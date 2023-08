LA ESTRATEGIA PARA ORIENTE MEDIO DE UN ESCÉPTICO DECLARADO. Alastair Crooke.

Alastair Crooke.

Steven Simon, antiguo funcionario de la Casa Blanca, ha escrito un libro sobre la influencia de Estados Unidos en Oriente Próximo, que ofrece una visión bastante diferente de la dinámica de la relación entre Estados Unidos e «Israel»

Un antiguo alto funcionario de la Casa Blanca, Steven Simon, que fue asesor para Oriente Medio en la Administración Obama, ha escrito un libro. Todo un libro. Y con la región en un punto de inflexión estratégico, Simon afirma crudamente que Estados Unidos simplemente no tiene «el jugo«, ni el interés estratégico, para involucrarse en la crisis de Israel: La cuestión «simplemente es que no es nuestro problema«.

Esto nos lleva al quid de la cuestión: Como señala Haaretz, las cuestiones relacionadas con «Israel» son ahora estrictamente «políticas», más que «estratégicas»:

¿Por qué iba la Administración a entablar una pelea con el actual Gobierno de Israel -sobre algo [la lucha de una parte por defender su visión de Israel -por encima de un consenso que mantiene el statu quo] – sobre lo que EE.UU. sencillamente no tiene ningún control?

Estados Unidos no tiene «peso» aquí, precisamente porque la brecha entre los israelíes es muy profunda:

No hay un interés estratégico de EE.UU. en juego – y en ausencia del interés estratégico, en realidad se trata sólo de política.

Simon señala que el actual entorno estadounidense-israelí, cuyas raíces se remontan a finales de la década de 1990, crea una desventaja estructural para los demócratas, ya que el partido en su conjunto se mueve en una dirección diferente a la del gobierno israelí.

Entonces, ¿por qué, cuando se acercan unas elecciones estadounidenses, en las que lo que está en juego es realmente inmenso, la administración Biden se metería en un campo de minas por esto? Me parecería profundamente imprudente… [¿Por qué?] buscar pelea con el actual gobierno de Israel por algo que Estados Unidos… no controla

Lo que importa en Washington es que las cuestiones políticas relacionadas con «Israel» «consumen mucho aire»:

… tienes esta campaña que es realmente tensa. Trata muchos temas serios y profundos, en un contexto estadounidense, y hay mucho en juego. ¿Por qué asignar ancho de banda a esta cuestión [la crisis israelí]? Simplemente es algo que no quieres que esté ahí fuera. Desplaza a otras cosas.

Todo el mundo está tan interesado en esta crisis actual [las protestas] precisamente porque parece ser un punto de inflexión”. El mensaje del libro, en la medida en que es relevante para la crisis que está teniendo lugar allí, es simplemente que no es nuestro problema. “Lo que estamos viendo ahora se remonta a la década de 1930, por lo menos. Ahora los pollos están volviendo a casa para desovar de una manera bastante grande. Los problemas son mucho más profundos», afirma Simon.

Mi principal conclusión (extraída de mi anterior perspectiva de Washington 2011-12 y 94-99 en el Consejo de Seguridad Nacional y 15 años en el Departamento de Estado, antes de eso) fue que… la relación EE.UU.-Israel estaba ‘acabada’,

Finalizó:

La relación se había acabado y EE.UU. e Israel estaban en un lugar muy diferente del que habían estado.

Esta opinión se extiende también al conflicto palestino-israelí y al «Proceso de Paz«.

Según Simon, EE.UU. empezó a darse cuenta durante el primer mandato de Obama de que «no tenía jugo» [respecto al conflicto], y cuando los esfuerzos del entonces Secretario de Estado John Kerry durante el segundo mandato no fueron recibidos con mucho entusiasmo [se confirmó la valoración].

Según Simon, los fundamentos de la relación entre Estados Unidos e «Israel» se basaban en el temperamento liberal de cierta época, establecido por primera vez por Harry Truman. «Estaba profundamente preocupado por el Holocausto y por lo que se había hecho a los judíos, no hay duda. Pero también comprendió que se trataba de política e hizo caso omiso de [el Secretario de Estado George] Marshall y [los altos funcionarios del Departamento de Estado George] Kennan y [Loy] Henderson. Truman reconoció [al Estado judío] 15 minutos después de que Israel declarara su independencia», escribe Simon.

