EL LEGADO COLONIAL DE FRANCIA Y LAS PREOCUPACIONES DE SEGURIDAD DE ESTADOS UNIDOS SE CRUZAN EN NÍGER; LOS RUSOS A LAS PUERTAS BUSCAN NUEVOS COTOS DE CAZA. M. K. Bhadrakumar.

17 de agosto 2023.

Básicamente, aunque la mala gobernanza, la corrupción rampante, la creciente pobreza y la inseguridad han creado las condiciones para los golpes de Estado en la región del Sahel, un factor más profundo es la geopolítica del acceso a los recursos y su control. Las potencias extranjeras compiten por explorar y controlar los abundantes recursos minerales de las naciones de África Occidental.

El golpe militar en Níger ya tiene tres semanas. Los golpistas están consolidando su dominio, habiendo obtenido ventaja en el juego de sombras con la Comunidad Económica de Estados de África Occidental [CEDEAO], respaldada por las antiguas potencias coloniales que están devastando ese estado del África Occidental desesperadamente pobre pero rico en minerales.

Las perspectivas de que el Presidente prooccidental de Níger, Mohamed Bazoum, sea restituido en su cargo parecen poco halagüeñas. Se trata de un árabe étnico con una pequeña base de poder en un país predominantemente africano, procedente de la tribu migrante Ouled Slimane, que tiene un historial de ser la quinta columna de Francia en la región del Sahel.

La CEDEAO perdió la iniciativa una vez que los golpistas desafiaron su plazo del 6 de agosto para liberar a Bazoum y restituirlo so pena de una acción militar.

El golpe de Estado en Níger ha sido un revés humillante también para Francia, y un terrible drama para el presidente Emmanuel Macron personalmente, ya que perdió a su mejor partidario en África por las políticas neocoloniales de Francia. Macron incitó a la CEDEAO a invadir Níger y rescatar a Bazoum. Malinterpretó la corriente que respaldaba el golpe y apostó a que los militares nigerinos se escindirían. Su reacción exagerada tuvo un efecto bumerán: de la noche a la mañana, los golpistas anularon los pactos militares con Francia. Y la animadversión latente hacia Francia aumentó, obligando a Macron a ceder el liderazgo a Washington.

No sólo Francia, sino las potencias occidentales en general no entienden que el pueblo africano tiene una mentalidad muy politizada, gracias a los violentos movimientos de liberación nacional, en los que se ha luchado encarnizadamente. Como era de esperar, África no ha tardado en adaptarse al espacio que se le abre en el escenario multipolar para negociar con los antiguos amos coloniales.

El lunes pasado, el general Abdourahmane Tchiani, jefe titular del golpe, se negó a reunirse con la vicesecretaria de Estado estadounidense en funciones, Victoria Nuland. Nuland y otros funcionarios estadounidenses pidieron ver a Bazoum en persona, pero esa petición también fue rechazada. En su lugar, Nuland tuvo que negociar con el comandante de las Fuerzas de Operaciones Especiales de Níger y uno de los líderes del golpe, el general de brigada Moussa Salaou Barmou, que ejerce de jefe de Defensa.

Curiosamente, Barmou había asistido a la Universidad de Defensa Nacional de Estados Unidos y se había formado en Fort Benning, en Georgia. Obviamente, la junta esperaba entablar relaciones con Washington. The Intercept ha revelado que Barmou no fue el único general nigerino entrenado por Estados Unidos que participó en el golpe.

Dos semanas después del golpe de Níger, el Departamento de Estado todavía no ha facilitado una lista de los amotinados relacionados con Estados Unidos, pero otro funcionario estadounidense confirmó que hay «cinco personas que hemos identificado que han recibido entrenamiento [militar estadounidense]». Es de suponer que Washington se guarda las cartas y mantiene a los rusos en vilo.

