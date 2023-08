«LA MAYOR FUERZA DE COMBATE DE LA HISTORIA DE LA HUMANIDAD». Las guerras perpetuas que se supone que no debes notar. William J. Astore.

William J. Astore.

08 de agosto 2023.

¡Espera! ¿Qué estoy diciendo? Deja de pensar en todo eso. Al fin y al cabo, Estados Unidos es una nación excepcional y su ejército, una banda de luchadores por la libertad. En Irak, donde la guerra y las sanciones mataron a un número incalculable de niños iraquíes en la década de 1990, el sacrificio «mereció la pena», como la ex Secretaria de Estado Madeleine Albright aseguró una vez a los estadounidenses en el programa 60 Minutes.

En su mensaje a las tropas antes del fin de semana del 4 de julio, el Secretario de Defensa, Lloyd Austin, se deshizo en elogios. «Tenemos la mayor fuerza de combate de la historia de la humanidad«, tuiteó, vinculando esa afirmación a que Estados Unidos cuenta con patriotas de todos los colores, credos y orígenes «que se ofrecen valientemente voluntarios para defender nuestro país y nuestros valores«.

Como teniente coronel retirado del Ejército del Aire, de clase trabajadora y voluntario hace más de cuatro décadas, ¿quién soy yo para discutir con Austin? ¿No debería deleitarme con sus elogios a las tropas de hoy, reflexionando sobre mi propio y honorable servicio cerca del final de lo que ahora debe considerarse la Primera Guerra Fría?

Pero confieso que tengo mis dudas. Ya lo he oído todo antes. La exageración. La hipérbole. Aún recuerdo cómo, poco después de los atentados del 11-S, el Presidente George W. Bush se jactaba de que este país tenía «La mayor fuerza de liberación humana que el mundo haya conocido jamás«. También recuerdo cómo, en un discurso de ánimo dirigido a las tropas estadounidenses en Afganistán en 2010, el Presidente Barack Obama las declaró «la mejor fuerza de combate que el mundo haya conocido jamás.» Y sin embargo, hace 15 años en TomDispatch, ya me preguntaba cuándo los estadounidenses se habían vuelto tan orgullosos e insistentes en declarar a nuestro ejército el mejor del mundo, una fuerza incomparable, y qué significaba eso para una república que antaño consideraba los grandes ejércitos permanentes y la guerra constante como anatemas para la libertad.

En retrospectiva, la respuesta es muy sencilla: necesitamos algo de lo que presumir, ¿no? En la otrora «nación excepcional «, ¿qué otra cosa hay que alabar a los cielos o considerar nuestro orgullo y alegría en estos días, excepto nuestros héroes? Después de todo, este país ya no puede presumir de tener nada parecido a los mejores resultados educativos del mundo, ni el mejor sistema sanitario, ni las infraestructuras más avanzadas y seguras, ni la mejor política democrática, así que más nos vale poder presumir de tener «la mejor fuerza de combate» de la historia.

Dejando a un lado ese alarde, los estadounidenses sí que pueden presumir de una cosa que este país tiene sin parangón: el ejército más caro de la actualidad y posiblemente de la historia. Ningún país se acerca siquiera a nuestro compromiso de fondos para guerras, armas (incluidas las nucleares del Departamento de Energía) y dominio mundial. De hecho, el presupuesto del Pentágono para «defensa» en 2023 supera al de los 10 países siguientes (¡en su mayoría aliados!) juntos.

Y de todo esto, me parece, surgen dos preguntas: ¿Estamos realmente obteniendo aquello por lo que pagamos tan caro: el mejor, el más fino, el más excepcional ejército de todos los tiempos? E incluso si es así, ¿debería una autoproclamada democracia querer algo así?

La respuesta a ambas preguntas es, por supuesto, no. Después de todo, Estados Unidos no ha ganado una guerra de forma convincente desde 1945. Si este país sigue perdiendo guerras de forma rutinaria y a menudo catastrófica, como ha ocurrido en lugares como Vietnam, Afganistán e Irak, ¿cómo podemos decir honestamente que poseemos la mejor fuerza de combate del mundo? Y si a pesar de todo seguimos alardeando.

