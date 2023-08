DE BUJARÁ A LOS BRICS, EN BUSCA DE LA LUZ EN LA OSCURIDAD DE LA LOCURA. Pepe Escobar.

Pepe Escobar.

Imagen: OTL

16 de agosto 2023.

Por mucho que los promotores del «divide y vencerás» y otros perros de la guerra no tengan ni idea de visitar el complejo Naqshbandi a las afueras de Bujará, el «globo global» puede encontrar todas las respuestas que busca si entabla un proceso de conversación y respeto mutuo.

Bujará La Noble, la «Cúpula del Islam», con una historia que se remonta a 2.500 años, alberga demasiadas maravillas para mencionarlas: desde el Arca, de dos milenios de antigüedad, una fortaleza en torno a la cual se desarrolló la ciudad, hasta el minarete Kalon, de 48 metros de altura, construido en 1127, que impresionó tanto a Gengis Kan que ordenó que no fuera arrasado.

La elegante banda única de color turquesa situada cerca de la cúspide del minarete es el ejemplo más antiguo de azulejería vidriada de todo el Heartland.

Según el Shanameh, la epopeya persa, el héroe Siyavush fundó la ciudad tras casarse con la hija del vecino Afrasiab. Incluso antes de que existieran las antiguas rutas de la seda, Bujará prosperó como encrucijada de caravanas: las puertas de su ciudad apuntaban a Merv (en el actual Turkmenistán), Herat (en el oeste de Afganistán), Khiva y Samarcanda.

El apogeo de Bujará se produjo en los siglos IX-X, bajo la dinastía samánida, cuando se convirtió en la Meca de la cultura y la ciencia persas. Fue la época de al-Biruni, el poeta Rudaki y, por supuesto, Avicena: todos ellos tuvieron acceso al legendario Tesoro de la Sabiduría, una biblioteca que en el mundo islámico sólo tendría como rival la Casa de la Sabiduría de Bagdad.

Bujará fue arrasada en gran parte por Gengis Kan y los mongoles en 1220 (sí: sólo se salvó el minarete). Cuando el gran viajero marroquí Ibn Battuta la visitó en 1333, la mayor parte de la ciudad seguía en ruinas.

Pero entonces, en 1318, alguien muy especial había nacido en Kasri Orifon, un pueblo a las afueras de Bujará. Al principio se le conocía simplemente como Mahoma, por su padre y su abuelo, cuyos orígenes llegaban hasta Hazrat Ali. Pero la Historia dictaminó que Muhammad acabaría haciéndose famoso en todas las tierras del Islam como el santo sufí Bahauddin Naqshbandi.

¿Qué hay en un nombre? Todo. Bahauddin significa «la luz de la religión» y Naqshbandi significa «perseguidor». Su educación se vio enriquecida por varios pirs («santos») y jeques que vivían en Bujará y sus alrededores. Pasó casi toda su vida en estos oasis, muy pobre y dependiendo siempre de su propio trabajo manual, sin esclavos ni sirvientes.

Bahauddin Naqshbandi acabó fundando una tariqa -escuela islámica- muy influyente, basada en un concepto muy simple: «Ocupa tu corazón con Alá y tus manos con el trabajo». El concepto se desarrolló en otras once reglas, o rashas («gotas»).

¿Qué sale de esos «cinco dedos»?

Una visita al complejo Bahauddin Naqshbandi, a las afueras de Bujará, en torno a la tumba del santo sufí del siglo XIV que es, de hecho, el protector espiritual de la ciudad, es una experiencia iluminadora: una atmósfera de paz que envuelve una apaciguadora red de piedras sagradas, «árboles de los deseos» y alguna que otra ofrenda sacrificial.

Esta es la esencia de lo que podría definirse como un Islam paralelo que impregna tantas latitudes del Heartland, combinando un pasado animista con enseñanzas islámicas formales.

En el complejo, nos encontramos con decenas de encantadoras mujeres uzbekas de todas las regiones, vestidas con colores vivos, y con peregrinos de toda Asia Central, pero también de Asia Occidental y Meridional. El Presidente uzbeko Mirzoyoyev, extremadamente popular, estuvo aquí a finales de la semana pasada, y llegó directamente desde el cercano y flamante aeropuerto.

Este oasis de paz y meditación no sólo ofrece un agudo contraste con las turbulencias tóxicas de la época, sino que también nos inspira a buscar la cordura entre la locura. Después de todo, una de las rashas de Naqshbandi afirma:

Nuestro camino es la conversación, las buenas acciones sólo se encuentran en la comunicación mutua, pero no en la reclusión.

Así pues, apliquemos la sabiduría sufí al próximo momento, posiblemente revolucionario, que debería consolidar el camino de la Mayoría Global hacia un modelo de relaciones internacionales más equitativo y menos desquiciado: la 15ª cumbre de los BRICS, que se celebrará en Sudáfrica la próxima semana.

El Ministro de Asuntos Exteriores chino, Wang Yi, ha acuñado una definición concisa que encarna una fascinante mezcla de confucianismo y sufismo:

Los países BRICS son como cinco dedos: cortos y largos si se extienden, pero un puño poderoso si se cierran juntos.

Cómo cerrar estos dedos en un puño poderoso ha sido el trabajo de bastantes sherpas en la preparación de la cumbre. Pero pronto no se tratará de un asunto relacionado con un puño, sino con puños, brazos, piernas y, de hecho, todo un cuerpo. Ahí es donde entra BRICS+.

