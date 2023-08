PRIMERO MOSCÚ, LUEGO PEKÍN. Pepe Escobar.

Pepe Escobar.

Imagen: de Izquierda a derecha: Presidente de Burkina Faso, Ibrahim Traoré, Presidente de Eritrea, Isaias Afwerki y Yoweri Museveni, Presidente de Uganda. OTL

30 de julio 2023.

Tres intervenciones en San Petersburgo resumen el impulso panafricano para librarse definitivamente del neocolonialismo explotador.

La Mayoría Global es libre de elegir dos caminos diferentes para contrarrestar a los rabiosos y cognitivamente disonantes psicópatas neoconservadores straussianos a cargo de la política exterior imperial; ridiculizarlos implacablemente, o trabajar duro en el largo y sinuoso camino que conduce a una nueva realidad multipolar.

La realidad caló hondo en la cumbre Rusia-África de San Petersburgo, con su asombrosa amplitud y alcance, reflejados en la declaración oficial y en hechos clave como que Rusia condonó nada menos que 23.000 millones de dólares de deuda africana, y que el presidente Putin pidió la entrada de África en el G20 y en el CSNU («Es hora de corregir esta injusticia histórica»).

El Presidente de Eritrea, Isaias Afwerki:

Están imprimiendo dinero. No están fabricando nada en absoluto, están imprimiendo dinero. Esta ha sido una de sus armas a nivel mundial: el sistema monetario… sanciones por aquí, sanciones por allá… Necesitamos una nueva arquitectura financiera a nivel mundial.

Presidente de Burkina Faso, Ibrahim Traoré, el rostro de un Sur Global resurgente y el líder más joven del mundo:

Un esclavo que no se rebela no merece piedad. La Unión Africana (UA) debe dejar de condenar a los africanos que deciden luchar contra sus propios regímenes títeres de Occidente.

Yoweri Museveni, Presidente de Uganda:

Una faceta del neocolonialismo y el colonialismo fue que África se limitara a producir sólo materias primas, cultivos, como el café, y minerales (…) Esta cuestión es el mayor factor por el que las economías africanas están atrofiadas; no crecen, porque todo el valor se lo llevan otros (…) Así que lo que quiero proponer a Rusia y China es que desalienten como política la importación de materias primas de África, y que en su lugar trabajen con los africanos para añadir valor en origen.

En pocas palabras: los panafricanos deben ir a por todas creando sus propias marcas y productos de valor añadido, sin esperar la «aprobación» de Occidente.

El drama sudafricano

Sudáfrica es un caso inmensamente complejo. Bajo la presión extrema de los sospechosos habituales, Pretoria ya había sucumbido a la histeria colectiva de Occidente relacionada con la asistencia de Putin a la próxima cumbre de los BRICS, conformándose con la presencia física del ministro de Asuntos Exteriores Lavrov y Putin por videoconferencia.

Luego, durante un encuentro personal con Putin en San Petersburgo, el presidente Cyril Ramaphosa decidió hablar en nombre de todos los líderes africanos, agradeciendo a Rusia la oferta de grano gratis, pero subrayando que no habían venido a «recibir regalos; África propone la devolución del trato del grano«.

Traducción: no se trata del grano gratuito ofrecido a varias naciones africanas; se trata de que Pretoria quiere sacar provecho del acuerdo, que privilegia a los oligarcas globalistas y a su vasallo de Kiev.

Ahora compárenlo con la posición rusa. Putin volvió a dejarlo muy claro: cumplan nuestras exigencias y volveremos al acuerdo sobre el grano. Mientras tanto, Rusia sigue siendo líder en la producción de trigo, como lo era antes; y mientras los precios siguen subiendo en los mercados mundiales, Moscú compartirá los ingresos con las naciones africanas más pobres.

Las tensiones dentro de los BRICS, como ilustra este caso, son dolorosamente reales, y proceden de los nodos más débiles. A pesar de toda la retorcida retórica, lo cierto es que India y Brasil prefieren que el BRICS+ avance despacio, como confirman extraoficialmente los sherpas.

Entre las más de 40 naciones -y contando- que se mueren por formar parte del club, Indonesia y Arabia Saudí están muy bien posicionadas para ser aceptadas en el primer escalón de miembros del BRICS+, a diferencia de Argentina (que básicamente pagó un préstamo del FMI para poder seguir pagando préstamos del FMI).

La realidad está dictando el enfoque lento. Brasilia -bajo extrema presión del «combo Biden»- tiene un margen de maniobra mínimo. Y Nueva Delhi propone primero un estatus de «observador» para los futuros miembros, antes de la plena admisión. Muy parecido a lo que ocurre en la Organización de Cooperación de Shanghai (OCS), cuya reciente cumbre Nueva Delhi decidió que se celebrara en línea. Por una razón muy sencilla: India no quería sentarse en la misma mesa con China.

Lo preocupante es que el programa de trabajo práctico y gigantesco tanto de los BRICS como de la OCS se está viendo ralentizado por una mezcla tóxica de disputas internas e injerencias extranjeras. Sin embargo, la asociación estratégica Rusia-China debe de haberlo previsto, y existen medidas de contingencia.

Lo que está claro es que, por ejemplo, la posible admisión de Indonesia, Irán y Arabia Saudí en el BRICS+ cambiará inmediatamente el equilibrio de poder interno, y los eslabones débiles tendrán que ponerse al día.

