PREGUNTAS ABIERTAS SOBRE LA GUERRA: El Mar Negro, una «guerra» oculta. Alastair Crooke.

Alastair Crooke.

Foto: Imágenes de archivo de buques de guerra de la Flota rusa del mar Negro. / ARTUR SHVARTS (EFE)

14 de agosto 2023.

¿La desesperación de Occidente ante las perspectivas militares ucranianas implica un próximo repliegue de la guerra? ¿O, por el contrario, un cambio estratégico de Occidente hacia un modo diferente de guerra de desgaste contra Rusia?

La ofensiva ucraniana se ha agotado – incluso la CNN lo dice:

[Los ucranianos] todavía van a ver, [si] en el próximo par de semanas, hay una posibilidad de hacer algún progreso. Pero creo que es muy, muy improbable que logren el progreso que alteraría el equilibrio de este conflicto», dijo a la CNN un «alto diplomático occidental anónimo.

Sin embargo, a medida que un «frente de guerra» se retira, una guerra «fuera de la vista» en el transporte marítimo del Mar Negro ha levantado cabeza.

La «nueva guerra» podría llamarse también la «Guerra del Grano», como secuela de la renuncia de Moscú al «Acuerdo del Grano» el mes pasado. Para subrayar la seria intención de Moscú de poner fin a lo que, para Rusia, había resultado ser un asunto totalmente insatisfactorio (en medio de un incumplimiento general de sus condiciones), Moscú actuó para incapacitar las instalaciones portuarias de una serie de puertos del Mar Negro que sirven a Ucrania y que, según dijo, se habían utilizado para almacenar armas (así como para exportar grano).

El 19 de julio, Moscú advirtió de que todos los buques que se acercaran a Ucrania a partir del día siguiente serían considerados como posibles portadores de carga militar, y tratados en consecuencia. Naturalmente, los costes de cobertura de los seguros se dispararon.

Pocos días después, el 24 de julio, la infraestructura cerealera del puerto ucraniano de Reni fue destruida. Fue un «mensaje» a Occidente de la determinación rusa de abandonar el acuerdo sobre el grano.

Rusia afirmó que el 31 de julio Ucrania había atacado sin éxito un barco civil ruso y dos buques de guerra (utilizando tres drones marítimos no tripulados) en el Mar Negro. Ucrania negó el ataque y afirmó que nunca atacaría un buque civil. Sin embargo, un mes después, Ucrania admitió haber atacado un petrolero civil en el puerto de Novorossiysk el 4 de agosto.

La OTAN subió entonces la apuesta: El 1 de agosto, tres cargueros civiles entraron en el puerto ucraniano de Izmail. Este puerto, al igual que Reni, se encuentra en el Danubio, a tiro de piedra de Rumanía (OTAN). Fue una «burla» de la OTAN: el Mar Negro no es un «lago ruso», dio a entender. Y los buques estaban atracados a menos de 500 metros del «territorio» de la OTAN. Un buque pertenecía a una empresa israelí, otro a una griega y el tercero a una empresa turco-georgiana, pero todos estaban registrados a nombre de Estados como Liberia.

El 2 de agosto, Rusia arrasó los silos de grano de Izmail, utilizando drones de precisión.

Ucrania está desesperada por mantener vivo el acuerdo sobre el grano. Representa «mucho dinero» para la agroindustria ucraniana que controla estas exportaciones. Y representa «mucho dinero» para el intermediario Turquía, que procesa el grano en harina, antes de venderlo (sobre todo a Europa, con un gran margen de beneficio).

El «primer asalto» en esta contienda fue, por tanto, «de Moscú». Pero entonces la OTAN «subió la apuesta» por segunda vez, con dos ataques marítimos de drones «ucranianos»: Uno contra un pequeño petrolero civil vacío y el segundo contra un buque de desembarco anclado en el puerto de Novorossiysk. Ninguno de los dos buques se hundió, pero ambos resultaron gravemente dañados.

