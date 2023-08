TRABAJAR HORAS EXTRAS O SER DESPEDIDO: La presión bajo la desesperanza entre los trabajadores de las empresas chinas de Internet. Yun Xiong.

Yun Xiong.

Ilustración: Albane Simon, Francia.

10 de julio 2023.

«He estado trabajando hasta la 1 de la madrugada o más tarde, y luego me he levantado a las 8 de la mañana para seguir trabajando esta semana, pero mi mentor me sigue señalando un montón de problemas que hay que rehacer. Pero no hay espacio para escapar, si no trabajo más duro, me despedirían en el próximo trimestre. No podía imaginarme si perdía este trabajo, o tenía una familia rica de la que depender o tenía algunas habilidades indispensables. Ahora hay despidos masivos en todas partes debido a la recesión económica, y sería extremadamente difícil encontrar otro trabajo si me despiden. El resultado más probable de mi vida sería la nada».

Linda, 26 años, especialista en operaciones en Tiktok, Shanghai

En los bulliciosos centros urbanos de China, un número considerable de jóvenes trabajan en empresas de Internet, impulsados por el deseo de un futuro más prometedor caracterizado por un empleo seguro y una vivienda asequible. Los experimentados colegas de Linda en Tiktok, que trabajaban diligentemente como ella, experimentaron una transformación en sus vidas. Procedentes de entornos rurales o pueblerinos como el de Linda, conocidos como «pueblerinos empollones«, («小镇做题家») sobresalían académicamente, obtenían buenos resultados en los exámenes de ingreso y conseguían plaza en las mejores universidades. Aunque carecían de perspectivas y redes sociales más amplias, se convirtieron con éxito en élites urbanas con salarios competitivos, acciones y opciones de la empresa más valiosa de China en los primeros años, estableciéndose firmemente en ciudades de primer nivel.

Sin embargo, esta aspiración antaño acariciada se ha hecho añicos debido al fin del rápido crecimiento y a la imposibilidad de lograr avances salariales significativos. Los disparados precios de la vivienda en China, sobre todo en las grandes ciudades, hacen impracticable para la mayoría de la gente la compra de un apartamento en una metrópoli de este tipo, lo que disminuye las posibilidades de lograr tan ilusionante milagro. Regresar a sus pueblos o ciudades de origen más pequeños es una perspectiva difícil para estas personas, sobre todo debido a las escasas oportunidades laborales relacionadas con Internet fuera de los grandes centros urbanos como Pekín y Shanghai. Además, los jóvenes como Linda, que suelen pertenecer a la primera generación de licenciados universitarios de sus familias, se enfrentan a inmensas expectativas de conseguir un empleo respetable y superar los logros económicos de sus padres. La desesperanza se apodera de estos jóvenes.

La presión de las horas extraordinarias sigue creciendo sin remedio. Según la legislación laboral china, los trabajadores no deben trabajar más de ocho horas al día o 40 a la semana, y las horas extraordinarias están limitadas a 36 al mes. Sin embargo, el personal del sector de Internet, especialmente en las grandes empresas tecnológicas, se enfrenta a horas extraordinarias obligatorias no remuneradas, trabajando una media de 12 horas diarias. La omnipresente cultura de las horas extraordinarias en las empresas chinas de Internet queda ejemplificada por la adopción generalizada del sistema de horas de trabajo «996» (trabajar de 9 de la mañana a 9 de la noche, seis días a la semana) y el esquema «semana grande/pequeña» (trabajar seis días a la semana, semana de por medio). A pesar de los alarmantes casos de muertes súbitas de trabajadores debidas a largas jornadas laborales, que sirven de advertencia a la sociedad, el problema común de las horas extraordinarias excesivas se mantiene prácticamente inalterado.

Durante mi trabajo de campo de 2022 realizado en Shanghái y Pekín, las dos ciudades más grandes y desarrolladas de China, me encontré con un número importante de jóvenes que trabajaban en empresas de Internet con distintos cargos y salarios, y que soportaban todos ellos una carga de trabajo excesiva, lo que les hacía perder la esperanza y aumentar su nivel de presión. Este blog esboza cómo y por qué algunos jóvenes que trabajaban en gigantes de Internet en China, habitualmente con jornadas laborales extremadamente largas, sentían presión bajo la desesperanza. Analizando el contexto social y económico de la recesión china posterior a la crisis, los resultados ilustran cómo esta presión estaba relacionada con el miedo al desempleo, la carga de mantener objetivos elevados tras un rápido crecimiento y el afán por maximizar los recursos humanos, lo que se traducía en una presión hueca en medio de la desesperanza reinante.

