EL GRAN DESMORONAMIENTO: “Debemos luchar por todo lo que es nuestro”. Alastair Crooke.

Se está volviendo muy complicado. Rozando la locura. Una nueva acusación con cuatro cargos con respecto a los acontecimientos del 6 de enero se ha emitido al ex presidente Trump – que ahora ha sido acusado de más de 75 delitos. Sin embargo, es probable que estos últimos cargos sólo erradiquen aún más la confianza en el proceso de la Justicia Federal, y en la integridad del propio sistema político estadounidense. La acusación se tramitará en el Distrito de Columbia, que está notoriamente politizado y es poco probable que convoque a nada que no sea un jurado totalmente hostil (el dicho en DC es que el Departamento de Justicia podría condenar a una hamburguesa con un jurado de DC).

Acusar a Trump de conspirar para «robar» las elecciones presidenciales de 2020 afianza más que antes que el país se dirige a un gran ajuste de cuentas, en los tribunales y en las urnas. Plantea preguntas que no pueden sino conducir aún más a un desentrañamiento de la política en Estados Unidos.

Contrasta estas dos «visiones» del significado de esta acusación. La primera,

En un lenguaje directo con montañas de pruebas, el documento de acusación de 45 páginas explica cómo Trump, actuando con seis co-conspiradores no identificados, participó en un esquema para hacer repetidamente afirmaciones falsas de que las elecciones de 2020 fueron robadas o amañadas, y para usar esas afirmaciones falsas como un predicado para tratar de robar las elecciones: No es una hipérbole decir que la conducta de esta acusación influirá en gran medida en que Estados Unidos siga siendo una democracia próspera después de 2024.

Pasemos ahora a otra “lectura” de la acusación:

[La acusación del DoJ] es ‘una declaración de guerra’ contra los votantes estadounidenses. No se trata de Trump per se. Se trata de criminalizar la disidencia y castigar a los millones de personas que votaron por él. [Esta semana el Departamento de Justicia] ha dado un paso sin precedentes al acusar al ex presidente Donald Trump -el principal rival de Biden en las próximas elecciones de 2024- por expresar repetidamente su opinión de que las últimas elecciones fueron robadas, amañadas e injustas. Es una opinión que comparten millones de estadounidenses, y a la que sin duda tienen derecho gracias a la Primera Enmienda. Y eso incluye a Trump, que ha dicho en repetidas ocasiones (y recientemente) que las elecciones de 2020 fueron robadas. Probablemente seguirá diciéndolo hasta el día de su muerte, y tiene todo el derecho a hacerlo. La idea de que nuestro Departamento de Justicia pueda acusar a alguien, especialmente al principal rival político del presidente en ejercicio, por un discurso que está protegido por la Primera Enmienda es simplemente una locura … En pocas palabras, esta acusación no es más que una declaración de guerra contra los votantes estadounidenses y su derecho constitucional a la libertad de expresión. Considere lo que se alega y lo que no: Los cargos contra Trump no incluyen ‘incitación a la violencia’ el 6 de enero de 2021. Críticamente, la acusación simplemente presupone que no hubo fraude electoral. Luego caracteriza las afirmaciones contrarias de Trump desde el 14 de noviembre de 2020 hasta el 20 de enero de 2021 como «falsas», como si esto fuera evidente. «Las afirmaciones de Trump eran falsas y que él sabía que eran falsas». Sobre esta base, la acusación afirma que el 6 de enero hubo una «conspiración» -basada en el engaño- para impedir que los votos de los electores se contaran adecuadamente.

Tom Fitton, presidente del grupo conservador de vigilancia legal y electoral Judicial Watch, opina:

Esta acusación es una amenaza desnuda y un acto de intimidación del Partido Demócrata contra todos y cada uno de sus oponentes políticos.

Y The Federalist advierte:

Si la acusación contra Trump tiene éxito, significa que la Primera Enmienda es letra muerta en Estados Unidos. Significa que no está permitido tener opiniones que contradigan la narrativa oficial del Departamento de Justicia.

En aras de la claridad, lo que se está expresando aquí es que esta acusación es parte integrante de la actual «guerra cultural» occidental: del mismo modo que los científicos fueron cancelados, despedidos de sus profesiones y condenados al ostracismo por expresar una opinión sobre la ciencia del ARNm; del mismo modo que las opiniones sobre la biología humana están sujetas ahora a la negación oficial; del mismo modo que el ‘misgendering’ («género erróneo») se ha convertido en un posible delito penal (incitación al odio), la captura ideológica e institucional se está extendiendo a la esfera política.

