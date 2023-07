RÉQUIEM POR LA PESADILLA DE LA OTAN. Scott Ritter.

Scott Ritter.

28 de julio 2023.

La disfunción de la alianza militar atlántica en torno a la adhesión de Ucrania fue sólo la manifestación más pública de la debacle que fue la cumbre de Vilna.

El presidente ucraniano Volodymyr Zelensky emerge como una figura trágica en el drama en desarrollo que es el conflicto ruso-ucraniano.

Se le pidió que sacrificara las vidas de sus compatriotas para que Estados Unidos y la OTAN lo consideraran digno de unirse a su club. Pero cuando el sacrificio no produjo el resultado deseado (es decir, la derrota estratégica de Rusia), la puerta de la OTAN, que se había dejado abierta una rendija, tomando el pelo a Ucrania para que realizara su tarea suicida, se cerró de golpe.

A pesar de las maquinaciones poco sinceras de la OTAN para mantener la óptica de una posible adhesión de Ucrania (el Consejo Ucrania-OTAN, creado durante la Cumbre de Vilna a principios de este mes, es un excelente ejemplo), todo el mundo sabía que la adhesión de Ucrania a la alianza transatlántica era una fantasía.

A Ucrania le queda ahora elegir el veneno que prefiera: aceptar una paz que haga permanentes las reivindicaciones territoriales rusas, renunciando para siempre a la posibilidad, por lejana que sea, de ingresar en la OTAN; o seguir luchando, con el resultado probable de una pérdida adicional de territorio y la destrucción de la nación y el pueblo ucraniano.

La autobiografía de Robert Graves, «Adiós a todo eso» (Goodbye to All That), cumple una doble función al proporcionar un modelo para Ucrania mientras registra el fin del antiguo orden europeo: la alianza dominada por Estados Unidos, la OTAN, la Unión Europea, el orden internacional basado en normas y todas las estructuras posteriores a la Segunda Guerra Mundial que mantuvieron unido al mundo occidental durante casi ocho décadas. Ahora, todas estas estructuras se están desmoronando a nuestro alrededor.

La lucha de Graves por adaptarse a la Inglaterra de la posguerra tras los horrores de la Primera Guerra Mundial, y sus observaciones sobre una nación que luchaba colectivamente por definirse a sí misma, es un cuento con moraleja sobre lo que le espera a Ucrania.

Mientras Ucrania se despide de su antiguo yo, también debe desprenderse de sus sueños de integrarse en una comunidad europea cuya propia longevidad está muy en entredicho. Esto se debe en gran medida a su desastrosa participación en el conflicto ruso-ucraniano.

Ucrania nunca volverá a ser la misma cuando acabe esta guerra. Tampoco lo será la alianza de la OTAN. Habiendo definido la guerra por poderes que libra en Ucrania contra Rusia en términos existenciales, la OTAN luchará por encontrar relevancia y propósito en un mundo post-conflicto.

La cumbre de Vilna de los días 11 y 12 de julio representó en muchos sentidos el punto álgido del viejo orden europeo. La cumbre fue el réquiem por una pesadilla de la propia creación de Europa: la muerte de una nación, la anulación de un continente y el fin de un orden que hacía tiempo que había perdido su legitimidad.

Extraño aislamiento

Viendo los reportajes de la cumbre de Vilna, me sorprendió el extraño aislamiento de Zelensky cuando trataba de mezclarse con los dirigentes de los países de la OTAN que le llamaban amigo y aliado, pero le trataban a él y a la nación que dirige como cualquier cosa menos eso. Zelensky había hecho todo lo posible para que Ucrania entrara en la OTAN, pero se quedó a las puertas.

Informado con antelación de una propuesta de comunicado de la OTAN en el que se declaraba que se invitaría a Ucrania a unirse a la alianza «cuando los aliados estén de acuerdo y se cumplan las condiciones«, el presidente ucraniano tuvo que dar rienda suelta a su frustración ante una prensa complaciente, demasiado dispuesta a aprovechar la oportunidad para avivar el fuego del escándalo. «Es inaudito y absurdo«, se lamentó Zelensky, «que no se fijen plazos ni para la invitación ni para la adhesión de Ucrania. Al mismo tiempo, se añaden vagas palabras sobre «condiciones» incluso para invitar a Ucrania«.

