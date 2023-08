¿QUÉ HAY DETRÁS DEL AUMENTO DE TROPAS ESTADOUNIDENSES EN ASIA OCCIDENTAL? Robert Inlakesh.

Robert Inlakesh.

Los ataques del ISIS en Siria e Irak han disminuido un 68% y un 80% respectivamente, según admite el propio ejército estadounidense. Entonces, ¿por qué Washington envía, sin base legal, 6.000 soldados adicionales a una región que no los quiere allí?

El ejército estadounidense ha enviado discretamente más de 6.000 soldados a la región, lo que ha provocado tensiones y suscitados debates sobre la estabilidad regional. Mientras que el despliegue de fuerzas en el Mar Rojo para contrarrestar las acciones de Irán en el Golfo Pérsico ha acaparado la atención, el despliegue de una importante presencia militar estadounidense en Irak y Siria ha pasado en gran medida desapercibido.

El 7 de agosto, un formidable contingente de más de 3,000 marineros e infantes de marina estadounidenses entró en el Mar Rojo a bordo de dos imponentes buques de guerra. Esta maniobra ha sido ampliamente interpretada como una respuesta de la Marina estadounidense a la supuesta incautación por parte de Irán de aproximadamente 20 buques de pabellón internacional en el Golfo Pérsico en los últimos dos años.

La República Islámica afirma que se apoderó de los petroleros por motivos legítimos de seguridad y acusa a Estados Unidos de fomentar la inestabilidad con el despliegue de tropas. Washington sostiene que la medida servirá «para disuadir la actividad desetabilizadora y rebajar la tensión regional «.

Semanas antes, con mucha menos fanfarria, el ejército estadounidense también alistó unas 2.500 tropas de infantería ligera para su despliegue en Irak y Siria a mediados de julio. Según un informe de un medio de comunicación local de Nueva York, estos soldados, pertenecientes al 2º Equipo de Combate de Brigada de la 10ª División de Montaña, se embarcaron en su misión tras partir de la base militar de Fort Drum. Su misión, de nueve meses de duración, consiste en participar activamente en la Operation Inherent Resolve (OIR), la actual operación contra el ISIS dirigida por Estados Unidos en Irak y Siria.

Aumento incierto de tropas

La administración del presidente estadounidense, Joe Biden, ha declarado que la misión de combate dirigida por Estados Unidos en Irak debía haber concluido oficialmente en diciembre del 2021. En julio de ese mismo año, Bagdad y Washington acordaron un plan según el cual all todas las fuerzas de combate estadounidenses debían retirarse del país para finales de año. A pesar de ello, las unidades de combate siguen rotando por el país.

Oficialmente, el número declarado de miembros de los servicios estadounidenses que operan actualmente en Irak es de 2.500; hay un número desconocido de mercenarios que trabajan para contratistas militares privados. Aunque no está claro qué proporción de los 2.500 se dirigía a Irak y Siria respectivamente, hay un claro aumento de la presencia de tropas en ambos Estados de Asia Occidental.

La 40ª División de Infantería de la Guardia Nacional de California también desplegó 500 soldados en Irak y Siria a principios de este año. El 8 de agosto, otro grupo de soldados del 1889º Grupo de Apoyo Regional había partido de Estados Unidos, y es probable que se produzcan nuevos despliegues.

El periódico turco Yeni Shafak ha informado de que Estados Unidos desplegara unos 2.500 soldados en el noreste de Siria para reforzar la posición de sus socios locales, las Fuerzas Democráticas Sirias (FDS) dirigidas por kurdos.

Por el momento, no se ha confirmado un aumento tan grande de tropas, que constituiría un salto colosal desde las 900 tropas estadounidenses reconocidas públicamente que ocupan ilegalmente territorio sirio.

El eje Irán-Rusia-Siria

El Instituto para el Estudio de la Guerra, con sede en Washington, publicó recientemente un informe sobre un supuesto plan iraní-ruso-sirio para forzar la salida total de EE.UU. del país, afirmando que «esta campaña supone un grave riesgo para las fuerzas estadounidenses en Siria y para los intereses de EE.UU. en Oriente Medio (Asia Occidental)».

