“BIENVENIDOS AL BRICS 11”. Pepe Escobar.

Pepe Escobar.

Imagen: OTL.

25 de agosto 2023.

Nota Observatorio de Trabajadores en Lucha

La Declaración de Johannsburgo II de la XV Cumbre de los BRICS la puedes leer aquí 20230823-DECLARACION-FINAL-DE-CUMBRE-BRICS

“No hay montañas que puedan detener el caudal de un río caudaloso». Con la incorporación de seis nuevos miembros que añaden peso geoestratégico y profundidad geográfica a los BRICS, la institución multilateral está cobrando el impulso necesario para restablecer las relaciones internacionales.

Al final, se hizo historia. Superando incluso las mayores expectativas, las naciones BRICS dieron un paso de gigante en favor de la multipolaridad al ampliar el grupo a BRICS 11.

A partir del 1 de enero de 2024, a los cinco miembros originales del BRICS se unirán Argentina, Egipto, Etiopía, Irán, Arabia Saudí y los Emiratos Árabes Unidos (EAU).

No, no se convertirán en un impronunciable BRIICSSEEUA. El ministro ruso de Asuntos Exteriores, Serguéi Lavrov, confirmó que la canción sigue siendo la misma, con el conocido acrónimo BRICS a la organización multilateral Sur Global o Mayoría Global o “Globo Global” que dará forma a los contornos de un nuevo sistema de relaciones internacionales.

He aquí la Declaración de Johannesburgo II de la 15ª cumbre de los BRICS. BRICS 11 es sólo el principio. Hay una larga fila ansiosa por unirse; sin hacer referencia a las docenas de naciones (y contando) que ya han «expresado su interés», según los sudafricanos, la lista oficial, hasta ahora, incluye a Argelia, Bangladesh, Bahrein, Bielorrusia, Bolivia, Venezuela, Vietnam, Guinea, Grecia, Honduras, Indonesia, Cuba, Kuwait, Marruecos, México, Nigeria, Tayikistán, Tailandia, Túnez, Turkiye y Siria.

El año que viene, la mayoría de ellos se convertirán en socios del BRICS 11 o formarán parte de la segunda y tercera oleada de miembros de pleno derecho. Los sudafricanos han subrayado que el BRICS «no se limitará a una sola fase de expansión».

Liderazgo Rusia-China, en efecto

El camino que condujo al BRICS 11, durante los dos días de debates en Johannesburgo, fue duro y lleno de baches, como admitió el propio Presidente ruso Vladimir Putin. El resultado final resultó ser un prodigio de inclusión transcontinental. Asia Occidental fue agregada de pleno derecho. El mundo árabe tiene tres miembros de pleno derecho, tanto como África. Y Brasil presionó estratégicamente para incorporar a la atribulada Argentina.

La paridad global PIB-poder adquisitivo (PPA) del BRICS 11, tal como está, es ahora del 36 por ciento (ya mayor que el G7), y la institución abarca ahora el 47 por ciento de la población mundial.

Más que un avance geopolítico y geoeconómico, el BRICS 11 hace saltar la banca en el frente energético. Con la adhesión de Teherán, Riad y Abu Dhabi, el BRICS 11 se convierte instantáneamente en una potencia del petróleo y el gas, controlando el 39% de las exportaciones mundiales de petróleo, el 45,9% de las reservas probadas y el 47,6% de todo el petróleo producido en el mundo, según InfoTEK.

Es inevitable una simbiosis directa BRICS 11-OPEP+ (bajo el liderazgo de Rusia-Arabia Saudí), por no hablar de la propia OPEP.

Traducción: El Occidente colectivo puede perder pronto su poder para controlar los precios mundiales del petróleo y, por consiguiente, los medios para aplicar sus sanciones unilaterales.

Una Arabia Saudí directamente alineada con Rusia-China-India-Irán ofrece un asombroso contrapunto a la crisis del petróleo provocada por Estados Unidos a principios de la década de 1970, cuando Riad empezó a revolcarse en petrodólares. Ello representa la siguiente etapa del acercamiento entre Riad y Teherán, iniciado por Rusia y finalizado por China, sellado recientemente en Pekín.

Y eso es exactamente lo que la dirección estratégica ruso-china siempre tuvo en mente. Este particular golpe maestro diplomático está plagado de detalles significativos: BRICS 11 entra en liza exactamente el mismo día, el 1 de enero de 2024, en que Rusia asume la presidencia anual de BRICS.

Putin anunció que la cumbre del BRICS 11 del próximo año se celebrará en Kazán, la capital de la región rusa de Tatarstán, lo que supondrá un nuevo golpe a las irracionales políticas de aislamiento y sanciones de Occidente. El próximo enero, se espera una mayor integración del Sur Global/Mayoría Global/Globo Global, incluyendo decisiones aún más radicales, llevadas a cabo por la economía rusa sancionada hasta el olvido, ahora, por cierto, la 5ª más grande del mundo por una PPA de más de 5 billones de dólares.

G7 en coma

A efectos prácticos, el G7 ha entrado en la Unidad de Cuidados Intensivos. El G20 puede ser el siguiente. El nuevo «Global Globe» G20 puede ser el BRICS 11 – y más tarde el BRICS 20 o incluso el BRICS 40. Para entonces, el petrodólar también estará en la UCI con respiración asistida.

El clímax del BRICS 11 no podría haberse logrado sin una actuación estelar de los Hombres del Partido: Putin y el Presidente chino Xi Jinping, apoyados por sus respectivos equipos. La asociación estratégica Rusia-China dominó en Johannesburgo y marcó las grandes directrices. Tenemos que ser audaces y expandirnos; tenemos que presionar para que se reforme el actual marco institucional -desde el Consejo de Seguridad de la ONU hasta el FMI y la OMC-; y tenemos que deshacernos de aquellas instituciones subyugadas por el artificial «orden internacional basado en reglas«.

