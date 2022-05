NO, LA GUERRA EN UCRANIA NO PROVOCÓ UNA CRISIS ALIMENTARIA MUNDIAL. Moon of Alabama.

Moon of Alabama.

22 de mayo 2022.

Observatorio de Trabajador@s en Lucha hace la observación que el precio de los alimentos no es un problema del conflicto Rusia y Ucrania solamente sino que tiene que ver con la crisis del capitalismo, la pandemia, la elevación de los precios de la energía y la crisis de las cadenas de suministro globales de las grandes transnacionales. Presentamos el grafico elaborado por Clara Sánchez Guevara que nos da una perspectiva real del aumento de los precios de los alimentos y que occidente pretende manipular con el conflicto de Rusia y Ucrania.

También recomendamos el articulo EL PRECIO DE LOS ALIMENTOS: Un cóctel de energía, guerra y sanciones. Clara Sánchez Guevara presentado en este espacio el 18 de abril 2022 y en su pagina web Alimentos y poder

Se acusa falsamente a Rusia de bloquear los puertos marítimos de Ucrania y, por lo tanto, aumentar la escasez mundial de alimentos:

Las Naciones Unidas han advertido que la guerra en Ucrania ha ayudado a alimentar una crisis alimentaria mundial que podría durar años si no se controla, ya que el Banco Mundial anunció $ 12 mil millones en fondos adicionales para aliviar sus «efectos devastadores».

El secretario general de la ONU, António Guterres, dijo que la escasez de cereales y fertilizantes causada por la guerra, el aumento de las temperaturas y los problemas de suministro relacionados con la pandemia amenazan con empujar a decenas de millones de personas a la inseguridad alimentaria.

Hablando en una reunión de la ONU en Nueva York sobre la seguridad alimentaria mundial, dijo que lo que podría ocurrir sería «desnutrición, hambre masiva y hambruna, en una crisis que podría durar años», mientras él y otros instaban a Rusia a liberar las exportaciones de granos de Ucrania.

…

Antes de la invasión de febrero, Ucrania era considerada el granero del mundo, exportando 4,5 millones de toneladas de productos agrícolas por mes a través de sus puertos: el 12% del trigo del planeta, el 15% de maíz y la mitad de aceite de girasol.

Pero con los puertos de Odessa, Chornomorsk y otros aislados del mundo por los buques de guerra rusos, los suministros solo pueden hacerse a través de rutas terrestres congestionadas y mucho menos eficientes.

No es Rusia reteniendo el grano ucraniano o cortando sus puertos marítimos. Ucrania lo está haciendo por su cuenta. Como informa el Cuartel General de Coordinación Conjunta de Rusia para la Respuesta Humanitaria en Ucrania:

75 barcos extranjeros de 17 países permanecen bloqueados en 7 puertos ucranianos (Kherson, Nikolaev, Chernomorsk, Ochakov, Odessa, Yuzhniy y Mariupol). La amenaza de bombardeos y el alto peligro de minas creadas por el Kiev oficial en sus aguas internas y mar territorial impiden que los barcos salgan de los puertos de manera segura y lleguen a alta mar.

En confirmación de esto, la Federación Rusa abre diariamente de 08:00 a 19:00 (hora de Moscú) un corredor humanitario, que es una ruta segura al suroeste del mar territorial de Ucrania, de 80 millas náuticas de largo y 3 millas náuticas de ancho.

La información detallada en inglés y ruso sobre el modus operandi del corredor humanitario marítimo se transmite diariamente cada 15 minutos en la radio VHF de 14 y 16 canales internacionales en inglés y ruso.

Al mismo tiempo, las autoridades de Kiev continúan evitando el diálogo con representantes estatales y armadores para resolver el problema de garantizar el paso seguro de barcos extranjeros al área de reunión.

Sigue existiendo el peligro para la navegación que representan las minas ucranianas a la deriva de sus anclas a lo largo de las costas de los estados del Mar Negro.

La Federación Rusa está tomando toda una serie de medidas integrales para garantizar la seguridad de la navegación civil en las aguas del Mar Negro y el Mar de Azov.

