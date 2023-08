LA RUEDA HA COMPLETADO SU CICLO EN MYANMAR. M. K. Bhadrakumar.

M. K. Bhadrakumar.

Foto: Ministro Tailandés de Asuntos Exteriores, Don Pramudwinai y el General en Jefe Min Aung Hlaing, Jefe de Gobierno de Myanmar. Myanmar News Agency.

02 de agosto 2023.

Aung San Suu Kyi, figura emblemática de la política de Myanmar, ha pasado de la cárcel al arresto domiciliario. Puede parecer un paso de bebé, pero no nos equivoquemos, el viaje de los mil pasos empieza con un paso, como decía el antiguo filósofo chino Lao Tzu.

Este acontecimiento significa que hay una agitación en el aire, una voluntad de explorar el diálogo, y debe ser bien recibido por los países vecinos, en particular India, China y Tailandia.

Si el pasado sirve de guía, la cúpula militar de Myanmar ha estado hablando con Suu Kyi entre bastidores o espera volver a entablar con ella una conversación significativa. El hecho de que el ministro tailandés de Asuntos Exteriores, Don Pramudwinai, realizara una visita secreta a Nay Pyi Taw hace tres semanas y se reuniera con el general en jefe Min Aung Hlaing y con Suu Kyi en la cárcel sugiere la existencia de un trasfondo crucial.

Don viajó en un avión militar especial. Evidentemente, el poderoso ejército tailandés estaba a bordo, lo que era de esperar, ya que los generales de Bangkok también están inmersos en una especie de lucha existencial con las mismas potencias occidentales que están desencadenando una guerra de guerrillas en Myanmar.

La paradoja es que las agencias de inteligencia occidentales están alimentando una rebelión armada contra los generales de Myanmar en el poder desde sus escondites en Tailandia, al tiempo que promueven una revolución de colores y un cambio de régimen en la propia Tailandia. Los ejércitos de Myanmar y Tailandia han mantenido tradicionalmente estrechos lazos fraternales.

Don describió su viaje a Nay Pyi Taw como «un acercamiento de los amigos de Myanmar, que desean una solución pacífica«. Curiosamente, su viaje tuvo lugar pocos días antes de la reunión de ministros de Asuntos Exteriores de la ASEAN, celebrada en Yakarta los días 11 y 12 de julio. El calendario sugiere que la misión de Don supuso una aportación vital para las deliberaciones de la ASEAN sobre Myanmar.

La ASEAN se enfrenta a la disyuntiva de Hobson. Reconciliarse con el golpe militar en Myanmar es un trago amargo. Por otro lado, la presión occidental para aislar a Myanmar es un camino a ninguna parte; los generales de Nay Pyi Taw simplemente se acobardaron. Y en el proceso, la unidad de la ASEAN se erosionó.

La ASEAN no puede ignorar que está en el punto de mira de Washington, ya que el grupo se niega obstinadamente a tomar partido en la rivalidad de Estados Unidos con China. Los miembros del QUAD juraron antaño apasionadamente por la «centralidad de la ASEAN», pero hoy una ASEAN fragmentada conviene a los intereses estadounidenses en el Indo-Pacífico: «o estás con nosotros, o estás contra nosotros«.

Todas estas subtramas hacen que la geopolítica de Myanmar sea muy compleja. Pero es posible ser prudentemente optimista. Es importante destacar que el comunicado conjunto emitido tras la reunión de ministros de Asuntos Exteriores de la ASEAN evitó referencias polémicas a Myanmar e incluso felicitó a las autoridades de Nay Pyi Taw por la puesta en marcha del proyecto piloto de repatriación con Bangladesh para facilitar el regreso de 7.000 rechazados de Rakhine a finales de este año.

El comunicado conjunto de la ASEAN afirmaba: «Reafirmamos el continuo apoyo de la ASEAN a los esfuerzos de Myanmar por instaurar la paz, la estabilidad y el Estado de derecho, promover la armonía y la reconciliación entre las distintas comunidades, así como garantizar un desarrollo sostenible y equitativo en el estado de Rakhine…».

«Hemos debatido los acontecimientos en Myanmar y reafirmado nuestra posición unida de que el Consenso de Cinco Puntos (5PC) sigue siendo nuestra principal referencia para abordar la crisis política en Myanmar. Condenamos enérgicamente los continuos actos de violencia, incluidos los ataques aéreos, los bombardeos de artillería y la destrucción de instalaciones públicas, e instamos a todas las partes implicadas a tomar medidas concretas para detener inmediatamente la violencia indiscriminada, denunciar cualquier escalada y crear un entorno propicio para la entrega de ayuda humanitaria y el diálogo nacional inclusivo.» [Énfasis añadido].