Sin embargo, el atentado de Novorossiysk no es de poca monta. El puerto marítimo, situado más allá de la península de Crimea, es uno de los mayores de Rusia en volumen, y uno de los mayores de Europa, crucial para la exportación de grano, petróleo y otros productos rusos a destinos de todo el mundo. Ha sido un centro de comercio internacional para Rusia desde el siglo XIX.

Se trata, pues, de un serio desafío y una provocación dirigida a Moscú. Oleg Ostenko, de la oficina de Zelensky, siguió diciendo que todos los puertos rusos del Mar Negro eran a partir de ahora objetivos militares válidos para un ataque ucraniano.

Las preguntas abiertas a raíz de este suceso son: ¿Hasta qué punto estos ataques fueron facilitados y dirigidos por la OTAN? ¿Y con qué fin? Que se trataba de iniciativas de la OTAN es evidente: un indicio fue que el petrolero atacado estaba en la lista de sanciones de Estados Unidos por suministrar combustible a Siria. Un «toque» de la CIA bastante obvio.

Los drones marítimos y submarinos de largo alcance son una especialidad del Reino Unido (Special Boat Squadron) y de Estados Unidos (Seals). No se trata de armamento corriente. Son equipos especializados en los que sólo unos pocos Estados tienen experiencia. ¿Suministraron Gran Bretaña o Estados Unidos los drones a Kiev? ¿Cómo se manejaban?

Las coordenadas de los objetivos, hasta cierto punto, pueden estar preestablecidas, pero los vídeos publicados por Kiev de la aproximación final del ataque parecían mostrar correcciones de rumbo de última hora. Bajo el agua, las transmisiones de radio sólo recorren una corta distancia. ¿Fue un equipo cercano al puerto el que proporcionó las correcciones finales de rumbo, o lo hizo desde arriba un operador sentado en un avión de la OTAN que sobrevolaba la zona? ¿Desde dónde se lanzaron los drones? ¿Un «puerto amigo» en el Danubio? Gran parte de las armas que llegan a Ucrania lo hacen a través del Danubio. ¿O había un buque nodriza en las inmediaciones?

Si efectivamente se trataba de una operación predominantemente de la OTAN, ¿qué podría hacer Rusia al respecto?

Estas preguntas siguen «abiertas», y Moscú no ha dado respuestas (hasta la fecha). No cabe duda de que están investigando y reflexionando sobre si estos ataques representan una escalada occidental deliberada que la OTAN pretende respaldar con material y apoyo de Inteligencia; o si, por el contrario, estos ataques no son más que burdos empujones para que Moscú reanude el acuerdo de exportación de grano ucraniano.

(Los informes sugieren que JP Morgan ha estado en conversaciones con el Banco Agrícola Ruso sobre la posibilidad de que el Banco Ruso utilice a JP Morgan para realizar transacciones en dólares estadounidenses como parte de un resucitado acuerdo de grano).

La cuestión de una putativa «Guerra del Mar Negro», sin embargo, puede confluir y coincidir con la cuestión más amplia de los «próximos pasos» militares de Rusia en Ucrania, a medida que las fuerzas ucranianas muestran cada vez más claramente la evidencia de un agotamiento crónico.

Hay señales en los medios de comunicación estadounidenses de que últimamente la política de Estados Unidos está cambiando (pero aún no está decidida). Sin embargo, una cosa está clara: Estados Unidos culpa directamente a Ucrania del fracaso de la ofensiva, y ahora, por primera vez, Kiev responde a las burlas ridiculizando la incapacidad de Occidente para proporcionar lo que prometió. Es evidente que las relaciones se están deteriorando.

Sin embargo, al mismo tiempo que Occidente reniega y se distancia de las tácticas militares desplegadas por Ucrania para atacar las «líneas Surovikin», las potencias de la OTAN parecen estar renunciando también a entablar negociaciones (a pesar del empuje de un grupo de presión de los medios de comunicación). Tal vez los responsables políticos occidentales consideran ahora que un resultado «negociado» podría ser humillante para Biden.

Dicho claramente: ¿Implica esta desesperación occidental ante las perspectivas militares ucranianas una próxima retirada de la guerra o, alternativamente, un cambio estratégico occidental hacia un modo diferente de guerra de desgaste contra Rusia?

