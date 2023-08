EL AGENTE SECRETO ZELENSKY. Jeremy Kuzmarov.

Jeremy Kuzmarov.

Imagen: «Moore del MI6 y Zelensky, agente» de OTL.

13 de agosto 2023.

La CIA, junto con el MI6 británico, han gestionado la supuesta imagen heroica de Zelensky en Occidente. Según Ritter, estos servicios de inteligencia montaron la puesta en escena de la masacre de Bucha, para culpar a los rusos que en esos precisos momentos llevaban conversaciones de paz. En realidad la masacre fue llevada a cabo principalmente por el batallón neonazi ucraniano Azov, las víctimas eran prorusos.

En octubre de 2020, en una visita a Londres, el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, se reunió con Sir Richard Moore, jefe del servicio de inteligencia británico MI6. El protocolo diplomático habitual es que un jefe de Estado extranjero de visita se reúna con su homólogo, que en este caso habría sido el primer ministro Boris Johnson.

Según Andriy Mishin, ex funcionario del Ministerio de Relaciones Exteriores de Ucrania, la reunión significa que Zelensky es un agente de inteligencia profesional y que Moore era su contacto directo y le decía qué debía hacer.

Desde el comienzo de la Operación Militar Especial en Ucrania, Zelensky se ha rodeado de guardias de seguridad británicos, no de ucranianos. Hay fotografías que capturaron a estos guardias con la bandera ucraniana cosida al revés en sus uniformes, lo que en circunstancias normales, en un estado de guerra, llevaría a que les dispararan.

Cuando visitó el Vaticano en mayo de 2023, Zelensky desairó al Papa Francisco al darle un artefacto con imágenes satánicas 1 y pasó la mayor parte de su tiempo con un obispo británico, Paul Gallagher. Presente en la reunión estaba también Sir Richard Moore, su más probable manejador.

Agente Zelensky

El ex-inspector de armas de la ONU, Scott Ritter, ha producido un nuevo documental, Agent Zelensky , que detalla la relación de Zelensky con Moore y el MI6.

La primera parte incluye una entrevista con J. Michael Springmann, ex funcionario del Departamento de Estado en la Embajada de EE. UU. en Riyadh, Arabia Saudita, quien afirma que el ascenso al poder de Zelensky fue el resultado de una “operación cuidadosamente planificada por los servicios de inteligencia occidental”. «

Después de ganar las elecciones en abril de 2019, Zelensky cumplió con las órdenes de Occidente; desencadenó una guerra con Rusia y ha utilizado a los ucranianos como carne de cañón en un intento de inducir un atolladero tipo Vietnam que tiene como objetivo socavar la economía y el gobierno de Rusia.

Sin lugar a dudas Zelensky ha cumplido su función como agente de Occidente: aprobó de inmediato leyes que discriminan a los rusoparlantes; entregó a capitales extranjeros las fértiles tierras ucranianas; y se asoció con el gigante financiero Blackrock, permitiendo que dicte las políticas económicas de Ucrania.

Según Ritter, Zelensky ha transformado a Ucrania en un laboratorio para experimentar los nuevos sistemas de armas occidentales . De hecho la segunda autoridad del Departamento de Estado, Victoria Nuland admitió públicamente que en Ucrania hay instalados biolaboratorios del ejército estadounidense.

Un reciente artículo del Newsweek afirma que la CIA ha enviado armas a Ucrania utilizando una «flota gris» de aviones comerciales que cruzan Europa Central y Oriental, y mientras utiliza a Polonia como centro de coordinación de sus operaciones envía personal en misiones secretas que apoyan las acciones terroristas de Kiev

La CIA reconoce que trabaja en estrecha colaboración con el Servicio Secreto de Ucrania (SBU), organismo que , tras la prohibición de 12 partidos políticos por parte de Zelensky, ha llevado a cabo una purga de opositores que han sido encarcelados, torturados y, en algunos casos, asesinados.

Desde el colapso de la Unión Soviética, el objetivo de EE. UU. y el Reino Unido ha sido utilizar a Ucrania como un ariete para debilitar a Rusia y proyectar el poder occidental en Asia Central, cuyo control se ha considerado durante mucho tiempo clave para la dominación mundial.

Durante las reuniones para discutir los acuerdos de paz de Minsk, que habrían resuelto el conflicto entre Ucrania y Rusia, al otorgar un estatus especial al Donbas, Zelensky se rió en la cara de Vladimir Putin, quien había aceptado implementar los acuerdos.

Desde entonces, Zelensky ha desfilado con arrogancia por las capitales occidentales exigiendo más y más armas para usar en una guerra con Rusia, que ha diezmado a su propio pueblo y causado decenas de miles de muertes.

Siervo del Pueblo

En el documental Ritter analiza el estudiado guion que permitió el ascenso al poder de Zelensky. De 2015 a 2019, el actor Zelensky protagonizó una serie televisiva (“Servant of the People”) en el que interpretaba a un profesor de secundaria, Vasyl Holoborodko, cuyo monólogo contra la corrupción lo catapultó a la fama y luego a la presidencia de Ucrania.

Al votar a Zelensky, muchis ucranianos confundidos creían que estaban eligiendo a un clon del profesor Vasily Holoborodko.

En ese momentos sus votantes desconocían los estrechos vínculos de Zelensky con el oligarca Ihor Kholomoisky, propietario del banco y la compañía de petróleo y gas más grande de Ucrania. Kholomoisky financió la campaña del actor a cambio de no ir a prisión.

