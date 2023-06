ENTREVISTA A MICHAEL HUDSON: La compra de deuda estadounidense subvenciona al imperialismo. Observer.com

Entrevista a Michael Hudson por Observer.com

05 de junio 2023

La fecha límite del 5 de junio a la que se había referido la Secretaria del Tesoro estadounidense, Janet Yellen, ha caído, y las negociaciones sobre el techo de la deuda de Estados Unidos han entrado en la recta final de la votación en el Congreso. El presidente de la Cámara de Representantes, McCarthy, que estaba ansioso por llegar a un acuerdo con el presidente Biden, se enfrentó a la amenaza de ser expulsado porque la extrema derecha del Partido Republicano no estaba satisfecha con el plan de negociación con demasiados compromisos.

En la acalorada etapa de las negociaciones sobre el techo de la deuda, ¿cómo ven los estadounidenses este partidismo y la expansión como una bola de nieve de la deuda estadounidense tras el partidismo? La actual crisis en Ucrania sigue en punto muerto. Estados Unidos y sus aliados han unido sus fuerzas para contener a China. Como segundo acreedor extranjero de la deuda estadounidense y China, que cuenta con más de 3 billones de reservas de divisas, ¿a qué riesgos debemos prestar atención?

Observer.com entrevistó recientemente al economista estadounidense Michael Hudson.

Michael Hudson trabajó como analista financiero en Wall Street en sus primeros años. Actualmente es investigador en el Levy Institute de Estados Unidos y profesor de investigación especial del Departamento de Economía de la Universidad de Missouri (campus de Kansas).

Lleva mucho tiempo estudiando la deuda y la hegemonía financiera estadounidense. Señaló que Estados Unidos no incurrirá en impago, pero China debe trabajar duro para promover la desdolarización de la economía, porque la compra de dólares de reserva de la deuda estadounidense es para pagar los gastos militares de Estados Unidos, y uno de los objetivos últimos de estos gastos militares es hacer frente a China.

En esta entrevista han colaborado Liu Jianzhi, profesor asociado del Departamento de Estudios Culturales de la Universidad de Lingnan, en Hong Kong, y Yan Xiaohui, doctor de la Universidad de Lingnan y presidente de la Alianza de Empresas Sociales de la Construcción del municipio de Guoren. Muchas gracias.

El objetivo de la lucha partidista es recortar el bienestar del pueblo

Observer.com: Los lectores chinos están actualmente muy preocupados por la crisis del techo de la deuda estadounidense. Todos sabemos que el límite de la deuda estadounidense no es un tema nuevo. Desde 1960, el gobierno estadounidense ha alcanzado el techo de deuda 78 veces. ¿Cómo de grave será esta vez en comparación con las anteriores crisis de la deuda estadounidense?

Michael Hudson: Probablemente no sea tan malo. Los republicanos y muchos demócratas (incluido Biden) quieren recortar el gasto en bienestar social, como recortar el seguro médico y las prestaciones a las madres solteras, y quieren aumentar el gasto en defensa. Además, quieren recortes fiscales para el sector financiero, inmobiliario y de seguros, sólo quieren gastar dinero para el sector financiero y el 1% rico.

Con Trump, el gobierno estadounidense ha recortado drásticamente los impuestos sin recortar el gasto y, de hecho, ha aumentado el gasto militar, por lo que ahora el gobierno tiene que pedir dinero prestado para salir adelante.

Todos los argumentos en la televisión están diciendo, mira estos déficits del gobierno, ya no podemos soportar que el gobierno de EE.UU. gaste dinero de esta manera, sólo quieren crear una sensación de miedo para que puedan recortar el gasto en bienestar social de la gente común y mantener el gasto en el ejército. Eso es lo que dicen los republicanos. Siguieron discutiendo la teoría de la amenaza china, diciendo que deberíamos proteger a Taiwán de China continental y ayudar a Taiwán a luchar contra China. Este es el centro del debate bipartidista sobre las negociaciones del techo de la deuda.

