

[41] Golub, PS “¿El fin de la Pax Americana? », Revista Internacional y Estratégica , vol. 72, núm. 4, 2008, pág. 141-150; Alasuutari, P., “Los Principios de la Pax Americana” en Estudios Culturales – Metodologías Críticas , vol. 4 (2), 2004, pág. 246–249.

[42] Bello W., Desglobalización, ideas para una nueva economía mundial , Londres y Nueva York, Zed Book, 2002

[43] Sapir J., La Démondialisation , París, Le Seuil, 2011; Reimpreso en una versión aumentada, París, Le Seuil, 2021.

[44] https://www.agenceecofin.com/actualites/2504-107709-13-pays-ont-officiellement-depose-des-demandes-d-adhesion-au-groupe-des-brics-selon-l-afrique -del Sur

[45] de Ruyt J., The Single European Act, Universidad de Bruselas, dirigido por el Instituto de Estudios Europeos, 1989, 389 p.

[46] Duval G., “Trabajo: del pleno empleo al desempleo masivo”, en Alternativas económicas , 2018/4 (núm. 378), pág. 72-72; Armstrong H. y Taylor J., “La medición de los diferentes tipos de desempleo” en Creedy J. (ed.) La economía del desempleo en Gran Bretaña (Londres: Butterworth) págs. 99–127, 1981.

[47] Bourguignon F., La globalización de la desigualdad , París, Seuil, 2012.

[48] Atkinson AB, Piketty T (eds.), Top Incomes over the Twentieth Century: A contrast between Continental European and English- Speaking Countries, Oxford, Oxford University Press, 2007. Véase también Piketty T. y Saez E. , “La evolución de los ingresos más altos: una perspectiva histórica e internacional”, documento de trabajo , No. 11955, NBER (Oficina Nacional de Investigación Económica), Cambridge, 2006 ( www.nber.org/papers/w11955 )

[49] Herrera, R., “La dominación de las finanzas: orígenes, mecanismos, alternativas”, en Mercados y Organizaciones , vol. 19, núm. 3, 2013, pág. 127-146; Serfati, C., «La globalización bajo el dominio de las finanzas: una trayectoria insostenible», en Mundos en desarrollo , vol. 152, núm. 4, 2010, pág. 129-144.

[50] Véase Ryan RM, O’Toole CM y McCann F, “¿Afecta el poder de mercado bancario a las restricciones financieras de las PYME? », en Revista de Banca y Finanzas , vol. 49, 2014, pág. 495-505; Ratti RA, Lee S. & Seol Y., en “Concentración bancaria y restricciones financieras sobre la inversión a nivel de empresa en Europa”, Journal of Banking & Finance , vol. 32, nº 12, págs. 2684-2694; Ammable B & Chatelain JB, “¿La competencia imperfecta entre intermediarios financieros siempre es perjudicial para el crecimiento económico? », en Revue économique , vol. 47, nº 3, 1996, págs. 765-775.

[51] Freeland C., Plutocrats: The Rise of the New Global Super Rich and the Fall of Everyone Else , Toronto, Doubleday, 2012.

[52] Guilluy C., La France Périphérique , París, Flammarion, 2015. Ídem, Los desposeídos , París, Flammarion, 2022.

[53] Fourquet J., El archipiélago francés , París, Le Seuil, 2019.

[54] Bendali, Zakaria, et al. “El movimiento de los chalecos amarillos: ¿un aprendizaje en la(s) práctica(s) de la política? », en Politix , vol. 128, núm. 4, 2019, pág. 143-177, https://www.cairn.info/revue-politix-2019-4-page-143.htm ; Tartakowsky, D., «Chalecos amarillos, movimientos sociales y Estado», en L’ENA hors les murs , vol. 494, núm. 2, 2019, pág. 9-10. https://www.cairn.info/revue-l-ena-hors-les-murs-2019-2-page-9.htm

[55] Espinoza M., Donald Trump’s Impact on the Republican Party , University of Texas, Rio Grande Valley, Policy Studies, n° 7-6-2021, 2021, https://scholarworks.utrgv.edu/cgi/viewcontent. cgi?article=1037&context=pol_fac

