FINANZAS, ENERGÍA, INTEGRACIÓN: La OCS da la bienvenida a un nuevo «Globo Global. Pepe Escobar.

Pepe Escobar.

Foto: REUTERS/TINGSHU WANG – Una pantalla gigante transmite imágenes del presidente chino, Xi Jinping, que asiste a través de un enlace de video a la reunión del Consejo de Jefes de Estado de la Organización de Cooperación de Shanghái, en Pekín, China, el 4 de julio de 2023

06 de julio 2023.

Los debates de la reciente Cumbre de la OCS en Nueva Delhi apuntan ahora a lo inevitable: La fusión de nuevas organizaciones multipolares y su reorganización colectiva de las finanzas mundiales.

La 23ª cumbre de los jefes de Estado de la Organización de Cooperación de Shanghai (OCS), celebrada virtualmente en Nueva Delhi, representó la Historia en ciernes: tres BRICS (Rusia, India y China), más Pakistán y cuatro «stans» de Asia Central (Kazajstán, Kirguistán, Uzbekistán y Tayikistán), dieron por fin y formalmente la bienvenida a la República Islámica de Irán como miembro permanente.

Y el año que viene será el turno de Bielorrusia, según confirmó el primer viceministro indio de Asuntos Exteriores, Vinay Kvatra. Bielorrusia y Mongolia participaron en la cumbre de 2023 como observadores, y Turkmenistán, ferozmente independiente, como invitado.

Tras años de «máxima presión» estadounidense, Teherán puede librarse por fin de la demencia de las sanciones y consolidar su papel protagonista en el actual proceso de integración de Eurasia.

Podría decirse que la estrella del espectáculo en Nueva Delhi fue el presidente bielorruso Alexander Lukashenko, que dirige su país desde 1994.

El viejo Luka, imbatible en el departamento de acaparar titulares, especialmente tras su papel de mediador en la saga de Prighozin, puede haber acuñado el eslogan definitivo de la multipolaridad. Olvídate de los llamados «mil millones de oro» occidentales, que en realidad apenas llegan a 100 millones; abraza ahora el «Globo Global», con un firme enfoque en el Sur Global.

Como remate, Lukashenko propuso la integración total de la OCS y los BRICS, que en su próxima cumbre en Sudáfrica tomarán el camino de los BRICS+. Y ni que decir tiene que esta integración también se aplica a la Unión Económica de Eurasia (UEEA).

El siguiente paso para el «Globo Global» -lo que el colectivo occidental califica despectivamente como «el resto», es trabajar en la compleja coordinación de varios bancos de desarrollo y, después, en el proceso de emisión de bonos vinculados a una nueva moneda comercial.

Las ideas principales y la plantilla básica ya existen. Los nuevos bonos serán un auténtico paraíso seguro en comparación con el dólar y los bonos del Tesoro de EEUU, e implicarán una desdolarización acelerada. El capital utilizado para comprar esos bonos debería utilizarse para financiar el comercio y el desarrollo sostenible, en lo que será un «ganar-ganar» certificado, al estilo chino.

Un enfoque geoeconómico convergente

La declaración de la OCS dejó claro que el organismo multilateral en expansión «no está dirigido contra otros estados y organizaciones internacionales». Al contrario, está «abierta a una amplia cooperación con ellos de acuerdo con los propósitos y principios de la Carta de la ONU, la Carta de la OCS y el derecho internacional, basada en la consideración de los intereses mutuos».

El meollo de la cuestión es, por supuesto, el impulso hacia un orden mundial multipolar justo, el polo opuesto al «orden internacional basado en normas» impuesto por los hegemones. Y los tres nodos clave son la seguridad mutua, el comercio en monedas locales y, finalmente, la desdolarización.

Resulta bastante esclarecedor esbozar el enfoque convergente, expresado por la mayoría de los líderes, durante la cumbre de Nueva Delhi.

El Primer Ministro de la India, Modi, declaró en su discurso de apertura que la OCS será tan importante como la ONU. Traducción: una ONU sin dientes controlada por el Hegemón puede acabar siendo marginada por una verdadera organización del «Globo Global».

Paralelamente a los elogios de Modi al papel clave de Irán en el desarrollo del Corredor Internacional de Transporte Norte-Sur (INSTC), el presidente iraní Ebrahim Raisi apoyó firmemente el comercio de la OCS en monedas nacionales para romper decisivamente la hegemonía del dólar estadounidense.

