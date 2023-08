LA GEOPOLÍTICA DEL LITIO. Leonid Savin.

Leonid Savin.

11 de agosto 2023.

En 2022, habrá 92 gigafábricas en Asia, 23 en Europa y 13 en Norteamérica. Así que los porcentajes son los siguientes: 72, 18 y 10. Paradójicamente, América Latina, que representa la mayor parte de la producción de litio, no tiene ninguna gigafactoría. Tampoco África.

El papel de este metal raro aumentará en los próximos años

Entre los minerales críticos, algunos ocupan un lugar especial. Por ejemplo, es difícil imaginar el funcionamiento normal de una gran metrópolis sin sal. En la Edad Media, en muchos países se produjeron las llamadas revueltas de la sal debido a su escasez o al aumento de los impuestos. La situación es similar con los productos petrolíferos, de los que depende en gran medida el sistema de transporte de cualquier Estado. Algunos metales de tierras raras u otros metales no ocupan un lugar tan destacado en la lista de recursos críticos, pero son necesarios para la producción y el funcionamiento ininterrumpido del sistema de infraestructuras del país.

Por ejemplo, utilizamos baterías de iones de litio en nuestra vida cotidiana. Desde las pilas «de dedo» ordinarias, los teléfonos móviles, los ordenadores portátiles y los electrodomésticos hasta los coches eléctricos, los drones y los equipos especializados como los submarinos, y todos estos dispositivos requieren litio. El litio y sus derivados tienen otras aplicaciones industriales. El carbonato de litio (Li2CO3) se utiliza en la producción de vidrio y cerámica, así como en productos farmacéuticos. El cloruro de litio (LiCl) se utiliza en la industria del aire acondicionado, mientras que el hidróxido de litio (LiOH) es actualmente el material catódico preferido para las baterías de iones de litio de los vehículos eléctricos.

El litio se valora como material recargable porque almacena más energía en función de su peso que otros materiales para baterías.

Es un metal tóxico difícil de extraer (hay que procesar 100 toneladas de mineral para producir una tonelada de litio) y de eliminar, pero a pesar de ello se están «cazando» sus reservas en todo el mundo.

Globalmente, el litio se considera un recurso estratégico pero no escaso. Se encuentra en la naturaleza en una amplia gama de formas, la mayoría en bajas concentraciones. Actualmente es económicamente viable extraer litio de dos fuentes: salmueras (continentales y geotérmicas) o «roca dura» (pegmatitas, hectorita y jadarita). Las salmueras representan aproximadamente el 50% de las reservas mundiales (fuente).

Los productores utilizan más de 160.000 toneladas de este material cada año. Se prevé que el consumo mundial de litio sea de al menos 200.000 toneladas en 2025, y que crezca casi 10 veces más en la próxima década.

Pero hay un matiz geográfico: sus yacimientos se limitan a un pequeño número de países, por lo que las cuestiones relativas a su extracción adquieren automáticamente un significado geopolítico.

Según el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS), los mayores recursos inferidos de litio del mundo se encontraban el año pasado en Bolivia, donde se estimaban en 21 millones de toneladas, Argentina (19 millones de toneladas), Chile (9,8 millones de toneladas), Estados Unidos (9,1 millones de toneladas), Australia (7,3 millones de toneladas) y China (5,1 millones de toneladas). El servicio estima las reservas de litio de Rusia en 1 millón de toneladas (fuente).

Bolivia, Argentina y Chile representan el llamado triángulo del litio. Se considera que tiene una importancia estratégica cada vez mayor, ya que estos países tratan de obtener una ventaja tecnológica mediante el control de la industria del litio. Este triángulo utiliza el método de vaporización, por lo que el coste del litio allí es menor que en la minería. Se calcula que el triángulo del litio en los salares de Bolivia, Chile y Argentina representará el 56% de los recursos mundiales, el 52% de las reservas mundiales y un tercio de la producción mundial en 2021.

En Chile, el litio se considera un recurso estratégico. El Decreto nº 2886 (Ministerio de Minería, 1979) lo declaró reservado al Estado y lo excluyó de todos los regímenes de concesiones mineras, excepto para aquellas entidades que fueran titulares de concesiones mineras (pertencias mineras) con anterioridad a 1979. Como consecuencia, dos empresas privadas llevan más de 25 años extrayendo litio: la estadounidense Albemarle y Chemical & Mining Co. of Chile Inc, ambas operando en áreas de concesión de la Corporación de Fomento de la Producción (CORFO) chilena en el salar de Atacama.

