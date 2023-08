EL ÉXITO MASIVO DE LA ERRADICACIÓN DEL OPIO POR LOS TALIBANES PLANTEA INTERROGANTES SOBRE LO QUE EE.UU. ESTABA HACIENDO TODO EL TIEMPO QUE ESTUVO ALLÍ. Allan MacLeod.

Allan MacLeod.

04 de agosto 2023.

El gobierno talibán de Afganistán -la nación que hasta hace poco producía el 90% de la heroína del mundo- ha reducido drásticamente el cultivo de opio en todo el país. Fuentes occidentales estiman una reducción de hasta el 99% en algunas provincias. Esto plantea serias dudas sobre la seriedad de los esfuerzos estadounidenses de erradicación de la droga en el país durante los últimos 20 años. Y, a medida que se agotan los suministros mundiales de heroína, los expertos afirman a MintPress News que temen que esto pueda desencadenar el creciente consumo de fentanilo, una droga decenas de veces más potente que la heroína que ya mata a más de 100.000 estadounidenses al año.

LOS TALIBANES HACEN LO QUE LOS EE.UU. NO HICIERON

Ya ha sido calificado como «el mayor éxito de la lucha contra el narcotráfico en la historia de la humanidad». Armados con poco más que palos, equipos de brigadas antinarcóticos recorren el país talando los campos de amapola de Afganistán.

En abril del año pasado, el gobierno talibán anunció la prohibición del cultivo de amapola, alegando tanto sus firmes creencias religiosas como los costes sociales extremadamente perjudiciales que la heroína y otros opiáceos -derivados de la savia de la planta de amapola – han provocado en todo Afganistán.

No todo han sido bravatas. Un nuevo estudio de la empresa de datos geoespaciales Alcis sugiere que la producción de amapola ya se ha desplomado alrededor de un 80% desde el año pasado. De hecho, las imágenes por satélite muestran que en la provincia de Helmand, la zona que produce más de la mitad de la cosecha, la producción de amapola se ha reducido en un asombroso 99%. Hace sólo 12 meses, los campos de amapola eran dominantes. Pero Alcis calcula que ahora hay menos de 1.000 hectáreas de amapola en Helmand.

En su lugar, los agricultores están plantando trigo, ayudando a evitar lo peor de una hambruna que las sanciones estadounidenses ayudaron a crear. Sin embargo, Afganistán sigue en una situación peligrosa, y las Naciones Unidas advierten de que seis millones de personas están a punto de morir de hambre.

Los talibanes esperaron hasta 2022 para imponer la tan esperada prohibición con el fin de no interferir con la temporada de cultivo. Hacerlo habría provocado malestar entre la población rural al erradicar una cosecha que los agricultores habían pasado meses cultivando. Entre 2020 y finales de 2022, el precio del opio en los mercados locales aumentó hasta un 700%. Sin embargo, dada la insistencia de los talibanes -y su eficacia en la erradicación-, pocos han tenido la tentación de plantar amapolas.

La prohibición de la amapola ha ido acompañada de una campaña similar contra la industria de la metanfetamina: el gobierno ha puesto en su punto de mira el cultivo de efedra y ha cerrado laboratorios de efedrina en todo el país.

UNA CATÁSTROFE EN CIERNES

Afganistán produce casi el 90% de la heroína mundial. Por tanto, la erradicación del cultivo de opio tendrá profundas consecuencias a escala mundial sobre el consumo de drogas. Los expertos con los que habló MintPress advirtieron de que la escasez de heroína probablemente produciría un enorme repunte en el consumo de opioides sintéticos como el fentanilo, una droga que el Centro de Control de Enfermedades estima 50 veces más potente y responsable de la muerte de más de 100.000 estadounidenses cada año.

«Es importante tener en cuenta los periodos anteriores de escasez de heroína y el impacto que han tenido en el mercado europeo de la droga», declaró a MintPress el Observatorio Europeo de las Drogas y las Toxicomanías (OEDT):

La experiencia de la UE con anteriores periodos de reducción de la oferta de heroína sugiere que esto puede provocar cambios en las pautas de oferta y consumo de drogas. Esto puede incluir un mayor aumento de las tasas de consumo de polisustancias entre los consumidores de heroína. La sustitución de la heroína por opiáceos sintéticos más nocivos, como el fentanilo y sus derivados y los nuevos y potentes opiáceos benzimidazólicos, puede suponer riesgos adicionales para los consumidores actuales.

