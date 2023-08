ENTREVISTA A PEPE ESCOBAR: “El superbloque BRICS plus y la Organización de Cooperación de Shanghái contra el imperio estadounidense”. Dimitri Simes Jr.

Entrevista a Pepe Escobar por Dimitri Simes Jr. para Sputnik.

22 de agosto 2023.

Entrevista realizada por New Rules Posdcast por Dimitri Simes Jr. A Pepe Escobar para Sputnik

El mundo contiene la respiración mientras se ultiman los preparativos para la 15ª cumbre de los BRICS en Sudáfrica. Este año, la ampliación del bloque parece estar en el primer plano de la agenda, con más de 40 naciones que han expresado su interés en unirse. ¿Cómo cambiará la cumbre el panorama geopolítico mundial? El veterano observador de asuntos internacionales Pepe Escobar lo explica.

Johannesburgo se prepara para la 15ª Cumbre de los BRICS, que dará comienzo el martes y se prolongará hasta el jueves, con el lema de este año «Los BRICS y África: Asociación para el crecimiento mutuamente acelerado, el desarrollo sostenible y el multilateralismo inclusivo».

«Multilateralismo» es quizá la palabra más significativa para describir las intenciones de las naciones reunidas, ya que el poder económico combinado de los BRICS ya supera al del G7 y, si se tiene en cuenta el potencial humano, geográfico, económico y de recursos de los países que han expresado su interés en unirse, plantea un serio desafío al orden internacional liderado por Estados Unidos.

«El gran potencial para crear una arquitectura justa y democrática de las relaciones internacionales reside en estructuras como el BRICS«, declaró la semana pasada el jefe de la inteligencia exterior rusa, Sergei Naryshkin, en vísperas de la cumbre.

Señalando la similitud del nombre del bloque con la palabra inglesa «bricks» (ladrillos), Naryshkin indicó que el BRICS es un sutil guiño a EE.UU. y sus aliados en el sentido de que el llamado «orden internacional basado en reglas» está en vías de desaparición.

«Estos son, de hecho, los ladrillos de los cimientos de un mundo verdaderamente libre e igualitario. En un futuro próximo se añadirán nuevos ladrillos o postes. La estructura de la multipolaridad seguirá creciendo y fortaleciéndose, protegiendo los derechos de las naciones a la soberanía y a la identidad y promoviendo un verdadero desarrollo económico. Ninguna bestia de la Tierra logrará desmantelar esta estructura».

“Este es el momento”

En términos de un momento geopolítico que cambia las reglas del juego, es éste, dijo Pepe Escobar a Sputnik, cuando se le preguntó por la especial importancia de la cumbre de los BRICS de este año.

Mucho más que las cumbres anteriores, mucho más que la cumbre de la Organización de Cooperación de Shanghái, mucho más que todas las cumbres anteriores de los BRICS. Y el hecho de que se celebre en África, que, como todos sabemos, está en el centro de todo, una vez más, especialmente debido a, digámoslo concisamente, la ‘revuelta africana contra el neocolonialismo francés'», no hace sino aumentar la importancia de la reunión, dijo Escobar.

También está

el hecho de que el comité organizador haya invitado a 67 jefes de Estado de poderosos representantes de toda África y de muchos otros lugares del Sur Global para formar parte de los debates sobre la colaboración entre los BRICS y África y también ‘BRICS+’, añadió Escobar, refiriéndose a la interesante perspectiva de que nuevos miembros se unan al bloque por primera vez desde que lo hiciera la propia Sudáfrica en 2010.

Entrevista completa en ingles

Una «piedra Rosetta» para la cooperación futura

Una cosa que ya sabemos con certeza a través de [los representantes de los líderes] es que ya han decidido un mecanismo para la absorción de nuevos miembros. Por supuesto, se trata de un esfuerzo muy complejo porque implica, en el último recuento, a más de 30 naciones, 23 que ya han expresado su deseo formal de formar parte de BRICS+, señaló el observador. Por supuesto, se trata de pasos de bebé «, aclaró Escobar.