En Argentina, la situación es algo diferente. Las empresas estadounidenses llevan más de 20 años extrayendo litio allí, y ahora se les han unido empresas canadienses, australianas, chinas y japonesas. En la última década, Argentina ha sido el país más dinámico en cuanto a la expansión de la producción de litio, con unos 38 proyectos en diversas fases de ejecución preliminar. Sin embargo, el gobierno nacional no considera el litio un recurso estratégico (a excepción de la provincia de Jujuy, que lo ha declarado estratégico). Como para cualquier otra actividad minera, el marco regulatorio se basa en la Constitución Nacional, el Código de Minería y la Ley de Minería. La gestión de los recursos mineros está delegada en las provincias. El marco federal otorga a las provincias los derechos para determinar las concesiones a entidades privadas y públicas y las normas para regular las actividades mineras dentro de su jurisdicción.

Hasta la fecha, existen dos explotaciones principales en Argentina:

Una sociedad público-privada en el Salar de Olaroz (provincia de Jujuy), explotada por Sales de Jujuy S.A., propiedad de Orocobre Limited, en una empresa conjunta con Toyota Tsusho Corporation (TTC) y Jujuy Energía y Minería Sociedad del Estado (JEMSE – empresa propiedad del gobierno provincial de Jujuy);

una empresa privada (Minera del Altiplano S.A.) propiedad de Livent (antes FMC Corporation) que opera en el Salar del Hombre Muerto (provincia de Catamarca).

Bolivia es un caso especial; aunque posee el yacimiento de litio más grande del mundo, no se ha introducido de forma significativa en el mercado mundial del litio. La estructura de gobierno define el estatus estratégico del litio y la gestión estatal centralizada a través de la empresa minera estatal Yacimientos del Litio Boliviano (YLB). Durante más de una década, con una inversión pública de aproximadamente 1.000 millones de dólares, la estrategia gubernamental se centró en la construcción de infraestructuras para la cadena de valor del LIB, pero tuvo resultados muy modestos en términos de producción de carbonato de litio.

Sólo en la fase de industrialización de la producción de cátodos y baterías se está creando un espacio para las asociaciones público-privadas, en las que el gobierno retiene al menos el 55% de los beneficios netos. En diciembre de 2018, YLB registró formalmente una empresa conjunta (YLB-ACISA) con la alemana ACI Systems GmbH para un complejo industrial de hidróxido de litio, pero el Gobierno de Evo Morales canceló el contrato en medio de protestas en Potosí contra los términos del acuerdo. A principios de ese año, el gobierno de Morales también firmó un acuerdo de empresa conjunta con el consorcio chino Xinjiang TBEA Group-Baocheng para explorar y extraer recursos en los salares de Coipas y Pastos Grandes.

La empresa estatal boliviana YLB y la china CATL BRUNP & CMOC (CBC) firmaron recientemente un acuerdo por el que la parte boliviana supervisará todo el proceso de industrialización del metal blando, desde la extracción hasta la comercialización. Los socios chinos invertirán más de 1.000 millones de dólares en los costes de puesta en marcha y construcción de los complejos industriales.

El acuerdo incluye el establecimiento de dos complejos industriales con tecnología de extracción directa de litio en Potosí y Oruro.

El profesor brasileño Bruno Lima cree que «si otros países copian el modelo boliviano de industrialización de la producción de litio y establecen una asociación rentable para la transferencia de tecnología, tendrán éxito».

En su opinión, «[Bolivia] no se limitará a vender al mercado internacional, sino que creará un ciclo completo. Una parte del litio se vende al mercado internacional, como China, pero la otra se destina al procesamiento, la transferencia y el desarrollo tecnológico».

Añade, sin embargo, que «si estas operaciones se realizaran fuera del estándar del dólar, sería lo ideal. Realmente estamos hablando de un salto cualitativo para la presencia latinoamericana en el mercado y en el sistema internacional» (fuente).