En otras palabras, si la heroína deja de estar disponible, los consumidores se pasarán a formas sintéticas de la droga mucho más mortíferas. Un informe de las Naciones Unidas de 2022 llegó a una conclusión similar, señalando que la represión de la producción de heroína podría conducir a la «sustitución de la heroína o el opio por otras sustancias… como el fentanilo y sus análogos».

«Tiene ese peligro en el sentido macro, de que si se retira toda esa heroína del mercado, la gente va a recurrir a otros productos», declaró Matthew Hoh a MintPress. Hoh es un antiguo funcionario del Departamento de Estado que dimitió de su cargo en la provincia afgana de Zabul en 2009. «Pero la respuesta no debería ser volver a invadir Afganistán, reocuparlo y poner a los señores de la droga de nuevo en el poder, que es básicamente lo que la gente está insinuando cuando se lamenta de la consecuencia de que los talibanes pongan fin al tráfico de drogas», añadió Hoh. «La mayoría de las personas que están hablando de esta manera y preocupándose en voz alta por ello son personas que quieren encontrar una razón para que Estados Unidos vaya y afecte al cambio de régimen en Afganistán«.

Desde luego, las fuentes estadounidenses se han lamentado mucho. «Foreign Policy» escribió sobre «cómo la ‘guerra contra las drogas’ de los talibanes podría ser contraproducente»; «Radio Free Europe/Radio Liberty», financiada por el gobierno estadounidense, afirmó que los talibanes estaban haciendo la «vista gorda a la producción de opio», a pesar de la prohibición oficial. Y el Instituto de la Paz de Estados Unidos, institución creada por el Congreso y «dedicada a la proposición de que es posible un mundo sin conflictos violentos», afirmó rotundamente que «la exitosa prohibición del opio por parte de los talibanes es mala para los afganos y para el mundo».

Sin embargo, esta catástrofe inminente no se producirá de inmediato. Todavía existen importantes reservas de droga a lo largo de las rutas de tráfico. Como declaró el OEDT a MintPress:

Pueden pasar más de 12 meses antes de que la cosecha de opio aparezca en el mercado minorista europeo de drogas como heroína, por lo que es demasiado pronto para predecir, en esta fase, el futuro impacto de la prohibición del cultivo sobre la disponibilidad de heroína en Europa. No obstante, si la prohibición del cultivo de opio se aplica y se mantiene, podría tener un impacto significativo en la disponibilidad de heroína en Europa durante 2024 o 2025.

Sin embargo, hay pocos indicios de que los talibanes se tomen en serio la erradicación del cultivo, lo que indica que se avecina una crisis de heroína.

Los talibanes realizaron un intento similar de eliminar la droga en 2000, el último año completo que estuvieron en el poder. Tuvo un éxito extraordinario, con una reducción del opio de 4.600 toneladas a sólo 185 toneladas. En aquel momento, las consecuencias tardaron unos 18 meses en hacerse sentir en Occidente. En el Reino Unido, la pureza media de la heroína cayó del 55% al 34%, mientras que en los Estados bálticos de Estonia, Letonia y Lituania, la heroína fue sustituida en gran parte por fentanilo. Sin embargo, en cuanto Estados Unidos invadió el país en 2001, el cultivo de amapola volvió a dispararse a los niveles anteriores y se reanudó la cadena de suministro.

COMPLICIDAD DE EE.UU. EN EL TRÁFICO DE DROGAS AFGANO

El éxito de la campaña de los talibanes para erradicar la producción de drogas ha arrojado una sombra de duda sobre la eficacia de los esfuerzos dirigidos por Estados Unidos para lograr el mismo resultado. «Nos lleva a preguntarnos: ‘¿Qué estábamos consiguiendo realmente allí?», señaló Hoh, subrayando:

Esto socava una de las premisas fundamentales de las guerras: la supuesta asociación entre los talibanes y el tráfico de drogas, un concepto de nexo narcoterrorista. Sin embargo, esta noción era falaz. La realidad era que Afganistán era responsable de un asombroso 80-90% del suministro mundial de opiáceos ilícitos. Los principales controladores de este comercio eran el gobierno y el ejército afganos, entidades que nosotros manteníamos en el poder.

Hoh aclaró que nunca presenció personalmente ni recibió informes sobre la implicación directa de tropas u oficiales estadounidenses en el tráfico de estupefacientes. Por el contrario, afirmó que durante su mandato en Afganistán existió un «alejamiento consciente y deliberado de los acontecimientos que se estaban desarrollando».’