El gobierno estadounidense paga sus deudas, y el Tesoro siempre tiene capacidad para pagarlas. Al gobierno estadounidense simplemente no le importa la propuesta del Congreso de recortar la deuda porque el Congreso ya apoya todos sus programas de gasto. Así que, si Biden dice que tenemos que estar de acuerdo con los republicanos en recortar el gasto en bienestar social, es porque Biden y el liderazgo demócrata se han convertido esencialmente en republicanos.

Observer.com: Desde que se fijó el primer límite de 45.000 millones de dólares en 1939, la deuda estadounidense ha crecido sustancialmente. El problema es que el acuerdo sobre el techo de la deuda debía limitar el gasto excesivo del gobierno y garantizar la solidez financiera; sin embargo, la deuda estadounidense ha superado el límite 78 veces en los últimos 60 años. Por qué no funciona el acuerdo sobre el techo de la deuda.

Michael Hudson: Como he dicho, todo es publicidad. El gobierno no ve esto como un problema en absoluto. Cada país siempre puede crear suficiente dinero para seguir funcionando cuando quiere ir a la guerra. Cuando empezó la Primera Guerra Mundial, la gente decía que la guerra acabaría en 6 meses porque el gobierno se quedaría sin dinero para entonces. Pero los gobiernos siempre pueden imprimir dinero.

Hay muchas maneras en que el gobierno puede hacer eso hoy en día, puede acuñar una moneda de plata gris de este tamaño y decir que vale un billón de dólares y lo ponemos en el tesoro. De repente, el gobierno tiene suficiente dinero para gastar, no tiene que cobrarlo de impuestos, no tiene que pedir dinero prestado en absoluto, y crean dinero al igual que los gobiernos imprimieron dinero en la Primera y Segunda Guerra Mundial.

Si hay un problema con el debate sobre el techo de la deuda, no es más que una farsa porque el gobierno quiere una excusa para recortar el gasto en bienestar social y evitar gastar dinero en el 99% de los estadounidenses de a pie, y quieren seguir gastándolo en el 1% más rico.

Observer.com: Aún así, sigo queriendo explorar la balanza fiscal de Estados Unidos. Desde el punto de vista de los datos, los gastos del gobierno estadounidense superan con creces sus ingresos. Por ejemplo, desde 1969, el gobierno sólo ha tenido superávit financiero durante 5 años. Desde 2001, Estados Unidos vive por encima de sus posibilidades. La economía estadounidense ha estado creciendo durante las últimas décadas, así que ¿qué ha ocurrido en Estados Unidos para que la bola de nieve de la deuda sea cada vez mayor?

Michael Hudson: El sector financiero está separado del sector económico. La deuda pública y los balances fiscales no se financian con ingresos, por lo que no importa lo grande que sea el PIB, no tiene nada que ver con la capacidad de pagar impuestos.

El gobierno nunca ha estado dispuesto a decir directamente: no queremos gastar dinero en programas de bienestar social, no queremos gastar dinero en el tratamiento del covid-19 u otras enfermedades, no queremos pagar el seguro de desempleo, no queremos gastar dinero para los pobres, no queremos pagar los gastos de bienestar social, sólo queremos mantener el gasto militar y subvencionar el gasto del sector bancario. Estamos dispuestos a gastar enormes sumas de dinero en el sector financiero. Desde 2009, el gobierno estadounidense ha prestado 7 billones de dólares al sistema bancario para comprar acciones, bonos y bienes inmuebles.

El gobierno estadounidense no está dispuesto a gastar dinero en desarrollo económico. Ahora es una elección política.

Puede decirse que la guerra de clases en Estados Unidos ha alcanzado una intensidad sin precedentes. La política estadounidense nunca ha sido tan de derechas. Estamos bajo un gobierno muy derechista que le dice a la gente que el gobierno no tiene dinero para beneficiar al pueblo.

Pero Trump dijo cuando estaba en el cargo, podemos crear todo el dinero que queramos, no necesitamos impuestos (refiriéndose a los recortes fiscales de Trump para las empresas). El vicepresidente estadounidense Dick Cheney dijo cuando George W. Bush empezó la guerra de Irak que el déficit no importa, la deuda se acumula y podemos imprimir dinero cuando queramos.

