LLORAR POR OCCIDENTE. Alastair Crooke.

Alastair Crooke.

Imagen: Strategic Culture Foundation

21 de agosto 2023.

Parece que nos dirigimos hacia un punto de impacto, con la perspectiva de una colisión a la vista, y tan evidente como lo era en 1911.

Michael Anton, ex Asesor Presidencial de Seguridad Nacional de Estados Unidos, nos ofrece esta analogía de la situación actual de Estados Unidos y Europa:

«El 20 de septiembre de 1911, el RMS Olympic -buque gemelo del malogrado Titanic- colisionó con el crucero de la Royal Navy HMS Hawke, a pesar de que ambos buques viajaban a baja velocidad y estuvieron en contacto visual durante 80 minutos.

«Fue«, escribe el historiador marítimo John Maxtone-Graham,

una de esas increíbles convergencias, a plena luz del día en un mar en calma a la vista de tierra, en la que dos buques que operan normalmente se dirigen alegremente hacia un punto de impacto, como hipnotizados.

Parece que nosotros también nos dirigimos hacia un punto de impacto similar, con la perspectiva de una colisión a la vista, tan evidente como aquel día de 1911. Igualmente, nuestra clase dirigente no está por la labor de cambiar de rumbo. Debe querer esta percusión -o de lo contrario, tal vez ven un Armagedón de colisión como destinado en última instancia a proporcionar el camino hacia el triunfo de la «justicia».

Ciertamente, el momento actual se define oscuramente como uno de graves presentimientos económicos, que coexisten con un estado de ánimo de estancamiento político. Cada vez está más claro para más gente en Occidente que algo ha ido terriblemente mal con el «proyecto Ucrania». Las soleadas predicciones y proyecciones de una victoria segura no se materializaron y, en su lugar, Occidente se enfrenta a la realidad del sacrificio ensangrentado de cientos de miles de hombres ucranianos a su fantasía de Osiris desmembrado. Occidente no sabe qué hacer. Deambula, con la mirada perdida.

A veces se explica todo este embrollo como resultado de un error de cálculo de las élites occidentales. Sin embargo, la situación es mucho peor: La pura disfuncionalidad y la prevalencia de la entropía institucional son tan evidentes que no hace falta decir nada más.

La disfunción de Occidente es mucho más profunda que la situación en torno al proyecto de Ucrania. Está absolutamente en todas partes. Las instituciones públicas y privadas, especialmente las del Estado, tienen dificultades para hacer algo; las políticas gubernamentales parecen listas de deseos elaboradas a toda prisa, que todo el mundo sabe que tendrán pocos efectos prácticos. Por eso los responsables políticos tienen una nueva prioridad: «no perder el control de la narrativa«.

“La línea» de Hartmut Rosa: El frenético estancamiento parece especialmente adecuado.

En pocas palabras, estamos inmersos en una nueva iteración de la política de 1968. El comentarista estadounidense Christopher Rufo señala,

Es como si hubiéramos vivido una interminable recurrencia: el Partido de las Panteras Negras reaparece como el movimiento Black Lives Matter; los panfletos de Weather Underground se blanquean en artículos académicos; los guerrilleros marxistas-leninistas cambian sus bandoleras y se convierten en gestores de una revolución de modales y costumbres dirigida por élites. La ideología y la narrativa han mantenido su posición de celoso hegemón.

Herbert Marcuse en 1972 fue quizás prematuro al declarar la muerte de la revolución de 1968. Aunque incluso hacia el final de ese año, el retroceso era evidente, con la gente votando a Richard Nixon, que prometió restaurar la ley y el orden. Nixon fue debidamente «destituido» y la ideología de 1968 revivió gradualmente:

Hoy en día, los activistas de izquierda han resucitado la militancia y las tácticas de la década de 1960: los movimientos radicales se manifiestan, organizan protestas y utilizan la amenaza de la violencia para lograr objetivos políticos. Durante el verano de 2020, el movimiento Black Lives Matter lideró protestas en 140 ciudades. Muchas de estas manifestaciones se tornaron violentas, siendo el mayor estallido de disturbios raciales de izquierda desde finales de la década de 1960.