Suzanna Reiss, académica de la Universidad de Hawai en Manoa y autora de «We Sell Drugs: The Alchemy of U.S. Empire», demostró una perspectiva aún más cínica sobre los esfuerzos antinarcóticos estadounidenses, tal y como transmitió a MintPress:

Estados Unidos nunca se ha centrado realmente en reducir el tráfico de drogas en Afganistán (ni en ningún otro lugar). Dejando a un lado toda la elevada retórica, Estados Unidos ha estado encantado de trabajar con los narcotraficantes si la medida favorecía determinados intereses geopolíticos (y, de hecho, lo hizo, o al menos hizo la vista gorda a sabiendas, cuando grupos como la Alianza del Norte dependían de las drogas para financiar su movimiento político contra el régimen).

La transformación de Afganistán en un narcoestado preeminente tiene una deuda importante con las acciones de Washington. El cultivo de amapola en la década de 1970 era relativamente limitado. Sin embargo, las tornas cambiaron en 1979 con el inicio de la Operación Ciclón, una inyección masiva de fondos a las facciones muyahidines afganas destinada a agotar al ejército soviético y poner fin a su presencia en Afganistán. Estados Unidos destinó miles de millones a los insurgentes, pero sus necesidades financieras persistieron. En consecuencia, los muyahidines se adentraron en el tráfico ilícito de drogas. Al culminar la Operación Ciclón, la producción de opio en Afganistán se había multiplicado por veinte. El profesor Alfred McCoy, aclamado autor de «The Politics of Heroin: The Politics of Heroin: CIA Complicity in the Global Drug Trade» (La política de la heroína: la complicidad de la CIA en el tráfico mundial de drogas), declaró a MintPress que aproximadamente el 75% de la producción ilegal de opio del planeta procedía ahora de Afganistán, y que una parte sustancial de los beneficios se canalizaba hacia facciones rebeldes respaldadas por Estados Unidos.

DESENTRAÑAR LA CRISIS DE LOS OPIOIDES: UN DESASTRE INMINENTE

La crisis de los opioides es la peor epidemia de adicción de la historia de Estados Unidos. A principios de este año, el secretario del Departamento de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas, describió el problema estadounidense del fentanilo como «el mayor desafío al que nos enfrentamos como país.» Casi 110.000 estadounidenses murieron por sobredosis de drogas en 2021, siendo el fentanilo, con diferencia, la principal causa. Entre 2015 y 2021, el Instituto Nacional de Salud registró un aumento de casi 7,5 veces en las muertes por sobredosis. La revista médica The Lancet predice que 1,2 millones de estadounidenses morirán por sobredosis de opioides en 2029.

Las autoridades estadounidenses culpan a los cárteles mexicanos de contrabandear el analgésico sintético a través de la frontera sur y a China de producir los productos químicos necesarios para fabricar la droga.

Los estadounidenses de raza blanca son más propensos a consumir este tipo de drogas que los de otras razas. Los adultos de entre 35 y 44 años son los que experimentan las tasas más altas de muertes, aunque las muertes entre los más jóvenes están aumentando. La América rural se ha visto especialmente afectada; un estudio de 2017 del Sindicato Nacional de Agricultores y la Federación Estadounidense de la Oficina Agrícola concluyó que el 74 % de los agricultores se han visto directamente afectados por la epidemia de opioides. Virginia Occidental y Tennessee son los estados más afectados.

Para el escritor Chris Hedges, natural de la zona rural de Maine, la crisis del fentanilo es un ejemplo de una de las muchas «enfermedades de la desesperación» que padece Estados Unidos. Ha surgido, según Hedges, «de un mundo en decadencia donde la oportunidad, que confiere estatus, autoestima y dignidad, se ha secado para la mayoría de los estadounidenses». Son expresiones de desesperación y morbo agudos». En esencia, cuando el sueño americano se esfumó, fue sustituido por una pesadilla americana. Que los hombres blancos sean las principales víctimas de estas enfermedades de la desesperación es una consecuencia irónica de nuestro injusto sistema. Como explicó Hedges:

Los hombres blancos, más fácilmente seducidos por el mito del sueño americano que las personas de color que comprenden cómo el sistema capitalista está amañado en su contra, sufren a menudo sentimientos de fracaso y traición, en muchos casos cuando están en la madurez. Esperan, debido a las nociones de supremacía blanca y a los tópicos capitalistas sobre el trabajo duro que conduce al ascenso, ser ascendentes. Creen en el éxito».