Hablar de deuda es una tapadera cuando quieren reducir el bienestar del pueblo, e intentan engañar a la gente haciéndole creer que el gobierno está demasiado endeudado para seguir imprimiendo dinero.

Pero estás en China y sabes que el gobierno puede emitir dinero para crear dinero, y así es como crece tu economía, y así es como suele crecer la economía estadounidense, a menos que haya una opción política de no necesitar crecimiento económico.

Los dirigentes de la Reserva Federal dicen que necesitamos una depresión y que Estados Unidos necesita algo de desempleo. Como el aumento de los salarios se come los beneficios, tenemos que bajar los salarios para que las empresas puedan ganar más dinero para contratar gente.

Si podemos crear depresión y desempleo, los salarios bajarán, esa es nuestra política política. Esto es exactamente lo contrario de la política de China, ellos quieren que los niveles de vida salariales suban mientras que EEUU quiere que bajen. Esa es la diferencia.

La inflación de la deuda estadounidense se basa en el sistema de hegemonía del dólar estadounidense

Observer.com: Hablas muy bien. A continuación, discutimos los dos escenarios posibles de la crisis del techo de deuda de EEUU, y los problemas del sistema financiero global dominado por EEUU. Hay al menos dos escenarios cuando EEUU alcance el techo de deuda: En el primer escenario, el Congreso elevará el techo de deuda antes de que el gobierno se quede sin efectivo. No sería sorprendente que EE.UU. llegara a un acuerdo para elevar el tope antes del 5 de junio, como ha venido haciendo durante décadas.

Si echamos un vistazo a la historia, la deuda estadounidense se ha multiplicado por seis en las dos últimas décadas. Los ejemplos de países como Argentina, Zambia, Sri Lanka y Grecia muestran que una crisis de la deuda puede tener efectos desastrosos en sus economías, pero Estados Unidos parece no tener miedo a la deuda y siempre tiene mucho, mucho dinero para despilfarrar en el ejército En términos de bienestar social, así como el bienestar del pueblo, como la gran cantidad de subsidios en efectivo emitidos por los Estados Unidos durante la epidemia, algunos chinos estaban muy envidiosos de esto en el momento. ¿Qué opinas, por qué sucede esto?

Michael Hudson: La deuda de Estados Unidos es muy diferente de la de Zambia o la de los países latinoamericanos o africanos. La diferencia es que EE.UU. tiene su propia deuda en moneda y puede imprimir su propia moneda en cualquier momento para pagar cualquier cantidad de deuda.

Las deudas de Zambia, América Latina y África son deudas en dólares, y sólo pueden imprimir sus propias monedas, no dólares. En mi opinión, la deuda de cada país debería ser en su propia moneda, porque entonces no hay un verdadero problema de deuda externa.

¿Por qué ocurre esto? ¿Cómo conseguirán Zambia y otros países el dinero para pagar su deuda dominada por el dólar? O exportan todo el cobre y otras materias primas que puedan a EEUU, o pueden vender sus bienes comunes, recursos naturales y monopolios. Estos países pueden privatizar sus economías, venderlas a extranjeros y obtener dólares para pagar a los acreedores extranjeros. O pueden acudir al FMI y al gobierno estadounidense. Podrían decir: «¿Pueden prestarnos algunos dólares para que podamos pagar nuestra deuda denominada en dólares?».

El FMI dijo, claro, os prestaremos dinero, pero este país tiene que llegar al poder con una dictadura militar de derechas para conseguir ese dinero, y tenéis que tener un gobierno como el de nuestros amigos ucranianos. Si te prestamos tanto dinero, tienes que estar dispuesto a devaluar tu moneda, bajar el precio de tus productos y hacer que tus costes laborales sean significativamente más bajos. Y no podéis tener sindicatos, tenéis que recortar el gasto en bienestar social, gastar menos en educación y bienestar social.