[56] https://www.theguardian.com/politics/2019/apr/23/former-communist-claire-fox-standing-as-mep-for-farages-brexit-party

[57] https://www.letemps.ch/monde/victoire-ecrasante-boris-johnson

[58] Poupin P., “La experiencia de la violencia policial en el movimiento de los chalecos amarillos”, en Sociología y Sociedades , volumen 51, número 1-2, primavera-otoño de 2019, p. 177–200. https://www.erudit.org/es/revisiones/socsoc/2019-v51-n1-2-socsoc05787/1074734ar/

[59] Barma N., Chiozza G., Ratner E. y Weber S. (2009), “¿Un mundo sin Occidente? Empirical Patterns and Theoretical Implications”, en Chinese Journal of International Politics , No. 2, Vol.4, 2009, pp. 525-544

[60] Bown C, “The 2018 Trade War and the End of Dispute Settlement as we Know it”, en VOXeu.org columna n°13, junio de 2019

[61] Basedow R., “Fortalecimiento de la Organización Mundial del Comercio – Demandas críticas para el éxito imperativo Identificación de opciones políticamente viables para la reforma incremental”, 27 de abril de 2017, www.bertelsmann-stiftung.de/ ,

[62] Fabry E. & E. Tate, “¿Salvar al Órgano de Apelación de la OMC o regresar al salvaje oeste comercial? », en Instituto Jacques Delors, Policy Paper n° 225, 29 de mayo de 2018, pp. 1-21; véase también, Dunoff JL & Pollack MA, “The Judicial Trilemma”, en American Journal of International L aw , vol. 111, pág. 226/276.

[63] https://www.justice.gov/criminal-fraud/foreign-corrupt-practices-act

[64] Gauvain R., Restaurar la soberanía de Francia y Europa y proteger a nuestras empresas de leyes y medidas de alcance extraterritorial, París, Asamblea Nacional, 26 de junio de 2019, 101 p.

[65] http://www.assemblee-nationale.fr/14/rap-info/i4082.asp . Un informe más reciente de 2019 cubre este tema: GAUVAIN, Restaurar la soberanía de Francia y Europa y proteger nuestras empresas de leyes y medidas con alcance extraterritorial, París, Assemblée Nationale, 26 de junio de 2019, 101 p. , https://www . vie-publique.fr/sites/default/files/rapport/pdf/194000532.pdf

[66] Véase, Alstom se declara culpable y acepta pagar una sanción penal de $772 millones para resolver los cargos de soborno en el extranjero , Departamento de Justicia de EE. UU., Oficina de Asuntos Públicos, 22 de diciembre de 2014, http://archive.wikiwix.com/cache/index2 .php?url=https%3A%2F%2Fwww.justice.gov%2Fopa%2Fpr%2Falstom-se-declara-culpable-y-acuerda-pagar-772-millones-penalidad-criminal-resolver-soborno-extranjero

[67] Maitre E., “Observatorio de disuasión”, FRS, boletín n°55, junio de 2018, https://www.frstrategie.org/sites/default/files/documents/programmes/observatoire-de-la-deterrence /boletines/2018/55.pdf

[68] Este país fue uno de los principales perdedores de la ronda de sanciones de 2014: Fast 700 Millionen US-Dollar pro Monat: Deutschland leidet unter Russland-Sanktionen , en Handelsblatt, 11 de octubre de 2019, https://www.handelsblatt. com /politik/international/krim-streit-fast-700-millionen-us-dollar-pro-monat-deutschland-leidet-unter-russland-sanktionen/25107884.html?ticket=ST-44354031-vztL3Mvyz2G7mcsrF6Tv-ap4

[69] https://www.consilium.europa.eu/en/policies/sanctions/iran/jcpoa-restrictive-measures/

[70] https://www.capital.fr/entreprises-marches/total-abandonne-south-pars-11-en-iran-a-moins-dune-derogation-1288307

[71] Kirshner, J., “Primacía del dólar y poder estadounidense: ¿Qué está en juego?” en Revista de Economía Política Internacional, vol.15, no. 3, 2008, pág. 418–438

[72] La agencia de inteligencia francesa centrada en la seguridad interna.

