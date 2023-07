LA ESTRATEGIA ALEMANA PARA UCRANIA OCCIDENTAL. M. K Bhadrakumar.

M. K Bhadrakumar.

13 de julio 2023.

La hipótesis de que el eje anglosajón es fundamental para la guerra por poderes en Ucrania contra Rusia sólo es cierta en parte. En realidad, Alemania es el segundo proveedor de armas de Ucrania, después de Estados Unidos. El canciller Olaf Scholz prometió un nuevo paquete de armas por valor de 700 millones de euros, que incluye tanques adicionales, municiones y sistemas de defensa antiaérea Patriot, en la cumbre de la OTAN celebrada en Vilna, situando a Berlín, como él mismo dijo, a la vanguardia del apoyo militar a Ucrania.

El ministro alemán de Defensa, Boris Pistorius, subrayó: «Con ello, contribuimos significativamente a reforzar la capacidad de resistencia de Ucrania». Sin embargo, la pantomima que se está desarrollando puede tener múltiples motivos.

Fundamentalmente, la motivación de Alemania se remonta a la aplastante derrota ante el Ejército Rojo y tiene poco que ver con Ucrania como tal. La crisis de Ucrania ha proporcionado el contexto para acelerar la militarización de Alemania. Mientras tanto, los sentimientos revanchistas están asomando la cabeza y existe un «consenso bipartidista» entre los principales partidos centristas alemanes -CDU, SPD y Partido Verde- a este respecto.

En una entrevista concedida el fin de semana, el principal experto en asuntos exteriores y defensa de la CDU, Roderich Kiesewetter (ex coronel que dirigió la Asociación de Reservistas de la Bundeswehr de 2011 a 2016), sugirió que, si las condiciones lo justifican en la situación de Ucrania, la OTAN debería plantearse «cortar Kaliningrado de las líneas de suministro rusas». Ya vemos cómo reacciona Putin cuando está bajo presión«. Berlín aún sufre la rendición de la antigua ciudad prusiana de Königsberg en abril de 1945.

Stalin ordenó a 1,5 millones de soldados soviéticos, apoyados por varios miles de tanques y aviones, que atacaran a las aguerridas divisiones Panzer nazis profundamente atrincheradas en Königsberg. La toma de la fortaleza fuertemente fortificada de Königsberg por el ejército soviético se celebró en Moscú con una salva de artillería de 324 cañones que dispararon 24 proyectiles cada uno.

Evidentemente, las declaraciones de Kiesewetter demuestran que en Berlín no se olvida ni se perdona nada, ni siquiera después de 8 décadas. Así pues, Alemania es el aliado más cercano de la Administración Biden en la guerra contra Rusia. El gobierno alemán ha manifestado su comprensión hacia la controvertida decisión de la administración Biden de suministrar munición de racimo a Ucrania. El portavoz del gobierno comentó en Berlín: «Estamos seguros de que nuestros amigos estadounidenses no tomaron su decisión a la ligera, de suministrar este tipo de munición«.

El presidente Frank-Walter Steinmeier comentó: «En la situación actual, no hay que poner trabas a EEUU«. De hecho, la máxima figura de la CDU, Kiesewetter, sugirió en una entrevista con el diario «taz», afiliado al Partido Verde, que no sólo habría que dar a Ucrania «garantías, y si es necesario, incluso proporcionarle ayuda nuclear, como paso intermedio para su ingreso en la OTAN«.

Coincidiendo con la cumbre de la OTAN en Vilna (11-12 de julio), Rheinmetal, la gran empresa alemana de fabricación de armas con 135 años de antigüedad, ha revelado que va a abrir una planta de vehículos blindados en el oeste de Ucrania, en un lugar no revelado, en las próximas doce semanas. Para empezar, se construirán y repararán vehículos blindados de transporte de tropas alemanes Fuchs, mientras que hay planes en marcha para fabricar municiones y posiblemente incluso sistemas de defensa antiaérea y tanques.

El director ejecutivo de Rheinmetall le dijo el lunes a CNN que, al igual que otras fábricas de armas ucranianas, la nueva planta podría estar protegida de los ataques aéreos rusos. Alemania ha duplicado con creces la asignación de 2.000 millones de euros de 2022 para modernizar las fuerzas armadas de Ucrania. Ahora asciende a unos 5.400 millones de euros, con planes de aumentar a 10.500 millones de euros.

Ahora bien, ¿todo esto tiene que ver con Rusia? Alemania no puede ignorar que Ucrania sencillamente no tiene ninguna esperanza en la Tierra de derrotar militarmente a Rusia. Alemania está jugando a largo plazo. Está creando equidad en Ucrania occidental, donde no es Rusia sino Polonia su contendiente. Desde que el ejército zarista avanzó hacia Galitzia en 1914, Rusia ha tenido una historia difícil con los nacionalistas ucranianos. Si la guerra actual en Ucrania se extiende a Ucrania occidental, eso no puede ser una elección de Rusia, sino una necesidad que se le impone.