Apaciguado tras ser reprendido por sus amos de la OTAN tras ser reprendido por sus amos de la OTAN, Zelensky cambió más tarde de tono y habló de su deseo de ingresar en la OTAN, pero de una manera nueva, no conflictiva. «Los resultados de la cumbre han sido buenos«, dijo Zelensky al Secretario General de la OTAN, Jens Stoltenberg, durante una conferencia de prensa conjunta, «pero si nos hubieran invitado [a la OTAN], habrían sido perfectos«.

Más tarde, durante una conferencia de prensa con el presidente estadounidense Joe Biden, Zelensky permaneció mudo mientras Biden seguía echando agua fría sobre las perspectivas de adhesión de Ucrania a la OTAN. «Acabamos de concluir la primera reunión del Consejo OTAN-Ucrania, en la que todos nuestros aliados acordaron que el futuro de Ucrania está en la OTAN», dijo Biden.

«Todos los aliados acordaron levantar los requisitos del Plan de Acción para la Adhesión de Ucrania y crear una vía para la adhesión a la OTAN mientras Ucrania sigue avanzando en las reformas necesarias».

Se podía percibir la rabia y la frustración en los ojos de Zelensky mientras escuchaba a Biden añadir el insulto a la injuria llamándole “Vladimir.”

President Biden calls Ukrainian President Volodymyr #Zelensky by the first name "Vladimir" while in Vilnius, #Latvia pic.twitter.com/06LP18VGve — The Foreign Desk (@ForeignDeskNews) July 20, 2023

Sin embargo, la disfunción de la OTAN sobre el ingreso de Ucrania no fue sino la manifestación más pública de la debacle que fue la Cumbre de Vilna.

La fantasía de la unidad

Mientras Zelensky interpretaba el papel de alguien que busca desesperadamente una cita para el baile de graduación, en la noche del baile, el presidente turco Recep Erdogan se hacía el duro. Tras aceptar que Finlandia y Suecia ingresaran en la OTAN durante la cumbre de Madrid del año pasado, Erdogan impuso estrictas condiciones que impidieron que Finlandia fuera ratificada como nuevo miembro de la OTAN hasta abril de 2023. Dejó a Suecia en la estacada en vísperas de la cumbre de Vilna.

Justo antes de partir hacia Vilna, Erdogan sorprendio a muchos al vincular la ratificación turca de la candidatura sueca a la alianza transatlántica con el deseo de Turquía de ingresar en la UE. «Primero, venid a abrir el camino a Turquía en la Unión Europea y luego abriremos el camino a Suecia, como hicimos con Finlandia«, declaró Erdogan. Poco después de llegar a Lituania, Erdogan se reunió con el secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, y con el primer ministro sueco, Ulf Kristersson, tras lo cual Erdogan dio marcha atrás y afirmó que Turquía apoyaba la adhesión de Suecia a la OTAN.

Aunque Erdogan no obtuvo su invitación para adherirse a la UE, Suecia prometió apoyar activamente la modernización de la Unión Aduanera UE-Turquía y la liberalización de visados en relación con las solicitudes de los ciudadanos turcos para viajar sin visado a Europa.

Pero la reunión Stoltenberg-Erdogan-Kristersson no fue más que un escaparate para un intercambio más sustancioso entre bastidores entre Erdogan y Biden, que dio luz verde a Turquía para comprar nuevos cazas F-16 y modernizar su flota existente de cazas F-16.

Conseguir cazas F-16 había sido uno de los principales objetivos de Turquía desde que Estados Unidos, en 2019, retiró a Turquía de un programa internacional liderado por Estados Unidos para desarrollar y producir el caza F-35, tras la compra por Turquía del sistema de defensa antiaérea S-400 a Rusia. Sin embargo, la venta del F-16 se había paralizado tras la imposición de sanciones a Turquía en diciembre de 2020 como parte de la Ley para Contrarrestar a los Adversarios de Estados Unidos mediante Sanciones (CAATSA, por sus siglas en inglés), la primera vez que tales sanciones se dirigían a un miembro de la OTAN.

El deseo de Estados Unidos de ver a Suecia entrar en la OTAN lo antes posible parecía justificación suficiente para que la administración Biden renunciara a las sanciones de la CAATSA y enviara el acuerdo de los F-16 al Congreso estadounidense con su bendición. Pero la adhesión de Suecia no está garantizada.

Mientras Estados Unidos y la OTAN presionan para que Erdogan convoque una sesión especial del Parlamento para ratificar la adhesión sueca, Erdogan está aplazándola hasta octubre, cuando se reúna el Parlamento turco. Erdogan busca garantías de que el acuerdo sobre los F-16 será aprobado por el Congreso estadounidense. Sin embargo, esto no es seguro, debido a las preocupaciones entre los legisladores sobre la tensa relación de Turquía con su aliado de la OTAN, Grecia, y la opinión de que la resolución de conflictos allí es tan importante como la membresía de Suecia en la OTAN.