Si hacéis lo que os pide EE.UU. para crear un gobierno de derechas, si vendéis vuestras minas de cobre a empresas americanas, si vendéis los recursos forestales de vuestro país a empresas americanas a cambio de dólares, entonces tendréis dinero suficiente para pagar vuestras deudas. De lo contrario, vendremos directamente a despojaros de vuestros bienes.

Esta es la diferencia entre la deuda del Sur Global y la deuda estadounidense. Las deudas de la mayoría de los países del mundo están en dólares estadounidenses, no en sus propias monedas. Los estadounidenses no necesitan preocuparse por las deudas en dólares, porque los estadounidenses no necesitan acudir al FMI. Los estadounidenses dirigen el FMI, que puede imprimir dinero directamente para pagar las deudas. Esa es la diferencia.

Lo que debería preocupar a China son las sanciones financieras de EE.UU.

Observer.com: Otra hipótesis es que el Congreso de EE.UU. siga sin poder llegar a un acuerdo para elevar el techo de la deuda antes de que el Departamento del Tesoro se quede sin agua, la deuda de EE.UU. entre en impago y el gobierno pueda volver a cerrar. Aunque las probabilidades son bajas, ¿cuál cree que sería el impacto en la economía estadounidense y en la economía mundial si esto ocurriera? ¿Debería preocuparse el mundo? ¿Quién es el ganador y quién el perdedor en caso de impago?

Michael Hudson: No va a pasar nada. Independientemente de lo que el gobierno de Estados Unidos pague a la deuda externa y a los tenedores de bonos, los tenedores de bonos del gobierno de Estados Unidos son la clase más rica, y cada uno de ellos recibirá lo que le corresponde al final. El gobierno estadounidense nunca se negará a pagar al 10% más rico, sólo incumplirá con el 90% inferior.

Puede que el gobierno estadounidense recorte el gasto social, pero sin duda pagará a los tenedores de deuda. Y cuando pagan sus deudas, el saldo de la deuda se reduce inmediatamente, y el gobierno puede entonces pedir prestado de nuevo. Esto no aumenta en absoluto el déficit, que es lo que se llama una refinanciación de la deuda. Puede decirse que, una vez terminadas las luchas intestinas en nuestro Congreso, Estados Unidos pagará los intereses que debe. Después de todo, entre 2009 y 2020, el Gobierno pagó sólo el 0,2% en intereses, y la economía estadounidense ha funcionado durante 15 años casi sin pagar intereses. Por lo tanto, la refinanciación no será un problema. Todo lo que tienen que decir es que la deuda se ha pagado, que no hay impago, que no hay deuda, que no hay pérdida alguna.

Observer.com: Sin embargo, los chinos están un poco preocupados. China es el segundo mayor tenedor extranjero de deuda estadounidense, y nosotros seguimos teniendo más de 850.000 millones de deuda estadounidense.

En enero de este año, China poseía un total de 859.400 millones de dólares en deuda estadounidense, lo que la convierte en el segundo mayor tenedor extranjero. Datos del Departamento del Tesoro de EE.UU.

Michael Hudson: Lo único que debería preocupar a China es si EE.UU. trata a China como trata a Rusia, en pocas palabras, EE.UU. quiere quitarte tu dinero (refiriéndose a sanciones financieras como la congelación de las reservas de divisas), ¿qué hacer? Porque vemos a China como un competidor, vamos a tomar toda su riqueza, y vamos a tratar de hacerles daño, como hicimos con Rusia, porque planeamos ir a la guerra con China en 5 años. Esto es algo que debería preocupar a China.

Observer Network: Sí. La siguiente pregunta es sobre China. Los medios de comunicación estadounidenses han publicado muchos artículos sobre la cuestión del techo de la deuda estadounidense. Cuando expresan su preocupación por la crisis del techo de la deuda estadounidense, siempre mencionan a China. Por ejemplo, enumero los títulos de varios artículos:

CNN, «¿Cómo el enfrentamiento en la negociación de la deuda de EE.UU. perjudicó el poder global de China?»; The Diplomat, «Cómo China se convirtió en un negociador bipartidista del techo de la deuda». The Diplomat, «Cómo China se convirtió en un bipartidista de la negociación del techo de la deuda»; Modern Diplomacy, «Techo de la deuda de EE.UU. La investigación de la crisis es un gran regalo para China».