Cabe señalar que Bolivia impide deliberadamente que las empresas estadounidenses operen en Bolivia, entendiendo sus intenciones y objetivos. En 2022, la empresa estadounidense EnergyX fue inhabilitada allí. La ya mencionada ACI alemana también ha tenido problemas.

Dado que en el caso de ACI la decisión clave implicaba reconocer los derechos de las comunidades locales a beneficios y compensaciones en sus territorios, así como el riesgo de daños medioambientales, estas tendencias interrelacionadas no harán sino aumentar.

Los aspectos medioambientales, sin embargo, están directamente relacionados con la minería del litio de una forma u otra, independientemente de quién esté implicado. Aunque existe una amplia gama de métodos de extracción de litio, los principales, como la minería de roca dura y la extracción de litio del agua de mar, requieren grandes cantidades de energía. Estos procesos alteran los niveles naturales de las aguas subterráneas, la biodiversidad local y los ecosistemas de las comunidades circundantes. Por ejemplo, las prácticas de extracción y refinado de níquel ya han provocado daños documentados en los ecosistemas marinos y de agua dulce de Australia, Filipinas, Indonesia, Papúa Nueva Guinea y Nueva Caledonia.

La contaminación derivada de este trabajo no sólo afecta a los océanos y los ecosistemas, sino que también crea peligros medioambientales a lo largo del ciclo de vida de las pilas, desde la extracción de materias primas para su producción hasta la eliminación de las pilas viejas en vertederos, creando riesgos para la salud de los trabajadores e impactando en las comunidades cercanas debido a la toxicidad de metales pesados como el litio (fuente).

Por ello, los requisitos medioambientales serán cada vez más estrictos y las nuevas tecnologías de extracción y reciclaje serán bienvenidas.

Parecería que el agua de mar podría resolver los problemas de abastecimiento de litio a los mercados, ya que los océanos del mundo contienen 180.000 millones de toneladas de litio. Pero el porcentaje de litio que contienen es de unas 0,2 partes por millón. Las tecnologías de evaporación disponibles llevan mucho tiempo y requieren una gran cantidad de espacio dedicado, por lo que no son económicamente viables.

Un nuevo enfoque consiste en crear electrodos especiales que actúen de forma más selectiva. Se están realizando experimentos de este tipo en la Universidad de Stanford, donde han recubierto el electrodo con una fina capa de dióxido de titanio a modo de barrera. Como los iones de litio son más pequeños que los de sodio, les resulta más fácil colarse a través del electrodo multicapa y penetrar en él. Además, se ha cambiado la forma de controlar la tensión eléctrica, lo que ha mejorado el rendimiento, aunque este método sigue siendo bastante caro (fuente).

En términos de estructura corporativa, cinco grandes empresas son proveedoras de litio en todo el mundo: Albemarle (Estados Unidos), Ganfeng (China), SQM (Chile), Tianqi (China) y Livent Corp (EE.UU.); (fuente).

La fabricación de baterías tiene una geografía ligeramente diferente. En 2021, Australia, Chile y China representaban el 94% de la producción mundial de baterías de iones de litio. Pero en los últimos años, Chile ha perdido su liderazgo en el mercado mundial del litio, ya que Australia ha ampliado rápidamente sus explotaciones mineras de roca dura.

Cabe señalar que el litio es totalmente reciclable, por lo que no es una materia prima consumible como el petróleo. En consecuencia, aunque las baterías de litio empiecen a desplazar de forma significativa a los motores de combustión interna, no veremos necesariamente que una «política del litio» sustituya a la actual «política del petróleo». No obstante, si la demanda de vehículos eléctricos aumenta drásticamente en los próximos años (se prevé que alcance los 985.000 millones de dólares en 2027), los países con grandes reservas de litio tendrán mucho más poder del que tienen en la jerarquía económica y geopolítica actual (fuente).

Por ello, Estados Unidos teme que «Dado que las cadenas de suministro de litio serán fundamentales para el futuro de la tecnología y la energía limpia, el litio desempeñará un papel importante en la competencia entre Estados Unidos y sus rivales, principalmente China, en los próximos años. China lidera actualmente la producción mundial de vehículos eléctricos. Esto se debe en gran medida a que ha adquirido el 55% de las reservas de litio químico necesarias para las baterías de los coches eléctricos, principalmente gracias a sus tempranas inversiones en grandes explotaciones mineras en Australia» (fuente).