«Pájaros asustados» en las empresas chinas de Internet

Durante el verano de 2021, Linda alcanzó el éxito en un mercado laboral altamente competitivo tras completar un máster en una prestigiosa universidad de China. Con una notable formación académica y amplias prácticas en renombradas empresas de Internet, destacó en múltiples rondas de entrevistas de trabajo. El triunfo de Linda llegó en forma de oferta de trabajo de la china Tiktok, una empresa de internet ampliamente reconocida y una de las 5 principales de China. Además, el logro de Linda se puso aún más de relieve al ofrecérsele un «paquete especial», que indicaba sus excepcionales cualificaciones y la concesión de un salario más alto en comparación con otros licenciados.

Sin embargo, bajo la prestigiosa superficie, Linda ha estado lidiando con una inmensa presión, que va desde la presión del rendimiento, la presión de largas horas de trabajo, hasta la presión del desarrollo futuro, en particular desde 2022. Shanghái, conocida como el centro económico de China y un centro de comercio mundial con infinitas oportunidades, se vio profundamente perjudicada por un bloqueo sin precedentes que duró más de dos meses, lo que provocó una contracción de la economía. Las incesantes exigencias de largas jornadas laborales, objetivos difíciles, un entorno de trabajo desalentador y salarios estancados han ido agotando su energía. A pesar de ser alérgica al pelo de gato, recientemente se ha comprado dos gatos, lo que hace necesario alquilar un apartamento más grande donde pueda establecer una «separación humano-gato» para aliviar sus alergias. Sin embargo, esto también supone mayores gastos de alquiler. Reflexiona sobre cómo la gente solía decir que Tiktok era el destino final para las personas del sector de Internet; ella ha llegado a este «destino» antes de tiempo. Encontrar un nuevo empleo se ha vuelto increíblemente difícil, y ella siente la presión de tener que pagar el nuevo apartamento, lo que hace inasequible la perspectiva de un desempleo no remunerado. Los jóvenes trabajadores como Linda se encuentran atrapados en un ciclo de trabajo de horas extraordinarias, no impulsados por sus propias ambiciones, sino más bien por miedo a ser despedidos. El ambiente estresante imperante obliga a todos a soportar cargas de trabajo excesivas.

Contrariamente a lo esperado, el período posterior al cierre y la supresión de la política china de «cero COVID dinámico» no provocaron el esperado resurgimiento económico. Por el contrario, las numerosas rondas de despidos generalizados en los gigantes de Internet de China infundieron miedo en la gente, creando una atmósfera en la que la seguridad laboral se hizo cada vez más incierta. En el sector de Internet, existe un adagio popular conocido como «marzo dorado, abril plateado» y «septiembre dorado, octubre plateado», que señala los meses óptimos para las transiciones laborales debido a la actividad del mercado de trabajo durante estos periodos. Sin embargo, desde 2022, esta noción ha perdido su eficacia, ya que todo el entorno económico se asemeja al agua estancada, lo que disuade a las personas de atreverse a cambiar de trabajo. Linda me expresó su impotencia, suspirando ante las circunstancias reinantes. Los empleados de cuello blanco como Linda, que trabajan en destacadas empresas de Internet, se comunican a menudo con sus colegas, tanto en línea como fuera de ella, para intercambiar información sobre el sector. Conocen bien el deterioro de las condiciones del mercado, caracterizado por escasas oportunidades de empleo, despidos generalizados, reducciones salariales generalizadas y flagrantes violaciones de la legislación laboral. A pesar de su insatisfacción, se comprometen a regañadientes y de forma íntima con cargas de trabajo abrumadoras por miedo a ser despedidos.

Linda me describió una vez su experiencia. Llena de inquietud, solía salir de la oficina a las 10 de la noche todos los días, y a menudo era la primera de su equipo en marcharse. Contaba que el ambiente de la oficina le resultaba sofocante, por lo que salía tranquilamente del espacio de trabajo, aún ajetreado pero silencioso, sin despedirse de sus compañeros. No quiso llamar demasiado la atención sobre su «temprana» marcha, ya que nadie se molestó en levantar la cabeza de sus portátiles, dedicándole de vez en cuando una fugaz mirada. Se adentra en las vibrantes noches de neón de Shanghai.