Es de dominio público que Estados Unidos reforzó sus fuerzas dentro de Siria en marzo, cuando envió un escuadrón de aviones de ataque A-10 tras una serie de ataques letales contra sus fuerzas. Washington se ha quejado en varias ocasiones este año de la conducta de los pilotos de caza rusos en el espacio aéreo sirio, al tiempo que hacia hincapié en su afirmación jurídicamente infundada de que las fuerzas estadounidenses tienen derecho a la autodefensa en Estados soberanos situados a miles de kilómetros de distancia. A pesar de estas violaciones del derecho internacional, la administración estadounidense ha dejado claro que no tiene intención de retirarse de Asia Occidental.

La ocupación estadounidense de una parte significativa del territorio sirio y la presencia de tropas en Irak se sustentan en la OIR. Enmarcada en el marco legal de las Autorizaciones para el Uso de la Fuerza Militar (AUMF) de 1991 y 2002, que anteriormente sirvieron de base para la invasión de Irak en 2003, la OIR se dirige ostensiblemente contra el ISIS.

Sin embargo, Bagdad ha pedido repetidamente la retirada de las fuerzas estadounidenses, la última vez el 15 de agosto, con el primer ministro Mohammed Shia al-Sudani declarando que Irak «ya no necesita la presencia de fuerzas de combate extranjeras en su suelo».

La justificación de 2023 para la OIR también cita una petición del gobierno iraquí que se remonta a 2014, cuando ISIS estaba cortando una franja a través del norte del país. Sin embargo, este razonamiento soslaya la votación del Parlamento iraquí de 2020 en la que se exigía la retirada total de las tropas estadounidenses, junto con las protestas callejeras generalizadas que se hacían eco del mismo llamamiento.

Más allá del ISIS: La estrategia más amplia de la OIR

Según los datos facilitados por el comandante de la Fuerza Combinada de Operaciones Conjuntas (Combined Joint Task Force CJTF), el general de división Matthew McFarlane, se ha producido un notable descenso de los atentados del ISIS. Según McFarlane, entre enero y abril se había registrado «una reducción récord del 68% de los atentados [del ISIS] en comparación con el mismo periodo del año anterior» dentro de Siria.

En Irak, los atentados del ISIS han disminuido un 80% este año en comparación con 2022. Dado que el número de ataques de militantes del ISIS está disminuyendo exponencialmente, no tendría sentido que EE.UU. aumentara su presencia de tropas dentro de Irak y Siria, a menos que fuera por motivos ajenos a la OIR.

Si el reciente despliegue naval en el Mar Rojo fue abiertamente una represalia por las actividades navales de Irán en el Golfo Pérsico, entonces tendría sentido que las amenazas iraníes percibidas contra los intereses estadounidenses en Irak y Siria pudieran merecer un aumento similar del despliegue de tropas.

A principios de este año, el actual jefe del Pentágono, Lloyd Austin, realizó una visita sorpresa a Bagdad, donde declaró que las fuerzas estadounidenses permanecerán dentro de Irak e indicó que esta decisión está en consonancia con la lucha en curso contra el ISIS.

Altos funcionarios de la administración Biden, entre ellos la Subsecretaria Adjunta de Defensa (DASD) para Oriente Medio, Dana Stroul, han hablado explícitamente de la necesidad de contrarrestar la influencia de Teherán en la región. Este discurso se entrelaza con el contexto más amplio de la OIR, levantando sospechas de que la operación sirve tanto de pretexto legal como de estrategia velada para contrarrestar la presencia iraní y rusa en la región.

Explotar los problemas en el Golfo

Para proporcionar un contexto, es esencial volver a examinar algunos acontecimientos recientes en el noreste de Siria. Tras los enfrentamientos entre el Ejército Árabe Sirio (EAS), sus aliados y las fuerzas estadounidenses, el portaaviones estadounidense USS George H.W. Bush fue reubicado más cerca de Siria.

Esta medida, explicó la Vicesecretaria de Prensa del Pentágono, Sabrina Singh, se debió al «aumento de los ataques de grupos afiliados [al Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán (IRGC)] contra nuestros miembros del servicio en toda Siria«.