El presidente chino Xi Jinping, por su parte, se mostró inflexible: China está totalmente a favor de dejar de lado al dólar estadounidense, mantenerse firme contra todas las formas de revoluciones de colores y luchar contra las sanciones económicas unilaterales.

El presidente ruso, Vladímir Putin, subrayó una vez más cómo «fuerzas externas han puesto en peligro la seguridad de Rusia al desatar una guerra híbrida contra Rusia y los rusos en Ucrania«.

Desde un punto de vista pragmático, Putin espera que crezca el comercio dentro de la OCS, utilizando las monedas nacionales, el 80% del comercio de Rusia se realiza actualmente en rublos y yuanes, además de un renovado impulso a la cooperación en los sectores de la banca, la digitalización, la alta tecnología y la agricultura.

El presidente kirguís, Sadyr Japarov, también hizo hincapié en los acuerdos mutuos en las monedas nacionales, además de un paso crucial: la creación de un banco de desarrollo y un fondo de desarrollo de la OCS, muy similar al Nuevo Banco de Desarrollo (NBD) de los BRICS.

El presidente de Kazajstán, Kassym-Jomart Tokayev, que ejercerá la presidencia de la OCS en 2024, también apoyó un fondo de inversión común, además de la configuración de una red de socios de los principales puertos estratégicos conectados con la BRI de China, así como la Ruta de Transporte Internacional Transcaspiana, con sede en Astana, que enlaza el Sudeste Asiático, China, Kazajstán, el Mar Caspio, Azerbaiyán, Georgia y Europa.

Por supuesto, todos los miembros de la OCS coincidieron en que no es posible ninguna integración euroasiática sin estabilizar Afganistán, vinculando de hecho a Kabul geoeconómicamente tanto con la BRI como con el INSTC. Pero ésa es otra historia larga y retorcida por completo.

Normas de conectividad estratégica

Ahora comparemos toda esa acción en Nueva Delhi con lo que ocurrió en Tianjin unos días antes, a finales de junio: el Foro Económico Mundial (FEM) conocido como el «Davos de verano», celebrado por primera vez después de la pandemia del Covid-19.

La crítica del primer ministro chino, Li Qiang, al nuevo lema de «des-riesgo» de EEUU y la UE pudo haber sido previsiblemente aguda. Lo que resultó mucho más intrigante fue una mesa redonda sobre la BRI titulada «El futuro de la Iniciativa de la Franja y la Ruta».

En pocas palabras, fue una especie de apoteosis «verde». Liang Linchong, del Departamento de Apertura Regional de la Comisión Nacional de Desarrollo y Reforma (CNDR), esencial para promover la BRI, detalló varios proyectos de energía limpia, por ejemplo, en los nodos clave de la BRI, Kazajstán y Pakistán.

África también ocupó un lugar destacado. Sekai Nzenza, Ministro de Industria y Comercio de Zimbabue, es muy partidario de que los proyectos de la BRI aumenten el comercio «y aporten la tecnología más avanzada» dentro de África y en todo el mundo.

Pekín reactivará el Foro de la Franja y la Ruta a finales de este año. Hay grandes expectativas en todo el «Globo Global».

Liang Linchong hizo un desglose de lo que queda por delante: «Conectividad dura» (es decir, construcción de infraestructuras), «conectividad blanda» (énfasis en las capacidades, tecnologías y normas) y «conexión de corazones», que se traduce en el conocido concepto chino de «intercambios entre personas».

Así pues, lo que el «Globo Global» debe esperar, según Liang, es una oleada de proyectos de «lo pequeño es hermoso», muy pragmáticos. Eso enlaza con el nuevo enfoque tanto de los bancos como de las empresas chinas: Los proyectos de infraestructuras muy grandes en todo el mundo pueden ser problemáticos de momento, ya que China se concentra en el mercado interior y en regimentar todos los frentes para luchar contra las múltiples Guerras Híbridas del Hegemón.

Sin embargo, la conectividad estrategica no se verá afectada.

He aquí un buen ejemplo. Dos nodos industriales cruciales de China, la Gran Área de la Bahía de Guangdong-Hong Kong-Macao, y el clúster Pekín-Tianjin-Hebei, lanzaron sus primeros trenes multimodales internacionales de mercancías China-Kirguistán-Uzbekistán (CKU) el mismo día de la cumbre de la OCS en Nueva Delhi.

Se trata de la clásica BRI: conectividad superior, utilizando el sistema multimodal «ferrocarril-carretera» en contenedores. El INSTC utilizará el mismo sistema para el comercio entre Rusia, el Caspio, Irán y luego por mar hasta la India.