En este sentido, es importante situar la crisis de adicción a los opiáceos en un contexto más amplio de decadencia estadounidense, donde las oportunidades de éxito y felicidad son menores y están más alejadas que nunca, en lugar de atribuirla a los individuos. Como escribió «The Lancet»: «Hay que poner fin a los enfoques punitivos y estigmatizadores. La adicción no es un defecto moral. Es una condición médica y supone una amenaza constante para la salud».

UN «PROBLEMA EXCLUSIVAMENTE ESTADOUNIDENSE»

Casi 10 millones de estadounidenses abusan cada año de los opiáceos de venta con receta y a un ritmo muy superior al de países desarrollados comparables. Las muertes por sobredosis de opioides en Estados Unidos son diez veces más frecuentes per cápita que en Alemania y más de 20 veces más frecuentes en Italia, por ejemplo.

Gran parte de ello se debe al sistema sanitario con ánimo de lucro de Estados Unidos. Las compañías de seguros privadas estadounidenses son mucho más proclives a recetar fármacos y pastillas que terapias más caras que vayan a la raíz del problema que provoca la adicción en primer lugar. Por eso, la crisis de los opiáceos suele denominarse un «problema exclusivamente estadounidense».

Parte de la razón por la que los médicos estadounidenses son mucho más propensos a administrar analgésicos excepcionalmente fuertes que sus homólogos europeos es que fueron objeto de una campaña de marketing hiperagresiva por parte de Purdue Pharma, fabricante del potente opiáceo OxyContin. Purdue lanzó OxyContin en 1996, y sus agentes pulularon por las consultas de los médicos para promocionar el nuevo «medicamento milagroso».

Aproximadamente un millón de pastillas falsas que contenían fentanilo incautadas el 5 de julio de 2022 en una vivienda de Inglewood, California. Foto | DEA via AP

Sin embargo, en una demanda tras otra, la empresa ha sido acusada de mentir tanto sobre la eficacia como sobre la adicción del OxyContin, un medicamento que ha enganchado a innumerables estadounidenses a los opiáceos. Y cuando los opioides recetados, legales pero increíblemente adictivos, se agotaron, los estadounidenses recurrieron a sustancias ilícitas como la heroína y el fentanilo como sustitutos.

Los propietarios de Purdue Pharma, la familia Sackler, han sido descritos regularmente como la familia más malvada de Estados Unidos, y muchos culpan directamente a ellos de los cientos de miles de muertes por sobredosis. En 2019, bajo el peso de miles de demandas en su contra, Purdue Pharma se declaró en bancarrota. Un año más tarde, se declaró culpable de cargos penales por la mala comercialización de OxyContin.

Sin embargo, los Sackler se han forrado con sus acciones. Incluso después de verse obligados el año pasado a pagar casi 6.000 millones de dólares en efectivo a las víctimas de la crisis de los opioides, siguen siendo una de las familias más ricas del mundo y se han negado a disculparse por su papel en la construcción de un imperio del dolor que ha causado cientos de miles de muertes.

En cambio, la familia ha intentado lavar su imagen a través de la filantropía, patrocinando muchas de las instituciones artísticas y culturales más prestigiosas del mundo. Entre ellas figuran el Museo Guggenheim y el Museo Metropolitano de Arte de Nueva York, la Universidad de Yale y el Museo Británico y la Real Academia de Londres.

Un grupo que se ve afectado de forma desproporcionada por opiáceos como OxyContin, heroína y fentanilo son los veteranos. Según los Institutos Nacionales de Salud, los veteranos tienen el doble de probabilidades de morir por sobredosis que la población general. Una de las razones es la burocracia. «En las últimas décadas, la Administración de Veteranos no ha hecho un buen trabajo con el tratamiento del dolor, sobre todo en lo que respecta a los opiáceos», declaró Hoh, ex marine, a MintPress, señalando que la Administración de Veteranos prescribía opiáceos peligrosos en mayor proporción que otros organismos sanitarios.

Los ex soldados a menudo tienen que hacer frente a dolores crónicos y lesiones cerebrales. Hoh señaló que alrededor de un cuarto de millón de veteranos de Afganistán e Irak tienen lesiones cerebrales traumáticas. Pero a eso hay que añadir las profundas lesiones morales que muchos sufrieron, lesiones que normalmente no se ven. Como señaló Hoh:

Los veteranos están recurriendo a [opiáceos como el fentanilo] para hacer frente a las consecuencias mentales, emocionales y espirituales de la guerra, utilizándolos para calmar la angustia, intentar encontrar algo de alivio, escapar de la depresión y enfrentarse a los demonios que vuelven a casa con los veteranos que participaron en esas guerras.