Rufo, escribe

El punto de partida es percibir correctamente el estado actual de los acontecimientos en Estados Unidos. La amarga ironía de la Revolución de 1968 es que ha logrado ‘ocupar cargos’ – pero no ha abierto nuevas posibilidades… la aparentemente total captura de las principales instituciones por parte de la izquierda: la educación pública, las universidades, el liderazgo del sector privado, la cultura y, cada vez más, incluso las ciencias, hace que el campo de batalla actual parezca abrumador.

Por el contrario, «ha encerrado a las principales instituciones de la sociedad en una ortodoxia asfixiante… Aunque ha acumulado importantes ventajas administrativas, no ha conseguido resultados«. Lo que tenemos es un intenso nivel de polarización política y cultural que coexiste con una sensación de estar atrapados en la inmovilidad. La vida pública está en suspenso y, con la «crisis» como norma, la política dominante se acerca cada vez más al viejo vicio europeo del nihilismo.

Lo que distingue -lo que deforma- la narrativa de los actuales descendientes intelectuales de 1968 es su insistencia ya no sólo en establecer y controlar la narrativa, sino en exigir que la guerra cultural se asimile al conjunto de valores personales de cada individuo. Y además, exigir que ellos, como individuos, reflejen esa ideología en sus acciones cotidianas y en su lenguaje, o enfrentarse a la cancelación. Es decir, una guerra cultural en toda regla.

Los actuales significantes maestros del «racismo sistémico» y el «privilegio blanco«, junto con los actuales derechos de identidad, diversidad y transexualidad, están dividiendo a Estados Unidos entre dos normas de identidad: Las de «La República», la de la Revolución de 1776, frente a las de la Revolución de 1968.

En Europa también hay una profunda esquizofrenia: Por un lado, la élite de Davos está comprometida con una narrativa que sostiene que el pasado de Europa ha sido -fundamentalmente- de supremacía colonial racista. Y que esto exige que las entidades públicas y privadas ofrezcan reparación por los actos históricos de discriminación y colonialismo, una visión que impone a todos los europeos el deber de «comprometerse con la diversidad, la protección de las identidades y la equidad radical«.

Pero lo que no se reconoce ni se discute abiertamente es el profundo cambio que está transformando Europa: Nos guste o no, Europa no es lo que habíamos imaginado. No es la Europa del «París» francés, la «Roma» italiana o el «Londres» británico.

Eso sigue siendo -y se explota comercialmente- una útil «visión turística» de Europa. La realidad, sin embargo, es que Europa se está convirtiendo rápidamente en una tierra donde los nativos se dirigen a ser una minoría entre las minorías: ¿Que es ‘Francia’ hoy? es una pregunta válida, pero sin respuesta.

Muchos dirán «¿por qué no? El problema es que se está persiguiendo deliberadamente este resultado, clandestinamente, sin honestidad y sin consultar a nadie. Los europeos que han experimentado ciclos anteriores de conquista (ya sea por mongoles, turcos o austriacos) y han sobrevivido gracias a un sentimiento de identidad perdurable, ven cómo este último se desestabiliza deliberadamente y su cultura se disuelve, para ser sustituido por el anodino lenguaje de relaciones públicas de los valores europeos, propugnado por Bruselas.

La cuestión no es si este cambio es «bueno» o «malo». Porque, dicho sin rodeos, esta cuestión está llamada a hacer estallar Europa a medida que su economía se desmorona y que los enormes recursos dedicados a los inmigrantes se convierten en un tema candente. Lo que nadie sabe es cómo estabilizar un sentimiento de identidad europea a partir de la sopa de identidad en que se ha convertido Europa.

De hecho, tal vez no sea posible encontrar una «solución», dada la interminable insistencia en la delincuencia racial «blanca». Tanto si es válida como si no, ha derivado en una «mezcla de brujas» de odios. Hemos visto los efectos en París y en otras ciudades francesas este verano.

Los principios de gran parte de la sociedad europea no están orientados hacia ningún proyecto de «ingeniería social» de reparación moral exaltado y transformador del mundo, sino hacia la protección de los valores e instituciones sencillos del ciudadano común: la familia, la fe, el trabajo, la comunidad, el país.

Esta es la «guerra cultural» de Europa; la de Estados Unidos está relacionada, pero tiene sus propias características.