La UEEA al rescate

San Petersburgo también demostró algo crucial en el frente de las organizaciones multilaterales en evolución: la renovada importancia de la Unión Económica de Eurasia (UEEA). La UEEA se está expandiendo rápidamente más allá de Asia Central, hacia el Sudeste Asiático (un acuerdo de libre comercio con Indonesia es inminente), África y, sobre todo, la RPDC: esto se discutió en detalle durante la bienvenida del Ministro de Defensa Shoigu en Pyongyang.

Todo ello dibuja una hoja de ruta como ésta: la UEEA a la vanguardia, en paralelo a la BRI de China (foro crucial que se celebrará en Pekín en octubre) hasta que se resuelva el estancamiento de los BRICS+ y la OCS.

Sólo un miembro del BRICS, sin el cual es imposible construir la integración euroasiática, tiene serios problemas con China: India (y eso incluye la rivalidad por la influencia en África, Asia Occidental y Asia Central).

Simultáneamente, sólo hay un miembro del BRICS capaz de influir en India: Rusia.

Todo un desafío. Sin embargo, Moscú tiene el potencial -y la competencia- para regular todo el nuevo sistema emergente de relaciones internacionales. El momento de poner en marcha lo que será de hecho un nuevo sistema mundial es ahora, e inmediatamente después: de 2025 a 2030.

Así pues, las relaciones entre Rusia y la India se convertirán posiblemente en la clave para desbloquear por completo el BRICS+. Los temas incluirán una ruta petrolífera rusa blindada a la India a través de Rosneft; la resolución del enigma de Afganistán (con Moscú manteniendo sincronizadas a Pekín y Nueva Delhi); una presencia más musculosa en la OCS; deliberaciones de seguridad más estrechas entre los tres Ministerios de Defensa; la inclusión de observadores chinos e indios en el proceso Rusia-África; y todo lo anterior microgestionado por el propio Putin.

Si la competencia China-India ya es un gran problema, deberíamos esperar que se vuelva aún más compleja después de 2030. Así pues, Rusia se enfrenta a otra misión histórico-cultural primordial. Esto va mucho más allá del Himalaya. Abarca todo el arco de la competencia China-India.

Y no olvides llamar al Gatito de Acero

Siempre resulta inmensamente esclarecedor seguir los análisis relacionados con los BRICS de Sergey Glazyev, Ministro de Integración y Macroeconomía de la Comisión Económica de la UEEA.

Glazyev, en dos importantes entrevistas, ha confirmado que se está debatiendo una unidad de cuenta digital BRICS «a prueba de sanciones«, basada no sólo en las monedas nacionales de los BRICS, sino también en una cesta de materias primas.

También confirmó que «nosotros» estamos trabajando para establecer un grupo interno BRICS para diseñar y establecer el nuevo sistema (por cierto, estas discusiones dentro de la EAEU están mucho más avanzadas).

Según Glazyev, un sistema de pagos al margen de SWIFT puede establecerse a través de una red de monedas digitales estatales, que no deben confundirse con las criptodivisas respaldadas únicamente por especuladores privados.

Glazyev también defiende enérgicamente la adopción del rublo digital. Sostiene que es la forma de rastrear las transacciones de blockchain y evitar el uso no intencionado de los fondos, como el desvío hacia mercados especulativos.

Aparte de todos los enormes desafíos, el camino óptimo a seguir consiste en que la UEEA y los BRICS+ respeten el derecho internacional y construyan, sin prisa, pero sin pausa, un sistema de pagos capaz de sortear los enormes obstáculos imperiales. Una nueva moneda BRICS puede esperar. Lo que importa es la evolución de tantas interconexiones a medida que se construye la infraestructura del nuevo sistema.

Y eso nos lleva de nuevo a Corea del Norte.

La visita de Shoigu despejó de facto el camino para que la RPDC se alinee totalmente con la asociación estratégica Rusia-China en el masivo proceso euroasiático de integración/desarrollo/seguridad mutua.

Oh, las ironías de la Historia «post-todo». Puede que el Hegemón se haya visto realmente atrapado en la destrucción de la OTAN como fuerza militar creíble justo cuando Rusia-China revigorizaba un importante aliado en el Noreste de Asia y el Lejano Oriente – completo con poder nuclear, misiles balísticos y un complejo militar industrial hiperproductivo.

¿Así que los psicópatas neoconservadores straussianos quieren expandir su imposible Guerra de Forever a la rabiosa hiena Polonia y a los chihuahuas bálticos? ¿Primero a Moscú y luego a Pekín? Adelante. Pero antes asegúrate de hacer una llamada a la potencia del Sur Global, la RPDC. La gatita de acero Kim Yo-jong, hermana menor de Kim Jong Un, estará encantada.

Traducción nuestra

*Pepe Escobar es columnista de The Cradle, redactor jefe de Asia Times y analista geopolítico independiente centrado en Eurasia. Desde mediados de la década de 1980 ha vivido y trabajado como corresponsal extranjero en Londres, París, Milán, Los Ángeles, Singapur y Bangkok. Es autor de Globalistan: How the Globalized World is Dissolving into Liquid War (Nimble Books, 2007), Red Zone Blues: a snapshot of Baghdad during the surge, Obama does Globalistan (Nimble Books, 2009), 2030 (Nimble Books, 2020). Su ultimo libro es Raging Twenties (Nimble, 2021)

Fuente original: Strategic Culture Foundation