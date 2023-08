ALIMENTACIÓN, COMERCIO E INFLACIÓN POR CRISIS. Michael Roberts.

Michael Roberts.

18 de agosto 2023.

El aumento de la inflación alimentaria, la caída del crecimiento del comercio y la recesión manufacturera mundial difícilmente son una receta para un «aterrizaje suave» optimista para las economías del G7 durante el próximo año.

El último índice de la inflación de los precios al consumidor en EEUU de julio en realidad muestra un repunte en la tasa interanual al 3,2 % desde el 3 % en junio. Es principalmente el resultado de la comparación («efectos base», se les llama) con una caída en la tasa en julio pasado desde el pico de junio. La inflación básica, que excluye los alimentos y energías, se mantuvo mucho más alta en el 4,7 % interanual.

Y recuerde, incluso si la inflación cayera aún más hacia cero, los precios desde el final de la crisis de la pandemia de COVID han subido un 10-15 % en la mayoría de las economías del G7: unos precios que se mantendrán y probablemente subirán más. Sí, la tasa de inflación se está desacelerando, pero los precios al consumidor de EEUU son un 17 % más altos de lo que eran a principios de 2021.

La inflación sigue siendo pegajosa en los EEUU y en la mayoría de las economías del G7, por lo que los bancos centrales siguen hablando de nuevos aumentos en sus tasas de interés «políticas». Pero la expectativa es que las tasas nacionales de inflación bajen (aunque lentamente) durante el resto de este año. Los inversores en el mercado de valores y bonos y los principales economistas generalmente están satisfechos y confiados.

Pero, ¿y si no hay nada de inflación? Esa es la situación en China, donde los precios al consumidor cayeron en julio en comparación con julio de 2022. Sin embargo, podría ser transitorio. Al excluir los volátiles precios de los alimentos y la energía, la llamada inflación básica aumentó al 0,8% en julio, el nivel más alto desde enero, desde el 0,4% en junio.

La deflación en China ha sido recibida por los «expertos» en China como otra señal de que China se dirige a un desastre de deflación de la deuda. Consideran que si la expectativa de caída de los precios se afianza, podría socavar aún más la «demanda», exacerbar la carga de la deuda e incluso atrapar a la economía en una trampa de la deuda de la que sería difícil de escapar utilizando las medidas de estímulo a las que los responsables políticos chinos han recurrido tradicionalmente. He abordado estos argumentos en un artículo anterior, así que no voy a repetir la refutación.

Y no estoy seguro de que los trabajadores estén de acuerdo en que no tener inflación o incluso la caída de los precios sea algo tan malo, sobre todo porque significa, en el caso de China, que los salarios siguen aumentando, por lo que los ingresos reales están subiendo, no bajando como en las economías del G7. Pero a las empresas capitalistas les gusta un poco de inflación para apoyar las ganancias y darles espacio para subir los precios si pueden, como hemos visto.

El resultado negativo de la inflación de los consumidores en China fue impulsado principalmente por una caída en los precios de los alimentos con respecto al año anterior, cuando los precios de los alimentos fueron empujados por las condiciones climáticas extremas. Los precios de la carne de cerdo, un elemento básico de las comidas chinas, cayeron un 26 % en julio con respecto al año anterior. Los precios de las verduras también cayeron el mes pasado.

No es así en las economías del G7. Los precios de los alimentos del Reino Unido aumentaron un 17,4 % este año hasta junio, mientras que los precios en Japón aumentaron un 8,9 % y los precios en Francia crecieron un 14,3 %. En cada país, los precios de los alimentos están aumentando mucho más rápido que los precios de otros bienes y servicios. A EEUU le ha ido mejor, con un aumento de los precios de los alimentos de solo un 4,6 % con respecto al año anterior, en junio.

Los precios de los alimentos a nivel mundial han caído desde el máximo de los últimos cincuenta años en marzo de 2022. Pero ahora parece que el índice mundial de precios de los alimentos está subiendo de nuevo, aumentando un 1,3 % en julio desde junio, el segundo aumento en cuatro meses. Sigue siendo un 36 % más alto de lo que era hace tres años.

El nuevo aumento de la inflación de los alimentos está impulsado en parte por el colapso del acuerdo de cereales del Mar Negro entre Rusia y Ucrania para exportar sus cosechas. El mes pasado, Rusia se retiró del acuerdo y posteriormente atacó la infraestructura de exportación de alimentos de Ucrania y las instalaciones portuarias de Odesa con aviones no tripulados. Originalmente, la inflación de los precios de los alimentos era producto de los bloqueos de la cadena de suministro incluso antes de que comenzara la guerra entre Rusia y Ucrania; ahora parece que esos bloqueos podrían volver.

Hay, además, un desarrollo adicional: unos patrones climáticos inusuales que afectan a las cosechas de una variedad de granos, frutas y verduras en todo el mundo. Julio de 2023 fue el mes más caluroso de todos los julios registrados. Los científicos del clima están diciendo que se está produciendo un calentamiento global a niveles peligrosos del planeta mucho más rápido de lo que se esperaba. «Las condiciones climáticas adversas, a la luz del desarrollo de la crisis climática, pueden hacer subir los precios de los alimentos», dijo la presidenta del Banco Central Europeo, Christine Lagarde.

El impacto desfavorable del clima ha sido más notable en la India, donde las fuertes lluvias han reducido la cosecha de arroz y han hecho subir drásticamente los precios de los alimentos. El gobierno indio impuso el mes pasado la prohibición de exportar ciertos tipos de arroz, un eco de restricciones similares a la venta en el extranjero de alimentos básicos que fueron anunciadas por varios gobiernos a medida que los precios aumentaron el año pasado.

