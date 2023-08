BAJO LA SOMBRA DEL EXTREMISMO IDEOLÓGICO: EXAMEN (Y ORIGEN) DE JAVIER MILEI. Misión verdad.

Misión verdad.

16 de agosto 2023.

Las condiciones de descontento político y la frustración de un segmento significativo de la sociedad argentina ante los errores del gobierno de Alberto Fernández, sumadas a la crisis económica que venía desarrollándose desde el gobierno de Mauricio Macri, fueron elementos determinantes para el ascenso político de Milei, quien supo aprovechar este malestar y presentarse como una supuesta alternativa radical al kirchnerismo y al macrismo, con un discurso antisistema y provocador. Estaría por verse si sus acciones políticas están realmente a tono con su discurso, que parece tener muchos agujeros y callejones sin salida.

En las recientes primarias presidenciales de Argentina (PASO), que son consideradas un indicador preciso del estado de ánimo del electorado, se produjo un cambio inesperado en la política de cara a los comicios de octubre.

Los resultados dieron como ganador a Javier Milei, diputado y representante del partido Libertad para Avanzar. Obtuvo 30,1% de los votos.

Esto lo colocó por encima de destacadas figuras políticas como Patricia Bullrich (28%), de la coalición «Juntos por el Cambio», que tiene el apoyo de Mauricio Macri; y de Sergio Massa (27%), ministro de Economía en el bloque peronista actualmente en el poder.

Milei se autodenomina como un «libertario» y «anarcocapitalista», y se declara admirador de Donald Trump y Jair Bolsonaro. Ha sido retratado en los medios por sus posturas controversiales —y fascistas— en temas como la prohibición del aborto, la liberalización de la venta de armas y órganos humanos, así como por poner al Estado como el principal enemigo.

UN LIBERTARIO QUE PROMETE CERRAR EL BANCO CENTRAL

Javier Milei ganó notoriedad gracias a sus apariciones en televisión y su discurso agresivo. A pesar de que hace poco tiempo era un desconocido en el mundo público, hoy en día se presenta como el salvador de la «revolución moral» y dice oponerse a todos los políticos tradicionales del país, a los que llama «la casta».

En 2019 Milei comenzó a participar activamente en la política apoyando el Frente Despertar, liderado por José Luis Espert, otro economista liberal.

Pronto se distanció de él por diferencias ideológicas y personales, y decidió lanzar su propio partido, La Libertad Avanza (LLA), con el objetivo de presentarse como candidato a diputado nacional por la ciudad de Buenos Aires en las elecciones generales de 2021, en las que se escogieron a los diputados y senadores del Congreso de la Nación.

En las PASO de ese año Milei obtuvo 13,66% de los votos, con lo que quedó en tercer lugar detrás del oficialismo y la oposición. En su debut electoral alcanzó 17% de los votos, lo que ratificó su coalición como la tercera fuerza política en la capital del país.

En 2022 Milei consolidó su ascenso al ganar las elecciones generales con 30,5% de los votos, y así se convirtió en el diputado más votado de la historia argentina.

¿Cuáles son sus propuestas de gobierno más cuestionadas? Milei considera que el peso argentino es una moneda inviable y que la única solución es adoptar el dólar estadounidense como signo oficial, así como eliminar el Banco Central y la política monetaria.

Otras propuestas:

Plantea la privatización de la salud, la educación y las empresas estatales, en función de lo que argumenta que el sistema privado proporciona mejores servicios.

Busca la eliminación de todos los ministerios, dejando únicamente los de Economía, Justicia, Interior, Seguridad, Defensa y Relaciones Exteriores.

Propone una reforma económica basada en la reducción del gasto público y los impuestos, así como la eliminación de la obra pública.

En términos energéticos, aspira terminar con los subsidios e «implementar un esquema tarifario realista».

Proyecta una reforma judicial, y acusa el sistema judicial actual de «perseguir opositores o favorecer amigos».

A pesar de que estas ideas se fundamentan en falacias que pasan por alto la realidad histórica y social de Argentina y del mundo, han logrado sustrato entre una parte de la población que expresa su descontento y cansancio ante la situación económica del país.

ENTRE EL ESCÁNDALO Y LA POPULARIDAD

Armas, drogas, venta de órganos, homofobia, negacionismo de la dictadura, antiabortismo y misoginia; diversas polémicas en la carrera de Milei han resultado en críticas hacia su figura, pero también le han proporcionado una notable visibilidad y reconocimiento en el ámbito público.

Este candidato presidencial ha expresado en reiteradas ocasiones su apoyo a la venta de órganos humanos, argumentando que este sería un mercado más que no debería ser regulado por el Estado. En una entrevista con Jorge Lanata en junio de 2022, Milei afirmó que si la venta de órganos se realizara en un contexto de libre mercado, funcionaría de manera más eficiente y sería una decisión del individuo. En otra ocasión manifestó estar a favor de la venta de niños, aunque después aclaró que se refería a la adopción y que no apoyaba el tráfico de personas.

Además, ha propuesto permitir el libre uso y portación de armas para los ciudadanos. Arguye que, al prohibir su posesión, se aumenta su uso en actividades delictivas. Asimismo, se ha mostrado a favor de liberar el consumo de drogas: «Si usted quiere suicidarse en cuotas, a mí no me molesta».

Las opiniones de Javier Milei sobre la dictadura militar de 1976 le han valido el título de negacionista y conspiranoico. Firme defensor de este cruento episodio de la historia argentina, recusa la desaparición de 30 mil personas.