[73] Egrelle O., Airbus espiado por Estados Unidos, en Portail de l’IE, 23 de noviembre de 2018, https://portail-ie.fr/analysis/1987/airbus-espionne-par-les-etats – Unidos

[74] Goldberg, L., “El papel internacional del dólar: ¿Importa si esto cambia?”, Informe del personal , No. 522, Nueva York: Banco de la Reserva Federal de Nueva York, 2011.

[75] Ghymers C., “Reaccionar a la influencia del dólar”, en Aglietta M. (ed.), La ECU y la anciana , París, Economica, 1986, pp. 23-47.

[76] Aglietta M., The End of Key Currencies , París, La Découverte, coll. Agalma, 1986.

[77] Carney, M. “Los crecientes desafíos para la política monetaria en el actual sistema monetario y financiero internacional” Discurso en el Simposio de Jackson Hole 2019, 23 de agosto de 2019. www.bis.org/review/r190827b.pdf

[78] A diferencia de lo expresado por Portes, R., y Rey, H., “The Emergence of the Euro as an International Currency”, en Begg, D., von Hagen, J., Wyplosz, C., y Zimmermann, KF (eds.), EMU: Prospects and Challenges for the Euro , Oxford: Blackwell, 1998, pp. 307–304.

[79] McDowell, D., “Sanciones financieras y riesgo político en el sistema monetario internacional” en Review of International Political Economy , vol. 28, núm. 3, 2020, pág. 635–661.

[80] Gopinath, G. y Stein, JC, “Banking, Trade, and the Making of a Dominant Currency” en The Quarterly Journal of Economics , vol. 136, núm. 2, 2021, pág. 783–830.

[81] Helleiner, E. y Kirshner, J. El futuro del dólar , Ithaca: Cornell University Press, 2009.

[82] Kilic K. y Marin D., Cómo la COVID-19 está transformando la economía mundial , CEPR, mayo de 2020.

[83] Fulconis F. & Paché G., “COCID-19 Pandemia and Supply Chains” en Revue Française de Gestion , 2020/8, n°293, 2020, pp. 171-181.

[84] Dauvin M., “Assessment of the supply shock” en Revue de l’OFCE , 2022/2, n°177, 2022, pp. 101-115

[85] Derrien G & Van Der Putten R., «Cadenas de suministro más resistentes después de la pandemia de Covid-19» en BNP-Paribas Conjoncture , 20 de diciembre de 2021, https://economic-research.bnpparibas.com/html/fr -FR/cadenas-de-suministro-resistentes-pandemia-Covid-19-20/12/2021,44859

[86] Para la UE Bēlin M. y Hanousek J., “Making sanctions bite: the EU-Russian sanctions of 2014”, 29 de abril de 2019 , VoxEU – CEPR , https://www.consilium.europa.eu/fr /infografia/sanciones-de-la-ue-contra-rusia-sobre-ucrania/ ; para EE. UU., https://www.congress.gov/bill/115th-congress/house-bill/3364/text

[87] https://finance.ec.europa.eu/eu-and-world/sanctions-restrictive-measures/sanctions-adopted-following-russias-military-aggression-against-ukraine_en

[88] Para los países de la UE https://www.consilium.europa.eu/fr/policies/sanctions/restrictive-measures-against-russia-over-ukraine/#economic ; para EE. UU. https://home.treasury.gov/system/files/126/14065.pdf y https://home.treasury.gov/system/files/126/fr87_41589.pdf y https://www.whitehouse .gov/briefing-room/statements-releases/2022/04/06/fact-sheet-united-states-g7-and-eu-impose-severe-and-immediate-costs-on-russia/

[89] MondAfrique, “El aislamiento de Rusia, una fantasía de Occidente”, 27 de agosto de 2022, https://mondafrique.com/lisolation-de-la-russie-est-un-fantasme-de-west/

[90] Kantchev, G., «El fondo de riqueza de Rusia se deshará del dólar en medio de la amenaza de sanciones de EE. UU.», en Wall Street Journal, 3 de junio de 2021 . www.wsj.com/articles/russias-wealth-fund-to-ditch-dollar-amid-us-sanctions-threat-11622730123

[91] Sapir J., “¿Está la eurozona acumulando un retraso histórico hacia Asia en el contexto de Covid-19?” en Economic Revival of Russia No.1 (67)/2021, págs. 89-102.