Charles Lipson escribe en la edición estadounidense de The Spectator:

Es difícil no llorar por la República a medida que se derrumba la confianza en nuestras instituciones, y se derrumba por buenas razones. En pocas palabras: nuestra gobernanza nacional es un caos y los ciudadanos lo saben. Saben, también, que los problemas van más allá de la política partidista y de líderes específicos para incluir a sus facilitadores, los medios de comunicación y las instituciones centrales de aplicación de la ley.

Lo que no saben es cómo restaurar cierta apariencia de integridad en un sistema político que hace muy difícil bloquear la nominación de un presidente en funciones, como Joe Biden, o la nominación de otro candidato, como Donald Trump, que está respaldado por una minoría fuertemente comprometida de activistas del partido.

El Estado Permanente lo ha dejado claro, escribe Michael Anton,

que no pueden, y no lo harán, si pueden evitarlo, permitir que Donald Trump vuelva a ser presidente. De hecho, lo dejaron claro en 2020, en una serie de declaraciones públicas. Si entonces se sentían así de fuertes, imagínate cómo se sienten ahora. Pero no hace falta imaginarlo: se lo dicen todos los días. Dicen que el 45º presidente es, literalmente, la mayor amenaza a la que se enfrenta Estados Unidos hoy en día: mayor que China, que nuestra economía que se hunde, que nuestra sociedad civil que se deshace.

Pues bien, esa «base Trump» a la que se refiere Lipson no se mueve. No sólo eso, no es sólo una «base Trump«, ya que está adquiriendo un apoyo más amplio, ya que la contrarrevolución de hoy no es una de Trumpismo solamente, o de clase contra clase, sino más bien una que «tiene lugar a lo largo de un nuevo eje entre el ciudadano frente a un Estado ideológicamente impulsado«. Glenn Greenwald coincide,

La métrica relevante ahora no es izquierda contra derecha. Es anti-establishment contra pro-establishment.

La ambición última no es reemplazar a la nueva «clase universal«, heredera de la revolución cultural de los sesenta, sino restaurar el principio fundacional de la nación de «gobierno ciudadano frente al Estado«, que fue la base de la Revolución estadounidense de 1776.

Efectivamente, esa «base» no se mueve porque, en última instancia, la histeria anti-Trump no tiene que ver con Trump, como sostiene Michael Anton, ex empleado de la Casa Blanca:

El régimen no puede permitir que Trump sea presidente no debido a quién es (aunque eso molesta), sino debido a quiénes son sus seguidores.

Las quejas sobre la naturaleza de Trump son simplemente sustitutos de las objeciones a la naturaleza de su base.

No se puede permitir que esa clase ponga en práctica sus preferencias, por la naturaleza de quienes son; y sobre todo, porque es su naturaleza la que dicta lo que quieren que ocurra, añade Anton.

La clase dominante, escribe Anton, seguramente consolidará ‘la base’ –

Siendo cada vez más radicales, odiosos e incompetentes. Han demostrado una y otra vez que no hay moderación en ellos. No pueden aflojar ni una milla por hora, ni siquiera cuando aflojar les interesa claramente. No sabría decir si se dejan llevar por las exigencias de sus bases, por su propia convicción interna o por alguna fuerza sobrenatural.

¿Qué sucede entonces? Bueno, en palabras del ‘Transition Integrity Project’, un colectivo vinculado a la red de Soros, que en 2020 planificó su estrategia para evitar un segundo mandato de Trump, la contienda [finalmente] se convertiría en ‘una pelea en la calle, y no una batalla legal’. Nuevamente, ‘sus palabras’, no las mías. Pero permítanme [Michael Anton] traducir [lo que esto] dice: [Podemos esperar una repetición de] los disturbios del verano de 2020, pero en órdenes de magnitud mucho mayores: Y no se detendrán hasta que su gente esté segura en la Casa Blanca.

¿Llorará la gente por Occidente? No…

Traducción nuestra

*Alastair Crooke, es un exdiplomático británico y es el fundador y director del Foro de Conflictos con sede en Beirut, una organización que aboga por el compromiso entre el Islam político y Occidente.

Fuente original: Strategic Culture Foundation