En el CKU, la carga llega a Xinjiang por ferrocarril, luego va por carretera a través de la frontera de Irkeshtam, pasa por Kirguistán y llega a Uzbekistán. Todo el trayecto ahorra casi cinco días de tiempo de tránsito. El siguiente paso es construir el ferrocarril China-Kirguistán-Uzbekistán: las obras comenzarán a finales de 2023.

La BRI está haciendo proverbiales incursiones en África. Por ejemplo, el mes pasado la Corporación China de Ciencia y Tecnología Aeroespacial (CASC por sus iniciales en ingles) entregó a la Ciudad Espacial de El Cairo un prototipo de satélite desarrollado conjuntamente con Egipto. Egipto es ahora la primera nación africana capaz de ensamblar, integrar y probar satélites. El Cairo lo considera un ejemplo de desarrollo sostenible.

También es la primera vez que Pekín ensambla y prueba un satélite en el extranjero. Una vez más, el clásico BRI: «Consulta, Cooperación y Beneficios Compartidos«, según la definición de la CASC.

Y no olvides la nueva capital egipcia: Un satélite ultramoderno de El Cairo construido literalmente desde cero en el desierto por 50.000 millones de dólares, financiado con bonos y, qué si no, capital chino.

El largo y tortuoso camino de la desdolarización

Toda esta frenética actividad se correlaciona con el expediente clave que deben tratar los BRICS+: La desdolarización.

El ministro indio de Asuntos Exteriores, Jaishankar, ha confirmado que no habrá una nueva moneda BRICS, por ahora. El énfasis se pone en aumentar el comercio en monedas nacionales.

En lo que respecta a Rusia, el peso pesado de los BRICS, por ahora se hace hincapié en hacer subir los precios de las materias primas en beneficio del rublo ruso.

Fuentes diplomáticas confirman que el acuerdo tácito entre los sherpas del BRICS -que esta semana están preparando las directrices del BRICS+ que se debatirán en la cumbre de Sudáfrica el mes que viene- es acelerar el hundimiento del dólar fiduciario: La financiación de los déficits comercial y presupuestario de EEUU se haría imposible a los tipos de interés actuales.

La cuestión es cómo acelerarlo imperceptiblemente.

La estrategia característica de Putin consiste en dejar siempre que el Occidente colectivo se embarque en todo tipo de errores estratégicos sin intervención directa de Rusia. Así que lo que ocurra a continuación en el campo de batalla de Donbass, la humillación más grande de la OTAN, será un factor crucial en el frente de la desdolarización. A los chinos, por su parte, les preocupa que el desplome del dólar repercuta en la base manufacturera de China.

La hoja de ruta que tenemos por delante sugiere una nueva moneda de liquidación comercial diseñada en primer lugar en la UEEA, supervisada por el jefe de macroeconomía de la Comisión Económica de Eurasia, Sergey Glazyev. Ello conduciría a un despliegue más amplio de los BRICS y la OCS. Pero primero la UEEA tiene que conseguir que China se suba al carro. Esa fue una de las cuestiones clave tratadas recientemente por Glazyev, en persona, en Pekín.

Así que el Santo Grial es una nueva moneda comercial supranacional para los BRICS, la OCS y la UEEA. Y es esencial que su estatus de reserva no permita un poder absoluto a una nación, como ocurre con el dólar estadounidense.

El único medio práctico de vincular la nueva moneda comercial a una cesta de múltiples materias primas, por no hablar de una cesta de intereses nacionales, sería a través del oro.

Imagínate que todo eso se discutiera a fondo en esa interminable cola para la adhesión a los BRICS. En la actualidad, al menos 31 naciones han presentado solicitudes formales o han expresado su interés en unirse a un BRICS+ mejorado.

Las interconexiones son fascinantes. Aparte de Irán y Pakistán, los únicos miembros de pleno derecho de la OCS que no son miembros del BRICS son cuatro «stans» de Asia Central, que casualmente ya son miembros de la UEEA. Irán está destinado a convertirse en miembro del BRICS+. No menos de nueve naciones entre los observadores o socios de diálogo de la OCS se encuentran entre los candidatos del BRICS.

Lukashenko lo llamó: La fusión del BRICS y la OCS parece prácticamente inevitable.

Para los dos principales impulsores de ambas organizaciones -la asociación estratégica Rusia-China- esta fusión representará la institución multilateral definitiva, basada en un comercio libre y justo real, capaz de eclipsar tanto a EEUU como a la UE y de extenderse mucho más allá de Eurasia hasta el «Globo Global».

