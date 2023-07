EN SICILIA, EN LO ALTO DE LA MONTAÑA, OBSERVANDO A LOS NUEVOS BÁRBAROS. Pepe Escobar.

Pepe Escobar.

Foto: Zelensky en la Cumbre de la OTAN en Vilna, Lituania.

18 de julio 2023.

La OTAN formuló explícitamente que «no quiere» una guerra con Rusia. Traducción: están absolutamente aterrorizados. Más asustados que si Zeus en carne y hueso les amenazara con un millón de rayos

Es otra impresionante puesta de sol en el extremo occidental de la costa siciliana, y estoy justo delante del Real Duomo de Erice, el «Monte» plurimilenario, cantado por Virgilio en la Eneida como «cercano a las estrellas«, y fundado por el mítico hijo homónimo de Venus y Bute que se convirtió en rey de los Elimi, una antigua tribu que se asentó en estas tierras.

Bienvenido a un reino de dioses y semidioses, héroes y ninfas, santos y ermitaños, Fe y Arte, que aún sobrevive como una magnífica villa medieval prácticamente intacta.

Tras siglo de esplendor, miseria y guerras, es esclarecedor recordar cómo Tucídides recordaba a los «troyanos en fuga» llegando con sus naves a Sicilia y relacionándose después con los sicanos y los elimios, «mientras sus ciudades llevaban los nombres de Erice y Segesta«.

Y mucho más tarde, nos cuenta Tucídides, los segestanos llevaron embajadores de Atenas al templo de Afrodita en Erice: allí se reunían todos Y luego, mucho más tarde, Tucídides nos cuenta que los segestanos llevaron a los embajadores de Atenas al templo de Afrodita en Erice: ese era el lugar donde solían reunirse todos los gatos chulos de la época de la época.

Desde el apartamento de Roger II, rey de Normandía en Cefalu a finales del siglo XI, hasta las calas y ensenadas que arañan las orillas del azul profundo Mar Tirreno; desde la Venus adorada en Erice hasta la Venus adorada en Segesta, fue en estos reinos empapados de Historia y Mitología donde seguí por casualidad, desde una distancia segura, una manifestación más bien prosaica y provinciana de la posmodernidad: un espectáculo de payasos en Vilna anunciado como la cumbre de la OTAN.

Imagina a un epígono de Dionisio de Halicarnaso, un historiador griego de principios del siglo I que rastrea la llegada de Eneas y los troyanos a Sicilia y señala que el altar de Venus en las alturas de Erice fue erigido por el propio Eneas para honrar a su madre, reaccionando ante el «ceremonial» escenificado por un puñado de advenedizos del Atlántico Norte, dirigidos por una superpotencia en declive que califica a Sicilia, encrucijada del mundo, de mero AMGOT: «Territorio Ocupado por el Gobierno Americano».

Bueno, no hace falta ser Séneca, en la Roma del siglo I, para observar que Sicilia, como ningún otro lugar del mundo, encarna tantos arquetipos perfectos de belleza que todo parece sobrehumano.

Así que era imposible no ver el espectáculo de payasos de la OTAN como lo que era: un timo criptoaristofánico de pacotilla y desprovisto del más mínimo rastro de humor autocrítico.

Un espectáculo de payasos cae por su propio peso

Entre el elenco de personajes secundarios, destacaba el pequeño belicista de la sudadera, despreciado sin piedad por la supuesta lista A.

Uno de sus desamparados ministros planteó el dilema: ¿qué condiciones debemos cumplir para formar parte del club, y quién dicta las normas?

Por desgracia, la semidiosa Maria Zakharova, nuestra contemporánea de Mercurio, el mensajero de los dioses, no estaba disponible en persona para acallar sus dudas, pero lo hizo, de todos modos, desde lejos:

si no conoces las reglas del juego, significa que no sabes nada sobre el «orden internacional basado en normas».

Una vez más, nadie necesita un doctorado en Tácito, otro gran admirador del templo de Venus en Erice, para saber cómo funciona esto.

Lo de las «reglas» lo inventó la hiperpotencia en declive. De hecho, no hay reglas. Las inventan sobre la marcha. Y las cambian si los resultados no se ajustan a sus expectativas. Tiberio, de quien Tácito hizo una crónica, se habría quedado impresionado.

La alternativa al tinglado mafioso de las «reglas» se llama «derecho internacional»: un concepto que resulta estar debidamente respaldado por el Sur Global, o Mayoría Global.

Ahora vayamos a la trama principal del espectáculo de payasos. La OTAN formuló explícitamente que «no quiere» una guerra con Rusia. Traducción: están absolutamente aterrorizados. Más asustados que si Zeus en carne y hueso les amenazara con un millón de rayos (o su epígono posmoderno: el Sr. Khinzal).

