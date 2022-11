GUERRA ELÉCTRICA. Pepe Escobar.

Pepe Escobar.

Las tácticas rusas actuales son absolutamente opuestas a la teoría militar de la fuerza concentrada desarrollada por Napoleón…Y por supuesto, “todavía no hemos empezado”

Piense en el granjero polaco que toma fotos de los restos de un misil, que luego se indicó que pertenecían a un S-300 ucraniano. Entonces, un granjero polaco, cuyas pisadas resuenan en nuestra memoria colectiva, pudo haber salvado al mundo de la Tercera Guerra Mundial, desatada a través de un complot de mal gusto inventado por la «inteligencia» angloamericana.

Tal vulgaridad se vio agravada por un encubrimiento ridículo: los ucranianos estaban disparando misiles rusos desde una dirección de la que no era posible que vinieran. Eso es: Polonia. Y luego el Secretario de Defensa de EE. UU., el traficante de armas Lloyd «Raytheon» Austin, sentenció que Rusia tenía la culpa de todos modos, porque sus vasallos de Kiev estaban disparando a misiles rusos que no deberían haber estado en el aire (y no lo estaban).

Llámalo el Pentágono elevando la mentira calva a un arte bastante cutre.

El propósito angloamericano de esta estafa era generar una “crisis mundial” contra Rusia. Ha sido expuesto, esta vez. Eso no significa que los sospechosos habituales no vuelvan a intentarlo. Pronto.

La razón principal es el pánico. La inteligencia colectiva de Occidente ve cómo Moscú finalmente está movilizando su ejército, listo para aterrizar el próximo mes, mientras destruye la infraestructura eléctrica de Ucrania como una forma de tortura china.

Esos días de febrero en los que solo se enviaban 100.000 soldados, y que las milicias de la RPD y la LPR más los comandos de Wagner y los chechenos de Kadyrov hacían la mayor parte del trabajo pesado, quedaron atrás. En general, los rusos y los rusófonos se enfrentaban a hordas de militares ucranianos, quizás hasta 1 millón. El “milagro” de todo esto es que a los rusos les fue bastante bien.

Todo analista militar conoce la regla básica: una fuerza de invasión debe ser tres veces mayor que la fuerza defensora. El ejército ruso al comienzo del SMO estaba en una pequeña fracción de esa regla. Podría decirse que las Fuerzas Armadas rusas tienen un ejército permanente de 1,3 millones de soldados. Seguramente podrían haber ahorrado algunas decenas de miles más que los 100.000 iniciales. Pero no lo hicieron. Fue una decisión política.

Pero ahora SMO ha terminado: este es territorio CTO (Operación Antiterrorista). Una secuencia de ataques terroristas, dirigidos a Nord Streams, el puente de Crimea, la Flota del Mar Negro, finalmente demostró la inevitabilidad de ir más allá de una mera «operación militar».

Y eso nos lleva a Electric War.

Allanando el camino hacia una DMZ (demilitarized zone, zona desmilitarizada)

La Guerra Eléctrica se está manejando esencialmente como una táctica, lo que lleva a la eventual imposición de los términos de Rusia en un posible armisticio (que ni la inteligencia angloamericana ni el vasallo de la OTAN quieren).

Incluso si hubiera un armisticio, ampliamente promocionado desde hace algunas semanas, eso no terminaría con la guerra. Porque los términos rusos más profundos y tácitos –el fin de la expansión de la OTAN y la “indivisibilidad de la seguridad”– fueron explicados en detalle tanto a Washington como a Bruselas en diciembre pasado, y posteriormente descartados.

Como nada, conceptualmente, ha cambiado desde entonces, junto con el armamento occidental de Ucrania alcanzando un frenesí, el Stavka de la era de Putin no pudo sino expandir el mandato inicial de SMO, que sigue siendo la desnazificación y la desmilitarización. Sin embargo, ahora el mandato deberá abarcar Kiev y Lviv.

Y eso comienza con la actual campaña de deselectrificación, que va mucho más allá del este del Dnieper y a lo largo de la costa del Mar Negro hacia Odessa.

Eso nos lleva al tema clave del alcance y la profundidad de Electric War, en términos de establecer lo que sería una DMZ, completa sin tierra de nadie, al oeste del Dnieper para proteger las áreas rusas de la artillería de la OTAN, HIMARS y ataques con misiles.

¿Qué profundo? ¿100 kilometros? No es suficiente. Más bien 300 km, ya que Kiev ya ha solicitado artillería con ese tipo de alcance.

Lo que es crucial es que allá por julio, esto ya se estaba discutiendo extensamente en Moscú en los niveles más altos del Stavka.

En una extensa entrevista de julio , el ministro de Relaciones Exteriores, Sergei Lavrov, dejó caer el gato, diplomáticamente, fuera de la bolsa:

“Este proceso continúa, consistente y persistentemente. Continuará mientras Occidente, en su rabia impotente, desesperado por agravar la situación tanto como sea posible, siga inundando Ucrania con más y más armas de largo alcance. Toma los HIMARS. El ministro de Defensa, Alexey Reznikov, se jacta de que ya han recibido municiones de 300 kilómetros. Esto significa que nuestros objetivos geográficos se alejarán aún más de la línea actual. No podemos permitir que la parte de Ucrania que controlará Vladimir Zelensky, o quien lo reemplace, tenga armas que representen una amenaza directa para nuestro territorio o para las repúblicas que han declarado su independencia y quieren determinar su propio futuro”.

Las implicaciones son claras.

Por mucho que Washington y la OTAN estén aún más “desesperados por agravar la situación tanto como sea posible” (y ese es el Plan A: no hay Plan B), geoeconómicamente los estadounidenses están intensificando el Nuevo Gran Juego: la desesperación aquí se aplica a tratar de controlar la energía. corredores y fijando su precio.

