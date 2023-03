LA GUERRA DE IRAK 20 AÑOS DESPUÉS… AMNESIA COLECTIVA OCCIDENTAL SOBRE EL CRIMEN ANGLOAMERICANO DEL SIGLO. Strategic Culture Foundation.

Editorial de Strategic Culture Foundation.

Foto: Associated Press

24 de marzo 2023.

Los medios de comunicación occidentales, moralmente en bancarrota, mintieron para iniciar la guerra de Irak, como hicieron obedientemente para iniciar otras guerras para sus amos imperiales. Veinte años después, los medios de comunicación occidentales vuelven a hacerlo.

Esta semana, el 20 de marzo, se cumplieron 20 años de la guerra británico-estadounidense lanzada contra Irak. La guerra causó más de un millón de muertos y una década de brutal ocupación militar. Engendró una guerra civil sectaria, millones de desplazados e indigentes y un terrorismo que se extendió por todo Oriente Próximo, así como por grandes franjas de África y Asia. Irak y varias otras naciones antiguas han sido destruidas a causa de la guerra angloamericana. Y fue una guerra basada en flagrantes mentiras estadounidenses y británicas sobre supuestas armas iraquíes de destrucción masiva.

El 20 aniversario de la guerra de Estados Unidos y Gran Bretaña contra Irak, que también contó con el apoyo de los socios de la OTAN, debería ser una ocasión para rendir cuentas como es debido, con enjuiciamientos por crímenes de guerra según las normas de Nuremberg contra figuras políticas y militares estadounidenses y británicas. Personas como George W. Bush, ex presidente de Estados Unidos, y Tony Blair, ex primer ministro británico, deberían enfrentarse a penas de cárcel por crímenes capitales. El actual presidente de Estados Unidos, Joe Biden, también debería sentarse en el banquillo de los acusados, ya que su papel como senador de alto rango en aquella época fue crucial para permitir la guerra. También deberían ser acusados varios medios de comunicación occidentales, como el New York Times y el Washington Post, que promulgaron las mentiras que justificaron la guerra.

Desgraciadamente, el hombre que arrojó tanta luz sobre los crímenes, el editor Julian Assange, es quien languidece en un calabozo de tortura.

Veinte años después, existe una extraña sensación de amnesia colectiva entre los políticos y los medios de comunicación occidentales sobre los colosales crímenes de guerra relacionados con Irak. Es casi como si no hubieran ocurrido. Los protagonistas occidentales y sus medios de propaganda se han salido con la suya en asesinatos en masa.

Esta semana se cumplió otro odioso aniversario que, vergonzosamente, fue recibido con el mismo silencio e indiferencia occidentales. El 24 de marzo de 1999, la alianza militar de la OTAN liderada por Estados Unidos comenzó a bombardear unilateralmente la antigua Yugoslavia durante 78 días consecutivos. Miles de civiles murieron en un asalto militar contra ese país -con el cínico pretexto de la «protección humanitaria»- que no fue aprobado en su momento por las Naciones Unidas. La campaña de bombardeos se llevó a cabo, al igual que la guerra de Irak sólo cuatro años después, sobre la base de una acción unilateral de Washington y sus aliados occidentales.

Lamentablemente, un vistazo al calendario arrojaría innumerables aniversarios tan viles de la ilegal agresión militar estadounidense y occidental. El 19 de marzo, por ejemplo, marcó el bombardeo de Libia por la OTAN en 2011.

En un impactante ensayo de Ron Ridenour para Strategic Culture Foundation se nos recuerda el extraordinario historial belicista de Estados Unidos y sus socios imperialistas. En cuanto al número de países invadidos y el consiguiente número de muertos, incluido el del primer uso de bombas atómicas, Estados Unidos es ciertamente «excepcional» por todas las razones equivocadas.

Sin embargo, lo que hace que el historial sea aún más horrendo es la impunidad. La amnesia colectiva respecto a la guerra de Irak es quizá el síntoma más condenable de impunidad de las últimas décadas. También pone de manifiesto la hipocresía y la bancarrota moral del llamado «orden mundial basado en normas» que Washington y sus secuaces occidentales pregonan continuamente. El «orden mundial basado en normas» es un señuelo orwelliano para la anarquía y la depredación por parte de regímenes canallas que pisotean la Carta de las Naciones Unidas y el derecho internacional.