No solo ha generado controversia con sus propuestas y declaraciones, sino por sus ataques e insultos contra figuras públicas, especialmente mujeres.

Una de las polémicas más destacadas en torno a Javier Milei es su asociación y apoyo al militar genocida Antonio Bussi, quien fue condenado por delitos de lesa humanidad y actuó como interventor de facto en la provincia de Tucumán durante la dictadura. Milei admitió haber sido su asesor en los años 1990. Posteriormente, Milei formó una alianza política con Ricardo Bussi, hijo de Antonio, para las elecciones provinciales de 2023 en Tucumán, en las que quedaron en tercer lugar. Ricardo actualmente encabeza la lista de los candidatos a diputados de Milei.

El accionar de Antonio Bussi durante el golpe de Estado de 1976 incluyó la represión brutal contra la guerrilla y la población civil, y perpetró secuestros, torturas, asesinatos y desapariciones forzadas que afectaron a alrededor de 800 personas, entre ellas sindicalistas, estudiantes, profesores, médicos y abogados. En 2008 fue juzgado y condenado por delitos de lesa humanidad, por lo que cumplió prisión domiciliaria perpetua hasta su muerte en 2011.

Milei también posee una serie de elementos excéntricos en su vida personal que lo distinguen. Tiene una fuerte convicción religiosa y afirma mantener conversaciones con Dios; tiene afición por la seudociencia; convive con cinco mastines, a los cuales ha nombrado en honor a economistas famosos, y asegura que puede contactarse con uno de sus perros fallecidos; tiene afición por el rock en inglés y suele cantar canciones de este género en sus actos políticos; también se rodea de «armadoras hot», mujeres jóvenes y atractivas que se encargan de organizar y promover sus actos y candidaturas, y ha sido acusado por pedir favores sexuales.

«LOS PADRES DE LA CRIATURA»

Detrás de la candidatura de Javier Milei se encuentran diversos personajes que explican este fenómeno político. Uno de ellos es Mario Russo, un consultor que se convirtió en su principal asesor.

Según un artículo del periodista argentino Juan Luis González, publicado en la Revista Anfibia, Russo fue el responsable de introducir conceptos claves en el discurso del libertario, como «la casta», «ellos contra nosotros» o «la libertad avanza». Fue el encargado de definir los eslóganes, las propagandas, la estrategia en las redes sociales y los lugares para hacer las recorridas y los actos, y fue el que orientó a Milei a enfocarse en el segmento electoral de entre 16 y 28 años, el más receptivo a sus propuestas.

Russo también supo aprovechar el trabajo territorial y político que venía haciendo el Partido Libertario en todo el país, traducido en una importante movilización de militantes en los actos más multitudinarios de la campaña.

Respecto al quiebre en la relación, Russo dice en una entrevista que se alejó porque Milei no se preocupó por consolidar un partido para articular los intereses de sus electores: «A Milei solo le importa ser él. Es por eso que cree que no necesita a nadie, que no necesita partido», señala. Destaca que el partido fue desplazado en la recta final para dar lugar a personas que no tienen nada que ver con las ideas que Milei dice representar.

«Ahí emergió con fuerza la figura de Carlos Kikuchi» —sigue el artículo de González— publicista y exvocero de Domingo Cavallo (exministro de Economía de los gobiernos neoliberales de Carlos Menem y Fernando de la Rúa), quien se convirtió en el «armador» de LLA. Esta conexión contradice las ideas de que Milei se enfrenta a la «casta» política.

A Domingo Cavallo se lo suele señalar como uno de los mentores de Milei —publica Revista Anfibia—. La propia Cristina Kirchner lo dijo cuando habló en un acto en La Plata del libertario como el ‘discípulo de ojitos claros’ del ministro de la convertibilidad. En esa línea es que casi todos en LLA insisten con la versión de que fue Cavallo quien envió a Kikuchi al armado, como una especie de apoyo o bendición.

Algunos exintegrantes del espacio libertario acusan a Kikuchi de cobrar hasta 50 mil dólares a los candidatos que quieren ocupar un puesto en la boleta electoral de la coalición. Según los medios, este personaje tiene una gran influencia sobre el candidato presidencial y su hermana Karina.

Karina Milei, su hermana, es una mujer que se dedica al tarot y que tiene un rol estratégico en la campaña del economista libertario. Según reportes, ella es quien elige a los candidatos y colaboradores de su hermano, basándose en las cartas y en su intuición. Algunos la llaman «El Jefe», con lo que se refieren a la forma en que Milei se dirige a ella, o «La Primera Dama».

Dice González en su texto que, aunque no tiene una presencia pública ni mediática, Karina es quien organiza, controla y decide sobre los aspectos más importantes de la campaña y del funcionamiento del partido. Ella maneja el dinero, la estrategia, la agenda, la estética y los vínculos con los demás integrantes y aliados del espacio.

Ella es la que tiene el poder de influir y persuadir a su hermano, la única en quien él confía plenamente. Ella es la que «llena todos los agujeros», señala el artículo.

QUÉ EXPLICA EL ÉXITO DE MILEI

¿Cómo se explica que un personaje tan polémico y desestabilizado, con ideas excéntricas, y propuestas cuestionables y regresivas haya logrado captar la atención y el apoyo de una parte importante del electorado argentino? No se puede dar el mérito a una estrategia de campaña exitosa, sin revisar el contexto.

Ahora, tras su victoria en las PASO, Javier Milei parece ir con todo en octubre. La incógnita sobre si el destino de Argentina estará en las manos o no de este extravagante y extremista personaje se despejará en dos meses.