La ASEAN no se identificó abiertamente con el viaje de Don a Myanmar pero, significativamente, el comunicado conjunto mencionó que «varios Estados miembros de la ASEAN consideraban un avance positivo» la iniciativa de Tailandia, sin dar más detalles ni especificar qué Estados la apoyaban.

Indonesia, Singapur y Malasia, conocidos por su firme oposición a cualquier compromiso con Nay Pyi Taw que pudiera percibirse como el reconocimiento de los generales de Myanmar como líderes legítimos, rebajaron su retórica. La ministra indonesia de Asuntos Exteriores, Retno Marsudi, anfitriona de la cumbre en Yakarta, evitó hacer comentarios sobre la reunión de Don con Suu Kyi.

Mientras tanto, los líderes militares de Nay Pyi Taw observan con atención los acontecimientos políticos en Tailandia, que apuntan hacia la castración de la revolución de colores patrocinada por Occidente.

Los militares tailandeses se están asegurando de que Pita Limjaroenrat, un rico playboy recauchutado en la Universidad de Harvard y unido con horquilla a la vanguardia de la revolución de color en Bangkok, no obtenga el apoyo mayoritario necesario en el parlamento para formar gobierno.

La alianza electoral de Pita se está deshaciendo, dejándole en el limbo. El segundo mayor componente de su alianza electoral, el partido Pheu Thai, está buscando un modus vivendi con el establishment político-militar de Bangkok (respaldado por la monarquía) para llegar a un acuerdo de reparto del poder que corte de raíz los planes de Washington de convertir a Tailandia en un Estado vasallo, una base antichina, una Ucrania en Asia a las puertas de China.

Pita había dejado muy claro que, una vez en el poder, haría todo lo posible por desalojar a los generales en el poder en Myanmar. De hecho, la estrategia occidental consiste en convertir Tailandia en un punto de escala para desestabilizar a los países situados a lo largo del «bajo vientre blando» de China: Vietnam, Laos, Camboya y Myanmar. Washington ha depositado grandes esperanzas en Pita, que curiosamente posee también una capacidad de comunicación comparable a la del ucraniano Zelensky.

Sin embargo, los militares tailandeses se atrincheran, con el apoyo de la monarquía, para frustrar el plan occidental de «encerrar» a su país como campamento base de la estrategia Indo-Pacífica para cercar a China. El quid de la cuestión es que, aunque la alianza entre Estados Unidos y Tailandia se remonta a décadas atrás y servía a intereses mutuos, los tiempos han cambiado y, en la actualidad, ambos países comparten pocos intereses estratégicos.

En relación con esto, las élites de Bangkok, apoyadas por los militares, están interesadas en estrechar lazos con Pekín, al que ven como un socio económico y de defensa más fiable. En las últimas décadas se ha ido produciendo una deriva estratégica y Tailandia ya no comparte intereses estratégicos con Estados Unidos.

Las percepciones cambiaron en 1998, cuando EEUU no rescató a Tailandia durante la crisis económica asiática. Tailandia no ve a China como una potencia revisionista o una amenaza militar. En cambio, Bangkok considera a Pekín el mayor socio económico del país y un aliado. En pocas palabras, las preocupaciones estratégicas estadounidenses y tailandesas no coinciden en absoluto.

Baste decir que los acontecimientos políticos en Tailandia y Myanmar están entrelazados. El consejo de la clase dirigente tailandesa a los generales de Myanmar sería, posiblemente, «militarizar» la política electoral, como están haciendo en Bangkok, y eliminar y asimilar a la oposición, para mantener alejados a los lobos. Parece que los generales de Nay Pyi Taw han escuchado el mensaje de Don.

La ASEAN tampoco quiere que las cosas lleguen a un punto sin retorno y se alegrará discretamente de que las consultas de Don hayan roto el estancamiento político en Myanmar. Al fin y al cabo, tanto la cúpula militar de Myanmar como Suu Kyi son nacionalistas acérrimos y no pueden alegrarse de que su amado país sea presa de potencias extranjeras depredadoras.

La ausencia de Suu Kyi funcionó bien para que los apoderados occidentales intentaran usurpar el liderazgo democrático del país. Su regreso plantea un dilema a las potencias occidentales.

*M.K. Bhadrakumar es Embajador retirado; diplomático de carrera durante 30 años en el servicio exterior indio; columnista de los periódicos indios Hindu y Deccan Herald, Rediff.com, Asia Times y Strategic Culture Foundation entre otros.

Fuente original: Indian Punchline