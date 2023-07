PRIGOZHIN Y EL DEBILITAMIENTO DE EUROPA. Alastair Crooke.

Alastair Crooke.

Imagen: OTL.

03 de julio 2023.

La corriente neoconservadora no representa más que una faceta de EEUU que, sin embargo, ha acaparado y mantenido el mando de la política estadounidense durante décadas. Ha fracasado en todo lo que se ha propuesto, y se ha distanciado cada vez más de (incluso) los intereses más básicos de la mayoría de los estadounidenses. Sin embargo, los dirigentes de la UE han sometido a Europa a esta corriente particular, adoptándola con gusto, así como a su autoritarismo inherente.

A veces la política, como los seres humanos, tiene un «destino», de alguna manera grabado dentro de su naturaleza; a menudo uno impredecible y diferente del deseado o esperado.

Parece que Yevgeni Prigozhin era una figura de este tipo. Ahora se le describe como un «idiota útil» occidental, pero ¿acaso no son «idiotas útiles», si no de alguna potencia extranjera, sí de su propio destino, todos aquellos que aceptan desempeñar destinos especialmente incendiarios?

Recorrer ese camino es muy estresante, y no es infrecuente que los «dobles» se rebelen (e inesperadamente se vuelvan vengativos) si sienten que les han abandonado en el punto crítico de su camino.

Está claro que hay aspectos de la historia de Prigozhin que los actores principales no querrán desvelar bajo la luz de los focos públicos. Permanecerán ocultos, ya que su exposición afectará a intereses y actores menos visibles. Se protegerán algunos lados crudos de la política.

La CNN ha citado fuentes estadounidenses que informaron a la plataforma de que las agencias de inteligencia de su país tenían un conocimiento «extremadamente detallado» de los planes de Prigozhin, «incluido dónde y cómo pensaba avanzar Wagner«. Tras el inicio de la marcha, Estados Unidos ordenó a sus aliados que «guardaran silencio y no dieran a Putin ninguna oportunidad» de culparles de su rebelión armada. Las fuentes también alegaron a la CNN que «los aliados estaban advirtiendo a los ucranianos que no provocaran la situación«, porque «simplemente no quieren alimentar la narrativa de que esto fue [una] iniciativa nuestra«.

Sin embargo, es mejor no tomar al pie de la letra ninguna declaración en asuntos tan enrevesados. No obstante, si los servicios de inteligencia occidentales estuvieron más profundamente implicados -algo que el jefe de la Guardia Nacional Rusa, el general Viktor Zolotov, al hablar después del presidente Putin el viernes, señaló con «certeza»-, a saber, que el motín de Prigozhin «fue inspirado por los servicios especiales occidentales -pero que luego, se superpuso a las propias ambiciones infladas de Prigozhin«.

Zolotov afirmó que antes del inicio de la rebelión «el bando de Prigozhin» había estado filtrando deliberadamente información «centrada» sobre un posible motín que se produciría en algún momento entre el jueves y el domingo pasados.

La descripción de Zolotov nos lleva a preguntarnos ¿en qué momento se superpusieron las «ambiciones infladas» de Prigozhin y se confundieron con la «inspiración» occidental? ¿Fue en el momento en que el Ministerio de Defensa ruso decidió arrebatarle el grupo Wagner? El gobierno exigía que todas las fuerzas Wagner firmaran contratos con el Ministerio de Defensa ruso antes del 1 de julio de 2023.

En otras palabras, en lugar de seguir siendo una empresa militar privada dirigida por Prigozhin, Wagner se incorporaría a la verdadera estructura de mando militar ruso. También se ha informado de que el Ministerio de Defensa ruso ha estado cancelando contratos de las empresas de Prigozhin que han estado ayudando a abastecer al ejército ruso, se trataba de acuerdos lucrativos para él.

Es posible que Prigozhin no pudiera aceptar esta realidad y que lanzara el plan de insurrección en una rabieta. No lo sabemos. Zolotov sólo dijo que se investigaría si los agentes occidentales podían o no haber participado directamente en la realización de la operación. Sin duda, el «tío» Lukashenko sacará la verdad de Prigozhin.

Sin embargo, ya fuera por inspiración occidental o por ambición desmedida, el destino de Prigozhin estaba hechado: Imprevisible y, con toda seguridad, distinto del que él mismo deseaba o esperaba (tal y como se encuentra hoy, exiliado en Bielorrusia).

