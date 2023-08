LA ESTRATAGEMA DE LA «IMPLOSIÓN DEL ESCÁNDALO»: ¿Funcionará en Ucrania? Alastair Crooke.

Alastair Crooke.

31 de julio 2023.

…Occidente se enfrenta a una derrota estratégica aún mayor que se desprende de su proyecto de Ucrania, ya que esa derrota no sólo abarca el campo de batalla ucraniano, sino que ha destruido el mito de la omnipotencia de la OTAN. Ha dado al traste con la historia del armamento occidental «mágico». Ha reventado la imagen de la competencia occidental.

Biden: «Putin ya ha perdido la guerra … Putin tiene un verdadero problema: ¿Cómo se mueve a partir de aquí? ¿Qué hace?» El secretario Blinken repite ad infinitum el mismo mantra: «Rusia ha perdido«. Lo mismo hace el jefe del MI6, y Bill Burns, el jefe de la CIA, opina, (repleto de comentarios sarcásticos) en la Conferencia de Seguridad de Aspen, que Putin no sólo ha «perdido», sino, además, que Putin está fracasando en mantener el control sobre un Estado ruso que se fragmenta, entrando en una probable desintegración en espiral de muerte.

¿Qué es lo que está pasando? Algunos sugieren que un trastorno psíquico o pensamiento de grupo se ha apoderado del equipo de la Casa Blanca, dando lugar a la formación de una pseudorealidad, separada del mundo, pero discretamente moldeada en torno a fines ideológicos más amplios.

La repetición como loros de una narrativa dudosa, sin embargo, se transforma para el mundo informado en un aparente delirio occidental: el mundo tal y como el «Equipo» imagina que es o, más concretamente, como le gustaría que fuera.

Sin embargo, está claro que esta estricta repetición no es una «coincidencia«. Un grupo de altos funcionarios que hablan según el guion y de forma concertada no son ilusos. Están montando una nueva narrativa. El mantra «Rusia ha perdido» define la meganarrativa que se ha decidido. Es el preludio de un intenso “ juego de culpas”: El Proyecto Ucrania «está fracasando porque los ucranianos no están aplicando las doctrinas recibidas de los instructores de la OTAN, pero a pesar de ello, la guerra ha demostrado que Putin también ha «perdido»: Rusia también está debilitada«.

Este es otro ejemplo de la actual fijación occidental en la idea de que «las narrativas ganan las guerras«, y que los reveses en el espacio de batalla son incidentales. Lo que importa es tener un hilo de narrativa unitaria articulada en todo el espectro, afirmando firmemente que el «episodio» de Ucrania ya está cerrado y debe ser «cerrado» con la exigencia de que todos «sigamos adelante«.

El quid de la cuestión es que «nosotros» controlamos la narrativa; por tanto, resulta inevitable que nosotros «ganemos» y Rusia pierda. El defecto de esta arrogancia es, en primer lugar, que pone a los «sumos sacerdotes» de la Administración en guerra con la realidad y, en segundo lugar, que el publico hace tiempo que perdío la confianza en los principaels medios de comunicación.

Jonathan Turley, reconocido jurista y profesor en Georgetown, que ha escrito extensamente en áreas que van desde el derecho constitucional a la teoría jurídica, llama la atención sobre: «el último esfuerzo desesperado de los miembros del Congreso y los medios de comunicación para conseguir que el público simplemente ‘pase página’ del escándalo de corrupción de Biden«. El mensaje, escribe, «es claro … ¡Todo el mundo tiene que retroceder! … [Sin embargo] a medida que aumentan las pruebas y el interés del público, es un poco tarde para vueltas u objetos brillantes«.

Esta semana, es probable que el escándalo sea aún más grave para los Biden y para el país. Los medios de comunicación están adoptando cada vez más el aspecto de Leslie Nielsen en Naked Gun gritando que «aquí no hay nada que ver» frente a una virtual escena apocalíptica de fuego y destrucción.

¿Cuál es el vínculo con Ucrania? Bueno, hace un año, el profesor Turley escribió que el establishment político y mediático probablemente utilizaría un enfoque de «implosión del escándalo» ante las acusaciones de corrupción a medida que se acumularan las pruebas. Habría un intento de «tapar» el escándalo con Turley sugiriendo que el Departamento de Justicia aseguraría una «declaración ligera» por Hunter Biden en un par de cargos fiscales, con poco o ningún tiempo de cárcel.

Pues bien, eso es exactamente lo que ha ocurrido un año después. Entonces llegó la predicha ‘implosión del escándalo’: Hunter se declaró culpable de haberse retrasado en el pago de impuestos, ante un coro de miembros de la Cámara y de los medios de comunicación que se encogieron de hombros ante todas las demás acusaciones de corrupción y declararon firmemente que el escándalo estaba «cerrado«, junto con la exigencia de «pasar página«. Turley señala, sin embargo, que

el deseo de los medios de «pasar página» del escándalo está alcanzando un nivel casi frenético, a medida que se revelan pagos millonarios al extranjero y docenas de empresas fantasma, y se publican correos electrónicos incriminatorios.

No está claro que la estratagema funcione. Ya tiene problemas.

Los elementos clave de la «estratagema de la implosión» se revelan como la negación rotunda e inquebrantable de que exista «problema» alguno, y una obstinada negativa a conceder siquiera un ápice a la noción de que exista algún tipo de fracaso. No hace falta mirarse en el espejo.

