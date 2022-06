UCRANIA: «LA EXTRAÑA DERROTA», EL REGRESO. Régis de Castelnau.

Régis de Castelnau.

07 de junio 2022.

En el verano de 1940, tras el hundimiento francés de mayo-junio, el historiador Marc Bloch escribió una llamativa obra titulada: “la extraña derrota”. En lo que pretendía ser el testimonio de un vencido ante el tribunal de la historia, analizó los resortes de la derrota militar y el brutal derrumbe del Estado y las instituciones de la Tercera República tras la ofensiva alemana. Si toda la sociedad francesa tomó por su rango, los principales objetivos fueron el Estado y el ejército. En particular, señaló » lo absurdo de nuestra propaganda oficial, su irritante y crudo optimismo, su timidez y la incapacidad del gobierno para definir honestamente sus objetivos de guerra «. Y el inimitable arte de desechar que caracterizó a la casta:“Acabamos de sufrir una derrota increíble. ¿De quién es la culpa? Al régimen parlamentario, a las tropas, a los ingleses, a la quinta columna, respondan nuestros generales. A todos, en fin, menos a ellos. »

La guerra en Ucrania actúa como una demostración de la permanencia de estas fallas dentro de las élites de nuestro país.

El estallido de la guerra

Si efectivamente fue la Rusia de Vladimir Putin la que lanzó su ofensiva, la responsabilidad de nuestro país en el estallido de la guerra es muy pesada. A pesar de los gestos de Emmanuel Macron, Francia no pudo cumplir con su deber, y esto al cometer perjurio. Sí, porque tras el golpe de Estado liderado por la OTAN en Kyiv en 2014 y el inicio de una guerra civil marcada por una violencia considerable contra la población de habla rusa de Donbass, fuimos un actor diplomático para tratar de encontrar una solución. Primero con François Hollande y luego con Emmanuel Macron, nuestro país fue uno de los actores en la adopción de los “acuerdos de Minsk”. Firmado por el gobierno ucraniano, Rusia pero también Francia y Alemania, éramos los garantes. Violando nuestra palabra, nuestros líderes no han hecho absolutamente nada para imponer su aplicación por parte de Ucrania. Quien con su negativa violó gravemente sus obligaciones internacionales. Absurdo de la propaganda

Marc Bloch denunció el absurdo de la propaganda oficial del gobierno de los 40 y su irritante y crudo optimismo.

¿Qué hay de la de Emmanuel Macron? Quizás solo para dar promesas de lealtad al amo de Occidente, afirmó el 24 de marzo en la cumbre de la OTAN : “ La economía rusa está en default, (…) su aislamiento está creciendo ” Conocemos estas afirmaciones. En primer lugar, la economía rusa no lo está haciendo tan mal y más bien se está beneficiando del régimen de sanciones, como muestran sus cuentas. Así que por el momento la cesación de pago, no está ni en un sueño. En cuanto al aislamiento, también es una ilusión. Los países que no condenaron a Rusia por la invasión de Ucrania representan el 82% de la población mundial… Un poco de seriedad no estaría de más.

Qué decir de Bruno Lemaire al no ver inconveniente en pasar por imbécil al anunciar triunfalmente: “ Las sanciones son de una eficacia formidable. Vamos a librar una guerra económica y financiera total contra Rusia. Vamos a provocar el colapso de la economía rusa. »? Esto no molestó a Emmanuel Macron que, tras su reelección, no tardó en volver a nombrar a tan claramente ridículo Ministro de Economía.

¿Qué hay del sistema de prensa con su increíble fracaso, cuando el 90% de los periodistas olvidan su ética profesional y la carta de Munich, convirtiéndose en feroces militantes de la historia mediática de una derrota militar rusa? Historia inventada por las farmacias opacas que rodean a Zelensky, el malabarista de Kyiv, y que no tiene nada que ver con lo que realmente está sucediendo sobre el terreno. La mentira desvergonzada puesta al servicio de una guerra de comunicación, para cuyo uso Zelensky como para él, tiene la excusa de hacerlo por lo que cree que son los intereses de su país. BHL, mentiroso profesional, tiene la de haberlo hecho siempre. Notaremos en particular el ejemplo del furioso deseo de minimizar la presencia y las influencias neonazis en Ucrania, y esto contra la evidencia aceptada en Occidente hace unos meses. Atrás quedaron los emblemas nazis, las procesiones de antorchas, los grandes retratos de genocidas en las calles, los informes de organismos internacionales para la defensa de los derechos humanos, los informes parlamentarios franceses y estadounidenses, los vídeos de abusos, etc. etc. No es el peligro fascista, lo fue en Francia con la presencia de Marine Le Pen en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales

¿Qué pasa con la de los expertos de programas de televisión, prensa y redes con habilidades a veces limitadas y desprovistas de la más mínima buena fe? Se dividen en dos categorías que además pueden fusionarse en ciertos casos: aquellos a quienes su nulidad les permite decir cualquier cosa, sin remordimientos de conciencia. Los que saben muy bien que sus tonterías no se sostienen, sino que se consideran con una misión. Ya sea por razones de carrera o al servicio de intereses extranjeros. Citaremos al General de la Fuerza Aérea Clermont eructando su racismo antirrusodecir tonterías. General Yakovlev cuya carrera en la OTAN puede proporcionar una explicación. Hasta el Jefe del Estado Mayor del Ejército Francés olvidadizo de su estatus, y mostrando incongruente compañerismo político en las redes sociales. También pensamos en el coronel retirado Michel Goya, a quien sabíamos que estaba más inspirado. Muy feliz de haber sido tildado por la prensa atlantista, desmintió sus análisis sobre el ejército ruso en Siria a favor de una reanudación casi literal de la producción de los peores sitios neoconservadores estadounidenses.