El Pentágono como agujero negro presupuestario

En muchos aspectos, el ejército estadounidense es realmente excepcional. Empecemos por su presupuesto. En este mismo momento, el Congreso está debatiendo un colosal presupuesto de «defensa» de 886.000 millones de dólares para el año fiscal 2024 (y todo el debate gira en torno a cuestiones que poco tienen que ver con el ejército). Ese proyecto de ley de gastos de defensa, recordarán, era de «sólo» 740.000 millones de dólares cuando el presidente Joe Biden asumió el cargo hace tres años. En 2021, Biden retiró las fuerzas estadounidenses de la desastrosa guerra de Afganistán, ahorrando teóricamente al contribuyente casi 50.000 millones de dólares al año. Sin embargo, en lugar de cualquier tipo de dividendo de paz, los contribuyentes estadounidenses simplemente recibieron una factura aún más alta, ya que el presupuesto del Pentágono siguió disparándose.

Recordemos que, en sus cuatro años de mandato, Donald Trump aumentó el gasto militar en un 20%. Biden está ahora a punto de lograr un aumento similar del 20% en sólo tres años de mandato. Y ese aumento en gran medida ni siquiera incluye el costo de apoyar a Ucrania en su guerra con Rusia – hasta ahora, en algún lugar entre 120 mil millones de dólares y 200 mil millones y sigue aumentando.

Los colosales presupuestos para armamento y guerra gozan de un amplio apoyo bipartidista en Washington. Es casi como si hubiera un complejo militar-industrial-congresional en funcionamiento. ¿Dónde, de hecho, he oído alguna vez a un presidente advertirnos de ello? Oh, quizás esté pensando en cierto discurso de despedida de Dwight D. Eisenhower en 1961.

Hablando en serio, ahora hay un enorme agujero negro de forma pentagonal en el Potomac que devora anualmente más de la mitad del presupuesto federal discrecional. Incluso cuando el Congreso y el Pentágono intentan supuestamente imponer disciplina fiscal, si no austeridad, la aplastante atracción gravitatoria de ese agujero sigue absorbiendo más dinero. Apueste por ello mientras el Pentágono emite cada vez más advertencias sobre una nueva guerra fría con China y Rusia.

Dada su naturaleza succionadora de dinero, quizás no le sorprenda saber que el Pentágono es notablemente excepcional cuando se trata de fallar en auditorías fiscales -cinco de ellas seguidas (la quinta falla fue un «momento de enseñanza«, según su director financiero)- mientras su presupuesto sigue aumentando. Ya se trate de guerras perdidas o de auditorías fallidas, el Pentágono se ve eternamente recompensado por sus fracasos. Intenta dirigir una tienda «Mom and Pop» sobre esa base y verás cuánto dura.

Hablando de todas esas guerras fracasadas, quizá no le sorprenda saber que no han salido baratas. Según el Costs of War Project de la Universidad Brown, unas 937,000 personas han muerto desde el 11 de septiembre de 2001 debido a la violencia directa en la «Guerra Global contra el Terror» de este país en Afganistán, Irak, Libia y otros lugares. (Y la muerte de otros 3.6 a 3.7 millones de personas puede atribuirse indirectamente a esos mismos conflictos posteriores al 11-S). El coste financiero para el contribuyente estadounidense ha sido de aproximadamente 8 billones de dólares y sigue aumentando, incluso mientras el ejército estadounidense continúa con sus preparativos y actividades antiterroristas en 85 países.

Ninguna otra nación en el mundo ve a su ejército como (tomando prestado un efímero eslogan de la Marina ) «una fuerza global para el bien«. Ninguna otra nación divide el mundo entero en mandos militares como el AFRICOM para África y el CENTCOM para Oriente Medio y partes de Asia Central y Meridional, dirigidos por generales y almirantes de cuatro estrellas. Ninguna otra nación tiene una red de 750 bases extranjeras repartidas por todo el planeta. Ninguna otra nación se esfuerza por dominar todo el espectro mediante « operaciones omnidominios «, es decir, no sólo el control de los «dominios» tradicionales de combate -tierra, mar y aire- sino también del espacio y el ciberespacio. Mientras que otros países se centran principalmente en la defensa nacional (o en agresiones regionales de uno u otro tipo), el ejército estadounidense aspira a un dominio global y espacial total. ¡Verdaderamente excepcional!