[92] Sapir J., «El impacto económico de la crisis de salud en 2020: Comparación de la escala del apoyo de los gobiernos» en Estudios sobre el desarrollo económico ruso , vol. 32, núm. 6, 2021, pág. 579–592.

[93] Sapir J., “Wendet sich der Wirtschaftskrieg gegen Russland gegen seine Initiatoren?” en Stefan Luft, Sandra Kostner (Editores): Ukrainekrieg. Warum Europa eine neue Entspannungspolitik braucht, Fráncfort del Meno, 2023, Westend-Verlag

[94] Ver, Luft, G., “The Anti-dollar Awakening could be Ruder and Sooner than most Economists Predict”, 27 de agosto de 2018, https://www.cnbc.com/2018/08/27/the- anti-dollar-wakening-podría-ser-ruder-y-antes-de-lo-que-la-mayoría-de-los-economistas-predicen.html ;

Ladasic, IK “Desdolarización del comercio de petróleo y gas” en la 17ª GeoConferencia Científica Multidisciplinaria Internacional SGEM 2017, no.15, pp. 99-106:

[95] Reporteros del personal de GT, “La moneda de los BRICS es una ‘alternativa plausible’ a la hegemonía del dólar” en Global Times , 14 de mayo de 2023, https://www.globaltimes.cn/page/202305/1290700.shtml ; Liu Z.. & Papa M., «Can BRICS De-dollarize the Global Financial System» en Elements in the Economics of Emerging Markets , Cambridge University Press, enero de 2022, https://www.cambridge.org/core/elements/ can-brics-desdolarizar-el-sistema-financiero-global/0AEF98D2F232072409E9556620AE09B0

[96] Ping L., “La tendencia hacia la desdolarización se vuelve más clara a medida que el uso del dólar como arma daña su credibilidad” en Global Times , 28 de abril de 2023, https://www.globaltimes.cn/page/202304/1289944.shtml

[97] 21 de mayo de 2020, https://www.bloomberg.com/news/videos/2020-05-21/reinhart-says-covid-19-is-the-last-nail-in-the-coffin- de-la-globalizacion-video

[98] https://www.brookings.edu/opinions/less-globalization-more-multilateralism/

[99] James H., “Desglobalización: El auge del unilateralismo desvinculado” en Revisión anual de economía financiera , vol. 10:219-237 (volumen de publicación con fecha de noviembre de 2018), ( https://doi.org/10.1146/annurev-financial-110217-022625 )

[100] James H., Deglobalization as a Global Challenge , Princeton U., Centro para la Innovación en la Gobernanza Internacional, CIGI Papers No. 135, Princeton, NJ, junio de 2017.

[101] Stiglitz JE, “Getting deglobalisation right” en Social Europe , 7 de junio de 2022, https://www.socialeurope.eu/getting-deglobalisation-right

[102] https://www.imf.org/en/News/Articles/2022/10/06/sp-2022-annual-meetings-curtain-raiser

[103] Sapir J., Proteccionismo , París, PUF, col. Lo que sé, 2022.

[104] Booth P., «¿Está regresando el proteccionismo?», 18 de noviembre de 2019, https://iea.org.uk/is-protectionism-making-a-comeback-part-1/ & https://iea .org.uk/is-protectionism-making-a-comeback-part-2/ ; Khandelwal A., Goldberg P., Kennedy P., Fajgelbaum P., “El regreso al proteccionismo”, en CEPR – VoxEU, 7 de noviembre de 2019, https://cepr.org/voxeu/columns/return-protectionism

[105] Algo ya descrito en Sapir J., La Démondialisation , nueva edición, op.cit..

