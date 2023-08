EL EJÉRCITO EN LA NACIÓN. Hanna Eid.

Hanna Eid.

Ilustración: Desde finales del siglo XVII hasta principios del siglo XX, el reino africano de Dahomey (en el actual Benín) estuvo protegido por un regimiento de guerreras. Representadas aquí en una litografía del siglo XIX, estas mujeres eran conocidas como feroces defensoras de su reino.

18 de agosto 2023.

Para comenzar esta exploración del ejército en la nación en África Occidental, deberíamos empezar con la famosa cita de Thomas Sankara: «Sin una educación política patriótica, un soldado no es más que un criminal en potencia».

Un reciente informe de The Guardian, explicado en un artículo anterior de Al Mayadeen English, ha demostrado la existencia de «grupos activos» neonazis en el ejército estadounidense. Mientras tanto, al otro lado del planeta, en África Occidental, los militares de Mali, Burkina Faso y Níger han tomado el control de sus respectivos gobiernos y están trabajando junto a sus pueblos para enfrentarse a las fuerzas neocoloniales e imperialistas de la región.

Y si viajamos un poco más hasta China, veremos que el Presidente Xi Jinping ha estado impulsando una fuerte campaña contra la corrupción y una educación política e ideológica más sólida en el Ejército Popular de Liberación (EPL).

Aquí tenemos ejemplos de tres sociedades diferentes, tres ejércitos diferentes y tres economías diferentes. En este análisis, utilizaré la taxonomía de los Estados nacionales de Anouar Abdel-Malek y sus debates sobre el ejército en la nación para discutir algunos elementos de la teoría social que suelen ser poco discutidos en muchos círculos de izquierda. A saber, el papel del ejército en la nación y las cuestiones de clase, raza e ideología en las fuerzas armadas de una nación.

En primer lugar, debatiremos y exploraremos el papel del ejército en Estados Unidos. Según la tipología provisional de Abdel-Malek, Estados Unidos puede considerarse parte del «tipo europeo u occidental» de Estado-nación. Esto significa, a grandes rasgos, elecciones multipartidistas, derechos individualistas liberales y una racionalidad capitalista-realista que rige la teoría social y la interacción social en esa sociedad.

El ejército estadounidense emplea actualmente a 1,4 millones de personas, lo que lo convierte en el tercer ejército del mundo por número de efectivos. Aunque el servicio militar obligatorio terminó en 1973, tras la victoria del pueblo vietnamita sobre la maquinaria bélica estadounidense, muchos consideran que el ejército actual, basado en el voluntariado, funciona mediante un «servicio militar obligatorio de pobreza«. En general, las agresivas campañas de reclutamiento del ejército estadounidense se dirigen a jóvenes en edad de cursar estudios secundarios y universitarios procedentes de regiones rurales y de bajos ingresos (18 años es la edad más temprana a la que se puede ingresar en el ejército). Sin embargo, una vez que estos jóvenes han servido a los intereses imperialistas en el extranjero, son olvidados por los titiriteros de Washington.

Según la publicación The Military Wallet «más de 1 de cada 10 personas sin hogar en Estados Unidos son veteranos». Desgraciadamente, existe una tendencia entre la izquierda estadounidense a verse atrapada en un doble y contradictorio enigma moral. La existencia de elementos fascistas y neonazis en el ejército estadounidense se aplica al ejército en su conjunto, y esto acelera la Banda de Mobius (1) del fetiche de David y Goliat de la izquierda estadounidense por la subordinación. Sólo recientemente se está imponiendo la idea de los clubes de armas de izquierdas o el entrenamiento en artes marciales. Esta es una tendencia positiva, con un grupo como Socialist Rifle Association creciendo de 2.000 a 10.000 miembros entre 2019 y 2020. A partir de aquí, podemos analizar el papel del ejército en la nación en China.

A medida que nos acercamos al centenario de la fundación del EPL (1927-2027), es importante conocer el contexto histórico en el que se fundó este ejército. Originalmente se formó en medio de un doble asalto del Kuomintang y de los imperialistas japoneses. El predecesor del EPL se llamó «Ejército Rojo de Obreros y Campesinos Chinos», y se formó para luchar contra este desarrollo interno y externo. La tipología de Abdel-Malek, escrita en 1980, califica a China de «nación renaciente«. Con esto quería decir:

Habiendo recuperado el poder de decisión en todos los ámbitos de la vida nacional (político, económico, cultural, ideológico y social), trabajan para promover un verdadero renacimiento nacional o reconquista de la identidad, y son así capaces de aportar su contribución específica a la civilización de nuestro tiempo, a través de revoluciones sociales de diversa índole*.

China se enfrenta hoy al cerco imperialista y a los intentos de los quintacolumnistas de desgastarla desde dentro. Frente a ello, el Presidente Xi ha hecho de las campañas contra la corrupción y el soborno el centro de su mandato. Según un artículo del South China Morning Post,

la importancia de los esfuerzos contra la corrupción indica su gran atención al papel de los militares en la estabilidad del país.