No debemos esperar que el BRICS en dos días en Sudáfrica [ponga] patas arriba el ‘orden internacional basado en reglas’. No, va a ser un proceso gradual, lento y muy difícil. Pero lo que está ocurriendo en Sudáfrica e inmediatamente después de Sudáfrica es, digamos, una especie de piedra Rosetta para lo que va a ocurrir más adelante.

Además de la ampliación del bloque, Escobar espera que la cumbre se centre en el comercio entre bloques utilizando monedas locales: el llamado R5 del renminbi (yuan), el rublo, el real, la rupia y el rand, más la moneda de los nuevos miembros que puedan incorporarse.

¿Una moneda común de los BRICS?

En vísperas de la cumbre, tanto observadores favorables como hostiles a los BRICS comentaron la posibilidad de que la cumbre de Sudáfrica condujera a la aparición de una posible moneda común de los BRICS para facilitar el comercio internacional o incluso desafiar la hegemonía del dólar estadounidense. Desde entonces, las especulaciones al respecto se han disipado y la idea ha quedado aparcada, al menos por ahora.

El camino hacia la nueva moneda de los BRICS es extremadamente complejo, explicó Escobar, quien afirmó que el «consenso no escrito» entre los analistas independientes parece ser que el bloque no necesita una moneda común, al menos por el momento.

Podrían tener, por ejemplo, a medio plazo, una especie de token, un token respaldado por oro que estaría, por ejemplo, respaldado por oro en Rusia. No necesitan una nueva moneda como el euro. Y no se va a anunciar pronto una moneda de los BRICS como un nuevo euro.

¿Superbloque BRICS Plus-OCS?

Otro aspecto que Escobar espera que figure en el menú de las reuniones de Johannesburgo es un esfuerzo por crear algún tipo de arquitectura para la «integración progresiva» de los BRICS con otras organizaciones multilaterales, como la Unión Económica Euroasiática, liderada por Rusia, y la Organización de Cooperación de Shanghái.

Y ahora tocamos algo muy, muy, muy interesante«, subrayó el observador. «Porque algunos diplomáticos lo están expresando ahora públicamente, como ex diplomáticos sudafricanos, por ejemplo… [preguntando] ¿por qué no fusionar a largo plazo el BRICS+ con la Organización de Cooperación de Shanghái? Porque a lo mejor vamos a tener a la mayoría de los miembros de la Organización de Cooperación de Shanghái como miembros del BRICS o del BRICS+. Así que tiene sentido que trabajen en paralelo. Deberían trabajar juntos. [El presidente bielorruso Alexander] Lukashenko lo dijo hace un mes y medio. Es muy, muy importante. Así que podríamos esperar, yo diría que no un movimiento anunciado en esta dirección, pero sin duda pasos para que se acerquen y trabajen juntos, especialmente en el frente de la desdolarización. BRICS+, Organización de Cooperación de Shanghai y Unión Económica Euroasiática.

Un superbloque BRICS+/OSC no sólo complementaría los ambiciosos planes de infraestructuras de China de la Franja y la Ruta (BRI), sino también la visión rusa de la Asociación de la Gran Eurasia señaló Escobar.

Para los miembros actuales de los dos bloques, y para los nuevos miembros o solicitantes, Escobar prevé una fusión BRICS+/SCO que facilite la integración en muchos niveles, incluyendo

aduanas, divisas, comercio bilateral evitando el dólar estadounidense, redes 5G, lo que sea, porque esto también está apoyado por organizaciones multilaterales que tienen mucho poder. Así que no estamos diciendo que los BRICS y la OCS a partir de mañana vayan a trabajar codo con codo. No. Básicamente estamos diciendo que el potencial para que trabajen en asociación… en proyectos específicos en países específicos es enorme, y por eso los chinos están pensando en ello, los rusos están pensando en ello, Lukashenko en Bielorrusia está pensando en ello, los iraníes están pensando en ello.

Además, según Escobar, si el BRICS+ se expande a países importantes de África como Argelia y Egipto, se crearía

un triángulo en África: África del Noroeste, África del Nordeste y Sudáfrica, apoyados por el BRICS y con proyectos del BRICS+ en todos ellos, que serviría de impulso crucial para el desarrollo, incluso a través del Nuevo Banco de Desarrollo.