Curiosamente, en esta interminable e ilimitada búsqueda de dominio, los resultados simplemente no importan. ¿La guerra de Afganistán? Fallida, chapucera y perdida. ¿La guerra de Irak? Basada en mentiras y perdida. ¿Libia? Vinimos, vimos, el líder de Libia (y muchos inocentes) murieron. Sin embargo, nadie en el Pentágono fue castigado por ninguno de esos fracasos. De hecho, a día de hoy, sigue siendo una zona libre de responsabilidad, exenta de una supervisión significativa. Si uno es un « general de división moderno «, ¿por qué no emprender guerras sabiendo que nunca será castigado por perderlas?

De hecho, las pocas «excepciones» dentro del complejo militar-industrial-congresual que defendieron la rendición de cuentas, personas de principios como Daniel Hale, Chelsea Manning y Edward Snowden, fueron encarceladas o exiliadas. De hecho, el gobierno de Estados Unidos incluso ha conspirado para encarcelar a un editor extranjero y activista de la transparencia, Julian Assange, que publicó la verdad sobre la guerra estadounidense contra el terrorismo, utilizando una cláusula de espionaje de la época de la Primera Guerra Mundial que sólo se aplica a los ciudadanos estadounidenses.

Y los antecedentes son aún más sombríos. En nuestros años de guerra posteriores al 11-S, como admitió el presidente Barack Obama, «torturamos a algunas personas», y la única persona castigada por ello fue otro denunciante, John Kiriakou, que hizo todo lo posible por llamar nuestra atención sobre esos crímenes de guerra.

Y hablando de crímenes de guerra, ¿no es «excepcional» que el ejército estadounidense planee gastar más de 2 billones de dólares en las próximas décadas en una nueva generación de armas nucleares genocidas? Esto incluye nuevos bombarderos furtivos y nuevos misiles balísticos intercontinentales (ICBM) para la Fuerza Aérea, así como nuevos submarinos que disparan misiles nucleares para la Armada. Peor aún, EE.UU. sigue reservándose el derecho a utilizar primero las armas nucleares, presumiblemente en nombre de la protección de la vida, la libertad y la búsqueda de la felicidad. Y por supuesto, a pesar de los países -¡nueve! – que ahora poseen armas nucleares, Estados Unidos sigue siendo el único que las ha utilizado en tiempos de guerra, en los bombardeos atómicos de Hiroshima y Nagasaki.

Por último, ¡resulta que los militares son incluso inmunes a las decisiones del Tribunal Supremo! Cuando el Tribunal Supremo revocó recientemente la discriminación positiva en la admisión a la universidad, hizo una excepción con las academias militares. Escuelas como West Point y Annapolis pueden seguir teniendo en cuenta la raza de sus solicitantes, presumiblemente para promover la cohesión de la unidad a través de la representación proporcional de las minorías en las filas de oficiales, pero nuestra sociedad en general aparentemente no requiere la equidad racial para su cohesión.

Un ejército excepcional hace desaparecer sus guerras y su fealdad

Esta es una de mis frases favoritas de la película «Sospechosos habituales»: «El mayor truco del diablo fue convencer al mundo de que no existía«. El mayor truco del ejército estadounidense fue convencernos de que sus guerras nunca existieron. Como señala Norman Solomon en su revelador libro War Made Invisible (La guerra hecha invisible), el complejo militar-industrial-congresual ha destacado por camuflar las atroces realidades de la guerra, haciéndolas casi totalmente invisibles para el pueblo estadounidense. Llámenlo el nuevo aislacionismo estadounidense, sólo que esta vez estamos aislados de los desgarradores y horribles costes de la guerra en sí.

