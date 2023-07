LAS DEMOCRACIAS LIBERALES ARDEN EN LOS CONTENEDORES DE BASURA. Andrea Zhok.

Andrea Zhok.

Foto: Bertrand Guay. AFP

29 de junio 2023.

A la luz de los graves enfrentamientos en París tras el asesinato de Nael, de 17 años, a manos de un agente de policía, surgen muchas preguntas.

En primer lugar, salta a la vista la ausencia de una imagen inteligible en los medios de comunicación sobre las posibles causas de este brote de violencia (que ya es un hecho cíclico constante en Francia). En la descripción de los hechos que se encuentra en la mayoría de los periódicos, es difícil entender por qué se amotinaron los banlieues (1). Por la forma en que las autoridades y los periódicos describen el suceso, parece un incidente desafortunado que podría ocurrirle a cualquiera. Pero la percepción de las clases populares urbanas de las banlieues es que se trata manifiestamente de ellos y no de la «juventud francesa» en general. ¿Debemos decir que son víctimas de una ilusión? Si se trata de una ilusión, es algo muy persistente porque los disturbios en las banlieues han sido acontecimientos recurrentes durante décadas.

Los pocos, normalmente de la extrema izquierda francesa, que hacen una lectura no contingente de los acontecimientos utilizan la habitual e inútil clave del «racismo».

Pero ante un niño de piel clara de origen magrebí pero nacido en Francia, en un país donde el 21% de los recién nacidos tienen un nombre de origen árabe y el 8,8% son musulmanes, es una tontería pensar que la identificación «racial» es decisiva. Además, la policía está llena de reclutas con características étnicas similares.

Por supuesto, en la mermelada mental de la sociología políticamente correcta actual, «racismo» se ha convertido en un término polivalente, utilizado para estigmatizar un montón de cosas diferentes, culturales, económicas, de clase, religiosas, que no tienen nada que ver con el sentido biológico de «raza». Lo esencial de estos usos verbales es, de hecho, la intención mistificadora, el deseo de utilizar categorías no con el fin de definir sus objetos, sino, por el contrario, con el de impedir que se definan. Esta intención mistificadora también es claramente visible a nivel institucional, donde, por ejemplo, en Francia, está prohibido en los censos oficiales recoger cualquier dato sobre la composición étnica y religiosa. Según el patrón estilístico orwelliano que caracteriza a la cultura occidental actual, los problemas se hacen desaparecer cambiando o suprimiendo los conceptos que los identifican.

Ante los recurrentes enfrentamientos económico-culturales que caracterizan a Estados Unidos no menos que a Europa, es interesante observar cómo durante años la sociología se ha dedicado seriamente a intentar establecer si era mejor el sistema «asimilacionista» francés o el «comunitarista» británico.

También en este caso, la categorización no sirve para comprender, sino para encubrir.

De hecho, en el momento en que se plantea un problema sobre esta base de oposición, parece que toda la cuestión gira en torno a cuál es la solución. En tales casos, se forman facciones serias entre los intelectuales que se comprometen a apoyar uno u otro cuerno de estos dilemas preestablecidos, lo que permite llegar a fin de mes alegremente. Una vez comprometidos en este toro los mejores recursos intelectuales, la realidad puede seguir desplegando su lógica, intocada.

En realidad, la diferencia entre el sistema «asimilacionista» francés y el sistema «comunitarista» (o «pluralista») británico es una mera diferencia de retórica para uso público.

En ambos casos, la dinámica social es exactamente la misma:

1) La inmigración tiene una función económica a corto plazo, ya que proporciona al sistema de producción mano de obra adulta barata; por eso se apoya con argumentos floridos, proclamas de multiculturalismo, glorificaciones del crisol de razas y otras innumerables tonterías sensacionalistas.

2) Lo ideal sería que esta función económica de los «desarraigados» se dosificara en función de las necesidades económicas minuto a minuto, como en los gráficos de oferta y demanda: cuando se les necesita deberían estar ahí, cuando no se les necesita deberían desaparecer por arte de magia; por desgracia, estas personas, además de ser útiles mano de obra barata, también son engorrosos seres humanos, y aquí empiezan los problemas.

3) Toda la palabrería sobre integración con la que se llena la boca la intelectualidad occidental es pura basura bienintencionada, para uso de la plebe: en verdad, las sociedades capitalistas son sociedades que generan desintegración por esencia y continuamente: división, exclusión, compartimentación competitiva. Por supuesto, lo hacen hacia todos, en el proverbial espíritu liberal de igualdad étnica y cultural, donde la única diferencia que realmente importa es la que aparece en el extracto bancario. Pero, por supuesto, los recién llegados que buscan empleo de cualquier tipo tienden a concentrarse en los escalones más bajos, y el mecanismo ordinario del sistema es: el dinero engendra dinero, la miseria engendra más miseria. Así que la exclusión social tiende a persistir y consolidarse intergeneracionalmente.