La impunidad crónica a la que Estados Unidos se ha acostumbrado en la persecución asesina de sus objetivos imperialistas significa que nunca pone fin a su rapacidad de Estado canalla. Es reincidente porque nunca se le han pedido cuentas. Existe aquí una analogía con la forma en que Washington abusa implacablemente de los privilegios concedidos al dólar como moneda de reserva mundial. Washington parasita del mundo imprimiendo dólares y cobrando derechos indebidos por servicios y bienes no merecidos. La estafa nunca parece detenerse porque no hay rendición de cuentas.

Del mismo modo, el belicismo de Estados Unidos nunca cesa. La sed de sangre de su poder capitalista y sus necesidades imperialistas nunca cesa. La criminalidad está permitida porque en gran parte los medios de comunicación occidentales sirven para encubrir los crímenes con excusas y mentiras fabricadas. Las guerras de Corea y Vietnam en las décadas de 1950 y 1960 fueron encubiertas como «cruzadas contra el comunismo» en lugar de ser denunciadas como los desmanes imperialistas genocidas que fueron. La impunidad de esos enormes crímenes condujo después a más guerras y crímenes. La guerra de Irak encaja en este contexto rodante.

Pero también está el factor histórico de la Unión Soviética y la supuesta victoria de Estados Unidos en la Guerra Fría. Sin una contrafuerza de control, los gobernantes estadounidenses se consumieron en la arrogancia de un presunto dominio «unipolar». No es casualidad que tras 1991, y la disolución de la Unión Soviética, Estados Unidos se embarcara en una búsqueda aún más licenciosa de guerras imperialistas y de la noción tiránica de un «orden global basado en reglas». Se llegó en poco tiempo a un estado de guerra permanente en el planeta por parte de Estados Unidos y sus aliados occidentales. Las guerras e intervenciones encubiertas dirigidas por Estados Unidos en Somalia, los Balcanes, Afganistán, Irak, Libia, Yemen, Siria, Georgia y Ucrania, entre otros lugares, fueron todas acordes con el derecho autoordenado de expansión de la alianza de la OTAN hacia Rusia. El mismo expansionismo militar dirigido por Estados Unidos está en marcha hacia China.

Este es el contexto adecuado en el que debe entenderse y evaluarse la actual guerra en Ucrania. Así como la implacable acumulación militarista contra China en Asia-Pacífico.

Estados Unidos y sus aliados de la OTAN están alimentando un conflicto en Ucrania vertiendo cantidades interminables de armas en ese país. El último paso hacia una mayor escalada es el anuncio por parte de Gran Bretaña de que va a suministrar proyectiles de artillería de uranio empobrecido a Ucrania. Estas armas tóxicas fueron utilizadas por Estados Unidos, Gran Bretaña y las fuerzas de la OTAN en la antigua Yugoslavia e Irak, lo que ha provocado muertes por cáncer y malformaciones congénitas sin precedentes entre la población civil. Una vez más, al crimen de la impunidad le sigue más crimen.

Los medios de comunicación occidentales, moralmente en bancarrota, mintieron para iniciar la guerra de Irak, como hicieron obedientemente para iniciar otras guerras para sus amos imperiales. Veinte años después de ser cómplices del crimen del siglo XXI, los medios de comunicación occidentales vuelven a hacerlo. Estos órganos y sus trituradoras están tratando de decirle al mundo que Rusia es un agresor en Ucrania y que Rusia y China están planteando «una amenaza para la democracia occidental».

En una visita de Estado a Moscú esta semana, el presidente de China, Xi Jinping, y su homólogo ruso, Vladimir Putin, declararon la necesidad de una diplomacia seria para resolver el conflicto en Ucrania. Las potencias occidentales y sus lacayos de los medios de comunicación reaccionaron despreciando cualquier diplomacia de este tipo y, en su lugar, trataron de vilipendiar a Rusia y China como villanos de alguna manera contra la seguridad mundial.

Es bastante fácil saber quiénes son los verdaderos villanos y mentirosos. La guerra de Irak es una de las muchas piedras de toque.

Traducción nuestra

Fuente: Strategic Culture Foundation