Los círculos industriales/empresariales alemanes parecen haber visto ya las cosas claras, al igual que algunos de sus homólogos franceses, entre los que destaca el presidente de Francia, Emmanuel Macron. La tendencia es hacia un cisma de la UE, e incluso más poder euroasiático.

Un bloque comercial BRICS-SCO hará que las sanciones occidentales carezcan de todo sentido. Afirmará la independencia total del dólar estadounidense, ofrecerá una serie de alternativas financieras al SWIFT y fomentará una estrecha cooperación militar y de inteligencia contra las operaciones negras en serie de los Cinco Ojos, parte de las Guerras Híbridas en curso.

En términos de desarrollo pacífico, Asia Occidental ha mostrado el camino. En el momento en que Arabia Saudita se puso del lado de China y Rusia, y ahora es candidata a formar parte tanto de los BRICS como de la OCS, hubo un nuevo juego en la ciudad.

¿Rublo de oro 3.0?

Tal como están las cosas, existe un enorme potencial para un rublo respaldado por oro. Si llega a producirse, será un resurgimiento del respaldo en oro de la URSS entre 1944 y 1961.

Glazyev ha observado de forma crucial que el superávit comercial de Rusia con los miembros de la OCS ha permitido a las empresas rusas saldar sus deudas externas y sustituirlas por préstamos en rublos.

Paralelamente, Rusia utiliza cada vez más el yuan para los pagos internacionales. Más adelante, los principales actores del «Globo Global» -China, Irán, Turquía, EAU- estarán interesados en el pago en oro no sancionado en lugar de en monedas locales. Eso allanará el camino para una moneda de liquidación comercial BRICS-SCO vinculada al oro.

Al fin y al cabo, no hay nada mejor que el oro para luchar contra las sanciones colectivas occidentales, fijar los precios del petróleo, el gas, los alimentos, los fertilizantes, los metales, los minerales. Glazyev ya ha establecido la ley: Rusia tiene que apostar por el Rublo de Oro 3.0.

Se acerca rápidamente el momento de que Rusia cree la tormenta perfecta para asestar un golpe masivo al dólar estadounidense. Esto es lo que se discute entre bastidores en las sesiones de la OCS, la UEEA y algunos BRICS, y esto es lo que tiene lívidas a las élites atlantistas.

La forma «imperceptible» de que Rusia lo consiga es dejar que los mercados hagan subir los precios de casi todas las exportaciones rusas de materias primas. Los neutrales de todo el «Globo Global» lo interpretarán como una «respuesta del mercado» natural a los imperativos geopolíticos cognitivamente disonantes del Occidente colectivo. El aumento de los precios de la energía y de las materias primas acabará provocando un fuerte descenso del poder adquisitivo del dólar estadounidense.

Así que no es de extrañar que varios líderes de la cumbre de la OCS se mostraran favorables a lo que equivale, en la práctica, a un Banco Central BRICS-OCS ampliado. Cuando se adopte finalmente la nueva moneda BRICS-SCO-EAEU -por supuesto, queda mucho para ello, quizás a principios de la década de 2030-, los bancos participantes de los países miembros de la OCS, los BRICS y la EAEU la cambiarán por oro físico.

Todo lo anterior debe interpretarse como el esbozo de un camino posible y realista hacia la multipolaridad real. No tiene nada que ver con el yuan como moneda de reserva, reproduciendo el actual tinglado de extracción de rentas en beneficio de una minúscula plutocracia -completada con un enorme aparato militar especializado en intimidar al «Globo Global».

Una unión BRICS-SCO-EAEU se centrará en construir, y expandir, la economía física, no especulativa, basada en el desarrollo de infraestructuras, la capacidad industrial y el intercambio de tecnología. Otro sistema-mundo, ahora más que nunca, es posible.

Traducción nuestra

*Pepe Escobar es columnista de The Cradle, redactor jefe de Asia Times y analista geopolítico independiente centrado en Eurasia. Desde mediados de la década de 1980 ha vivido y trabajado como corresponsal extranjero en Londres, París, Milán, Los Ángeles, Singapur y Bangkok. Es autor de Globalistan: How the Globalized World is Dissolving into Liquid War (Nimble Books, 2007), Red Zone Blues: a snapshot of Baghdad during the surge, Obama does Globalistan (Nimble Books, 2009), 2030 (Nimble Books, 2020). Su ultimo libro es Raging Twenties (Nimble, 2021)

Fuente original: The Cradle