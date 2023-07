LA MILITARIZACIÓN DE LOS ALIMENTOS VA A TODA VELOCIDAD. Stephen Karganovic.

Stephen Karganovic.

Ilustración: E. Carvallo

12 de julio 2023.

Quien controla el suministro de alimentos controla a la gente; quien controla la energía puede controlar continentes enteros; quien controla el dinero puede controlar el mundo.

Ya en la década de 1970, el genio clarividente Henry Kissinger identificó los alimentos (además de la energía) como un mecanismo importante que podría utilizarse para someter a la humanidad recalcitrante: «Quien controla el suministro de alimentos controla a la gente; quien controla la energía puede controlar continentes enteros; quien controla el dinero puede controlar el mundo». El control del dinero parece escaparse de las manos de la cábala del Dr. Henry, y su dominio sobre el suministro mundial de energía también parece evaporarse, pero no renuncian a su baza. Ésta es la capacidad de controlar y, lo que es más importante, disminuir catastróficamente los recursos alimentarios del mundo.

Fiel a su palabra, en la Conferencia Mundial sobre Alimentación celebrada en Roma en 1974, Henry desveló el plan de cómo utilizar los alimentos para sacrificar a la población mundial y chantajear a los gobiernos para que hicieran la voluntad de sus amos. Todo estaba redactado con circunspección, por supuesto, y redactado en un lenguaje esopiano totalmente inteligible, además de para los cognoscentes, sólo para un número menor de observadores alertas, pero que permanece en gran medida opaco para los siervos cuyo exterminio masivo se contempla .

Desde entonces, con su persistencia característica, los amigos y mentores de Henry han trabajado duro para hacerlo realidad. Se está preparando una crisis alimetaria mundial manipulada. Cientos de millones, y preferiblemente miles de millones, de terrícolas despistados se verán obligados a abandonar este mundo para cumplir las agendas («Verdes», en este caso concreto) de los malvados psicópatas que dirigen gran parte de él. Y eso no está ocurriendo debido al funcionamiento de las fuerzas inexorables de la naturaleza (como afirman las falsas narrativas medioambientales), sino por designio humano.

Así se desprende de la ominosa legislación paneuropea propuesta hace unos días por la Comisión Europea. El Arche Noah (Arca Noé), con sede en Bruselas, que para variar es una auténtica ONG y no un fraude financiado por Soros, informó de los detalles. Aboga enérgicamente por el interés público en el sentido más auténtico y, en este caso, inequívocamente existencial. El mundo somnoliento debería estar prestando atención, pero lamentablemente no lo hace. El aguijón letal del paquete legislativo propuesto por la UE se etiqueta engañosamente como preocupación por el «uso sostenible de los recursos naturales«. Sin embargo, esa frase engañosa no es más que una palabra clave. Representa la siniestra nueva política del «Reglamento de Semillas de la UE» y la iniciativa legislativa concomitante para desregular la «Nueva Ingeniería Genética«.

«Estamos consternados por este ataque a nuestra diversidad de semillas y cultivos en Europa«, comenta lastimeramente la responsable política de Arche Noah, Magdalena Prieler. Y explica:

Con estas propuestas corremos el riesgo de que las corporaciones globales adquieran el control total de nuestros alimentos. Los ministros de Agricultura y el Parlamento Europeo deben actuar para proteger a los agricultores, los consumidores y la biodiversidad.

Están actuando, sin duda, pero en dirección diametralmente opuesta. Hay pocas posibilidades de que la legislación sobre semillas propuesta no sea adoptada por el Parlamento Europeo, comprado y pagado, porque detrás de ella hay intereses económicamente poderosos e ideológicamente cohesionados.

Uno de sus principales efectos previstos es reclasificar como «comercialización» cualquier transferencia de semillas naturales más allá de una esfera privada muy restringida. Tal reclasificación no es meramente retórica. Abre automáticamente la puerta a la regulación burocrática sin restricciones por la que la Unión Europea es tristemente célebre, siendo la curvatura permitida de los pepinos que pueden venderse en los supermercados sólo uno de los ejemplos más atroces.

Pero mientras que la forma de los pepinos es un tema risible que sólo preocuparía a los fanáticos del control muy enfermos, la regulación de las semillas naturales infinitamente reproducibles y su sustitución obligatoria por variedades OMG de un solo uso es un asunto mortalmente serio.