Rusia permanece imperturbable, ya que continúa invirtiendo en Pipelineistan (hacia Asia); solidificar el Corredor Internacional de Transporte Norte-Sur multimodal (INTSC), con socios clave India e Irán; y está fijando el precio de la energía a través de la OPEP+.

Un paraíso para los saqueadores oligárquicos

Los straussianos/neoconservadores y neoliberales-conservadores que impregnan el aparato de seguridad/inteligencia angloamericano (virus armados de facto) no cejarán. Simplemente no pueden permitirse perder otra guerra de la OTAN, y además contra la «amenaza existencial» Rusia.

Como las noticias de los campos de batalla de Ucrania prometen ser aún más sombrías bajo el mando del general Winter, al menos se puede encontrar consuelo en la esfera cultural. La raqueta de transición verde, condimentada en una ensalada mixta tóxica con el espíritu eugenista de Silicon Valley, sigue siendo un plato de acompañamiento que se ofrece con el plato principal: la “Gran Narrativa” de Davos, el antiguo Gran Reinicio, que asomó su fea cabeza, una vez más, en el G20 en Bali.

Eso se traduce en que todo va bien en lo que respecta al proyecto Destrucción de Europa. Desindustrialízate y sé feliz; danza del arcoíris con todas las melodías de despertador del mercado; y congelar y quemar madera mientras se bendicen las “energías renovables” en el altar de los valores europeos.

Un flashback rápido para contextualizar dónde estamos siempre es útil.

Ucrania fue parte de Rusia durante casi cuatro siglos. La idea misma de su independencia se inventó en Austria durante la Primera Guerra Mundial con el propósito de socavar al ejército ruso, y eso ciertamente sucedió. La “independencia” actual se estableció para que los oligarcas trotskistas locales pudieran saquear la nación cuando un gobierno alineado con Rusia estaba a punto de actuar contra esos oligarcas.

El golpe de Kiev de 2014 fue creado esencialmente por Zbig “Gran tablero de ajedrez” Brzezinski para llevar a Rusia a una nueva guerra partidista, como en Afganistán, y fue seguido por órdenes a las haciendas petroleras del Golfo de hundir el precio del petróleo. Moscú tuvo que proteger a los rusófonos en Crimea y Donbass, y eso condujo a más sanciones occidentales. Todo fue un montaje.

Durante 8 años, Moscú se negó a enviar sus ejércitos incluso al Donbass al este del Dnieper (históricamente parte de la Madre Rusia). La razón: no quedar empantanado en otra guerra partidista. Mientras tanto, el resto de Ucrania estaba siendo saqueada por oligarcas apoyados por Occidente y sumergida en un agujero negro financiero.

El Occidente colectivo eligió deliberadamente no financiar el agujero negro. La mayoría de las inyecciones del FMI simplemente fueron robadas por los oligarcas y el botín fue transferido fuera del país. Estos saqueadores oligárquicos estaban, por supuesto, «protegidos» por los sospechosos habituales.

Siempre es crucial recordar que entre 1991 y 1999 el equivalente de la riqueza familiar total actual de Rusia fue robada y transferida al extranjero, principalmente a Londres. Ahora los mismos sospechosos habituales están tratando de arruinar a Rusia con sanciones, ya que el «nuevo Hitler» Putin detuvo el saqueo.

La diferencia es que el plan de usar a Ucrania como un simple peón en su juego no está funcionando.

En el terreno, lo que ha estado sucediendo hasta ahora son en su mayoría escaramuzas y algunas batallas reales. Pero con Moscú reuniendo tropas frescas para una ofensiva de invierno, el ejército ucraniano puede terminar completamente derrotado.

Rusia no se veía tan mal, considerando la efectividad de sus ataques de artillería de máquina picadora contra posiciones fortificadas ucranianas, y los retiros planeados recientemente o la guerra posicional, manteniendo bajas las bajas mientras aplastaba la potencia de fuego fulminante de Ucrania.

El colectivo Occidente cree que tiene la carta de guerra de poder de Ucrania. Rusia apuesta por la realidad, donde las cartas económicas son los alimentos, la energía, los recursos, la seguridad de los recursos y una economía estable.

Mientras tanto, como si la UE del suicidio energético no tuviera que enfrentarse a una pirámide de calvarios, seguramente pueden esperar tener llamando a su puerta al menos 15 millones de ucranianos desesperados que escapan de pueblos y ciudades sin energía eléctrica.

La estación de tren en Kherson, temporalmente ocupada, es un ejemplo gráfico: la gente aparece constantemente para calentar y cargar sus teléfonos inteligentes. La ciudad no tiene electricidad, ni calefacción, ni agua.

Las tácticas rusas actuales son absolutamente opuestas a la teoría militar de la fuerza concentrada desarrollada por Napoleón. Es por eso que Rusia está acumulando serias ventajas mientras “remueve el polvo en un cuenco de hojas de rosas”.

Y por supuesto, “todavía no hemos empezado”.

*Pepe Escobar es columnista de The Cradle, redactor jefe de Asia Times y analista geopolítico independiente centrado en Eurasia. Desde mediados de la década de 1980 ha vivido y trabajado como corresponsal extranjero en Londres, París, Milán, Los Ángeles, Singapur y Bangkok. Es autor de Globalistan: How the Globalized World is Dissolving into Liquid War (Nimble Books, 2007), Red Zone Blues: a snapshot of Baghdad during the surge, Obama does Globalistan (Nimble Books, 2009), 2030 (Nimble Books, 2020). Su ultimo libro es Raging Twenties (Nimble, 2021)