«Se podía ver esa tendencia muy claramente en la retórica de [John F.] Kennedy, y era el lenguaje en el que la gente se expresaba», dice, señalando que la relación evolucionó de estar basada en valores a estar basada en la estrategia bajo el Presidente republicano Ronald Reagan en la década de 1980. «A los israelíes les gustaba eso, porque pensaban que iba a ser más duradero que los compromisos basados en valores compartidos».

Sin embargo, la decisión de la administración Obama de perseguir un plan de paz israelo-palestino durante el segundo mandato se redujo a personalidades más que a estrategia, cree Simon:

El motivo por el que la administración Obama decidió en su segundo mandato intentar hacer algo con respecto a los palestinos se debió principalmente a Kerry. Él realmente quería hacerlo, así que Obama dijo: ‘hazlo’, y funcionó más o menos como la gente esperaba. No hay ningún interés estratégico. A Estados Unidos no le importa lo que les ocurra a los palestinos. Estratégicamente, ¿está Estados Unidos mejor o peor si los palestinos están mejor o peor? No que yo sepa, no en términos estratégicos. Al fin y al cabo, sólo va a enredarte y a meterte en una pelea con el gobierno israelí .

Su opinión sobre Netanyahu es de una «vena realista» similar:

El primer ministro Netanyahu podría ser considerado por los historiadores como un gran estratega para Israel, porque consiguió independizarse de Estados Unidos y, al mismo tiempo, manipular la política interior estadounidense. Eso no es nada, subraya Simon.

Simon cree que Netanyahu hizo un cálculo -basado en la retórica y el comportamiento- de que «Israel» está mejor con los republicanos en el poder, y que es improbable que la relación de «Israel» con el Partido Demócrata se estabilice:

Acaban de apostar a caballo regalado. La base será más estrecha. Cada vez habrá más estadounidenses que no entiendan realmente por qué estamos haciendo todo esto por Israel; o, puede que desarrollen una aversión más articulada hacia ciertas políticas israelíes -pero, ¿por qué importaría eso en Jerusalén? El Congreso hará lo más fácil: asignar el dinero -independientemente de las preferencias de la Casa Blanca- porque es lo más sensato políticamente. Cuando no tiene coste [políticamente hablando], ¿por qué no hacerlo?.

Por supuesto, si Simon tiene razón en su análisis, considera la posibilidad de aplicar la misma lógica a Arabia Saudí: Los demócratas estadounidenses pueden despreciar a Netanyahu, pero ese sentimiento sólo es igualado por sus sentimientos hacia Mohammad bin Salman (sentimientos que son correspondidos por el príncipe). Sin embargo, la relación saudí con Estados Unidos también es «demasiado grande para fracasar«. MbS no necesita a Washington, mientras que Washington necesita a MbS (especialmente en un momento de tensión financiera estadounidense).

Sí, el Reino puede hacer, y hará, «cosas políticas» para EE.UU. (como celebrar una Consulta de Paz sobre Ucrania), que no cuesta nada: «¿Por qué no iba a hacer eso?» (puedes imaginarte a Simon preguntando). Pero hacer la «cosa estratégica» de normalizarse con «Israel» es estratégico: tiene una «desventaja» estratégica: la de hacer que MbS parezca débil, ya que MbS sabe bien que Netanyahu nunca moverá un dedo significativo por los palestinos (implosionaría su Coalición) y, en cualquier caso, el primer ministro no querría hacerlo ya que estropearía su fanfarronada de que «[la cuestión] nunca fueron los palestinos«.

Así pues, tanto «Israel» como Arabia Saudí son libres de comprometerse con el nuevo paradigma multipolar que se acelera en todo el mundo: de cubrirse con Rusia y China; de realinear sus intereses comerciales, sin referencia indebida a las preferencias estadounidenses.

El Congreso observará las sutilezas de estas relaciones «demasiado grandes para quebrar«, y los 4.000 millones de dólares anuales para «Israel» se considerarán «una cuestión política práctica, es calderilla… así que se hace«, dice Simon.

¿La única advertencia? No fastidiar las elecciones estadounidenses; «mantener» el silencio. Bueno, ¡eso está muy lejos de ser seguro!

Grand Delusion: The Rise and Fall of American Ambition in the Middle East por Steven Simon.

*Alastair Crooke, es un exdiplomático británico y es el fundador y director del Foro de Conflictos con sede en Beirut, una organización que aboga por el compromiso entre el Islam político y Occidente.