Así, si el programa de erradicación de opio de los talibanes continúa, podría desencadenar una crisis de fentanilo que podría matar a más estadounidenses que los 20 años de ocupación.

SOCIEDAD ROTA

Si las enfermedades de la desesperación son comunes en todo Estados Unidos, proliferan en el propio Afganistán. Un informe mundial publicado en marzo reveló que los afganos son, con diferencia, las personas más desgraciadas del planeta. Los afganos evaluaron sus vidas con un 1,8 sobre 10, es decir, en último lugar y muy por detrás de Finlandia (7,8 sobre 10).

La adicción al opio en Afganistán está fuera de control, con alrededor del 9% de la población adulta (y un número significativo de niños) adicta. Entre 2005 y 2015, el número de adultos consumidores de drogas pasó de 900.000 a 2,4 millones, según las Naciones Unidas, que calcula que casi uno de cada tres hogares está directamente afectado por la adicción. Como el opio se inyecta con frecuencia, también son comunes las enfermedades de transmisión sanguínea como el VIH.

El problema de los opioides también se ha extendido a países vecinos como Irán y Pakistán. Un informe de las Naciones Unidas de 2013 estimaba que casi 2,5 millones de pakistaníes abusaban de los opioides, incluido el 11% de los habitantes de la provincia noroccidental de Khyber Pakhtunkhwa. Unas 700 personas mueren cada día por sobredosis.

IMPERIO DE LA DROGA

Dada su historia, quizá sea comprensible que las naciones asiáticas hayan adoptado en general medidas mucho más autoritarias para contrarrestar los problemas de drogadicción. Durante siglos, la utilización del comercio ilegal de drogas para promover objetivos imperiales ha sido una táctica habitual de Occidente. En las décadas de 1940 y 1950, los franceses utilizaron los cultivos de opio en la región del «Triángulo de Oro» del sudeste asiático para contrarrestar el creciente movimiento independentista vietnamita.

Un siglo antes, los británicos utilizaron el opio para aplastar y conquistar gran parte de China. La insaciable sed británica de té chino empezaba a llevar al país a la bancarrota, ya que China sólo aceptaba oro o plata a cambio. Por ello, los británicos utilizaron el poder de su armada para obligar a China a cederle Hong Kong. Desde allí, inundó la China continental con opio cultivado en el sur de Asia (incluido Afganistán).

El efecto de la Guerra del Opio fue asombroso. En 1880, los británicos inundaban China con más de 6.500 toneladas de opio al año, el equivalente a muchos miles de millones de dosis. La sociedad china se desmoronó, incapaz de hacer frente al trastorno social y económico que millones de adictos al opio provocaron en todo el imperio. Hoy, los chinos siguen refiriéndose a este periodo como el «siglo de la humillación».

Mientras tanto, en el sur de Asia, los británicos obligaron a los agricultores a plantar campos de amapola en lugar de cultivos comestibles, provocando oleadas de hambrunas gigantescas, como nunca se habían visto antes ni después.

Y durante la década de 1980 en Centroamérica, Estados Unidos vendió armas a Irán para financiar a los escuadrones de la muerte de extrema derecha de la Contra. Los Contras estaban profundamente implicados en el tráfico de cocaína, alimentando su guerra sucia mediante la venta de crack en Estados Unidos, una práctica que, según el periodista Gary Webb, la Agencia Central de Inteligencia facilitó.

El imperialismo y las drogas ilícitas, por tanto, suelen ir de la mano. Sin embargo, con el esfuerzo talibán de erradicación del opio en pleno efecto, unido al fenómeno exclusivamente estadounidense de la adicción a los opiáceos, es posible que Estados Unidos sufra un importante retroceso en los próximos años. Es probable que la mortal epidemia de fentanilo no haga más que empeorar, cobrándose innecesariamente cientos de miles de vidas estadounidenses más.

Así, incluso mientras Afganistán intenta librarse de su mortal problema de adicción a las drogas, sus acciones podrían precipitar una epidemia que promete matar a más estadounidenses que cualquiera de los esfuerzos imperiales de Washington hasta la fecha.

*Alan MacLeod es redactor sénior de MintPress News. Tras completar su doctorado en 2017 publicó dos libros: Bad News From Venezuela: Twenty Years of Fake News and Misreporting y Propaganda in the Information Age: Still Manufacturing Consent, así como varios artículos académicos. También ha colaborado en FAIR.org, The Guardian, Salon, The Grayzone, Jacobin Magazine y Common Dreams.

Fuente original: MintPress News