Pero, ¿quién es el «idiota útil», Prigozhin o los servicios de inteligencia occidentales, que ahora tienen entre manos una debacle de primer orden (por mucho que pretendan lo contrario)? En primer lugar, su guerra financiera contra Rusia fracasó; su intento de aislamiento diplomático no ha tenido éxito más allá del estrecho bloque occidental; la «ofensiva» ucraniana no ha conseguido casi nada; y ahora su «excitaciónt libidinal ante una guerra civil rusa en la que seguramente habría «rusos… matando a rusos»» ha saltado por los aires en cuestión de horas.

Rusia y Putin salen mucho más fortalecidos. Putin alabó la «moderación, cohesión y patriotismo» que había mostrado el pueblo ruso; su «solidaridad cívica y alta consolidación«; y su «línea firme … (al) adoptar una posición explícita de apoyo al orden constitucional«.

Aunque Putin condenó rotundamente a los «conspiradores del motín» como personas llenas de malignidad y malas intenciones, no identificó a estos conspiradores con «la mayoría de los soldados y comandantes del Grupo Wagner» (que, insistió Putin), «también son patriotas rusos, leales a su pueblo y a su Estado«, y a quienes, Putin expresó su «gratitud» y a quienes absolvió de «traición«. (En cualquier caso, sería difícil considerar a la PMC de Wagner como un grupo de mercenarios sin escrúpulos al margen de la ley. Fue fundada y comandada por antiguos oficiales del GRU. Estaba financiada por el Estado y abastecida por el Ministerio de Defensa). No es sorprendente que Putin se mostrara generoso con los patriotas y legendarios vencedores de la «batalla de Bajmut«.

Sin embargo, Putin no fue tan generoso al referirse a «los enemigos de Rusia: los neonazis de Kiev, sus patrocinadores occidentales y otros traidores nacionales» que se habrían beneficiado si el golpe hubiera triunfado: «Calcularon mal» – (dando a entender que lo habían «calculado» de antemano).

¿Qué le queda ahora al presidente Biden? ¿Hacer más de lo mismo? Porque, al igual que Prigozhin, Biden está desempeñando su propio destino incendiario – «inspirado» por sus asesores neoconservadores, y confundido también por la ambición- de ser reconocido como un exitoso «Presidente de Guerra» estadounidense. Prigozhin y Biden pueden tener más en común de lo que se atreven a imaginar.

Y en la confusión que se produjo el pasado fin de semana en EEUU, Tucker Carlson se atrevió a imaginar una simple pregunta: «¿ Por qué exactamente estamos en guerra con Rusia?».

Es una pregunta, cada vez más, una pregunta existencial, que debería plantearse también a los dirigentes de la UE, que, desde el Golpe de Maidan en adelante, han adoptado políticas que van en contra de sus propios intereses económicos y de seguridad.

Desde el cambio de régimen de Maidan en adelante, la UE evitó establecer relaciones sustanciales con Rusia. En su lugar, optó por socavar Minsk y construir y equipar activamente un gran ejército ucraniano para reprimir la disidencia a la agenda de los «golpistas» de Maidan.

«En lugar de ello, desde el inicio del conflicto», escribe Thomas Fazi,

las naciones europeas se han plegado incuestionablemente a la estrategia estadounidense, imponiendo fuertes sanciones a Rusia; uniéndose a la guerra por poderes de Estados Unidos, proporcionando niveles cada vez mayores de ayuda militar a Ucrania y apoyando la narrativa de un conflicto que sólo puede resolverse con la victoria militar total de Ucrania. Esta estrategia, contraria a la de los demás actores principales implicados, ha puesto en peligro los intereses estratégicos de Europa, tanto desde una perspectiva económica como de seguridad.

En términos económicos, la UE siguió el ejemplo de EEUU al sancionar a Rusia de un modo que, dicho sin rodeos, hipoteca el futuro económico de Europa en los próximos años.

La plena sumisión a una OTANización más amplia ha traído también (desde la perspectiva estadounidense) la exigencia de que Europa apoye la política industrial estratégica estadounidense y ayude a garantizar el dominio tecnológico estadounidense frente a China. La UE sólo puede hacerlo consintiendo la política industrial estadounidense y circunscribiendo sus relaciones económicas con China según los conceptos estadounidenses de tecnologías estratégicas. Esto es lo que está haciendo Europa.