La UE también está preocupada por su dependencia del suministro de litio. En el segmento ascendente de la cadena de valor, Chile proporciona más del 70% del suministro de litio de la UE. Dado que también se necesitan otros minerales para fabricar baterías, la dependencia se extiende a otros países en sentido amplio.

La República Democrática del Congo suministra más del 60% del cobalto que se procesa en la UE. China, por su parte, satisface cerca de la mitad de la demanda total de grafito natural de la Unión. Además, la dependencia internacional de la UE en el sector de las bajas emisiones de carbono también se debe a que su propia capacidad de producción de pilas es aún relativamente débil. En 2020, la producción de pilas de la UE sólo representaba el 9% de la producción mundial de pilas (fuente).

Es natural que la UE intente dar prioridad a las inversiones de alto riesgo en diseños de baterías que dependan menos de recursos naturales escasos como el cobalto, el níquel o el litio.

Las tensiones geopolíticas y las posibles interrupciones del suministro de litio no sólo se están poniendo de relieve en Occidente.

En mayo de 2023, Asia Times señaló que los tres principales países productores procesan más del 80% de los minerales más importantes utilizados en las baterías de litio. China domina el procesamiento de casi todos los minerales, con más del 50% de la cuota de mercado total, a excepción del níquel y el cobre, de los que controla el 35% y el 40% respectivamente.

«Las industrias intensivas en ciencia dependen de la interdependencia entre países con diferentes niveles de desarrollo. Esto funciona bien en tiempos de estabilidad geopolítica y cooperación, pero la alta concentración de procesamiento en la cadena de suministro de las baterías de litio significa que es vulnerable a la interrupción por guerras, pandemias globales, desastres naturales o tensiones geopolíticas.

Australia posee las mayores reservas mundiales de litio para la producción de baterías y los ingresos por exportación han aumentado considerablemente, convirtiéndose el litio en la sexta materia prima de exportación más valiosa de Australia. Australia debe plantearse cómo capitalizar el auge y qué papel puede desempeñar en la carrera del litio.

Australia y China se complementan en esta cadena de suministro. Australia suministra el 46% de los productos químicos de litio del mundo, y gran parte de ellos va a parar a las plantas de procesamiento chinas y después a los fabricantes chinos de baterías y vehículos eléctricos.

China produce el 60% de los productos de litio del mundo y el 75% de todas las baterías de iones de litio, principalmente para alimentar su mercado de vehículos eléctricos en rápido crecimiento, que representa el 60% del total mundial.

El ascenso de Australia en la cadena de valor requerirá inversiones y tecnología, e incurrirá en importantes costes medioambientales. Sin economías de escala, los productos fabricados en Australia no podrán alcanzar la competitividad mundial. Australia debe plantearse una política industrial a largo plazo que permita al país desempeñar un papel en la lucha contra el cambio climático, en lugar de quedar atrapado entre superpotencias rivales.

Australia está inmersa en una rivalidad de superpotencias entre China y Estados Unidos por el control del litio

Y Estados Unidos sigue estando por detrás de China en la extracción de litio y la producción de baterías. Se calcula que allí se concentra el 3,6% de las reservas mundiales de litio, con una única mina de litio en Nevada (aunque hay otras en proyecto), y sólo se procesa el 2,1% del litio mundial.

Pero en la década de 1990, Estados Unidos era el líder en la producción de litio. La industria se vio frenada por una combinación de producción más barata en el extranjero, estrictas normativas medioambientales y el empoderamiento de los pueblos indígenas, que a menudo poseen propiedades donde hay minas de litio. El gran impulso a favor de la ecología ha cambiado las prioridades estadounidenses: a menos que Estados Unidos desarrolle fuentes nacionales de litio o consiga fuentes adicionales en el extranjero, se enfrenta a una amenaza para su seguridad nacional a medida que China amplía su propio acceso al recurso (fuente).

