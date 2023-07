LA CONEXIÓN RUSIA-SUR GLOBAL: ÁFRICA COMO SOCIO ESTRATÉGICO. Pepe Escobar.

Pepe Escobar.

Foto: El presidente Vladimir Putin habla durante una sesión plenaria de la cumbre Rusia-África, el 27 de julio de 2023 en San Petersburgo © Alexey Danichev / Pool/AFP

26 de julio 2023.

Moscú parece disfrutar ahora de todo lo necesario para construir una fructífera asociación estratégica centrada en la Mayoría Global.

La segunda cumbre Rusia-África, que se celebra esta semana en San Petersburgo, debe considerarse un hito en cuanto a la integración del Sur Global y el impulso concertado de la Mayoría Global hacia un orden multipolar más igualitario y justo.

La cumbre acoge nada menos que a 49 delegaciones africanas. El Presidente Putin anunció previamente que se adoptarán una declaración global y un Plan de Acción del Foro de Asociación Rusia-África hasta 2026.

Madaraka Nyerere, hijo del legendario activista anticolonial y primer presidente de Tanzania, Julius Nyerere, estableció el contexto, declarando a RT que la única forma «realista» de que África se desarrolle es unirse y dejar de ser un agente de potencias extranjeras explotadoras.

Y el camino hacia la cooperación pasa por el BRICS, empezando por la próxima cumbre crucial en Sudáfrica y la incorporación de más naciones africanas al BRICS+.

El padre de Nyerere fue una fuerza muy importante detrás de la Organización para la Unidad Africana, que más tarde se convirtió en la Unión Africana.

El sudafricano Julius Malema amplió sucintamente el concepto geoeconómico de un África unida:

Ellos [las potencias neocoloniales] prosperan con la división del continente africano. ¿Te imaginas los minerales de la RDC combinados con los minerales de Sudáfrica, y con una nueva moneda basada en los minerales? ¿Qué podemos hacerle al dólar? Si nos convertimos en los Estados Unidos de África, sólo con nuestros minerales, podemos derrotar al dólar.

Sin carácter humanitario, no hay acuerdo

La Conferencia Ruso-Africana del Club Valdai funcionó como una especie de sincronización final de la guardia de expertos en vísperas de San Petersburgo. La primera sesión fue especialmente relevante.

Se produjo tras la publicación de un exhaustivo análisis del presidente Putin sobre las relaciones entre Rusia y África, con especial énfasis en el recientemente fracasado acuerdo sobre cereales en el que participaron la ONU, Turquía, Rusia y Ucrania.

Valentina Matviyenko, portavoz del Consejo de la Federación Rusa, ha subrayado cómo «Ucrania, Washington y la OTAN estaban interesados en el corredor de cereales para sabotearlo«.

En su artículo de opinión, Putin explicó cómo,

durante casi un año, se exportaron desde Ucrania, en virtud del ‘acuerdo’, un total de 32,8 millones de toneladas de carga, de las cuales más del 70% se destinó a países de renta alta y por encima de la media, incluida la Unión Europea, mientras que países como Etiopía, Sudán y Somalia, así como Yemen y Afganistán, representaron menos del 3% del volumen total: menos de un millón de toneladas.

Ésa fue una de las razones clave para que Rusia abandonara el acuerdo sobre cereales. Moscú publicó una lista de requisitos que deberían cumplirse para que Rusia lo restableciera.

Entre ellos: el fin real y práctico de las sanciones sobre el grano y los fertilizantes rusos enviados a los mercados mundiales; no más obstáculos para los bancos y las instituciones financieras; no más restricciones al fletamento de barcos y a los seguros, lo que significa una logística limpia para todos los suministros de alimentos; el restablecimiento del oleoducto de amoníaco Togliatti-Odessa.

Y un punto especialmente crucial: el restablecimiento de «la naturaleza humanitaria original del acuerdo sobre cereales«.

No hay forma de que el Occidente colectivo sometido a los psicópatas neoconservadores straussianos que controlan la política exterior de EEUU cumpla todas o incluso algunas de estas condiciones.

Así que Rusia, por sí misma, ofrecerá grano y fertilizantes gratuitamente a las naciones más pobres y contratos de suministro de grano en condiciones comerciales normales a las demás. El suministro está garantizado: Moscú tuvo la mayor cosecha de grano de su historia durante esta temporada.

Se trata de solidaridad. En la sesión de Valdai, un debate clave giró en torno a la importancia de la solidaridad en la lucha contra el neocolonialismo y por la igualdad y la justicia globales.