El propio Zelensky estuvo involucrado en esquemas financieros fraudulentos en conjunto con Kholomoisky que salieron a la luz con los Papeles de Pandora, y revelaron que el actor-presidente transfirió $ 41 millones a dos compañías de su propiedad a paraísos fiscales.

Esta fortuna le permitió a Zelensky comprar una mansión de 34 millones de dólares en Miami, una casa junto al mar para sus padres en Israel, un apartamento de 3,8 millones de dólares en Londres frente al Museo Sherlock Holmes y dos casas-balnearios en Georgia y Crimea.

Durante su campaña presidencial de 2019, Zelensky pagó 70.000 dólares a la empresa estadounidense de relaciones públicas, Signal Group, para pulir su parecido con el personaje que interpretó en “Servant of the People”.

La campaña de Zelensky estuvo a cargo de los especialistas estadounidenses Andrew Mack, Stephen Krupin y Shari Franklin, redactores de discursos de Obama.

Hubo paralelismos entre la campaña de Zelensky y la campaña cuidadosamente coreografiada de Barack Obama en 2008, quien también fue presentado por como un “chico bueno” que restauraría la integridad del gobierno.

Al igual que Zelensky, Obama fue en realidad un fraude que mintió sobre los antecedentes de su familia, escondió sus profundos vínculos con los servicios de inteligencia y traicionó , sin arrugarse, sus promesas de campaña . Obama, en la práctica, expandio la llamada guerra contra el terrorismo de Bush Jr y demostró una vergonzosa sumisión hacia los grandes bancos y las instituciones financieras.

En el caso de Ucrania el primer hecho que dejó al descubierto las falsas promesas de Zelensky se conoció cuando su administración desvió dinero de los fondos para la investigación del cáncer y del COVID para la construcción de carreteras de uso militar

En esa oportunidad Mykola Azarov, ex primer ministro de Ucrania, dijo: “pensábamos que la corrupción sistemática bajo Poroshenko [el predecesor de Zelensky] no podía empeorar, pero Zelensky la superó largamente; ahora no hay estándares y ningún principio ético en el gobierno”.

Durante la campaña electoral de 2019, Zelensky dijo que haria un alto el fuego en la región Donbas, que estaba siendo bombardeada por el ejército ucraniano desde el golpe de Maidan de 2014. Pero Zelensky también incumplió esa promesa y provocó la guerra con Rusia mientras proclamab que Ucrania se uniría a la OTAN.

Según Ritter, el mandato de Zelensky como presidente de Ucrania se ha transformado en la piedra angular de un plan elaborado hace décadas por EE. UU. y el Reino Unido. El plan se propuso convertir a Ucrania en una sociedad rusofóbica, una condición necesaria para utilizar a este joven país como una herramienta para debilitar y destruir a Rusia.

El documental Agente Zelensky muestra a Victoria Nuland alardeando que los servicios secretos de los Estados Unidos gastaron 5.000 millones de dólares en Ucrania en los últimos años También analiza la presidencia de Viktor Yushchenko, quien llegó al poder encabezando una revolución de color organizada por Estados Unidos

Una característica clave de la presidencia de Yushchenko fue no sólo que contó con el respaldo de la CÍA sino que rehabilitó a la Organización de Nacionalistas Ucranianos (OUN), que habían colaborado con los nazis durante la Segunda Guerra Mundial contra la Unión Soviética.

Yushchenko designó como héroes nacionales a fascistas como Stepan Bandera y Roman Shukhevych, a quienes Zelensky ha seguido elogiando. En 2010, Yushchenko fue derrotado electoralmente por Viktor Yanukovych, quien mejoró las relaciones con Rusia y despojó a Bandera y Shukhevych de su estatus de héroes.

Esto convirtió a Yanukovych en un “objetivo a destruir” misión de la inteligencia occidental que se materializó con el golpe de Maidan de 2014. Solo un mes más tarde se inició la guerra en el este de Ucrania contra la gente rusoparlantes de Donetsk y Lugansk, que habían votado en un Referéndum su autonomía.

La brutalidad del régimen posterior al golpe quedó ejemplificada en la violenta eliminación de cualquier resistencia y en la masacre de los dirigentes sindicales en Odessa, sobre lo que Zelensky todavía avía guarda un silencio culpable.

Ritter explica que un porcentaje significativo de la élite política y militar de Ucrania desde el golpe de Maidan de 2014 ha recibido capacitación en el Centro Europeo de Estudios de Seguridad George C. Marshall.Este tipo de instrucción se realizó con el propósito deninculcarles una perspectiva rusofóbica.

Por su parte la SBU se ha convertido en un servicio adjunto a la CIA, que ahora ocupa un piso completo en la sede de la inteligencia ucraniana.

Bucha es una buena metáfora del actuar del gobierno de Zelensky. Su administración ha sido básicamente una ilusión óptica. Pero occidente ha tenido un éxito al hacer creer al público en una prefabricada imagen de Zelensky cultivada por la serie “Servidor del pueblo”. Sin embargo, el verdadero Zelensky es un trepador social que ha condenado a su propio pueblo al infierno y que, como se está demostrando, está al servicio de potencias extranjeras.

Nota: Zelensky también vestía una camiseta con la insignia de la Organización de Nacionalistas Ucranianos (OUN) que colaboró con los nazis contra la Unión Soviética en la Segunda Guerra Mundial

*Jeremy Kuzmarov es editor jefe de la revista Covert-Action

Fuente: Observatorio de la Crisis