Lo advierte un reciente informe sobre el debilitamiento de la UE y el «El arte de la vasallización» ( Consejo Europeo de Relaciones Exteriores Consejo Europeo):

En la medida más cruda del PIB, Estados Unidos ha superado espectacularmente a la UE y al Reino Unido juntos en los últimos 15 años … La economía de Estados Unidos es ahora casi un tercio más grande. Es más de un 50% mayor que la UE sin el Reino Unido …

El dominio tecnológico estadounidense sobre Europa también ha aumentado. Las grandes empresas tecnológicas estadounidenses… están a punto de dominar el panorama tecnológico en Europa como lo hacen en Estados Unidos. Los europeos están intentando utilizar la política de competencia para contrarrestar este dominio… Pero, a diferencia de los chinos, no han sido capaces de desarrollar alternativas locales, por lo que estos esfuerzos parecen condenados al fracaso… Desde 2008, los europeos también han sufrido una dramática pérdida de poder militar en comparación con Estados Unidos.

Conceptualmente, los aliados europeos tienen un papel en la lucha geoeconómica con China, pero no es, como durante la guerra fría, enriquecerse y contribuir a la defensa militar del frente central. Por el contrario, su papel clave, desde la perspectiva estadounidense, es que la UE apoye la política industrial estratégica estadounidense y contribuya a garantizar el dominio tecnológico estadounidense frente a China… Pueden hacerlo consintiendo la política industrial estadounidense y circunscribiendo sus relaciones económicas con China según los conceptos estadounidenses de tecnologías estratégicas.

En resumen, Europa se ha convertido en vasalla, una vasalla sumisa y dispuesta. Cuando la UE siguió a EEUU y adoptó sancionar a Rusia, los líderes de la UE previeron el rápido colapso financiero de Rusia. Se equivocaron. Cuando la UE renegó desinteresadamente de la compra de energía rusa, calcularon que Rusia no podría arreglárselas económicamente, en ausencia del mercado de la UE, y capitularía rápidamente. Se equivocaron. Cuando la OTAN dirigió la guerra contra Rusia (a través de Ucrania), la UE esperaba una rápida derrota de las fuerzas rusas y del Donbass. Se equivocaron. Cuando Prigozhin lanzó su «insurrección», los líderes de la UE esperaban con impaciencia una guerra civil inmediata. Volvieron a equivocarse.

Ahora la UE se encuentra atrapada en sanciones eternas a Rusia (a las que seguirá China); una subvención eterna a «Kiev»; un ciclo eterno de militarismo de la OTAN; y una economía que se desliza hacia la desindustrialización, los altos costes energéticos y el relativo decrecimiento. La UE no ha alcanzado el estatus de «actor global» que deseaba desde hace tiempo. Se mire por donde se mire, Europa tiene una economía disminuida y una agenda disminuida en todo el mundo.

¿Cuándo ofrecerán los líderes de la UE alguna responsabilidad por sus decisiones equivocadas? ¿Cuándo responderán a la pregunta de Carlson? ¿Por qué exactamente interesa a Europa estar en guerra con Rusia?

¿Por qué era de interés europeo condicionar cualquier resolución del conflicto con Rusia a la completa victoria ucraniana? ¿Se meditó bien esta decisión?

Durante los últimos treinta años, los neoconservadores han dominado la política exterior estadounidense: The Guardian, por ejemplo, ha señalado que, como filial de Axel Springer, que mantiene desde hace tiempo vínculos con la camarilla neoconservadora, se espera que todos los empleados de Político sean «pro-EEUU, pro-OTAN, pro-Israel, pro-austeridad, pro-capital, anti-Rusia, anti-China«. Springer dijo que no exigiría a los empleados de Politico que firmaran documentos en apoyo de una alianza transatlántica, aunque esta política se aplica en el periódico alemán Bild, otra filial de Springer.

Europa no es «América». La corriente neoconservadora no representa más que una faceta de Estados Unidos que, sin embargo, ha acaparado y mantenido el mando de la política estadounidense durante décadas. Ha fracasado en todo lo que se ha propuesto, y se ha distanciado cada vez más de (incluso) los intereses más básicos de la mayoría de los estadounidenses. Sin embargo, los dirigentes de la UE han sometido a Europa a esta corriente particular, adoptándola con gusto, así como a su autoritarismo inherente.

¿Ha beneficiado este «destino» uniforme a los ciudadanos de Europa? No. ¿Acaso sus resultados no han sido impredecibles y diferentes de lo que se deseaba o esperaba inicialmente? Recuerda: «¡El destino puede ser una mierda!

Traducción nuestra.

*Alistair Crooke, es un exdiplomático británico y es el fundador y director del Foro de Conflictos con sede en Beirut, una organización que aboga por el compromiso entre el Islam político y Occidente.

Fuente original: Strategic Culture Foundation