Esta es la cuestión, entre otras, que está a punto de desentrañar Estados Unidos y, al desentrañar Estados Unidos, desentrañará también Europa.

El anterior fracaso del acuerdo de culpabilidad de Hunter Biden también ha conmocionado a muchos en Washington. Jonathan Turley, profesor de Derecho Constitucional en Georgetown, señala con ironía:

Después de todo, esta es una ciudad que sabe cómo arreglar una pelea [es decir, sabe cómo cerrar las investigaciones del DoJ tras una consideración adecuada]. Después de cinco años, se suponía que el escándalo de corrupción de Biden moriría con un vacuo acuerdo de culpabilidad y sin penas de carcel . Casi todo el mundo estaba en el ajo, desde los miembros del Congreso hasta los medios de comunicación y los fiscales. El problema era la notable omisión: La juez Maryellen Noreika. La audiencia de sentencia fue un momento que hizo que el desastre del Hindenburg pareciera un aterrizaje sin contratiempos. Noreika hizo una pregunta básica sobre las implicaciones del acuerdo, y todo el acuerdo se vino abajo inmediatamente. Ahora el Departamento de Justicia está en un aprieto. No podía admitir en la vista que Hunter Biden pudiera eludir su responsabilidad futura por una serie de delitos no imputados. Sin embargo, cuando un acusado se retracta de un acuerdo generoso, los fiscales federales normalmente persiguen todos los cargos disponibles, y penas de cárcel. Es posible que el Departamento de Justicia no tenga otra opción. Podría verse obligado a proceder con un enjuiciamiento completo. Un cargo FARA podría exponer aún más las supuestas operaciones de tráfico de influencias de Hunter, con lo que los investigadores de la Cámara GOP dicen que fueron millones en pagos en el extranjero de una galería virtual de pícaros de funcionarios extranjeros. El Departamento de Justicia también se enfrentaría a la presión de buscar la misma larga sentencia de cárcel dada a Manafort; quien fue condenado a 73 meses de prisión . Biden podría conceder a Hunter un indulto preventivo o prospectivo. Eso pondría fin de manera efectiva a cualquier investigación federal, aunque el indulto tendría que cubrir toda la línea de flotación de posibles cargos. Por supuesto, no hay garantía de que la investigación del Congreso termine entonces. Incluso si tal medida frenara la demanda de una investigación de impugnación, probablemente no impediría que los republicanos siguieran buscando respuestas sobre la gestión oficial de esta investigación y las denuncias de injerencia política.

La cuestión aquí es que todo el entramado político estadounidense -con o sin acusación FARA (Ley de Registro de Agentes Extranjeros por sus siglas en ingles), y con las elecciones de 2024 en ciernes- es frágil, y expone el futuro político de Estados Unidos a un peligro real.

Por otra parte, las acusaciones de tráfico de influencias vinculan inevitablemente al equipo de Biden, padre e hijo, al «Proyecto Ucrania». La política sobre Ucrania dependerá cada vez más del futuro político de Biden, sea cual sea.

Los republicanos no renunciarán a sus investigaciones en el Congreso. Y, en la medida en que el presidente Biden exagere el «éxito» de su «guerra contra Rusia» y Ucrania, más posibilidades tendrán sus oponentes de plantear el fantasma del tráfico de influencias en Ucrania, y de preguntarse qué «asideros», si los hay, podría tener Zelensky sobre Estados Unidos.

Trump ya está vinculando el bulo del Rusiagate sobre la injerencia en las elecciones de 2016 con la actual guerra por poderes con Rusia, «alimentada en parte por los persistentes humos del delirio del Rusiagate«. Cuanto más mantenga el equipo Biden a Ucrania en el centro del escenario en términos de política exterior, más posibilidades tendrán sus oponentes de recordar al electorado el Rusiagate y las acusaciones sobre Burisma ( empresa de gas ucraniana y su relacion con Hunter Biden, nota nuestra).

Esto podría abogar por una pronta salida de Ucrania o, por el contrario, por la estratagema de Clinton con respecto a la «implosión del escándalo Lewinski»: la guerra contra Serbia.

La reacción contra la «política de negación» (como la denomina Chris Rufo en su libro America’s Cultural Revolution) o cancelación en la jerga actual también ha llegado a Europa. En el Reino Unido, el escándalo suscitado por la inclusión de Nigel Farage en la lista negra del mundo bancario por sus opiniones políticas (el antiguo líder de un partido pro-Brexit), reveló el hecho hasta ahora desconocido de que más de 1.400 empresas son miembros de un «esquema de diversidad» de lobby corporativo, que insiste en que los miembros corporativos se opongan a «todas las formas de opresión» y «desmantelen los sistemas, políticas, prácticas e ideologías racistas«, y se alineen con los intereses de la «sociedad en general«.