No es de extrañar que Xi definiera el momento, oficialmente, como «histórico». Putin llegó a pedir públicamente a todos los 11 BRICS que abandonaran el dólar estadounidense y ampliaran los acuerdos comerciales en las monedas nacionales, subrayando que los BRICS «se oponen a las hegemonías de cualquier tipo» y «al estatus excepcional al que aspiran algunos países«, por no hablar de «una política de neocolonialismo continuado.»

Es importante destacar que, a pesar de que la Iniciativa china de la Franja y la Ruta (BRI, por sus siglas en inglés) celebra su 10º aniversario el mes que viene, Putin insistió en la necesidad de:

…establecer una comisión permanente de transporte de los BRICS, que se ocuparía no sólo del proyecto Norte-Sur [en referencia al corredor de transporte INTSC, cuyos miembros clave de los BRICS son Rusia, Irán e India], sino también a mayor escala del desarrollo de corredores logísticos y de transporte, interregionales y globales.

Presten atención. Eso es Rusia-China en sincronía sobre corredores de conectividad, y se están preparando para vincular aún más sus proyectos de transporte continental.

En el frente financiero, los Bancos Centrales de los actuales BRICS han recibido instrucciones para investigar seriamente y aumentar el comercio en monedas locales.

Putin se mostró muy realista sobre la desdolarización: «La cuestión de la moneda única de liquidación es un asunto complejo, pero avanzaremos hacia la resolución de estos problemas de una forma u otra». Esto complementó los comentarios del Presidente brasileño Luiz Inácio Lula Da Silva sobre cómo los BRICS han puesto en marcha un grupo de trabajo para estudiar la viabilidad de una moneda de referencia.

Paralelamente, el Nuevo Banco de Desarrollo( New Development Bank, NBD) de los BRICS ha dado la bienvenida a tres nuevos miembros: Bangladesh, Egipto y EAU. Sin embargo, su camino hacia el protagonismo a partir de ahora será aún más empinado.

El presidente sudafricano, Cyril Ramaphosa, elogió públicamente el informe de la presidenta del NDB, Dilma Rousseff, sobre la institución de nueve años de antigüedad; pero la propia Dilma volvió a insistir en que el banco aspira a alcanzar sólo el 30 por ciento del total de préstamos en divisas que eludan el dólar estadounidense.

Eso apenas es suficiente. ¿Por qué? Corresponde a Sergey Glazyev, Ministro de Macroeconomía de la Comisión Económica de Eurasia, dependiente de la UEEA, liderada por Rusia, responder a la pregunta clave:

Es necesario cambiar los documentos estatutarios de este banco. Cuando se creó, intenté explicar a nuestras autoridades financieras que el capital del banco debía repartirse entre las monedas nacionales de los países fundadores. Pero los agentes estadounidenses creyeron a pies juntillas en el dólar. Como resultado, hoy este banco teme las sanciones y está semiparalizado.

No hay montañas que puedan detener a un río caudaloso

Así que sí, los retos que tenemos por delante son inmensos. Pero las ganas de triunfar son contagiosas, tal vez mejor personificadas en el extraordinario discurso de Xi en la ceremonia de clausura del Foro Empresarial de los BRICS, leído por el Ministro de Comercio chino, Wang Wentao.

Es como si Xi hubiera invocado una versión en mandarín del clásico del pop estadounidense de 1967 «Ain’t No Mountain High Enough». Citó un proverbio chino: «No hay montañas que puedan detener el caudal de un río caudaloso«. Y recordó a su audiencia que la lucha era tan noble como necesaria:

Por mucha resistencia que haya, el BRICS, una fuerza positiva y estable para el bien, seguirá creciendo. Forjaremos una asociación estratégica BRICS más fuerte, ampliaremos el modelo ‘BRICS Plus’, avanzaremos activamente en la expansión de la membresía, profundizaremos la solidaridad y la cooperación con otros EMDCs [países en desarrollo con mercados emergentes], promoveremos la multipolaridad global y una mayor democracia en las relaciones internacionales, y ayudaremos a que el orden internacional sea más justo y equitativo.

Añadamos ahora esta profesión de fe en la humanidad a la forma en que el «Global Globe» percibe a Rusia. A pesar de que la paridad de poder adquisitivo de la economía rusa está ya por delante de los vasallos imperiales europeos que pretenden aplastarla, la percepción que el Sur Global tiene de Moscú es la de «uno de los nuestros«. Lo ocurrido en Sudáfrica lo dejó aún más claro, y el ascenso de Rusia a la presidencia de los BRICS dentro de cuatro meses lo cristalizará.

No es de extrañar que el Occidente colectivo, aturdido y confuso, tiemble ahora al sentir que la tierra -el 85% de ella, al menos- se mueve bajo sus pies.

Traducción nuestra.

*Pepe Escobar es columnista de The Cradle, redactor jefe de Asia Times y analista geopolítico independiente centrado en Eurasia. Desde mediados de la década de 1980 ha vivido y trabajado como corresponsal extranjero en Londres, París, Milán, Los Ángeles, Singapur y Bangkok. Es autor de Globalistan: How the Globalized World is Dissolving into Liquid War (Nimble Books, 2007), Red Zone Blues: a snapshot of Baghdad during the surge, Obama does Globalistan (Nimble Books, 2009), 2030 (Nimble Books, 2020). Su ultimo libro es Raging Twenties (Nimble, 2021)

Fuente original: The Cradle