[106] Deng H., “20 años de SCO, Desarrollo, Experiencia y Direcciones Futuras”, en Relaciones Internacionales Contemporáneas , Volumen 31, Número 4; julio/agosto de 2021. Ver también, https://news.cgtn.com/news/2022-09-12/SCO-secretary-general-More-countries-interested-in-joining-the-group-1dgSBJHBx9C/index. html y Nadin R., Nijhar I. & Mami E., “Shanghai Cooperation Organisation Summit 2022: key takeaways”, 23 de septiembre de 2022, https://odi.org/en/insights/shanghai-cooperation-organisation-summit- 2022-claves-para-llevar/

[107] Stokes B., “El mundo necesita una OTAN económica” en Foreign Policy , 17 de mayo de 2022, https://foreignpolicy.com/2022/05/17/ukraine-war-russia-sanctions-economic-nato- g7/

[108] Harding M, Lindé J., Trabandt M., “Understanding Post-Covid Inflation”, FMI, documento de trabajo, n° WP 23-10, 20 de enero de 2023, https://www.elibrary.imf.org /ver/revistas/001/2023/010/articulo-A001-es.xml

[109] Forbes, KJ, Gagnon, J. y Collins, Ch. G., “Pandemic inflación y curvas de Phillips no lineales y globales”, en Peterson Institute for International Economics , documento de trabajo, n.º 21-15, 2021, VoxEU. org. Gopinath, G., «¿Cómo darán forma la pandemia y la guerra a la política monetaria futura?», Discurso pronunciado en el Simposio de Jackson Hole, op.cit..

[110] Leseul G. (et alii), «Comisión de investigación encargada de identificar los factores que llevaron a la caída de la participación de la industria en el PIB de Francia y de definir los medios a implementar para reubicar la industria y en particular la de los droga”, Senado de la República Francesa , informe N° 4923, 19 de enero de 2022, https://www2.assemblee-nationale.fr/15/autres-commissions/commissions-d-survey-of-the-xv-th -legislatura/comision-d-investigacion-sobre-desindustrializacion/(bloque)/RapEnquete

[111] http://gasprocessingnews.com/news/2023/03/europe-facing-costly-winter-without-enough-long-term-lng-deals/

[112] Véase la contribución de Joshka Fisher, exministra de Asuntos Exteriores de Alemania en Project Syndicate, https://www.project-syndicate.org/commentary/europe-biggest-loser-in-multipolar-world-by- joschka-fischer-2023-05?utm_source=Project%20Syndicate%20Newsletter&utm_campaign=649968e73b-sunday_newsletter_05_21_2023&utm_medium=email&utm_term=0_73bad5b7d8-649968e73b-104930809 & mc_cid=649968e73b&mc_eid=ce43353b62&barrier=acceso al registro de pago

[113] Sapir J., “El crecimiento económico de Rusia y la integración europea” en J. Wilhelmsen (ed.) La Rusia de Putin: ¿Occidentalización estratégica? , Instituto Noruego de Asuntos Internacionales, Oslo, 2004, p. 85-96.

[114] Adewale AR, “Industrialización por sustitución de importaciones y crecimiento económico – Evidencia del grupo de países BRICS” en Future Business Journal , n°3, 2017, pp. 138-158, pág. 142-143.

[115] https://expert.ru/2022/12/18/atlant-pozhal-plechami-kak-vosstanavlivayetsya-i-razvivayetsya-rossiyskiy-avtoprom/

[116] Krugman, P., “Protección de importaciones como promoción de exportaciones: competencia internacional en presencia de oligopolio y economías de escala” (págs. 180–193). En H. Kierzkowski (Ed.), Monopolistic Competition and International Trade , Londres, Oxford University Press, 1984.

[117] Gusev MS, “Strategija Yekonomičeskogo Razvitija 1035: puti preodolenija dolgosročnoj stagnatsii” en Problemy Prognozirovanija , 2/2023 (n°197), págs. 18-29. Véase también Frolov I. Ye., Belousov DR, Artemenko VG, Ganičev NA, Koshovets OB, Klepač AN, O Dolgosročnom Naučno-Tekhnologičeskom Razvitii Rossii , Moscú, IEF-RAS, Scientific Report, 2022, https://ecfor.ru/ publicación/o-dolgosrochnom-nauchno-tehnologicheskom-razvitii-rossii/

[118] Shirov AA, “Desarrollo de la economía rusa a mediano plazo: riesgos y oportunidades” en Estudios sobre el desarrollo económico ruso , vol. 34, n°2, 2023, págs. 159-166.