¿Puede explicar cómo afectarían a China, en su opinión, los dos posibles desenlaces de la crisis del techo de deuda estadounidense?

Michael Hudson: Hay cero posibilidades de un impago de la deuda estadounidense. Ni siquiera vale la pena considerar la amenaza de impago. Es sólo una excusa para recortar el gasto social. No te dejes intimidar por sus argumentos en la televisión, todo es una estratagema preventiva, no es real.

Nadie dejará de pagar las deudas de Estados Unidos, porque Estados Unidos insiste en que todo el mundo pague sus deudas. Piénsalo, si Estados Unidos no paga las deudas de China, entonces los zambianos, los africanos y los latinoamericanos dirán, entonces no pagaremos las deudas de Estados Unidos, vale, condonemos todas estas deudas. Esto no es lo que quiere Estados Unidos, pero China puede apoyarlo (risas), pero esto no es lo que quiere Estados Unidos.

Observer.com: Jaja, efectivamente hay chinos que piensan así. Aunque piensen que China no tiene nada de qué preocuparse, muchos chinos siguen un poco inquietos y proponen prepararse para lo peor.

Michael Hudson: América te lo devolverá.

Imaginemos que si EE.UU. no paga sus deudas, los chinos pueden confiscar las propiedades estadounidenses, que no sólo son propiedad de China, sino de todo el mundo. Cuando Argentina no pudo pagar sus deudas ese año (2001), los tenedores de bonos embargaron barcos argentinos y confiscaron propiedades argentinas. Si Estados Unidos no paga las deudas de los chinos, China puede hacer lo mismo. Sin embargo, es poco probable que esto ocurra. ¿Quién se ha beneficiado más del auge de China?

Observer.com: Volvamos a hablar del problema de la deuda de China. A diferencia de Estados Unidos, China ha sido muy cauta, algunos dirían conservadora, a la hora de ampliar su deuda. Aunque China puede necesitar políticas fiscales y monetarias más agresivas para impulsar la economía, especialmente ahora; y la deuda del gobierno central es bastante baja (algunos gobiernos locales se enfrentan a riesgos de endeudamiento). China debatió en su día si también debía emprender una monetización fiscal, especialmente durante la epidemia de 2020. Pero teniendo en cuenta los riesgos, el gobierno rechazó finalmente la propuesta. ¿Qué opina del compromiso de China entre la prevención de riesgos y el estímulo económico?

Michael Hudson: Los gobiernos pueden crear dinero de dos maneras: imprimiendo papel moneda o creando dinero digital. El uso de la moneda digital, el gobierno chino ya lo está haciendo.

En Occidente, el Estado permite a los bancos privados crear crédito, y los ricos crean crédito y se lo prestan al gobierno. Pero China no quiere tener una clase financiera independiente, por lo que el gobierno central puede empezar a imprimir dinero; sin embargo, los gobiernos locales de las ciudades y pueblos no pueden.

Así que la pregunta es: ¿cómo financian el gasto los gobiernos locales? Este es exactamente el problema al que se enfrentan los gobiernos locales. Dado que los gobiernos locales a nivel provincial, municipal y de distrito no pueden imprimir dinero y emitir bonos, o bien acuden al banco para pedir dinero prestado o bien recaudan impuestos, pero los impuestos no son suficientes, por lo que los gobiernos locales han adoptado un modelo de financiación consistente en vender terrenos a promotores inmobiliarios. Este es uno de los aspectos de los problemas inmobiliarios y de vivienda a los que se enfrenta China en la actualidad.

Creo que hay una solución más sencilla: el gobierno central puede emitir moneda que puede prestar a los gobiernos locales para gastos sociales autorizados por el gobierno. De este modo, no es necesario depender de la venta de tierras para financiarse.