Linda y Yubo, una trabajadora contratada por una agencia de colocación pero enviada a una destacada empresa de Internet, ejemplifican dos extremos distintos del espectro del empleo en el sector de Internet en China. Linda consiguió un codiciado puesto en Tiktok a través del muy competitivo programa de ingreso de graduados, reservado a licenciados de excepcional talento procedentes de prestigiosas universidades. Este prestigioso puesto conlleva una generosa remuneración y prestaciones sociales superiores. Linda percibía un salario mensual de unos 3.700 dólares antes de impuestos, además de una prima de fin de año equivalente a tres meses de sueldo. Los ingresos mensuales medios de los estudiantes universitarios en 2022 eran de aproximadamente 855 dólares. Por el contrario, Yubo trabajaba como desarrollador front-end y ganaba unos 2.100 dólares al mes. Sin embargo, la experiencia de Linda de trabajar horas extras resuena con la de Yubo y miles de otros trabajadores en situaciones similares. Yubo reveló que tuvo que trabajar hasta medianoche durante toda una semana, lo que le provocaba palpitaciones y le obligaba a pedir a regañadientes medio día libre para descansar.

Este nivel de trabajo duro no está impulsado por la ambición. Al contrario, surge de un sentimiento colectivo de miedo e inseguridad, como si todos fuéramos ‘pájaros asustados’ temiendo constantemente la posibilidad de que nos despidan. A regañadientes, nos esforzamos por seguir el ritmo de los demás. En el pasado, solíamos creer que se podía conseguir una vida mejor alcanzando ciertos hitos, con la expectativa de que nuestra calidad de vida mejoraría. Sin embargo, ahora se convierte en «de un pozo a otro». Incluso si alcanzamos los objetivos que nos habíamos fijado, no hay alivio de la carga, como por ejemplo, aunque tuviera más experiencia laboral, la posibilidad de saltar de un trabajo a otro por un salario significativamente mayor sigue siendo difícil; incluso si algún día encuentro un trabajo mejor, sigo teniendo que preocuparme por el desempleo de mediana edad; incluso si ahora trabajo en Pekín, no podría imaginarme comprando un apartamento. Hay una falta de interés o ambición por crear algo significativo; nuestro objetivo principal es simplemente sobrevivir». (Yubo, desarrollador frontal de 24 años como trabajador de agencia, Pekín)

Linda también describe la experiencia de pasar «de un pozo a otro». La transición a un nuevo puesto de trabajo no sólo conlleva las dificultades que plantea un mercado laboral en retroceso, sino también una incertidumbre abrumadora. El mismo conjunto de problemas, como las horas extraordinarias excesivas, los acuerdos laborales gravosos, los supervisores poco cualificados pero severos, la amenaza inminente de reducciones de plantilla y despidos, son omnipresentes en casi todas las empresas de Internet. En las empresas privadas más pequeñas, la situación es aún peor, ya que a menudo hacen caso omiso de la legislación laboral. «Mientras que las grandes empresas pueden cumplir superficialmente la normativa hasta cierto punto, las pequeñas nos tratan como ‘nuevos esclavos’ con total desprecio por la ley», explica Linda, arrojando luz sobre por qué se siente incapaz de resistir o cambiar sus circunstancias.

La era del alto crecimiento se desvanece mientras persisten las burbujas

Linda y Yubo son sólo dos de los miles de trabajadores que se enfrentan a situaciones similares. Trabajar en empresas de Internet prestigiosas y bien pagadas solía ser su fuente de esperanza, ya que les ofrecía oportunidades de cumplir sus expectativas de una vida mejor. En el pasado, esas expectativas parecían al alcance de la mano. La rápida expansión del sector de Internet, sobre todo de Internet móvil, provocó un aumento significativo de usuarios en las últimas décadas. Linda tiene una amiga que trabajó como operadora de crecimiento de usuarios en PDD Holdings hace cuatro años, ocupando un puesto similar al suyo. La amiga describió la facilidad con la que alcanzaban los objetivos de crecimiento de usuarios en aquella época, e incluso el crecimiento natural de usuarios se producía a un ritmo asombroso. Linda admiraba aquellos días dorados, pero reconocía que esperar su regreso parecía poco realista: el tren de alta velocidad ya había partido. Según el «51º Informe Estadístico sobre el Desarrollo de Internet en China» publicado por el Centro de Información de la Red de Internet de China (CNNIC), en diciembre de 2022, el número de usuarios de Internet en China había alcanzado los 1.067 millones, con una tasa de penetración de Internet del 75,6%, un 2,6% más que en diciembre de 2021. Además, el 99,8% de los internautas accedían a Internet a través de teléfonos móviles, lo que indica que la era de rápido crecimiento de la industria de Internet había llegado a su fin, para siempre.