En opinión del observador, el banco de los BRICS podría desempeñar un papel «absolutamente esencial» en el futuro,

especialmente en términos de financiación de proyectos» en África, Irán o incluso Siria para ayudar a la reconstrucción de ese país tras la guerra sucia dirigida por la CIA. «Así que las posibilidades son infinitas, ya sabe, en términos de mecanismos de financiación que escapan al FMI y al Banco Mundial», subrayó Escobar.

Los esfuerzos del imperio estadounidense por doblegar a los BRICS+ y la «oportunidad del siglo» para África

La integración del BRICS+ en el futuro no estará exenta de desafíos, afirmó Escobar, señalando toda una serie de problemas, desde las diferencias entre Pekín y Delhi en el seno del bloque hasta las posibles dificultades de una gobernanza basada en el consenso, especialmente a medida que el bloque se amplíe, pasando por los esfuerzos liderados por el «Imperio» estadounidense para presionar a los miembros Brasil, India y Sudáfrica, así como a los futuros miembros clave, Turquía, Indonesia y Arabia Saudí.

En lo que respecta al continente africano, Escobar cree que el BRICS+ es la «oportunidad del siglo» para romper las cadenas de la servidumbre neocolonial.

Una franja importante del continente africano está despertando por fin a las posibilidades que tiene por delante y al hecho de que, si no rechazan de una vez todas las formas de neocolonialismo por parte del Occidente colectivo, no va a haber otra oportunidad. Esta es la oportunidad del siglo para que África empiece por fin a desarrollarse de una manera más equitativa para las poblaciones africanas, subrayó. No es casualidad y no es por accidente que los dos principales BRICS, Rusia y China, aprobaran este programa sudafricano ‘Ipsis Litteris’, tal y como lo diseñaron los sudafricanos. Esto fue estupendo. Esto demuestra la importancia que conceden al hecho de que África tiene que ser”

¿Lecciones que aprender del Imperio?

Hay una cosa de la que los BRICS+ deben aprender y adaptar del orden unipolar liderado por Estados Unidos, afirma el analista geopolítico: la combinación del poder cultural, intelectual y blando estadounidense que ha contribuido a facilitar el poder global de Washington durante tanto tiempo.

Los BRICS+ «necesitan una red de think tanks, publicaciones, revistas, mecanismos de soft power, exposiciones culturales, exposiciones interculturales y pan-culturales, cine, teatro, música, soft power cultural interactuando entre ellos«, incluyendo arte que pueda servir para «explicar sus propias realidades locales a sus socios y también al resto del globo«, enfatizó Escobar.

Necesitaríamos al menos un think tank importante de los BRICS que publicara regularmente al más alto nivel con todos interactuando», porque «si no tienes una contranarrativa muy sólida, fácilmente explicable a todas estas audiencias en varios idiomas, pierdes la batalla incluso antes de que empiece, subrayó.

Caracterizando el impulso para unificar el BRICS+ en un superbloque global como «el reto de los tiempos«, Escobar dijo que no se trata sólo del BRICS, o de la OCS, la CEE, la Gran Asociación Euroasiática, la Unión Africana o la Iniciativa china Belt and Road. La cuestión central es encontrar los mecanismos para que funcione una gobernanza basada en el consenso, algo que el orden actual, dictado por Estados Unidos, no necesita.

Si todos ellos interactúan cada vez más estrechamente, podrán hacer frente a las amenazas, a los retos, pero en un ambiente de cooperación y respeto mutuo y por la soberanía de los demás, que es lo absolutamente opuesto al ‘orden internacional basado en normas’, resumió Escobar.

*Pepe Escobar es columnista de The Cradle, redactor jefe de Asia Times y analista geopolítico independiente centrado en Eurasia. Desde mediados de la década de 1980 ha vivido y trabajado como corresponsal extranjero en Londres, París, Milán, Los Ángeles, Singapur y Bangkok. Es autor de Globalistan: How the Globalized World is Dissolving into Liquid War (Nimble Books, 2007), Red Zone Blues: a snapshot of Baghdad during the surge, Obama does Globalistan (Nimble Books, 2009), 2030 (Nimble Books, 2020). Su ultimo libro es Raging Twenties (Nimble, 2021)