Estados Unidos es una nación perpetuamente en guerra, pero la mayoría de nosotros vivimos nuestras vidas con poca o ninguna percepción de ello. Ya no hay servicio militar obligatorio. No hay campañas de recaudación de bonos de guerra. No te piden que hagas sacrificios directos y personales. Ni siquiera se te pide que prestes atención, y mucho menos que pagues (excepto por esos presupuestos de casi un billón de dólares al año y los pagos de intereses de una deuda nacional que se dispara, por supuesto). Desde luego, no se te pide permiso para que este país luche en sus guerras, como exige la Constitución. Como sugirió el presidente George W. Bush tras los atentados del 11-S, ¡vete a visitar Disneyworld! ¡Disfruten de la vida! Dejemos que los «mejores y más brillantes» de Estados Unidos se ocupen de la brutalidad, la degradación y la fealdad de la guerra, mentes brillantes como el ex vicepresidente Dick («¿Y?») Cheney y el ex secretario de Defensa Donald («Yo no hago atolladeros») Rumsfeld.

¿Oyeron algo sobre la presencia militar estadounidense en Siria? ¿En Somalia? ¿Se enteró de que el ejército estadounidense apoya a los saudíes en una brutal guerra de represión en Yemen? ¿Se ha dado cuenta de cómo las intervenciones militares de este país en todo el mundo matan, hieren y desplazan a tanta gente de color, hasta el punto de que los observadores hablan del racismo sistémico de las guerras de Estados Unidos? ¿Es realmente un progreso que un ejército más diverso en términos de «color, credo y origen», en palabras del Secretario de Defensa Austin, haya matado y siga matando a tantos pueblos no blancos en todo el mundo?

Elogiar el sobrevuelo tripulado exclusivamente por mujeres en la última Super Bowl o pintar banderas arco iris de inclusividad (o incluso banderas azules y amarillas por Ucrania) en las municiones de racimo no suavizará los golpes ni acallará los gritos. Como bien dijo un lector de mi blog Bracing Views: «La diversidad que los partidos de la guerra [demócratas y republicanos] no tolerarán es la diversidad de pensamiento».

Por supuesto, el ejército estadounidense no es el único culpable en este caso. Los oficiales superiores afirmarán que su deber no es en absoluto hacer política, sino saludar elegantemente cuando el presidente y el Congreso se lo ordenan. La realidad, sin embargo, es otra. El ejército es, de hecho, el núcleo del gobierno en la sombra de Estados Unidos, con una enorme influencia en la formulación de políticas. No es un mero instrumento de poder, sino que es poder, y excepcionalmente poderoso. Y esa forma de poder sencillamente no favorece la libertad, ni dentro ni fuera de las fronteras de Estados Unidos.

Incluso cuando las acciones del gobierno matan a niños, a muchos niños, es por un bien mayor. Si esto te molesta, vete a Disney y llévate a tus hijos contigo. ¿No te gusta Disney? Entonces, recuerde aquella vieja canción de marcha de la Primera Guerra Mundial y «empaque sus problemas en su vieja maleta, y sonría, sonría, sonría«. Recuerda que las tropas estadounidenses son héroes que luchan por la libertad y que tu trabajo es sonreír y apoyarlas sin rechistar.

¿Me he explicado bien? Espero que sí. Y sí, las fuerzas armadas de Estados Unidos son realmente excepcionales y serlo, ser el número 1 (o pretender serlo, en cualquier caso) significa no tener que decir nunca que lo sientes, no importa cuántos inocentes mates o mutiles, cuántas vidas perturbes y destruyas, cuántas mentiras digas.

Debo admitir, sin embargo, que, a pesar de la interminable celebración del excepcionalismo y la «grandeza» de nuestros militares, un fragmento de las Escrituras de mi educación católica todavía me persigue:

El orgullo precede a la destrucción y un espíritu altivo precede a la caída.

Traducción nuestra

*William J. Astore, teniente coronel retirado (USAF) y profesor de historia, es un habitual de TomDispatch y miembro senior de la Eisenhower Media Network (EMN), una organización de veteranos militares críticos y profesionales de la seguridad nacional. Su subapartado personal es Bracing Views.

Fuente original: TomDispatch