Se podría decir que es solo propaganda rusa. Pero no, ese no es el caso. La Organización Marítima Internacional (OMI) ha publicado informes sobre seguridad y protección marítima en el Mar Negro y el Mar de Azov :

Al comienzo del conflicto, unos 2.000 marineros quedaron varados a bordo de 94 barcos en puertos ucranianos. Posteriormente, 10 barcos abandonaron con seguridad el Mar de Azov y quedan 84 barcos mercantes, con casi 450 marineros a bordo.

…

El Consejo (C/ES.35) de los días 10 y 11 de marzo acordó alentar el establecimiento, como medida provisional y urgente, de un corredor marítimo azul seguro para permitir la evacuación segura de la gente de mar y los buques de las zonas afectadas y de alto riesgo del Mar Negro y el Mar de Azov a un lugar seguro para proteger la vida de la gente de mar y garantizar la movilización y la navegación comercial de los buques que pretendan utilizar este corredor evitando ataques militares y protegiendo y asegurando la dominio marítimo.

…

La Federación Rusa ha informado a la OMI que ha establecido un corredor humanitario para garantizar la evacuación segura de los barcos una vez que abandonan las aguas territoriales de Ucrania. A pesar de esta iniciativa, siguen existiendo numerosos problemas de seguridad que impiden el acceso al corredor y la capacidad de los barcos para abandonar sus atracaderos en los puertos ucranianos.

Los puertos ucranianos están en el nivel 3 de MARSEC (seguridad marítima) y permanecen cerrados a la entrada y salida. Se han colocado minas marinas en los accesos a los puertos y algunas salidas de los puertos están bloqueadas por barcazas y grúas hundidas. Muchos barcos ya no tienen suficiente tripulación a bordo para poder navegar.

Ucrania también ha proporcionado sus condiciones previas para la evacuación segura de barcos de sus puertos. Estos incluyen el fin de las hostilidades, la retirada de las tropas y la garantía de la libertad de navegación en el Mar Negro y el Mar de Azov, incluida la realización de actividades de remoción de minas con la participación de los estados que bordean el Mar Negro.

El nivel MARSEC (seguridad marítima) de un puerto lo determinan las autoridades locales . Ucrania simplemente prohíbe que los barcos entren o salgan de los puertos bajo su control. Ella los ha tomado como rehenes y exige sin razón su liberación.

También colocó unas 400 minas ancla alrededor de Odessa, que son tan antiguas que algunas de ellas rompieron sus cadenas y se desplazaron hacia el sur, hacia Turquía. No permite que Rusia desmine el mar.

Mientras tanto, los barcos extranjeros que estaban retenidos por Ucrania en Mariupol han podido salir desde que Rusia tomó la ciudad y su puerto.

El Secretario General de las Naciones Unidas, Sr. Guterres, ciertamente sabe todo esto. El hecho de culpar a Rusia por causar un bloqueo solo muestra que no respeta la neutralidad que exige su posición.

La escasez mundial de alimentos existe desde principios de 2021. No fue causada por la crisis de Ucrania, sino, como indica un informe de octubre de 2021 , por los altos precios tras las interrupciones de la cadena de suministro durante la pandemia:

La escasez de alimentos en el mundo no se debe únicamente a problemas en la cadena de suministro. Según una encuesta telefónica rápida realizada por el Banco Mundial en 48 países, un número significativo de personas se está quedando sin alimentos o reduciendo su consumo. Según la FAO (Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación), los precios mundiales de los alimentos han alcanzado su nivel más alto en diez años, debido al aumento del precio de los cereales y los aceites vegetales. A pesar del consumo récord de granos, se espera una escasez basada en proyecciones de mayor consumo.

Las acusaciones del Sr. Guterres fueron un corte y pegado de los comentarios hechos por el Secretario de Estado de los Estados Unidos, Anthony Blinken, durante una entrevista :

Blinken: Ucrania es uno de los principales productores de trigo, entre otros, del mundo. Rusia, por supuesto, es en sí misma un importante productor. Y en Ucrania hay literalmente decenas de millones de toneladas de trigo bloqueadas porque Rusia está bloqueando los puertos ucranianos. Hay alrededor de 85 barcos en este momento con grano, trigo en ellos. No pueden salir. Todavía hay 22 millones de toneladas de trigo en silos cerca de los puertos que no pueden ir allí.