Su efecto último sería hacer que los productores de alimentos dependieran absoluta e irreversiblemente de media docena de empresas transnacionales que, a escala mundial, controlan este negocio. Sus ejecutivos, no lo olvidemos, se mezclan con otros potentados globalistas en el FEM y otras reuniones e instituciones similares.

Allí, sin escrutinio público ni rendición de cuentas, se trazan planes variopintos, entre ellos si se permitirá comer a millones de seres humanos de todo el mundo, cuánto y qué.

Si «si» suena como una palabra demasiado brusca, las dudas deberían disiparse con la reciente experiencia de Etiopía al respecto.

Dos ejemplos bastarán para demostrar el alcance y la totalidad de ese control y la maníaca determinación de reestructurar arbitrariamente las pautas de vida de millones de personas que lo inspira. En los Países Bajos, los comedores escolares ya están introduciendo discretamente comida de gusanos de la harina e insectos para los alumnos, con el espurio pretexto de salvar al planeta del calentamiento global. El programa piloto de los Países Bajos disipa las despreocupadas garantías (de quienes deberían haberlo sabido mejor) de que las otrora cómicas referencias al consumo obligatorio de insectos no eran más que un inofensivo exceso teatral, pero no un firme objetivo político. Ahora, la implacable determinación de los globalistas sin sentido del humor a este respecto se ve corroborada también por los planes que han desvelado para Alemania. Se va a abolir la carne en el país que es el mayor consumidor de esa proteína en Europa, racionando la ingesta personal diaria permitida a sólo diez gramos. Por supuesto, Alemania resulta ser también el país más obediente de Europa, por lo que será muy indicativo ver el éxito de la aplicación de este drástico programa piloto.

Pero por muy repugnante que sea la sustitución cada vez más coercitiva de la carne por «alimentos» detritus, el quid de la cuestión es conseguir el control absoluto y la reingeniería genética de los cultivos esenciales para el consumo humano y animal.

En consecuencia, según el proyecto de ley de la Comisión Europea, se pondrán en marcha dos procesos paralelos. Por un lado, como ya se ha señalado, los agricultores sólo podrán intercambiar sus propias semillas en pequeñas cantidades y en condiciones estrictamente reguladas.

A partir de ahora no será posible vender semillas naturales. Los bancos de genes públicos, las colecciones privadas y las iniciativas de semillas ya no podrán dar sus semillas a los agricultores. Al mismo tiempo, sin embargo, se promoverán y desregularán por completo las variedades de cultivos modificados genéticamente, poniendo a los agricultores a merced de poderosas corporaciones agroquímicas como Bayer, BASF, Corteva y Syngenta, que ya controlan más de la mitad del mercado mundial de semillas.

Según la portavoz de Arche Noah, Magdalena Prieler:

La nueva ingeniería genética es ante todo una herramienta de las corporaciones para expulsar a sus competidores del mercado y ampliar aún más su control sobre nuestro sistema alimentario.

Correcto, pero sus principales competidores, podría haber añadido, son el conjunto de pequeños agricultores individuales cuya supervivencia económica es la condición previa esencial para la independencia alimentaria de toda persona, así como para el acceso a alimentos sanos, química y biológicamente no contaminados.

Huelga decir que, a diferencia de sus «hermanos menores», bajo la nueva dispensación Bill Gates, el gran defensor de la carne de vacuno sintética , junto con Klaus Schwab y Yuval Hariri, su «profeta» animal hackeable (epíteto despectivo de Hariri para el resto de nosotros que se aplica justificadamente a sí mismo) no comerán insectos para cenar.

Mientras se sacrifican masivamente vacas irlandesas groseras y flatulentas y Dutch se cierran granjas en los Países Bajos abundantemente productivas para matarnos potencialmente de hambre al resto de nosotros con argumentos fraudulentos inventados por charlatanes como Greta Thunberg, ellos sólo tendrán que chasquear los dedos para que les sirvan carne de Kobe o cualquier exquisito manjar (que no sean gusanos de la harina, por supuesto) que les apetezca a sus delicados paladares.

Traducción nuestra

*Stephen Karganovic es Presidente del Proyecto Histórico de Srebrenica.

Fuente original: Strategic Culture Foundation