De hecho, los gobiernos locales pueden utilizar la propaganda para decir que deberíamos hacer lo que querían los economistas clásicos occidentales del siglo XIX, para hacer bajar los precios del suelo y de la vivienda. Economistas como Adam Smith, John Stuart Mill y Karl Marx sostenían que el gobierno podía gravar las ganancias de las rentas de la tierra. No quiere gravar a los trabajadores, a las empresas industriales, pero puede gravar las plusvalías del suelo en lugar del aumento del precio de los edificios sobre el suelo.

De este modo, la gente no puede ir al banco a pedir dinero prestado para especular con los precios de la vivienda, porque los precios de la vivienda sólo reflejan el coste de construcción de la vivienda, y la construcción de la vivienda no aumentará los alquileres del suelo.

Lo único que no quiere que China haga esto ahora es el sistema bancario. La banca dijo al gobierno que, en vez de gravar el suelo, sería mejor venderlo. Los bancos prestarán a los promotores, y los gobiernos locales comprarán terrenos a los gobiernos locales, para que éstos puedan llevar a cabo la construcción.

Sin embargo, en China cada vez se acumulan más deudas en los bancos. Además de los promotores inmobiliarios, cuando los residentes invierten cada vez más fondos en la compra de viviendas, también deben pedir préstamos a los bancos y pagar intereses.

En este momento nos encontramos con que los bancos serán más fuertes que el gobierno, que es lo que quieren los bancos. Este es básicamente el núcleo del conflicto actual en China. ¿Quién se beneficia de la prosperidad de China y se enriquece cada vez más? ¿El pueblo chino y el gobierno, o los banqueros y los promotores inmobiliarios? Este es el mayor problema político de China este año.

La desdolarización es la clave de la desmilitarización

Observer.com: ¡Tiene sentido! La última pregunta vuelve a Estados Unidos. Aunque usted piensa que la crisis del techo de la deuda estadounidense no tendrá ningún impacto en China, la deuda y el dólar estadounidenses, como símbolos de la hegemonía financiera de Estados Unidos, han sido convertidos en armas. A largo plazo, ¿cómo cree que se aliviará Estados Unidos? ¿El riesgo de una acumulación interminable de deuda con China y otros acreedores extranjeros? ¿Es la «desdolarización» una buena forma de reducir el impacto negativo de la hegemonía financiera estadounidense?

Michael Hudson: Es muy importante que China y otros países desdolaricen sus economías. Cuando tu banco central utiliza dólares estadounidenses como reservas de divisas, significa que has prestado dólares estadounidenses al gobierno de Estados Unidos. ¿Y qué hace el gobierno estadounidense con esos dólares? Gran parte se gasta en armamento en China, Rusia y Asia y en todo el mundo.

Nota: Desde el 1 de abril de 2016, además de publicar los activos de reserva oficiales en dólares estadounidenses, los datos pertinentes se publicarán en Derechos Especiales de Giro (Special Drawing Rights, SDR) del Fondo Monetario Internacional. El tipo de cambio de conversión procede del sitio web del Fondo Monetario Internacional. USD/SDR=0,741582 en enero, USD/SDR=0,752567 en febrero de 2023, USD/SDR=0,743367 en marzo de 2023, USD/SDR=0,742386 en abril de 2023.

Cuando tienes dólares, prestas dinero al gobierno de Estados Unidos para que te rodee militarmente, tiene dinero para enfrentarte militarmente a ti y tiene dinero para amenazarte para que no hagas cosas que a Estados Unidos no le gustan.

Desde la perspectiva del déficit global de la balanza de pagos estadounidense, durante la Guerra de Corea en 1951 y la Guerra de Vietnam en los años setenta, el aumento de la deuda estadounidense se debió a los enormes gastos militares.

Por lo tanto, cuando Asia tiene dólares, significa que Asia está pagando el gasto militar estadounidense. Cobras impuestos a tu propio pueblo y luego das la riqueza a los militares estadounidenses para que construyan bases militares que te rodeen y luchen contra ti. Si tu gobierno no hace lo que Estados Unidos quiere, Estados Unidos convertirá Taiwán en Ucrania y luchará hasta el último taiwanés, igual que la OTAN hace con Rusia y lucha hasta el último ucraniano.

