LECCIONES DE LA GUERRA DE COREA. M. K. Bhadrakumar.

30 de julio 2023.

La psicología del olvido y por qué falla la memoria es un tema apasionante en la vida de las personas o las naciones. La psicología cognitiva ha generado muchas teorías al respecto. La principal, la teoría del olvido motivado, es la más encantadora, ya que es fácil relacionarse con ella: la gente olvida las cosas en el flujo despiadado de la vida porque o bien no quiere recordar, y los recuerdos dolorosos y perturbadores quedan así inconscientes y son muy difíciles de recuperar, aunque sigan almacenados en el desván de la mente.

Estados Unidos y la Guerra de Corea (25 de junio de 1950 – 27 de julio de 1953) es un ejemplo de ello. En pocas palabras, la guerra terminó en una coyuntura en la que prevaleció un «punto muerto«, lo que en realidad significaba que las fuerzas de la ONU tenían ante sí la derrota, como ocurrió en Afganistán. En la crónica de las guerras de Estados Unidos, la Guerra de Corea se convirtió, por tanto, en la «guerra olvidada«, sujeta al olvido y guardada en el desván de la conciencia colectiva.

Sin embargo, se están encendiendo antorchas en el desván, al acercarse sigilosamente el pasado jueves el 70 aniversario de la firma del Acuerdo de Armisticio de Corea. Una de las principales razones de la curiosidad debe ser la relevancia contemporánea de la Guerra de Corea, que también fue una guerra por delegación de la Guerra Fría, como la actual guerra de EE.UU. en Ucrania contra Rusia, que también se encuentra en un punto muerto en la medida en que la OTAN no pudo ganar la guerra, y otra humillante derrota, pero mucho peor que en Afganistán, es probable que se avecine.

Es China quien más se juega en resucitar las verdaderas lecciones de la Guerra de Corea. Lo que perturba a Pekín no es sólo que la élite de Washington no sólo haya extraído algunas lecciones erróneas, sino que además «todas están dirigidas contra China, refiriéndose específicamente a la cuestión de Taiwán«.

La teoría revisionista más notable ha sido avanzada nada menos que por Mike Gallagher, el ex oficial de inteligencia de los marines estadounidenses de 40 años de edad que actualmente es presidente del Comité Selecto de la Cámara de Representantes sobre la Competencia Estratégica entre Estados Unidos y el Partido Comunista Chino, y es un crítico mordaz de las políticas de China en el Capitolio, y también un político ambicioso que ya es una voz destacada de la derecha republicana en todos los ámbitos – que una vez buscó una legislación para prohibir a las agencias federales, como los departamentos de Salud y Servicios Humanos, Asuntos de Veteranos y Defensa, la compra de medicamentos fabricados en China; y, actualmente aboga por que el presidente Biden regale aviones de combate F-16 a Ucrania.

La cruda verdad sobre las guerras nucleares

Tal vez lo que sorprendió a China fue que el miércoles pasado, en vísperas del 70 aniversario del armisticio coreano, la revista Foreign Affairs publicara un artículo de Gallagher en el que postulaba tres «lecciones» que la guerra de Corea enseñó a Estados Unidos: en primer lugar, «Washington no debe descuidar la disuasión y la preparación«, y siempre debe estar preparado para luchar y mejorar sus capacidades militares; en segundo lugar, «la política y el combate están profundamente entrelazados«; y, en tercer lugar, una vez que estalla la lucha en cualquier lugar con la participación de Estados Unidos, «una excesiva autocontención puede invitar a una mayor agresión«.

Sin duda, estas «lecciones» extraídas en el Beltway están manifiestamente dirigidas a China, y el momento elegido para publicar el ensayo de Gallagher en uno de los principales órganos de diplomacia pública del establishment de la política exterior estadounidense no es casual.

De hecho, China es hoy mucho más capaz de infligir dolor y daño a los adversarios que pisotean sus intereses de seguridad y su soberanía nacional. El hecho es que Estados Unidos pagó un alto precio por su intervención en una guerra por poderes en la península coreana, basada en premisas erróneas, para empezar, al percibir el conflicto como el primer paso de un plan soviético de Stalin para utilizar medios militares con el fin de lograr el dominio mundial. (Alrededor de 36.000 militares estadounidenses murieron en Corea, de un total de unas 40.000 muertes para el conjunto de las fuerzas de la ONU).

Del mismo modo, EEUU cometió la catastrófica extralimitación de ignorar las advertencias de Pekín como un farol y estimó alegremente que China no intervendría si las fuerzas estadounidenses cruzaban el paralelo 38º. El general Douglas MacArthur, comandante estadounidense, aseguró al presidente Harry Truman que China no entraría en la guerra. (Pero Mao ya había decidido intervenir tras llegar a la conclusión de que ¡Pekín no podía tolerar que Estados Unidos desafiara su credibilidad regional!).

Igualmente, invadir Corea del Norte fue un increíble error garrafal que transformó una guerra de tres meses en otra de tres años.

Sin embargo, hay un detalle históricamente polémico que sigue sin una conclusión definitiva: que Estados Unidos había jugado con la idea de utilizar armas atómicas contra Corea del Norte (y posiblemente también contra China) con vistas a inclinar la balanza militar general a su favor y obligarles a sentarse a la mesa de negociaciones. De hecho, tanto el Presidente Truman como su sucesor, Dwight Eisenhower, siguieron planteando que esa opción estaba sobre la mesa, ya que a finales del verano de 1950 se veía que los buenos perderían la guerra.