La era del crecimiento rápido se detiene, va dejando atrás una burbuja de expectativas infladas. En muchas empresas de Internet, el rendimiento de los empleados se evalúa a través del marco de Objetivos y Resultados Clave (OKR), en el que cada jefe de equipo fija objetivos que se revisan mensual y trimestralmente. En el pasado, estos objetivos eran más alcanzables y representaban cifras ambiciosas pero realistas, basadas en la evolución del sector. Sin embargo, la dinámica ha cambiado. Todo el mundo, especialmente los jefes de equipo experimentados, es consciente de que ahora es difícil lograr un alto crecimiento, pero siguen fijando objetivos elevados que son difíciles de realizar. Es como apostar. Estos líderes también temen por su propia supervivencia, ya que deben triunfar en la competencia cada vez más feroz con otros departamentos o equipos. Si consiguen alcanzar el alto objetivo, puede atribuirse a su eficaz gestión y organización, asegurando su posición e incluso llevándoles a ascensos. Por el contrario, si fracasan, pueden encontrar convenientemente a alguien dentro de su equipo a quien culpar y responsabilizar, conocido como el «culpabilizador» (denominado «背锅侠» en chino). Sin embargo, si se fijaran objetivos más bajos y prácticos, fácilmente alcanzables, no conseguirían demostrar el valor de su departamento o equipo en comparación con los demás.

En su afán por demostrar su valía, las personas se han embarcado en una especie de Gran Salto Adelante a nivel empresarial. Enfrentados a las presiones de la supervivencia dentro de la empresa, los líderes fijan objetivos irrealmente elevados y luego trasladan la carga a los miembros de su equipo. Estos miembros del equipo no tienen más remedio que trabajar más duro, esforzándose por cumplir los exigentes objetivos para demostrar su valía y evitar ser despedidos. Incluso si alguien es despedido como «culpable», no es una preocupación importante. Es una oportunidad para que el líder sustituya a la persona despedida por otra más complaciente o favorecida, creando un equipo más «integrado». Linda, con una pizca de desesperación en la voz, compartió: «Mi mentor me dijo que no cumplía sus expectativas, lo que suele ser un precursor ambiguo pero no verbal del despido». Y continuó: «Sólo los que mantienen una buena relación con el líder y están disponibles las veinticuatro horas del día sin rechistar pueden asegurar temporalmente su puesto.»

Esforzarse por funcionar como un componente eficaz

Durante la floreciente época anterior, la industria de Internet experimentó un rápido desarrollo siguiendo una estrategia de ampliación de su cuota de mercado mediante cuantiosas inversiones tanto en recursos humanos como financieros, sin apenas tener en cuenta la rentabilidad. Sin embargo, cuando el periodo de rápido crecimiento llegó a su fin, la dirección cambió su enfoque hacia la mejora de la eficiencia de los recursos humanos. Para lograrlo, han surgido dos enfoques: despidos masivos y utilización de trabajadores de agencias externas.

Para aprovechar al máximo los recursos humanos, Tiktok ha creado numerosos equipos pequeños formados por un jefe de producto, un operador y sólo un puñado de desarrolladores y probadores. Su objetivo es desarrollar nuevas aplicaciones o atraer a más usuarios. Sin embargo, debido a los retos inherentes a estos proyectos, es muy poco probable que estos equipos reproduzcan el exitoso milagro de Tiktok. A pesar de la inmensa presión a la que se ve sometida y de las horas extraordinarias que tiene que hacer bajo la atenta mirada de su mentor, Linda está decidida a no perder su trabajo, al menos por ahora. Por ello, se ve obligada a esforzarse aún más para demostrar su valía. Sin embargo, es consciente de que, a pesar de su dedicación y esfuerzo, lo más probable es que la despidan antes de tiempo, ya que hay una oferta constante de licenciados más jóvenes, baratos, sanos y complacientes que esperan ansiosos ocupar su puesto. El mercado laboral chino ya está inundado de un número considerable de solicitantes de empleo fracasados que terminaron sus estudios universitarios en medio de los problemas planteados por la pandemia de coronavirus. Sin embargo, este verano se les unirán otros 11,58 millones de recién licenciados, lo que representa un aumento de aproximadamente 820.000 en comparación con el año anterior. Resulta alarmante que la tasa de desempleo de las personas con edades comprendidas entre los 16 y los 24 años supere actualmente el 18%. Los empleados de la organización se consumen a un ritmo acelerado y se descartan cuando disminuye su valor o, dicho de un modo más profesional, cuando disminuye su eficacia como recursos humanos.