Las campañas anticorrupción han sido intensas, y algunos generales de alto rango del Ejército Popular de Liberación han sido acusados de corrupción y malversación de fondos. ¿Qué significa esto en este contexto?

Tras la fundación de la RPC, el EPL asumió las tareas de defensa nacional, revolución socialista y construcción, y al mismo tiempo trató de hacer que el ejército fuera más revolucionario, modernizado, y regularizado.

Desde la década de 1980, con el despegue del desarrollo interno de China, podemos ver que el EPL ha aceptado soldados con estudios universitarios y de postgrado. Así que, en cierto sentido, el EPL es una fuerza bien educada, de clase obrera, dedicada a la construcción del socialismo y a la defensa de la patria. Entonces, ¿cómo se compara esta fuerza con los ejércitos de Mali, Burkina Faso y Níger que han sido noticia recientemente?

Esta mentalidad se aplicó a los militares burkineses tras su independencia de la Francia colonial. En el momento de la independencia, y hasta hoy, tiene validez la tipología de Abdel-Malek de los Estados de África Occidental, a los que denomina «nuevos Estados nacionales con vocación unitaria«. Según Abdel-Malek,

se trata de la mayoría de los países del África negra… desangrados por la esclavitud.

Si avanzamos rápidamente hasta hoy, es importante tener en cuenta la lección de Mwalimu Horace Campbell, que decía que no debemos tener reacciones viscerales ante los golpes militares, porque en cada contexto, el papel del ejército no siempre es reaccionario como en los principales centros imperialistas. Según el capitán Ibrahim Traoré, de Burkina Faso, su movimiento -en consonancia con Malí y Níger- tiene como objetivo reavivar el panafricanismo y romper los lazos de la tutela impuesta por los franceses. Tanto en Malí como en Burkina Faso se han creado comités revolucionarios de defensa. En Burkina Faso se llaman VDP (Volontaires Pour La Défense de La Patrie). Traoré encabezó con este mensaje la cumbre Rusia-África:

En cuanto a lo que concierne hoy a Burkina Faso, desde hace más de ocho años nos enfrentamos a la forma más bárbara, más violenta, de neocolonialismo imperialista. La esclavitud sigue imponiéndose sobre nosotros. Nuestros predecesores nos enseñaron una cosa: un esclavo que no puede asumir su propia revuelta no merece compasión.

Este mensaje está siendo repetido por el gobierno militar de Níger, así como por el gobierno militar de Malí. Tanto Malí como Burkina Faso han declarado que cualquier intervención de la CEDEAO o de AFRICOM se considerará también una declaración de guerra contra ellos. También es clave señalar que el gobierno de Malí, en su nueva reforma constitucional, ha incluido una cláusula que dice que están dispuestos a renunciar a elementos de su soberanía en el caso de una federación panafricana. Así que la pregunta que se plantea ahora es: ¿se unirá Níger a la federación propuesta entre Malí y Burkina Faso?

En este artículo, la tipología de Abdel-Malek de los Estados-nación, y su pregunta sobre el papel del ejército en la nación se exploró en tres contextos diferentes. El ejército yanqui es un ejército imperialista que se aprovecha de sus ciudadanos más vulnerables. El Ejército Popular de Liberación de China es un ejército bien educado, de clase trabajadora, que ha formado parte del desarrollo del país y de la construcción socialista desde 1949. Por último, se han examinado los ejércitos de Malí, Níger y Burkina Faso para poner de relieve que las revoluciones dirigidas por militares no son necesariamente reaccionarias y, de hecho, pueden contribuir a poner fin al saqueo imperialista.

Espero que este artículo pueda abrir un debate en la izquierda que no pierda de vista el bosque por los árboles. Es importante que hablemos del papel del ejército en cualquier contexto revolucionario, de modo que mientras en algunos lugares -a saber, el África Occidental contemporánea- se trata de una cuestión de pérdidas y ganancias inmediatas regida por perspectivas realistas, en otros lugares, como EEUU, es clave que comprendamos este papel particular del ejército históricamente, y cómo podemos ganar a otros para nuestra causa. ¡La Lucha continua!

Traducción nuestra

Hanna Eid es profesor, analista político y judoka

Nota nuestra

(1) August Möbius Es conocido sobre todo por su descubrimiento en 1858 de la banda de Möbius junto al matemático alemán Johann Benedict Listing. Se trata de una superficie de dos dimensiones no orientable con solamente un lado cuando está sumergido en el espacio euclidiano tridimensional. Las instrucciones para construirlo, junto con alguna descripción de sus propiedades topológicas, se encontraron en una memoria presentada por Möbius a la Académie des Sciences francesa, algún tiempo después de su fallecimiento en Leipzig. Hoy en día su invento ha generado numerosos diseños industriales: cintas transportadoras de materiales calientes, correas abrasivas o cartuchos de tinta con forma de banda de Möbius en vez de cilíndrica, que duran el doble de tiempo al utilizarse de manera óptima su única cara.

Referencia

*Abdel-Malek, Anouar. Nation and Revolution. Part Two of Social Dialectics. 1981. Macmillan Press. London.

Fuente original: English Almayadeen