El principio del fin de la globalización occidental

Hemos dicho en estas columnas que la invasión rusa del 24 de febrero marcó el inicio de un enfrentamiento geoestratégico que va más allá del teatro ucraniano. Y que quizás desencadene el proceso del fin de la globalizacióncomo una forma contemporánea de dominación occidental. Por la incapacidad de resistir la presión estadounidense, por la pusilanimidad frente a Alemania, la fuerza económica dominante y pronto militar de la UE, estamos en el lado equivocado de la barricada. Hemos aceptado el golpe de estado de Ursula von der Leyen, presidenta de la Comisión Europea, arrogandose facultades que legalmente no debería tener. Suscribíamos con celo todas las sanciones suicidas puestas en marcha por Europa contra Rusia y de las que no hacía falta ser un gran clérigo para saber que iban a tener un terrible efecto boomerang. O al menos escuchar a un Charles Gave riéndose describiendo nada más anunciarse las primeras sanciones, lo que nos iba a pasar. En cuanto al aspecto militar, la narrativa de una derrota de Moscú en el campo se está derrumbando. También es interesante señalar que la prensa occidental, a remolque del New York Times y el Washington Post, está multiplicando las vueltas sobre este punto. Pero entre nosotros sigue resistiendo el ya inepto relato de la estampida rusa.

Para aclarar el punto, lo invitamos a leer un artículo publicado en el sitio del periódico británico «The Guardian» el 2 de junio, firmado por Larry Elliott , editor de economía del diario y titulado: «Rusia está ganando la guerra económica – y Putin no está dispuesto a retirar sus tropas”. Ah bueno ? ¿Se habrían equivocado Emmanuel Macron, Bruno Lemaire y BFM? ¿O hemos mentido?

El diagnóstico de Larry Elliott es contundente, aunque formulado con el arte muy británico de la subestimación: » Derrotar por completo a Putin en el campo de batalla es una forma en que la guerra podría terminar, aunque tal como está, no parece tan probable… El potencial de serios daños colaterales de la guerra económica es obvio: disminución del nivel de vida en los países desarrollados; hambruna, disturbios por alimentos y una crisis de la deuda en los países en desarrollo. Bigre, si entendemos correctamente, la derrota militar de Rusia es improbable, y mientras tanto Europa está singularmente en melaza, un término elegido para ser cortés.

Con “la extraña derrota”, vuelve “El equipo mixto”

Marc Bloch había testimoniado la insuficiencia de estas élites que se hundieron en mayo, junio y julio de 1940. Había considerado la derrota y la debacle francesa como responsabilidad del gobierno y del mando influenciado por las élites militares, económicas y sociales.

¿Están los líderes franceses de hoy, representantes del bloque de élite, a la altura del desafío lanzado a nuestro país por este evento metahistórico? La respuesta es obviamente negativa. De lo contrario, no estaríamos aquí. Emmanuel Macron, que tiene todos los nervios, acaba de anunciar la creación de un Consejo Nacional de Refundación, en referencia al Consejo Nacional de Resistencia (CNR), cuyo programa ha permitido la instauración del Estado de bienestar francés. Para continuar con su destrucción, el Presidente de la República, a quien uno imagina jubiloso por el buen truco, no duda en encomendar la misión a una organización del mismo acrónimo. Se justifica diciendo: “ Vivimos en un tiempo comparable. Estamos en una época histórica que impone un profundo cambio de modelos, y luego la guerra está ahí en Ucrania«. El problema, señor presidente, es que esta guerra la estamos perdiendo y usted, junto con sus amigos, será el responsable de la derrota.

Propondremos para concluir, solicitar otro gran testigo del derrumbe del 40 en la persona de Charles de Gaulle. Quien pronunció el 18 de junio de 1941 en El Cairo, un discurso por el primer aniversario de su llamado. Al comienzo de la cual, escribió Historia en cuatro frases deslumbrantes: “ El 17 de junio de 1940, el último gobierno regular de Francia desapareció en Burdeos. El equipo mixto de derrotismo y traición tomó el poder en un pronunciamiento de pánico. Una camarilla de políticos locos, empresarios deshonestos, funcionarios advenedizos y malos generales se precipitaron tanto a la usurpación como a la servidumbre. Un anciano de 84 años, triste sobre de gloria pasada, se izó en el baluarte de la derrota para avalar la capitulación y engañar al pueblo atónito. »

Desafortunadamente, políticos locos, empresarios deshonestos, funcionarios prepotentes y malos generales, todos están ahí. Vuelve el equipo mixto. Ella está en el poder y cabe recordar que la confianza en ella se renovó en gran medida el pasado 24 de abril.

Estamos pasando por momentos difíciles.