Otro enfoque para mejorar la eficiencia de los recursos humanos es la utilización de personal externo proporcionado por agencias de contratación laboral como Yubo. Estos trabajadores de agencia no se consideran parte de la plantilla interna de las empresas de Internet, sino más bien «servicios» adquiridos de fuentes externas. Se les asignan diversas modalidades de trabajo bajo el control de la empresa de Internet y se puede disponer fácilmente de ellos cuando sus servicios ya no son necesarios, ya que sus contratos laborales son con la agencia de contratación laboral. Yubo, por ejemplo, no está reconocido como empleado, pero trabaja diligentemente para alcanzar los objetivos de su mentor. Entiende perfectamente la situación: «Nos tratan como mercancía. La empresa de Internet obtiene trabajadores de la agencia y los libera cuando ya no cumplen los requisitos». Sin embargo, Yubo no tiene otra opción, ya que carece de una formación educativa competitiva y otras oportunidades laborales adecuadas se encuentran en ciudades más pequeñas, donde los salarios son bastante más bajos, menos de la mitad de su sueldo mensual actual. El jefe de Yubo es consciente de sus largas jornadas laborales, que pueden controlarse a través del sistema en línea, y le recuerda que «tenga cuidado», ya que el exceso de horas supone un riesgo de muerte súbita. El jefe de Yubo mostró poca preocupación por él. Aunque reconoció la excesiva carga de trabajo de Yubo, no hizo ningún esfuerzo por solucionarla. La única intención del gerente parecía ser evitar la muerte súbita de Yubo, de la que debería responsabilizarse la empresa.

Tanto Linda como Yubo dedican más de 60 horas semanales a su trabajo, sobre todo durante la exigente «semana grande», en la que deben trabajar seis días seguidos. La exigente carga de trabajo las agota. Durante sus preciados días libres, Linda prefiere pasar el tiempo tumbada en la cama y disfrutando de la compañía de sus gatos. Rara vez cocina para sí misma y en su lugar opta por pedir comida para llevar por Internet.

El sentimiento de desesperanza es un tema recurrente en nuestras conversaciones. Yubo, que sólo tiene estudios secundarios, está matriculado en un programa de licenciatura autodidacta. Valora la mejora de sus cualificaciones, pero reconoce que puede que no mejore significativamente sus perspectivas a la hora de buscar otro empleo. Contempla la posibilidad de cursar un máster en el futuro, pero sigue sin estar seguro de que el resultado sea esperanzador. Yubo expresa su abatimiento: «Hay muy pocas personas con las que pueda compartir mis pensamientos en la vida. Es imposible separar trabajo y vida; el trabajo se ha convertido en toda mi vida».

Linda, que solía tener una personalidad vibrante y optimista, se ha vuelto más retraída desde que empezó a trabajar. Durante sus estudios de máster, hizo unas breves prácticas en la administración local, pero las abandonó a las dos semanas por monótonas y carentes de significado. En su afán por conseguir un trabajo mejor remunerado y más exigente, realizó múltiples prácticas para acumular experiencia y abandonó sus aspiraciones de presentarse al examen de la función pública china. Hay momentos en los que se culpa a sí misma, reflexionando sobre lo tonta que fue al despreciar el mismo trabajo que ahora desea. Ha comprado una serie de libros de referencia para el examen y se propone estudiar con diligencia, pero se ve incapaz de dedicar tiempo a la preparación. La polvorienta pila de libros de referencia que tiene en un rincón representa su único, aunque débil, rayo de esperanza.

Traducción nuestra

*Yun Xiong es doctoranda del Departamento de Sociología de la Universidad de Pekín. Actualmente es investigadora visitante en el Instituto Max Planck de Antropología Social, Departamento de «Antropología de la Experimentación Económica».

Fuente original: Developing Economics