Este también fue el modus operandi con respecto a la debacle de Nordstream (la destrucción del gasoducto a Alemania): No admitir nada y pedir a la CIA que prepare un escenario de «implosión del escándalo«. En este caso, una historia de distracción sin sentido de un yate con unos pocos buzos subacuáticos nefastos que descienden a 80-90 metros, sin equipo especial o utilizando gases especializados, para colocar y detonar artefactos explosivos. Ninguna investigación real; «Aquí no hay nada que ver«.

Pero como indican los acontecimientos en Alemania, la historia no se cree; la coalición en Berlín está en serios problemas.

Y ahora, la estratagema se aplica a Ucrania: El «coro» grita: «Putin ha perdido«, a pesar de que Ucrania ha echado a perder su oportunidad de debilitar decisivamente a Rusia. La esperanza es clara: que el «Equipo Biden» pueda salir indemne de la devastadora derrota, con un mecanismo de «implosión del escándalo» ya preparado (para después de la «fecha límite» del verano de la OTAN para lograr una «victoria»): “Les dimos todo y, sin embargo, los ucranianos dieron la espalda a nuestro asesoramiento experto sobre cómo «ganar» y, en consecuencia, no han conseguido nada».

La contraofensiva ucraniana no está progresando porque su ejército no está aplicando plenamente la formación que ha recibido de la OTAN, según una evaluación de inteligencia alemana filtrada … Los soldados ucranianos entrenados por Occidente están mostrando un «gran éxito de aprendizaje»; pero son defraudados por los comandantes que no han pasado por los campos de entrenamiento [de la OTAN], añade … el ejército ucraniano favorece la promoción de soldados con experiencia en combate, sobre los que han recibido instrucción estándar de la OTAN.

¿Y bien? ¿Cómo en Afganistán?

La guerra de Afganistán también fue una especie de crisol. En términos muy reales, Afganistán se convirtió en un banco de pruebas para todas y cada una de las innovaciones en la gestión tecnocrática de proyectos de la OTAN, y cada innovación se anunciaba como precursora de un futuro que cambiaría las reglas del juego. Se inyectaron fondos, se construyeron edificios y llegó un ejército de tecnócratas globalizados tecnócratas globalizados para supervisar el proceso. Los macrodatos, la inteligencia artificial y la utilización en tiempo real de conjuntos cada vez más amplios de técnicas de vigilancia y reconocimiento iban a derribar las viejas doctrinas militares. Iba a ser un escaparate del gerencialismo técnico. Se suponía que prevalecería claramente una forma de hacer la guerra debidamente técnica y científica.

Pero la tecnocracia como único medio de construir un ejército funcional al estilo de la OTAN dio a luz, en cambio, en Afganistán, algo completamente podrido: «una derrota basada en datos «, como la describió un veterano afgano estadounidense, que se derrumbó en cuestión de días. En Ucrania, sus fuerzas se vieron atrapadas entre Escila y Caribdis: ni el empuje del puño blindado enseñado por la OTAN para romper las defensas rusas, ni los ataques alternativos de infantería ligera tuvieron éxito. Ucrania está sufriendo, más bien, una derrota impulsada por la OTAN.

¿Por qué, entonces, optar por tomar la realidad «de frente», con la insistencia sarcástica de que Putin «ha perdido»? No conocemos, por supuesto, las razones internas del «Equipo». Sin embargo, entablar negociaciones con Moscú con la esperanza de obtener un alto el fuego o un conflicto congelado (para reforzar la «narrativa») probablemente revelaría a un «Moscú» que sólo insiste en la capitulación total de Kiev. Y eso encajaría mal con la «historia perdedora de Putin».

Tal vez el cálculo sea esperar que, de aquí al invierno, el interés público por Ucrania se haya visto tan desviado por otros acontecimientos que la opinión pública haya «pasado página«, y con la culpa claramente colgada del cuello de los comandantes ucranianos que muestran «considerables deficiencias de liderazgo» que les llevan a tomar «decisiones equivocadas y peligrosas«, al ignorar las instrucciones estándar de la OTAN.

El profesor Turley concluye,

Nada de esto va a funcionar, por supuesto. El público ha perdido la confianza en los medios de comunicación. De hecho, el movimiento “Vamos, Brando” es tanto una burla a los medios como un ataque a Biden». «Las encuestas muestran que el público no «pasa página» [de las acusaciones de Hunter] y ahora lo considera un escándalo mayor. Una mayoría cree que Hunter ha recibido una protección especial en la investigación. Aunque los medios de comunicación pueden seguir ocultando las pruebas y acusaciones en sus propias plataformas, la verdad, como el agua, encuentra la forma de salir.

En efecto, los «acontecimientos» siguen su curso, con o sin los medios de comunicación.

Y aquí está el quid: En la medida en que Turley estima que el asunto Biden constituye un supuesto «lugar apocalíptico de la destrucción interna de Estados Unidos«, Occidente se enfrenta a una derrota estratégica aún mayor que se desprende de su proyecto de Ucrania, ya que esa derrota no sólo abarca el campo de batalla ucraniano, sino que ha destruido el mito de la omnipotencia de la OTAN. Ha dado al traste con la historia del armamento occidental «mágico«. Ha reventado la imagen de la competencia occidental.

Nunca hubo tanto en juego. Sin embargo, ¿pensó esto la clase dirigente cuando se embarcó tan a la ligera en este malhadado «proyecto» ucraniano? ¿Se plantearon siquiera la posibilidad de un «fracaso»?

*Alastair Crooke, es un exdiplomático británico y es el fundador y director del Foro de Conflictos con sede en Beirut, una organización que aboga por el compromiso entre el Islam político y Occidente.