Oleg Ozerov, Embajador de Asuntos Especiales del Ministerio de Asuntos Exteriores de Rusia y Jefe de la Secretaría del Foro de Asociación Rusia-África, destacó cómo los «antiguos» socios europeos persisten en culpar a Rusia de manera unilateral, mientras África está «adquiriendo autonomía» y «rechazando el neocolonialismo».

Ozerov mencionó cómo «France-Afrique se está derrumbando, y Rusia no está detrás de ello. Rusia se está asegurando de que África actúe como una de las potencias del mundo multipolar«, como «miembro del G20 y presente en el Consejo de Seguridad de la ONU«. Además, Moscú está interesado en ampliar los acuerdos de libre comercio de la Unión Económica de Eurasia (UEEA) hacia África.

Bienvenidos a la cooperación «multivectorial» del Sur Global

Todo ello da forma a un tema común en la cumbre Rusia-África: «cooperación multivectorial«. La perspectiva sudafricana, especialmente a la luz de la encarnizada polémica sobre la no presencia física de Putin en la cumbre de los BRICS, es que «los africanos no toman partido. Quieren la paz».

Lo que importa es lo que África aporta al BRICS: «Mercados y una población joven y educada».

En cuanto al puente ruso hacia África, lo que se necesita, por ejemplo, son «vías férreas a lo largo de las costas«: conectividad, que puede desarrollarse con ayuda rusa, del mismo modo que China ha estado invirtiendo ampliamente en toda África en el marco de los proyectos BRI. Rusia, después de todo, «formó a muchos profesionales en toda África».

Existe un amplio consenso, que se reflejará en la cumbre, de que África se está convirtiendo en un polo de crecimiento económico en el Sur Global, y los expertos africanos lo saben. Las instituciones estatales son cada vez más estables. La crisis abismal de las relaciones entre Rusia y Occidente acabó impulsando el interés por África. No es de extrañar que ahora sea una prioridad nacional para Rusia.

Entonces, ¿Qué puede ofrecer Rusia? Esencialmente, una cartera de inversiones y, sobre todo, la idea de soberanía, sin pedir nada a cambio.

Mali es un caso fascinante. Se remonta a las inversiones de la URSS en la formación de la mano de obra; al menos 10.000 malienses, a los que se ofreció una educación de primera clase, incluido el 80% de sus profesores.

Esto se cruza con la amenaza terrorista de la variedad salafista-jihadista, «alentada» por los sospechosos habituales incluso antes del 11-S. Mali acoge al menos a 350.000 refugiados, todos ellos desempleados. Las «iniciativas» de Francia se han considerado «totalmente ineficaces».

Mali necesita «medidas más amplias», incluida la puesta en marcha de un nuevo sistema comercial. Al fin y al cabo, Rusia enseñó a crear infraestructuras para crear nuevos puestos de trabajo; es hora de aprovechar plenamente los conocimientos de quienes se formaron en la URSS. Además, en 2023 más de 100 estudiantes de Mali vendrán a Rusia con becas patrocinadas por el Estado.

A medida que Rusia avanza en el África francófona, sus antiguos «socios», como era de esperar, demonizan la cooperación de Mali con Rusia. En vano. Mali acaba de abandonar el francés como lengua oficial (desde 1960).

Según la nueva Constitución, aprobada por una abrumadora mayoría del 96,9% en un referéndum celebrado el 15 de junio, el francés será sólo una lengua de trabajo, mientras que 13 lenguas nacionales recibirán también el estatus de lenguas oficiales.

Esencialmente, se trata de soberanía. Junto con el hecho de que Occidente, como se reconoce desde Malí hasta Etiopía, la única nación africana nunca colonizada por los europeos, está perdiendo autoridad moral en toda África a una velocidad asombrosa.

Multitudes en África comprenden ahora que Rusia fomenta activamente la liberación del neocolonialismo. Cuando se trata de capital geopolítico, Moscú parece disfrutar ahora de todo lo necesario para construir una fructífera asociación estratégica centrada en la Mayoría Global.

Traducción nuestra

*Pepe Escobar es columnista de The Cradle, redactor jefe de Asia Times y analista geopolítico independiente centrado en Eurasia. Desde mediados de la década de 1980 ha vivido y trabajado como corresponsal extranjero en Londres, París, Milán, Los Ángeles, Singapur y Bangkok. Es autor de Globalistan: How the Globalized World is Dissolving into Liquid War (Nimble Books, 2007), Red Zone Blues: a snapshot of Baghdad during the surge, Obama does Globalistan (Nimble Books, 2009), 2030 (Nimble Books, 2020). Su ultimo libro es Raging Twenties (Nimble, 2021)

Fuente original: Strategic Culture Foundation