Resumiendo: Biden y Stoltenberg destacaron la decisión de Erdogan de trasladar la solicitud de ingreso de Suecia en la OTAN al Parlamento turco para su ratificación como símbolo de la unidad «sólida como una roca» de la OTAN.

Lo que no se menciona es que Erdogan tuvo que amenazar a la OTAN para que Estados Unidos articulase un soborno que llevó a Estados Unidos a renunciar a la sanción previa a un aliado de la OTAN, al mismo tiempo que obligaba a Estados Unidos a considerar las implicaciones de seguridad del acuerdo, dada la hostilidad abierta que existe entre Turquía y su compañero miembro de la OTAN, Grecia.

Webster’s defines «unidad» como «una condición de armonía» y «la cualidad o estado de hacerse uno». En lo que respecta al uso adecuado de ese término, no creo que la polémica relación entre Turquía y la OTAN cumpla los requisitos.

Si a esto añadimos el rechazo de Francia a una propuesta de abrir una oficina de enlace de la OTAN en Japón, y el desacuerdo abierto que mantiene Hungría con la OTAN y la Unión Europea sobre cómo responder al conflicto de Rusia con Ucrania, nos encontramos con que el edificio de la OTAN está plagado de fisuras de descontento y desacuerdo que sólo pueden profundizarse a medida que la OTAN se enfrenta a la creciente probabilidad de una victoria militar rusa.

Adiós a todo eso

Si las semanas previas a la cumbre de Vilna se caracterizaron por el deseo de la OTAN de que la tan esperada y anunciada contraofensiva ucraniana alcanzara su máximo potencial, los días que precedieron a la reunión de la OTAN han enfrentado tanto a Ucrania como a sus aliados occidentales a la realidad de que la guerra no va bien para ninguno de los dos.

La contraofensiva ucraniana se formó en torno a un núcleo de unos 60.000 soldados ucranianos que recibieron entrenamiento especial por parte de la OTAN y militares europeos sobre armas y tácticas diseñadas para derrotar a las defensas rusas. Desde que comenzó la contraofensiva el 8 de junio, Ucrania ha perdido casi la mitad de esas tropas y un tercio del equipo proporcionado, incluidas decenas de carros de combate Leopard y vehículos de combate de infantería Bradly, que muchos consideraban una tecnología revolucionaria.

Ya en 1993, George Soros postuló una arquitectura para un nuevo orden mundial basado en Estados Unidos como la única superpotencia restante que supervisaba una red de alianzas, la más importante de las cuales era la OTAN, que ceñiría el hemisferio norte contra una amenaza rusa.

A Estados Unidos, escribió Soros, no se le pediría que actuara como policía del mundo. Cuando actúe, lo hará junto con otros. Por cierto, la combinación de mano de obra de Europa del Este con las capacidades técnicas de la OTAN aumentaría enormemente el potencial militar» de cualquier estructura de alianza dirigida por Estados Unidos «porque reduciría el riesgo de bolsas de cadáveres para los países de la OTAN, que es la principal limitación de su voluntad de actuar.

Cuarenta años después, este mismo escenario se está reproduciendo en los sangrientos campos de batalla de Rusia y Ucrania. Los miles de millones de dólares de ayuda militar proporcionada por Estados Unidos, la OTAN y otras naciones europeas son la manifestación viva de las «capacidades técnicas» de las que hablaba Soros, que se están casando con «mano de obra de Europa Oriental» (es decir, Ucrania) para aumentar el potencial militar de la OTAN de forma que se reduzca «el riesgo de bolsas para cadáveres para los países de la OTAN«.

No se dice nada de los cientos de miles de bolsas para cadáveres que ya han sido arrojadas al oscuro suelo de Ucrania, lo que pone de manifiesto la cruel indiferencia hacia esa tragedia humana por parte de los asistentes a Vilna.

*Scott Ritter es un antiguo oficial de inteligencia del Cuerpo de Marines de EEUU que sirvió en la antigua Unión Soviética aplicando tratados de control de armas, en el Golfo Pérsico durante la Operación Tormenta del Desierto y en Irak supervisando el desarme de armas de destrucción masiva. Su libro más reciente es Disarmament in the Time of Perestroika, publicado por Clarity Press.

Fuente original: Consortium News