La situación actual también plantea la cuestión del control de los suministros de litio, ya que Occidente intenta imponer todo tipo de sanciones a los Estados no deseados que aplican políticas independientes. Y, según el autor de la RAND Corporation, no es tan fácil hacerlo. «Los requisitos especiales para que los proveedores de minerales críticos reciban créditos para vehículos limpios están diseñados para fomentar el aumento de la producción fuera de China, que domina las cadenas de suministro mundiales de baterías para vehículos eléctricos. Un determinado porcentaje de los minerales debe ser nacional o de un país con el que Estados Unidos tenga un acuerdo de libre comercio, y ninguno puede proceder de una «parte extranjera interesada», lo que incluye a China. El dominio de cualquier fuente de suministro deja al resto del mundo vulnerable a la interrupción, y el hecho de que esa fuente sea China no hace sino aumentar los temores de Estados Unidos y sus aliados» (fuente).

Otra publicación del RAND señalaba que China tiene una enorme cuota de producción de baterías de iones de litio. En la actualidad, el 91% y el 78% de todos los ánodos y cátodos de baterías, respectivamente, y el 70% de la producción mundial de células se producen allí. China también ha demostrado que está dispuesta a restringir las exportaciones de minerales críticos, como los elementos de tierras raras, para coaccionar a sus socios comerciales. Estas restricciones a la exportación podrían afectar negativamente a toda la economía estadounidense y, en particular, al creciente mercado de los vehículos eléctricos. Pero también podrían socavar la capacidad de la industria de defensa para apoyar al ejército estadounidense (fuente).

Al fin y al cabo, hay ciertas métricas que permiten determinar la superioridad tecnológica en la competición geopolítica. Y en nuestro caso, las gigafábricas son un indicador clave de quién y dónde dominará la tecnología de las plataformas de vehículos eléctricos (y más allá). El término, acuñado originalmente por Tesla, se refiere a la capacidad de fabricación de baterías eléctricas a gran escala (para vehículos eléctricos y almacenamiento de energía). La capacidad se mide en gigavatios hora (GWh). La relevancia de estas gigafábricas ha aumentado drásticamente con el paso del tiempo, ya que este recurso se ha convertido en una importante fuente de inversión extranjera directa y se ha hecho necesario para apoyar a las industrias relacionadas con las baterías, a los fabricantes de vehículos y a las cadenas de suministro. Según la base de datos Automotive (2021), Europa sólo cuenta con el 25% de las gigafábricas, mientras que Asia posee el 71% (China posee el 69% de la capacidad). A medida que China lidera la capacidad de las gigafábricas a la velocidad y escala requeridas por la demanda mundial, las gigafábricas podrían convertirse en un «punto caliente geopolítico» más allá de la mera concentración geográfica de infraestructuras (fuente).

Mientras tanto, la expansión de China en otros mercados es notable. Por ejemplo, la empresa china Contemporary Amperex Technology Co. Limited (CATL) no sólo tenía el 22% de la capacidad total mundial de 500 GWh de gigafábricas en 2021, sino que ahora está ampliando sus operaciones en Europa y es probable que aumente su presencia en Estados Unidos y otras regiones clave.

En cuanto a Rusia, el boom del litio no ha hecho más que empezar. Durante el SPIEF-2023 se firmó un acuerdo sobre el desarrollo del yacimiento de litio de Kolmozersky, en la región de Murmansk. El desarrollo del yacimiento permitirá crear la primera producción rusa de materias primas que contengan litio, lo que permitirá abastecer de litio a empresas rusas avanzadas. Entre ellas se encuentra una fábrica para la producción de baterías de iones de litio en la región de Kaliningrado, cuya puesta en marcha está prevista para 2025. El yacimiento en sí contiene cerca del 19% de las reservas rusas de litio. Su mineral también contiene valiosos materiales estratégicos: berilio, niobio y tántalo (fuente).

Sólo nos queda esperar que se tenga en cuenta la experiencia de otros países y Rusia cuente al menos con un poco más de gigafábricas nacionales.

*Leonid Savin Director de la Fundación Fidel Castro para el desarrollo de las relaciones ruso-cubanas, con sede en Moscú; investigador científico asociado de la Universidad de Rusia de la Amistad con los Pueblos (RUDN); miembro de la sociedad científica militar del Ministerio de Defensa de Rusia; autor de numerosos libros sobre temas vinculados con conflictos, la geopolítica y las relaciones internacionales, publicados en inglés, español, italiano, portugués y persa.

Fuente: Geopolitika.ru