Estados Unidos se enfrenta a una situación complicada en Níger. Sus prioridades son dos: una, bloquear cualquier movimiento ruso para que los cazas Wagner sustituyan al contingente francés en Níger y, dos, mantener sus tres bases en Níger pase lo que pase. Si el gobierno de Biden no ha calificado formalmente de golpe de estado la toma del poder militar en Níger, es porque tal designación no permitirá más asistencia de seguridad a Níger, donde Estados Unidos tiene una presencia militar de 1.100 efectivos y, lo que es más importante, una base de aviones no tripulados, conocida como base aérea 201, cerca de Agadez, en el centro de Níger, construida con un coste de más de 100 millones de dólares, que se ha utilizado desde 2018 para operaciones en el Sahel.

Un informe de Reuters afirmó: Uno de los funcionarios estadounidenses dijo que si los combatientes de Wagner aparecen en Níger no significaría automáticamente que las fuerzas estadounidenses tendrían que irse.

El funcionario mencionó que es poco probable que un escenario en el que unas pocas docenas de combatientes de Wagner se establezcan en la capital de Níger, Niamey, afecte la presencia militar de Estados Unidos, pero

si miles de combatientes de Wagner se dispersan por todo el país, incluyendo cerca de Agadez, podrían surgir problemas debido a preocupaciones de seguridad para el personal estadounidense… En cualquier caso, Estados Unidos establecerá un umbral alto para cualquier decisión de abandonar el país.

En este extraño juego de sombras entre Washington y Moscú, es posible que Estados Unidos no presione para que la CEDEAO intervenga militarmente en Níger, no sea que su presencia militar en Níger se haga insostenible. Por supuesto, los golpistas de Niamey también han sido lo suficientemente inteligentes como para no exigir hasta ahora la retirada de las tropas estadounidenses de Níger.

Con este turbio telón de fondo, no sorprende el anuncio hecho el miércoles por el Departamento de Estado de Estados Unidos de que la nueva embajadora estadounidense en Niger, Kathleen FitzGibbon -anteriormente número dos de la embajada en Nigeria-, llegará a Niamey a finales de esta semana. Es una señal de la confianza de Washington en seguir comprometiéndose con la situación. El portavoz adjunto del Departamento de Estado, Vedant Patel, declaró a la prensa que no está previsto que la nueva embajadora presente sus credenciales a los líderes golpistas.

Mientras tanto, el Consejo de Paz y Seguridad de la Unión Africana, órgano encargado de hacer cumplir las decisiones del bloque, se reunió el lunes en Addis Abeba y rechazó una propuesta de la CEDEAO sobre una intervención militar en Níger. Varios países miembros del sur y el norte de África se mostraron «ferozmente en contra de cualquier intervención militar».

En conjunto, estos acontecimientos han puesto a la CEDEAO en una situación difícil. Por si fuera poco, los golpistas han anunciado su intención de juzgar a Bazoum por «alta traición» y atentar contra la seguridad del Estado. Curiosamente, el régimen militar afirma haber «reunido las pruebas necesarias para procesar ante las autoridades nacionales e internacionales competentes al presidente derrocado y a sus cómplices locales y extranjeros«.

Se acusa a Bazoum a raíz de sus intercambios posteriores al golpe con políticos de alto rango de África Occidental y «sus mentores internacionales«, a los que los golpistas acusan de hacer acusaciones falsas e intentar descarrilar una transición pacífica para justificar una intervención militar.

Estos acontecimientos, unidos a la creciente oposición creciente oposición interna en Nigeria, que actualmente encabeza la CEDEAO, han obligado al aparente presidente Bola Tinubu a cambiar su postura sobre la intervención militar. Una poderosa delegación nigeriana compuesta por altos clérigos islámicos viajó a Níger para entablar conversaciones con la junta, que rápidamente aceptó dialogar con la CEDEAO sobre el camino a seguir en el país. Con el paso del tiempo, la CEDEAO está perdiendo la iniciativa, lo que favorece a los golpistas.

Las crecientes tensiones en Níger y en toda la subregión se ven sin duda exacerbadas por la rivalidad geopolítica y económica entre Oriente y Occidente. El fantasma que acecha a África Occidental es que la guerra por poderes entre Rusia y Estados Unidos puede introducirse fácilmente en África, donde los mercenarios rusos y las fuerzas especiales occidentales ya se encuentran estacionados para nuevas misiones.