[119] UNCTAD, China’s Structural Transformation: What Can Developing Countries Learn , Ginebra, UNCTAD, GDS/2022/1, https://unctad.org/system/files/official-document/gds2022d1_en.pdf

[120] https://www.globaltimes.cn/page/202303/1286727.shtml

[121] Barreiro de Souza K., Quinet de Andrade Bastos S., Salgueiro Perobelli F., “Múltiples tendencias de la terciarización: un análisis comparativo de insumo-producto de la expansión del sector de servicios entre Brasil y Estados Unidos”, en Economía, Volumen 17 , número 2, 2016, págs. 141-158; Greenhalgh C. & Gregory M., “Structural change and the New Service Economy”, en Oxford Bulletin of Economic Statistics, 63 (número especial), 2001, págs. 629-646 Daniels PW, Industrias de servicios en la economía mundial , Cambridge, Blackwell, 1993.

[122] Véase: Lichtenstein, C., “Relaciones entre la industria y los servicios en la terciarización de las economías. » En Revue internationale PME , volumen 6, número 2, 1993, p. 9–33.

[123] Ishshenko V. “El keynesianismo militar de Rusia”, Al Jazeera 14/2/2023, https://www.aljazeera.com/opinions/2022/10/26/russias-military-keynesianism

[124] Cooper J., Implementación del presupuesto federal ruso durante enero-julio de 2022 y el gasto en el ejército , Documento de antecedentes de SIPRI, SIPRI, Estocolmo, octubre de 2022, https://www.sipri.org/sites/default/ archivos/2022-10/bp_2210_russianmilex.pdf

[125] La definición del INSEE puede consultarse en https://www.insee.fr/fr/metadonnees/definition/c1275

[126] Datos obtenidos durante el Webinar de la European Business Association, 27 de febrero de 2023.

[127] La ​​media histórica fue del 83,2 % en Francia entre 1963 y 1989 (fuente: Bourlange D., Chaney E., “Tasa de utilización de las capacidades de producción: un reflejo de las fluctuaciones cíclicas”, en Economía y Estadística, n ° 231, abril 1990. pp. 49-70) y 83,9% para 2009-2019. Había caído al 81,8% en 2022 ( https://www.insee.fr/fr/statistiques/serie/001586738#Telechargement ). En EE. UU., el índice de utilización de la capacidad de producción es del 79,8 % para 2022 ( https://fr.tradingeconomics.com/united-states/capacity-utilization )

[128] Sapir J., “Экономическое планирование: ренессанс забытой практики и возможности для России” en Ekspert n°4/2023 , 23 de enero de 2023, https://expert.ru/expert/2023/04/ekonomicheskoye-planirovaniye- renessans-zabytoy-praktiki-i-vozmozhnosti-dlya-rossii/

[129] https://www.democrats.senate.gov/imo/media/doc/inflation_reduction_act_one_page_summary.pdf Véase también Stiglitz JE “Por qué la Ley de reducción de la inflación es un gran problema” en Project Syndicate , 8 de agosto de 2022, https: //www.project-syndicate.org/commentary/us-inflation-reduction-act-is-a-gran-deal-by-joseph-e-stiglitz-2022-08?barrier=accesspaylog&utm_term=&utm_campaign=&utm_source=adwords&utm_medium= dsa-199593889 20&hsa_kw=&hsa_mt=&hsa_net=adwords&hsa_ver=3&gad=1&gclid=CjwKCAjwgqejBhBAEiwAuWHioOck-GaQCMtd-PKCLXS_QroDjeSzqT63WRnk3Gje9p6-hb6tcx1zOxoCh3 sQAvD_BwE

[130] Sapir J., “Cтанет ли плановая экономика нашим будущим?” en Проблемы прогнозирования , n°6 (195), 2022, pp. 6-26.

Fuente y traducción: Observatorio de la Crisis