Entre la red de nuevas organizaciones multilaterales que participan en la preparación y puesta en práctica de un nuevo sistema de relaciones internacionales, el BRICS se considera ahora la principal plataforma del Sur Global, o de la Mayoría Global, o del «Globo Global» (copyright Lukashenko).

Todavía estamos lejos de la transición hacia un nuevo «sistema mundial» -citando a Wallerstein-, pero sin los BRICS incluso los primeros pasos serían imposibles.

Sudáfrica sellará las primeras coordenadas de la expansión del BRICS+, que puede prolongarse indefinidamente. Al fin y al cabo, gran parte del «Globo Global» ya ha manifestado, formal (23 naciones) e informalmente (innumerables «expresiones de interés», según el Ministerio de Asuntos Exteriores sudafricano) su deseo de participar.

La lista oficial -sujeto a cambios- de las naciones que quieren formar parte de BRICS+ lo antes posible es un «quién es quién» del Sur Global: Arabia Saudí, Argelia, Argentina, Bahréin, Bangladesh, Bielorrusia, Bolivia, Cuba, Egipto, Emiratos Árabes Unidos, Etiopía, Honduras, Indonesia, Irán, Kazajstán, Kuwait, Marruecos, Nigeria, Estado de Palestina, Senegal, Tailandia, Venezuela y Vietnam.

Luego está África: los «cinco dedos», a través del Presidente sudafricano Cyril Ramaphosa, invitaron a nada menos que 67 líderes de África y del Sur Global a seguir los Diálogos de Alcance BRICS-África y BRICS+.

Todo esto explica lo que sería la rasha clave de los BRICS, para evocar a Naqshbandi: la inclusión total de África y el Sur Global: todas las naciones involucradas en conversaciones provechosas e igualmente respetadas en la afirmación de su soberanía.

Los persas contraatacan

Se puede argumentar que Irán se encuentra en una posición privilegiada para convertirse en uno de los primeros miembros del BRICS+. A ello contribuye el hecho de que Teherán ya goza de un estatus de asociación estratégica tanto con Rusia como con China y es también un socio clave de India en el Corredor Internacional de Transporte Norte-Sur (INSTC).

El ministro iraní de Asuntos Exteriores, Hossein Amir-Abdollahian, ya ha declarado públicamente que «la asociación entre Irán y los BRICS ya ha comenzado en algunos ámbitos. En el ámbito del transporte, el corredor de transporte Norte-Sur que conecta India con Rusia a través de Irán forma parte de hecho del proyecto de transporte de los BRICS«.

Paralelamente a los avances en BRICS+, los «cinco dedos» se mostrarán relativamente cautos en el frente de la desdolarización. Los sherpas ya han confirmado, extraoficialmente, que no habrá anuncio oficial de una nueva moneda, sino de más comercio bilateral y multilateral utilizando las propias divisas de los miembros: de momento, la tristemente célebre R5 (renminbi, rublo, real, rupia y rand).

El líder bielorruso Lukashenko, que acuñó «Globo Global» como un lema tan fuerte, sino incluso, más seductor que Sur Global, fue el primero en evocar un golpe político crucial que puede tener lugar más adelante, con el BRICS+ en vigor: la fusión del BRICS y la Organización de Cooperación de Shanghai (OCS).

Ahora, el ex embajador sudafricano Kingsley Makhubela -así como decenas de diplomáticos y analistas del «Globo Global»- se hacen eco en público de las palabras de Lukashenko: «En el futuro, el BRICS y la OCS coincidirían para formar una sola entidad (…) Porque tener al BRICS y a la OCS funcionando en paralelo con los mismos miembros no tendría sentido«.

De eso no hay duda. Los principales impulsores de los BRICS son Rusia y China, con India ligeramente menos influyente por una serie de complejas razones. En la OCS, Rusia, China, India, Irán y Pakistán se sientan a la misma mesa. El enfoque euroasiático de la OCS puede trasladarse fácilmente al BRICS+. Ambas organizaciones están centradas en el «Globo Global», se orientan hacia la multipolaridad y, sobre todo, están comprometidas con la desdolarización en todos los frentes.

En efecto, es posible hacer una lectura sufí de todas estas placas tectónicas geopolíticas y geoeconómicas en movimiento. Por mucho que los promotores del «divide y vencerás» y otros perros de la guerra no tengan ni idea de visitar el complejo Naqshbandi a las afueras de Bujará, el «globo global» puede encontrar todas las respuestas que busca si entabla un proceso de conversación y respeto mutuo.

Que Dios bendiga a estas almas del mundo y que encuentren el conocimiento como si volvieran a visitar el Tesoro de la Sabiduría de Bujará en el siglo X.

Traducción nuestra.

*Pepe Escobar es columnista de The Cradle, redactor jefe de Asia Times y analista geopolítico independiente centrado en Eurasia. Desde mediados de la década de 1980 ha vivido y trabajado como corresponsal extranjero en Londres, París, Milán, Los Ángeles, Singapur y Bangkok. Es autor de Globalistan: How the Globalized World is Dissolving into Liquid War (Nimble Books, 2007), Red Zone Blues: a snapshot of Baghdad during the surge, Obama does Globalistan (Nimble Books, 2009), 2030 (Nimble Books, 2020). Su ultimo libro es Raging Twenties (Nimble, 2021)

Fuente original: Strategic Culture Foundation