Un riesgo adicional para el suministro de alimentos es el fuerte calentamiento natural en el Océano Pacífico conocida como El Niño, que puede conducir a cambios en los patrones climáticos y a la reducción de las cosechas de algunos cultivos. La Oficina de Meteorología del gobierno australiano ha emitido una alerta de El Niño, diciendo que hay un 70 % de probabilidades de que este patrón climático surja a finales de este año. Los períodos anteriores de El Niño generalmente (pero no siempre) han llevado al aumento de los precios de los granos. El BCE calcula que un aumento de un grado de centígrado en la temperatura durante El Niño eleva históricamente los precios de los alimentos en más de un 6 % un año después.

Y están los monopolios de alimentos. Cuatro empresas, Archer-Daniels-Midland Company, Bunge, Cargill y Louis Dreyfus, conocidas colectivamente como ABCD, controlan el 70-90% del comercio mundial de granos. Han aprovechado la crisis del suministro de alimentos aumentando sus márgenes de beneficio. Un paso más allá en la cadena alimentaria, solo cuatro corporaciones, Bayer, Corteva, ChemChina y Limagrain, controlan más del 50 % de las semillas del mundo. Desde semillas y fertilizantes hasta cerveza y refrescos, un pequeño número de empresas mantienen un poderoso control sobre la industria alimentaria, determinando lo que se cultiva, cómo y dónde se cultiva y para qué se vende. Solo 10 empresas controlan casi todas las grandes marcas de alimentos y bebidas del mundo. Estas empresas, Nestlé, PepsiCo, Coca-Cola, Unilever, Danone, General Mills, Kellogg’s, Mars, Associated British Foods y Mondelez, emplea cada una a miles de personas y genera miles de millones de dólares en ingresos cada año.

La demanda de energía es relativamente «elástica» porque hay un aumento de la producción de combustibles fósiles alternativos y la demanda de energía varía con el crecimiento global, la producción industrial y el comercio. Así que cuando la economía mundial se ralentiza y la manufactura entra en recesión, como lo ha hecho ahora, la demanda de energía puede retrocede. No es el caso de la comida. Miles de millones de personas en las partes más pobres del mundo necesitan «seguridad alimentaria», ya que el coste de los alimentos ocupa la mayor parte de sus ingresos. Y una caída en el suministro de alimentos hará subir los precios mucho más que la energía.

De hecho, son los precios de los alimentos los que seguirán siendo «pegajosos» y la inflación de los alimentos podría acelerarse a partir de aquí. El suministro y el comercio internacional están estancados. El FMI espera que el crecimiento del comercio mundial se reduzca al 2 % este año desde el 5,2 % del año pasado. Tanto el Banco Mundial como la Organización Mundial del Comercio pronostican que el comercio crecerá solo un 1,7 % este año. Se prevé que incluso una recuperación parcial en 2024 esté muy por debajo del crecimiento anual promedio del comercio del 4,9 % durante las dos décadas anteriores a la pandemia. «En general, las perspectivas para el comercio mundial en la segunda mitad de 2023 son pesimistas», escribió la UNCTAD en un informe de junio. La organización ahora pronostica que el comercio mundial de bienes se reducirá un 0,4 % en el segundo trimestre en comparación con el trimestre anterior.

Es una confirmación del fin de la globalización desde el final de la Gran Recesión de 2008-9 y la Larga Depresión de la década de 2010. El crecimiento del comercio ya no proporciona un escape cuando el crecimiento interno es débil. De hecho, el mundo está entrando en un período de desglobalización liderado por los EEUU, ya que impone aún más medidas al comercio y la inversión chinos con su «guerra de chips». La administración Biden también ha mantenido en vigor la mayoría de los aranceles sobre los productos de China y otros países implementados por la administración Trump.

Esto proporciona parte de la explicación de la caída significativa en las exportaciones chinas al resto del mundo, según los últimos datos. Los envíos al extranjero desde China se desplomaron un 14,5% en julio con respecto al año anterior, la disminución más pronunciada año tras año desde febrero de 2020. Una vez más, los expertos occidentales ven esto como un signo de colapso inminente o estancamiento de la economía china. Pero es más bien un signo del debilitamiento del crecimiento económico, la inversión y los salarios reales en las economías del G7.

De hecho, China sigue dominando el comercio global a medida que se adentra en mercados distintos de los EEUU. La participación general de China en las exportaciones mundiales de bienes fue del 14,4 % en 2022, frente al 13 % del año anterior a la pandemia y al 11 % en 2012, según los datos de la Organización Mundial del Comercio.

Una parte cada vez mayor de las exportaciones de China se dirige a regiones como Oriente Medio y América Latina, lo que refleja el fortalecimiento de los vínculos económicos gracias a la inversión china y su hambre de recursos naturales. China también está teniendo éxito exportando coches eléctricos y teléfonos inteligentes baratos a mercados emergentes, imponiéndose a alternativas occidentales mucho más caras. El país superó a Japón como el mayor exportador de vehículos del mundo en el primer trimestre de 2023.

El cambio en los destinos de exportación también refleja el empeoramiento de las relaciones entre China y el Occidente liderado por Estados Unidos que están reduciendo el comercio. Los aranceles impuestos por EEUU sobre una gama de productos han tenido como resultado que China representase alrededor del 15 % de las importaciones de EEUU en los 12 meses hasta mayo, en comparación con más del 20 % antes de que Donald Trump castigara a toda una serie de productos chinos con aranceles en 2018.