En el Golfo Pérsico, las tensiones entre Irán y los EAU por la propiedad de las islas de Abu Musa han brindado a Estados Unidos la oportunidad de aprovechar las divisiones entre los Estados vecinos. Mientras el Consejo de Cooperación del Golfo (CCG) y Rusia abogan por el diálogo, Irán mantiene su postura de que las islas no son negociables. Las maniobras navales de la IRGC han acentuado aún más la posibilidad de una escalada de tensiones, ya que Estados Unidos trata de explotar la discordia entre Irán y sus vecinos.

En el frente sirio, también ha habido indicios de que el grupo militante vinculado a al-Qaeda, Hayat Tahrir al-Sham (HTS), que controla gran parte de la provincia de Idlib, podría haber firmado un acuerdo para unirse a las Fuerzas de Autodefensa respaldadas por Estados Unidos que ayudan a ocupar el noreste de Siria.

Según el medio de comunicación opositor sirio Syria TV, Estados Unidos apoyaba la idea de una unión HTS-SDF. Si esto es cierto, podría indicar que Washington busca unir los tres frentes que se oponen al gobierno de Damasco: los mercenarios de al-Tanf, las SDF en el noreste de Siria y HTS en Idlib.

La agenda estadounidense en Asia Occidental

Ahora hay motivos para cuestionar la afirmación de EE.UU. de que sólo está operando con 900 tropas en Siria y 2.500 dentro de Irak, especialmente con sus nuevos despliegues de tropas. Además, según admite el propio Washington, el alcance de la lucha contra el ISIS ha disminuido significativamente.

Esto nos lleva a preguntarnos cuál es la legalidad del reciente aumento de tropas estadounidenses en Asia Occidental, que se perfila cada vez más como una fuerza para enfrentarse a Irán y Rusia. Si el verdadero objetivo de Washington son Teherán y Moscú, ¿tiene el gobierno estadounidense alguna justificación legal para estacionar personal militar en Irak y Siria, poniendo en peligro a las tropas estadounidenses en conflictos que no cuentan con la aprobación del Congreso ni de la población?

Para contrarrestar un orden multipolar emergente y su impacto en Asia Occidental, parece que la agenda de Washington se ha fijado ahora en redoblar sus objetivos regionales preexistentes. Con la llegada del acercamiento entre Arabia Saudí e Irán mediado por China , el gobierno estadounidense se ha puesto las pilas para lograr lo que la administración Biden considera un logro supremo en la región: La normalización de Israel y Arabia Saudita.

A falta de esto, para mantener el dominio del Occidente colectivo sobre la región, el obstáculo inmediato es superar las influencias de Irán y Rusia. Esta es la razón por la que la ocupación de aproximadamente un tercio del territorio sirio por parte de EE.UU. y sus proxies, junto con la imposición de sanciones mortales a Damasco, se ha convertido en crucial para socavar la fuerza de sus adversarios.

Al mantener a Siria dividida y debilitar al gobierno del presidente Bashar al-Assad, Estados Unidos puede impedir la restauración del Estado sirio, que ahora cae firmemente bajo las esferas de influencia rusa e iraní.

Además, el reciente acuerdo provisional entre Washington y Teherán, cuyo objetivo era desbloquear miles de millones en activos iraníes congelados a cambio de la liberación de cinco prisioneros estadounidenses, tiene el potencial de allanar el camino hacia la reactivación de las conversaciones para restablecer el Plan Integral de Acción Conjunto (JCPOA, por sus siglas en inglés) de 2015.

Si bien la capacidad de Estados Unidos para garantizar un acuerdo nuclear renovado con la República Islámica podría crear hipotéticamente un entorno propicio para la normalización saudí-israelí, el inminente espectro de una posible victoria republicana en las elecciones estadounidenses de 2024 puede arrojar incertidumbre sobre esta perspectiva.

El uso de sanciones, junto con las medidas de inteligencia hostiles y el despliegue de tropas más cerca del Golfo Pérsico, señalan la intención de Estados Unidos de impedir una mayor disminución de su papel en la región. A raíz del conflicto de Ucrania, la capacidad de la Casa Blanca para ejercer su antaño dominante presencia en Asia Occidental se ha enfrentado a desafíos, lo que podría haber provocado la actual postura asertiva de Estados Unidos.

*Robert Inlakesh es analista político, periodista y director de documentales. Ha informado y vivido en los territorios palestinos ocupados y ha colaborado con The New Arab, RT, Mint Press, MEMO, Quds News, TRT, The Cradle y Al-Mayadeen English.