Blinken miente sobre el bloqueo del puerto. De hecho, Ucrania actualmente exporta trigo por ferrocarril, en barcazas por el Danubio y luego a través del puerto rumano de Constanta. Sin embargo, es probable que este trigo vaya a Europa.

Blinken también miente sobre los fertilizantes:

Blinken: La razón es que también hay escasez de fertilizantes, ya que gran parte se produce en la región. Esto significa que cuando los agricultores piensan en las cosechas del próximo año, si no tienen fertilizantes, los rendimientos bajarán. Por lo tanto, habrá aún menos alimentos en el mercado y los precios subirán aún más .

Rusia y Bielorrusia son los principales productores de fertilizantes. La guerra no impidió que ninguno de los dos produjera. Así que no hay escasez. La única razón por la que Estados Unidos y los países “occidentales” no obtendrán fertilizantes de estos países es por las sanciones que han impuesto para comprarles.

Este pasaje de la entrevista de Blinken tiene un elemento cómico:

PREGUNTA: Usted estuvo en Kiev recientemente, hace aproximadamente un mes, y dijo que Rusia está fallando y Ucrania está teniendo éxito. ¿Cuál es tu valoración hoy?

Blinken: Todavía lo hace. Esto es lo importante: el objetivo número uno de Putin al ingresar a Ucrania era borrar su independencia, borrar su soberanía, traer a Ucrania completamente de vuelta al redil ruso, integrarla, de cierta manera, a Rusia. Ya ha fallado .

¿Cómo podría Blinken saber cuál era o es el objetivo número uno de Putin? ¿Se metió en la cabeza de Putin? El propio Putin dio las razones para lanzar la operación en su discurso del Día de la Victoria . La independencia de Ucrania nunca ha sido cuestionada allí.

La siguiente pregunta después de que Blinken se metió en la cabeza de Putin es esta :

P: ¿Cómo podía estar tan equivocado? ¿Cómo pudo cometer semejante error de cálculo?

Blinken: Es muy difícil meterse completamente en la cabeza de otra persona.

Sí. Es lo que yo pensaba.

P: ¿A qué te refieres con inteligencia?

Blinken: Bueno, teníamos, por supuesto, muy buena información sobre la agresión planeada por Rusia en primer lugar, que compartimos con el mundo. Muchas personas se mostraron escépticas. Y es una de esas cosas en las que, como dije, ojalá estuviéramos equivocados, pero teníamos razón. …

Cuando, en el invierno de 2021, Biden advirtió sobre una «inminente invasión rusa» de Ucrania, no sabía cuáles eran los planes de Rusia. Lo que sí sabía era que Ucrania estaba planeando, con la ayuda de Estados Unidos, un ataque generalizado contra las repúblicas de Donbass en febrero de 2022.

Biden sabía que ningún político ruso podría quedarse sentado si esto sucediera. Cuando se sabe cuándo va a comenzar una guerra, por supuesto, es fácil predecir cuándo será la respuesta a esa guerra.

Desde el 16 de febrero, los ataques de artillería ucraniana contra Donbass aumentaron de unas pocas docenas por día a más de 2.000 por día, como señaló e informó la misión especial de monitoreo de la OSCE. Fueron estos preparativos de artillería para un ataque total los que llevaron a Rusia a lanzar una operación preventiva en Ucrania.

Esto lo confirma un reciente informe ruso sobre la liberación de Azovstal (traducción automática):

La operación [rusa] [en Ucrania] comenzó en el contexto de una situación en el Donbass que se intensificó a mediados de febrero. Las autoridades de la RPD y la LPR informaron de un aumento de los bombardeos por parte de las tropas ucranianas, anunciaron la evacuación de civiles en la Federación Rusa y exigieron el reconocimiento de la independencia. El 21 de febrero, Putin firmó los decretos correspondientes.

Una vez más :

Hubo y hay una crisis alimentaria mundial porque la comida se ha vuelto inasequible para algunas personas.

La guerra en Ucrania no es la causa de la crisis alimentaria.

Rusia no bloquea los puertos ucranianos.

Ucrania podría exportar más trigo si permitiera que los barcos salieran de sus puertos.

Putin no cuestionó la independencia de Ucrania.

El motivo de la guerra fue el ataque ucraniano planeado y preparado en el Donbass.

Todo lo que se dice sobre estos puntos es sólo propaganda.

Fuente: Luna de Alabama