4) Y aquí es donde vuelve a entrar en juego la cultura. La cultura no cabalga en corceles alados por encima de la sociedad y la economía, sino que siempre y necesariamente está entrelazada con ellas. En el modelo occidental actual, la cultura es sierva de la sociedad, que a su vez es sierva de la economía. Por mucho que catequicen a los profesores para que a su vez catequicen a la clase baja urbana para que «se sienta integrada«, lo cierto es que la identidad cultural de los barrios obreros se autonomiza según criterios de clase, que nada tienen que ver con la «cultura oficial«.

5) La identidad cultural es esencial cuando tu vida depende de poder confiar en otros (otros a los que no puedes pagar). De ahí que en los suburbios degradados de los grandes centros urbanos se formen subculturas identitarias mucho más sólidas que las que pueden encontrarse en los barrios acomodados. Estas subculturas identitarias tienen poco que ver con unos orígenes étnicos o religiosos auténticos, pero no por ello dejan de ser distintivas. Los afroamericanos crearon su identidad subcultural en EEUU igual que los magrebíes lo hicieron en Francia: no como una herencia real de una cultura diferente, sino como una creación funcional para sobrevivir en la nación en la que residían sin pertenecer a ella. Si se observa la biografía de los terroristas islamistas en Francia e Inglaterra hace unos años, se ve cómo eran «islamistas retornados», nacidos en Francia, aparentemente «integrados» como laicistas, sólo para descubrir, como segunda generación, que no hay integración en Francia (como en todo Occidente) que cree pertenencia. En Occidente, ni siquiera las clases altas, que estarían en condiciones de escapar en gran medida al juego de la desintegración competitiva, poseen ya pertenencia alguna.

Juntando los hilos de este cuadro, vemos cómo el callejón sin salida estructural en el que se han metido las sociedades occidentales no se resuelve ni mirando unilateralmente a la «cultura» ni mirando unilateralmente a la «renta».

Por un lado, los mecanismos económicos de rentabilidad a corto plazo empujan hacia la licuefacción de toda cultura y toda pertenencia: al margen de la cháchara sobre el multiculturalismo, trabajamos hacia un sistema en el que sólo los individuos autorreferenciales, intercambiables, sin cultura y sin pertenencia tienen un lugar legítimo. Por eso se santifica la «movilidad», ya sea interna o internacional.

Por otra parte, los «perdedores» del sistema tienen la necesidad vital de crearse una identidad cultural que defina una pertenencia a un grupo en el que puedan confiar en caso de dificultades. Y esto tiene lugar mediante la creación de subculturas defensivas altamente problemáticas, subculturas en conflicto con las pretensiones de legalidad, hostiles a la cultura oficial del país en el que viven (una cultura, además, a menudo en estado de abandono entre los propios nativos).

En este cuadro no hay héroes, sólo diferentes formas de degradación.

Las «élites» nacionales han traicionado todo lo que podían traicionar, convirtiéndose en una patética melaza cosmopolita sin afiliaciones, sin lealtades, sin cultura propia, dispuesta a abandonar cualquier barco en el que naveguen si muestra signos de inestabilidad.

Los trabajadores autóctonos han sido seducidos con los abalorios del mercado, o chantajeados cuando no se les podía seducir: el resultado, sin embargo, ha sido la desintegración, de la que intentan defenderse aferrándose a los restos de tradiciones, creencias y costumbres cada vez más efímeras.

Los más jóvenes o los más desinformados engullen las píldoras ideológicas de los influenciadores en nómina de las élites, adhiriéndose a las campañas emancipadoras del momento.

Los que tienen un poco más de memoria se atrincheran y acaban identificando a los «invasores culturales» que han destrozado el sentido del mundo que una vez fue, en los desesperados no nativos.

El subproletariado no autóctono, que, aunque tenga ciudadanía nacional, no siente pertenencia alguna, construye fortificaciones improvisadas en sus barrios dormitorio, desarrollando subculturas ilegales o parasitarias, utilizando reminiscencias de culturas y tradiciones como ladrillos funcionales para su propia supervivencia.

Tres disfuncionalidades de las que sólo nos damos cuenta cuando arden los contenedores de basura.

Traducción nuestra

*Andrea Zhok es profesor de filosofía en la Universitá degli Studi de Milán y colabora habitualmente en distintos medios de italianos de izquierda.

Nota nuestra

(1) «Banlieues» es un término francés que se refiere a los suburbios o áreas periféricas de las grandes ciudades francesas, especialmente París. Estas áreas a menudo se caracterizan por una densidad de población más baja que el centro de la ciudad, así como por una mayor concentración de viviendas de bajo costo y poblaciones de bajos ingresos. Las banlieues experimentan problemas socioeconómicos y desafíos relacionados con la segregación, el desempleo y la marginalización.

Fuente original: Siniestrainrete