El banco de Farage estaba acreditado en el programa, y el banco citó su pertenencia a “B Corp” para sostener que el pro-Brexit de Farage no se ajustaba al «compromiso de diversidad» del banco, o a los de la «sociedad en general«, como causa para cerrar su cuenta.

Así pues, entre bastidores, resulta que B Corp persigue la corrección de la diversidad, y Stonewall (la organización benéfica LBGTQ) supervisa las directrices de empleo en el Reino Unido. Sin cuenta bancaria (ya que todos los demás bancos se ajustaron a la lista negra), Farage habría sido «cancelado» de la sociedad.

La cuestión que Rufo plantea en su libro es que un programa político basado en la «negación» no puede ofrecer ningún programa positivo que no sea víctima rápidamente de su propia política de crítica (como ilustra el caso de Farage). El resultado, argumenta Rufo, no ha sido la utopía, sino una cosecha de «fracaso, agotamiento, resentimiento y desesperación, y una clase cada vez más numerosa de burócratas malhumorados discutiendo sobre símbolos y efemérides».

Lo que parece estar ocurriendo aquí, como escribe Naoïse MacSweeney en The West es que el «mito del origen de Occidente como una gran narrativa que construye la historia como un hilo que discurre singular e ininterrumpido, desde Platón hasta la OTAN» se entiende ahora ampliamente en todo el mundo como algo incorrecto desde el punto de vista de los hechos y como algo ideológico.

Se pregunta: «¿Hacia dónde se dirige Occidente a partir de ahora? Hay quien quiere que retrocedamos». Sin embargo, la mayoría de la gente ya no quiere un mito de origen que sirva para apoyar la opresión racial o la hegemonía imperial. Postula que la narrativa original de «Occidente» está siendo sustituida por una narrativa occidental desterritorializada, de estructura fluida, centrada en la tolerancia, los derechos de las minorías, la diversidad, la fluidez de género y la «democracia».

El problema, sin embargo, es que la nueva «gran narrativa» es tan incorrecta desde el punto de vista de los hechos y tan ideológicamente impulsada como el mito «de Platón a la OTAN». Es la sustitución de una narrativa represiva defectuosa por otra.

En pocas palabras, si el mito occidental tradicional «ha caído» como la antigua ciudad de Troya (en esta analogía), los invasores de la Tradición (Troya) están ahora dentro de las murallas de la ciudad, quemando y saqueando.

El libro de Rufo describe la historia moderna del radicalismo de izquierdas desde los años sesenta hasta Black Lives Matter; relata Mary Harrington sin embargo, Rufo pretende más bien ofrecer un relato más amplio del desafío político:

El arco del libro describe cómo los odiados vencedores se introdujeron de contrabando en las instituciones de Estados Unidos, ocultos en [un caballo de Troya] ‘caballo de madera’ de los derechos civiles, sólo para estallar – en un intento de destruir los ideales fundacionales que les concedieron la entrada.

La Revolución Cultural estadounidense es un tiro en la proa. La ciudadela puede haber caído, los templos saqueados. Pero Rufo desafía: «Ahora somos los sitiadores. Os toca a vosotros intentar mantener los muros».

La Revolución Cultural de Estados Unidos se lee, no obstante, como un punto de inflexión en el discurso político estadounidense: ¿Sabes qué hora es? (Once minutos después de la undécima hora).

Viktor Orbán habla de otro punto de giro, haciéndose eco del llamamiento de Rufo a la «contrarrevolución»:

Si uno está involucrado en la política europea como yo, entonces los ‘valores occidentales’ de hoy significan tres cosas: migración, LGBT y guerra… Está gestionando el reemplazo de la población a través de la migración, y está llevando a cabo una ofensiva LGBT contra las naciones europeas amigas de la familia.

… está claro que la crisis migratoria no puede abordarse sobre una base liberal. Y luego tenemos una ofensiva de género LGBT que, resulta, sólo puede ser repelida sobre la base de la comunidad y la protección de la infancia.

Europa ha creado hoy su propia clase política, que ya no rinde cuentas ni tiene convicciones cristianas ni democráticas. Y tenemos que decir que la gobernanza federalista en Europa ha conducido a un imperio que no rinde cuentas. No tenemos otra opción. Por todo nuestro amor a Europa, por todo lo que es nuestro, debemos luchar.