Lo que la OTAN, a través de los verdaderos amos, los estadounidenses, o de su trozo de madera noruego que se hace pasar por el hombre al mando, no podría admitir en público es que tienen menos de cero recursos para una guerra real.

Rusia, en cambio, los tiene, a montones.

La OTAN, ya miserablemente humillada en Afganistán, se está desmilitarizando ahora despiadada y metódicamente, un proceso que discurre en paralelo al estado cada vez más pésimo de la economía imperante entre todos los miembros de la OTANstan.

¿Guerra? ¿Contra una superpotencia nuclear e hipersónica? Danos un, Tucídides, respiro.

Observando a los nuevos bárbaros

Luego está la historia de un personaje importante que acabó dando la campanada: el Sultán. Puede que sea un potentado neo-otomano o un simple estafador callejero, pero al final consiguió lo que necesitaba: el moolah en el coolah.

Bueno, aún no en el chiringuito: teniendo en cuenta que se trata de un chanchullo del FMI, el dinero vendrá con un millón de condiciones.

La cosa va así. El Sultán está arruinado. Turquía está en quiebra. Las reservas de divisas se van por el desagüe del Bósforo. ¿Qué va a hacer el Sultán? ¿Incumplir miserablemente? ¿Vender lo que queda del oro del palacio? ¿O doblegarse ante el FMI?

No se sabe quién llamó primero a quién para cerrar el trato. A Ankara se le podría haber prometido un salvavidas de hasta 13.000 millones de dólares, en realidad calderilla. El sultán podría haber conseguido un acuerdo mucho mejor con los chinos, en el que todos saldrían ganando, con proyectos de inversión BRI en serie.

Y, sin embargo, decidió jugar sus cartas con la OTAN, no con Eurasia. La realidad no tardará mucho en dictar sus términos. Turquía nunca será admitida en la, tambaleante, UE. Puede que los estadounidenses obliguen a Bruselas a hacerlo, recuerda esas «normas», pero hasta cierto punto.

Vender toneladas de drones Bayraktar adicionales a Kiev, sí, es un chanchullo de la familia Sultán, no alterará nada en el campo de batalla.

Sin embargo, antagonizar simultáneamente la asociación estratégica Rusia-China y su impulso a la integración de Eurasia, a través de la OCS, los BRICS, la UEEA, sí altera el tablero de ajedrez.

Es posible que el Sultán esté condenando a Turquía a desempeñar el papel de compinche secundario, con un tiempo en pantalla casi nulo, en la línea argumental que realmente importa: el Siglo Euroasiático.

El Ministerio de Asuntos Exteriores de Moscú, reflexionando sobre el espectáculo de payasos de Vilna, señaló que el mundo no se convertirá en un «globo de la OTAN«. Por supuesto que no: lo que nos espera ha sido definido por el Viejo Luka, el Oráculo de Minsk, como el “Global Globe”.

Pero basta ya de jaleo de «reglas«. En una espléndida mañana soleada, tras dejar el Mare Tirreno y conducir hacia el interior, me encontré justo delante del templo de Segesta, el centro más importante de los Elimi, uno de los pueblos originarios de Sicilia antes de la llegada de los griegos.

Segesta, durante siglos, fue aliada de Cartago, y luego de Atenas. El templo es la encarnación de la perfección dórica absoluta. Se empezó a construir en el 430 a.C. Pero es posible que se abandonara veinte años después, cuando Segesta fue capturada por… Cartago.

La historia, siempre caprichosa, hizo que el lugar recibiera actualmente el nombre de Monte Barbaro. Procede de la denominación que los árabes dieron a Segesta: Calatabarbaro. La justicia poética golpeó de nuevo: así que allí estaba yo, bajo el sol abrasador, en la cima de un Monte Bárbaro plurimilenario, observando cómo los Nuevos Belicistas Bárbaros tejían su venenoso «orden basado en reglas».

*Pepe Escobar es columnista de The Cradle, redactor jefe de Asia Times y analista geopolítico independiente centrado en Eurasia. Desde mediados de la década de 1980 ha vivido y trabajado como corresponsal extranjero en Londres, París, Milán, Los Ángeles, Singapur y Bangkok. Es autor de Globalistan: How the Globalized World is Dissolving into Liquid War (Nimble Books, 2007), Red Zone Blues: a snapshot of Baghdad during the surge, Obama does Globalistan (Nimble Books, 2009), 2030 (Nimble Books, 2020). Su ultimo libro es Raging Twenties (Nimble, 2021)

Fuente original: Strategic Culture Foundation