La OTAN dice que estamos luchando contra Asia y Europa al mismo tiempo. No somos una organización defensiva, somos una organización ofensiva, queremos ir a la guerra con China, y animamos a nuestros clientes en Japón y otros países a unirse a nosotros en la lucha contra China. Porque queremos controlar China, si el gobierno chino se niega a vendernos empresas chinas, si China se niega a vender materias primas a compradores estadounidenses, entonces tendremos que cambiar el gobierno chino, y necesitamos mucho gasto militar para conseguirlo.

El gobierno estadounidense ha dicho que quiere dividir China en cuatro o cinco países diferentes. Y dicen que después de la división, algunos chinos definitivamente nos prestarán dólares y pueden apoyarnos contra China. El mundo se ha dividido en un bloque de dólares que depende del gasto militar estadounidense contra todos los demás países del mundo. La mayoría de los países del mundo deberían esforzarse por promover los swaps de divisas y las liquidaciones en moneda local, reducir su dependencia del dólar estadounidense y no reservar dólares estadounidenses para prestárselos al gobierno de Estados Unidos.

Una vez que no hay dinero, es imposible que el gobierno de EE.UU. gaste tanto militar extranjero en toda Asia. Por lo tanto, la desdolarización es la clave para la desmilitarización.

Observer.com: Muy bien. Permítame añadir otra pregunta. En 2022, el 12% del gasto público estadounidense se destinará a defensa militar. En la actualidad, los dos partidos de Estados Unidos están regateando sobre cómo aumentar los ingresos y reducir los gastos. En su opinión, si el gobierno estadounidense aumenta los ingresos y reduce los gastos, ¿qué tipo de plan es el más idóneo?

Michael Hudson: Creo que estás confundiendo dos conceptos. El gasto militar puede suponer el 12% del presupuesto del año, pero el 100% de la deuda externa estadounidense es atribuible al aumento del gasto militar.

Como ya he dicho, las elecciones políticas en Estados Unidos están financiadas por corporaciones, especialmente de Wall Street, el complejo industrial militar, los fabricantes de armas, Raytheon, etc., son grandes financiadores de las campañas políticas.

En Estados Unidos, el jefe de cualquier comité del Congreso es el congresista que recibe más contribuciones de campaña.

Nos aseguraremos de financiar a nuestros diputados para elegir a diputados que representen nuestros intereses. Son los donantes de la campaña, no los votantes. Así funciona la política estadounidense.

Todo está en juego. Los donantes son los que más se debaten en televisión, independientemente de cuánto donen. Por lo tanto, para obtener más beneficios, el Congreso corresponderá, dando más votos a Raytheon y al complejo militar; a su vez, el complejo militar proporciona más donaciones a la campaña del Congreso.

Es un ciclo de ida y vuelta, y en la mayoría de los países es ilegal, pero así es la financiarización del sistema político estadounidense. Wall Street, la industria petrolera, la industria farmacéutica y la industria minera son los principales contribuyentes a las campañas electorales estadounidenses. Por eso el gobierno estadounidense ignora los intereses de los votantes y sirve a Wall Street, la industria farmacéutica y la industria militar.

Traducción nuestra

Entrevistado

*Michael Hudson es profesor de la University of Missouri-Kansas City y profesor honorario en la Huazhong University of Science and Technology de Wuhan (China) y analista financiero en Wall Street. También es presidente del Institute for the Study of Long Term Economic Trends e investigador asociado en el Levy Economics Institute of Bard College. Se graduó en Filología e Historia en la University of Chicago en 1959, y obtuvo en 1968 su doctorado en Economía por la New York University. Ha escrito o editado más de 10 libros sobre política económica y finanzas internacionales, historia económica e historia del pensamiento económico, además de numerosos artículos en revistas académicas y capítulos en volúmenes editados. Sus publicaciones más recientes son “Killing the Host: How Financial Parasites and Debt Destroy the Global Economy” (2015) y “Is for Junk Economics: An A to Z Guide to the Economics of Reality and Fiction” (2016).

Fuente original: Blog de Michael Hudson