En resumen, ¿presagian los ataques de Novorossiysk un paso a la «guerra real», en la que las infraestructuras de transporte rusas son un objetivo prioritario de ataque? O simplemente, ¿fueron los ataques de Novorossiysk un burdo empujón a Rusia, diciendo: «¡Reinicia la exportación de grano ucraniano!»?

La cuestión más amplia que «abre» este ataque de Novorossiysk es si Rusia podría considerar que ha sido demasiado cauta e incrementalista en la consecución de sus objetivos estratégicos. Los ataques con misiles sobre Reni e Izmail pueden verse como iniciativas muy tentativas de Rusia para sondear el terreno y el apetito de la OTAN por la «guerra real», en la que la infraestructura de transporte del enemigo sería un objetivo prioritario de los ataques.

¿Es éste el momento en que Rusia podría sentir que debe pasar a la «guerra real», en primer lugar, porque el terreno en Ucrania sugiere que el momento está maduro? Y en segundo lugar, porque a otro nivel, existe la necesidad de abordar el perenne dilema de todos los conflictos:

Cualquier enfoque militar (es decir, como el dictado de Sun Tzu: «Es el guerrero impasible, reservado, tranquilo y desapegado el que vence, no el exaltado») y que reconozca la debilidad de la psique de sus oponentes y la necesidad de empujarla delicadamente hacia la aceptación de una realidad nueva y desconocida, siempre es vulnerable a ser malinterpretado como señal de debilidad.

Dicho crudamente: ¿es necesaria ahora una demostración de fuerza rusa para corregir las percepciones erróneas de Occidente, que sigue fantaseando con la debilidad, el malestar y el próximo colapso político de Rusia? Sun Tzu replicaría:

Involucra a la gente con lo que espera. Es lo que son capaces de discernir y confirma sus proyecciones. Los asienta en patrones predecibles de respuesta, ocupando sus mentes -mientras esperas el momento extraordinario- de aquello que no pueden anticipar.

Bueno, tal vez se puedan dar algunas respuestas: Puede que los halcones de la guerra occidentales (por emplear una vieja metáfora) «hablen mucho, pero la OTAN no tiene pantalones» para la guerra real. Occidente, incluso ahora, está luchando en la cúspide de la crisis económica con la interrupción de la línea de suministro: Una guerra de petroleros sería fatal (el petróleo por las nubes y la inflación también). La salida de la ilusión siempre es lenta, como insinúa Sun Tzu.

El adagio bastante manoseado dice que la guerra es la «extensión de la política por otros medios«, pero especialmente hoy en día «otros medios» pueden ser -y a menudo lo son- la extensión de la política. En la actualidad, Rusia actúa como «pionera» hacia un nuevo bloque mundial multipolar. En esta capacidad, Rusia necesita actuar políticamente con la vista puesta en el Sur Global, así como en los matices de un Occidente que se tambalea en la cúspide de una metamorfosis radical.

Puede que los mandos militares lo rechacen, pero el Sur Global admira a Rusia precisamente porque no imita a las potencias coloniales. El mundo respeta el poder, sí, pero está cansado de tener sólo «poder de fuego«. Rusia tiene ahora un papel de liderazgo que desempeñar, y muchos son los sectores que deben tenerse en cuenta. Esto se pondrá de relieve en los próximos días, a medida que se desarrollen los acontecimientos en Níger, y a medida que la cumbre de los BRICS avance con nuevos acuerdos para los mecanismos comerciales como prioridad en el orden del día.

El uso eficaz de «otros medios de poder asimétrico» depende sobre todo del momento oportuno.

(Sun Tzu por última vez):

Ocupa sus mentes mientras esperas el momento oportuno.

Parece que el Presidente Putin está muy familiarizado con El arte de la guerra.

Traducción nuestra

*Alastair Crooke, es un exdiplomático británico y es el fundador y director del Foro de Conflictos con sede en Beirut, una organización que aboga por el compromiso entre el Islam político y Occidente.

Fuente original: Strategic Culture Foundation