Por supuesto, un ataque atómico por parte de EE.UU. nunca llegó a materializarse, a pesar de que las capacidades atómicas soviéticas seguían siendo extremadamente limitadas en comparación con las estadounidenses. El monopolio nuclear de Washington estaba prácticamente intacto y EE.UU. seguía siendo la única nación capaz de lanzar una bomba atómica a un objetivo lejano.

En retrospectiva, aunque se tomaron medidas para garantizar la disponibilidad de una opción atómica -mediante una serie de amenazas, amagos e incluso simulacros-, sigue siendo discutible la seriedad de los dirigentes estadounidenses.

La conclusión es que en la guerra de Corea, Estados Unidos se enfrentó a la dura realidad de que amenazar con un ataque nuclear no bastaría para ganar la guerra. Y la guerra nuclear de Corea simplemente se extinguió. Se trata de una verdad histórica que difícilmente se olvidará hoy como «lección» cuando Estados Unidos se enfrenta no a una, sino a tres potencias nucleares en el noreste asiático y las tres con capacidad disuasoria.

Por ello, la visita de un submarino nuclear de misiles balísticos estadounidense a Busan (Corea del Sur) el 22 de julio, la primera de un submarino estadounidense desde 1981, que algunos congresistas estadounidenses interpretan no sólo como una advertencia a Corea del Norte, sino también como una medida disuasoria contra China, sólo puede considerarse una bravuconada vacía.

Con este complejo telón de fondo histórico, un editorial del Global Times arremetía el miércoles:

China decidió resistir la agresión estadounidense y ayudar a Corea del Norte durante la Guerra de Corea, había enviado en repetidas ocasiones severas advertencias de que si las fuerzas estadounidenses cruzaban el paralelo 38 China no se quedaría de brazos cruzados. Sin embargo, Estados Unidos no se lo tomó en serio, pensando que China sólo profería amenazas vacías y no actuaría. El resultado fue que les pilló desprevenidos cuando se encontraron con el Ejército de Voluntarios del Pueblo Chino en el campo de batalla. En la actualidad, Washington está cometiendo un error de apreciación similar con respecto a China. La mayor diferencia entre ahora y la época de la Guerra de Corea es que la fuerza de China ha aumentado enormemente. Las consecuencias de atentar contra los intereses de seguridad y la soberanía nacional de China serán sin duda mucho más graves… Sin embargo, debe quedar claro que, si esta vez se vuelve a cometer un error de juicio estratégico, el precio que se pagará será sin duda mucho más alto que hace 70 años.

Me viene a la mente el aforismo atribuido con frecuencia a Mark Twain: «La historia no se repite, pero a menudo rima». Ciertamente, la historia de la guerra de Corea rima con la guerra de Ucrania. Aunque los detalles, las circunstancias o los escenarios pueden haber cambiado, en esencia se han reciclado acontecimientos similares.

Ucrania rima con la Guerra de Corea

La diferencia fundamental es que mientras que ni siquiera los peores detractores de EEUU alegarían que Washington precipitó la guerra de Corea, cuando se trata de Ucrania, incluso los mejores apologistas de la narrativa occidental extraen un placer vicario de que EEUU tendió una trampa para osos por su obcecación en no negociar las legítimas preocupaciones de seguridad de Rusia y convirtió brillantemente a Ucrania en un Estado antirruso. En efecto, Estados Unidos creó el escenario para una guerra por poderes, a diferencia de Corea, donde su intervención directa en el conflicto intercoreano y la escalada beligerante de MacArthur lo transformaron en una guerra prolongada que duró 3 años.

La gran pregunta es si fue el chantaje nuclear de Estados Unidos lo que impulsó las conversaciones de paz que desembocaron en el armisticio de julio de 1953. Dejemos que los hechos hablen por sí mismos. Durante la primavera de 1953, Eisenhower desarrolló planes de ataques nucleares contra China y los transmitió a los comunistas para intimidarles y que aceptaran condiciones favorables para un armisticio. ¿Se sintió Mao intimidado?

¿No habrían sabido China (y Rusia) que los atemorizados aliados estadounidenses de Europa Occidental habían registrado una fuerte oposición al uso de armas nucleares en Corea y, además, que la preocupación de que los aliados se retiraran del teatro de operaciones coreano y dejaran a los estadounidenses en un limbo habría dificultado el ataque nuclear contra China y Corea del Norte? Lo importante es que, en cualquier guerra futura, sería más probable que una potencia nuclear utilizara la bomba atómica que una que quisiera mantener el apoyo de los aliados. ¿No lo sabrían los rusos en Ucrania? (Ver Nuclear Blackmail and the End of the Korean War por Edward Friedman, Modern China, Jan 1975)

En cualquier caso, hoy se ha producido un cambio de paradigma. Rusia tiene hoy superioridad nuclear sobre EEUU y sus aliados. A diferencia de lo que ocurrió durante la Guerra de Corea, Corea del Norte y China poseen ahora armas nucleares y misiles para lanzarlas. Pero una diferencia cardinal en este cambio de paradigma es también que ni Pyongyang ni Pekín desarrollaron capacidades de armamento nuclear como parte de planes para iniciar una guerra sino, por el contrario, para disuadir un intento estadounidense de destruirlos. Lo mismo puede decirse de Rusia en Ucrania.