La victoria soviética en Ucrania en octubre de 1944, la ocupación de Europa oriental por el Ejército Rojo y la diplomacia aliada dieron lugar a un nuevo trazado de las fronteras occidentales de Polonia con Alemania y de Ucrania con Polonia. En pocas palabras, con la compensación de los territorios alemanes en el oeste, Polonia aceptó la cesión de Volinia y Galitzia en el oeste de Ucrania; un intercambio mutuo de población creó por primera vez en siglos una clara frontera étnica, además de política, entre Polonia y Ucrania.

Es totalmente concebible que la guerra de Ucrania en curso cambie radicalmente las fronteras territoriales de Ucrania en el este y el sur. Posiblemente, también puede reabrir el acuerdo posterior a la Segunda Guerra Mundial con respecto a Ucrania occidental. Rusia ha advertido en repetidas ocasiones que Polonia pretende revertir la cesión de Volinia y Galitzia en Ucrania occidental. Tal giro de los acontecimientos pondrá sin duda en primer plano la cuestión de los territorios alemanes que hoy forman parte de Polonia.

Tal vez fuera en previsión de las turbulencias que se avecinan que el pasado octubre, ocho meses después de que comenzara la intervención rusa en febrero, Varsovia exigió a Berlín reparaciones por la Segunda Guerra Mundial, una cuestión que Alemania dice que se resolvió en 1990, por valor de 1,3 billones de euros.

En virtud de la Conferencia de Potsdam (1945), los «antiguos territorios orientales de Alemania», que comprendían casi una cuarta parte (23,8 por ciento) de la República de Weimar, fueron cedidos en su mayoría a Polonia. El resto, formado por el norte de Prusia Oriental, incluida la ciudad alemana de Königsberg (rebautizada Kaliningrado), fue asignado a la Unión Soviética.

No te equivoques sobre la importancia de la frontera oriental para la cultura y la política alemanas. De hecho, siempre hay algo volátil en una Gran Potencia «minusválida» cuando aparece una intensidad totalmente nueva en las circunstancias políticas, económicas e históricas, que impulsa a los que están en el poder a convertir las ideas en realidad, y los discursos revanchistas e imperialistas que fluían silenciosa pero constantemente bajo la superficie de los esfuerzos diplomáticos cuidadosamente considerados empiezan a sondear la expansión panacionalista.

En retrospectiva, no debe olvidarse el diabólico papel de Alemania -en particular, del entonces ministro de Asuntos Exteriores y actual presidente Steinmeier- para alinear a Alemania con los elementos neonazis durante el cambio de régimen en Kiev en 2014 y la posterior perfidia alemana en la aplicación del Acuerdo de Minsk («fórmula Steinmeier»), como admitió recientemente en febrero la ex canciller Angela Merkel.

Baste decir que, incluso cuando Rusia está ganando la guerra de Ucrania, la preocupación de los responsables de la política exterior alemana se enfrenta de nuevo a la necesidad de redefinir lo que era alemán. Así, la guerra en Ucrania es sólo el medio para alcanzar un fin. Informes recientes sugieren que Berlín puede estar avanzando, por fin, hacia la satisfacción de la demanda pendiente de Ucrania de misiles de crucero Taurus con un alcance superior a 500 kms y una «cabeza de guerra multiefecto» única que puede suponer un cambio en la dinámica de combate en el campo de batalla y crear los requisitos previos para la victoria.

Asimismo, los soldados alemanes ya constituyen aproximadamente la mitad del grupo de combate de la OTAN presente en Lituania. El ministro de Defensa, Boris Pistorius, declaro hace dos semanas, durante una visita a Vilna, que Alemania está preparando la infraestructura para destinar permanentemente 4.000 soldados («una brigada robusta») a Lituania, a fin de tener capacidad para mantener la flexibilidad militar en el flanco oriental. La decisión cuenta con el apoyo tanto de la coalición gobernante de Alemania como de su principal oposición.

Kiesewetter, experto en política exterior de la CDU y miembro del Bundestag, calificó la idea de establecer una base alemana en el Báltico de «decisión razonable y fiable«. De hecho, ha habido intentos en el pasado, desde el punto de vista histórico punto de vista histórico, de crear un dominio alemán en el Báltico basado en reivindicaciones revisionistas hacia los nuevos estados de Estonia, Letonia y Lituania, donde se habían asentado colonos alemanes ya en los siglos XII y XIII.

Traducción nuestra

*M.K. Bhadrakumar es Embajador retirado; diplomático de carrera durante 30 años en el servicio exterior indio; columnista de los periódicos indios Hindu y Deccan Herald, Rediff.com, Asia Times y Strategic Culture Foundation entre otros.

