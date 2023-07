EL CONVOY PRIGOZHIN: «Todo cambia, todo sigue igual». Alastair Crooke.

Alastair Crooke.

01 de julio 2023.

Esto es enorme. No se trata sólo de que Occidente «tomara en serio» la insurrección de Prigozhin. Fue su «último Ave María» respecto a Rusia.

«Todo debe cambiar para que todo siga igual», es la famosa cita pronunciada por Tancredi, sobrino del príncipe Salina, en la novela siciliana El Leopardo.

En Rusia, como en Sicilia, todo ha cambiado; al menos, así lo dicen los comentaristas occidentales. Se han abierto «grietas sistémicas en Moscú», pero en Rusia todo sigue igual.

Prigozhin se traslada a Bielorrusia para construir una rama de Wagner que pueda defender la frontera meridional bielorrusa y situarse junto a Kiev; el cuadro de Wagner es absuelto de motín y, con una modificación de su estatuto jurídico, continúa en gran medida «como de costumbre».

Aunque Putin condenó rotundamente a los «conspiradores del motín» como personas llenas de «malignidad y malas intenciones», no identificó a estos conspiradores con «la mayoría de los soldados y comandantes del Grupo Wagner», quienes, insistió Putin, «también son patriotas rusos, leales a su pueblo y a su Estado».

Sin embargo, Putin fue menos generoso al tratar a «los enemigos de Rusia: los neonazis de Kiev, sus patrocinadores occidentales y otros traidores nacionales» que se habrían beneficiado si el golpe hubiera triunfado: «Calcularon mal» (dando a entender claramente que lo habían «calculado» de antemano).

Tal vez, tenía algo así en mente, como informo The GrayZone en EEUU:

Esperando un baño de sangre y una agitación política sísmica, las cadenas corporativas como la CNN habían presupuestado una cobertura exhaustiva del «golpe que no fue», llenando las «salas verdes» de las noticias por cable con generales de alquiler, expertos de K Street y ex miembros del cuerpo diplomático hambrientos de guerra: Durante más de 12 horas, todo el mundo, desde el ex embajador McFaul, pasando por Zelensky, hasta la experta neoconservadora Anne Applebaum, explotaron con una excitación aparentemente libidinal sobre una supuesta «guerra civil» en la que seguramente habría «rusos… matando rusos», junto con «muchas bajas», y Putin «probablemente escondido en alguna parte».

Sin embargo, el sábado por la tarde se difundió por todo EEUU la noticia de que Prigozhin había llegado a un acuerdo con el presidente Lukashenko para poner fin a su protesta y exiliarse. Así terminó un asunto prácticamente incruento en el que, en última instancia, hubo menos muertes documentadas que en el “motín del Capitolio” del 6 de enero.

¿Hubo algo más en este asunto de lo que se percibe a simple vista? El jefe de la Guardia Nacional Rusa, el General Viktor Zolotov, al hablar después del presidente Putin el viernes, pareció pensarlo así: señaló con «certeza» que la rebelión de Prigozhin «fue inspirada por los servicios especiales occidentales, cuya ‘inspiración’ extranjera se vio sobrepasada por las propias ambiciones exageradas de Prigozhin».

El general Zolotov se limitó a decir que se está investigando a fondo si los agentes occidentales pueden o no haber participado directamente en la realización de la operación. Sin duda, el «tío» Lukashenko de Minsk, obtendrá la verdad de Prigozhin, su amigo desde hace veinte años.

Sin embargo, ya fuera alimentada por la inspiración occidental o por una ambición inflada, la insurrección de Prigozhin se desvaneció en cuestión de horas. No obtuvo apoyo ni de la clase política ni del ejército. La acción militar rusa a lo largo de las líneas defensivas en Donbass no se vio afectada en absoluto. (No se ha revelado si había «quintacolumnistas» rusos prooccidentales aliados y dispuestos a apoyar la insurrección. Hay pocas pruebas de ello).

El propio Prigozhin confesó el lunes que su efímero motín nunca había tenido la intención de derrocar al gobierno de Rusia, sino que se había lanzado simplemente para registrar «una protesta» por lo que, según él, era su «conducta ineficaz» en la guerra de Ucrania.

Sin embargo, podemos estar seguros de que el «motín» se tomó mucho más en serio de lo que Occidente afirmó posteriormente, porque está claro que los medios de comunicación occidentales habían sido informados – «codazos»- de que un «terremoto» estaba a punto de estallar en Rusia. Y los ucranianos dicen que funcionarios británicos y estadounidenses les habían dicho que «no dispararan» por el momento.

El NY Times informó también de que Joe Biden y los líderes del «Grupo de los Ocho» del Congreso ( que por ley y sólo en «circunstancias extraordinarias», cuando el Presidente considera «esencial limitar el acceso» a la información sobre una acción encubierta, 50 U.S.C. § 3093(c)(2)) fueron informados ya el miércoles.

Sin embargo, ahora la Casa Blanca de Biden está dando vueltas a que a los «funcionarios occidentales» les pilló «por sorpresa«. El Secretario Blinken emitió un cable urgente el viernes por la noche [23 de junio], diciendo a los funcionarios de todo el mundo que no hablaran del «motín» de Prigozhin.

La impresión entre los que recibieron la directiva, escribio Axios, fue que «el inusual cable […] mostraba el nivel de alarma en la administración Biden […]«.

“Todo cambia»: Occidente apostaba fuerte por el cambio que presagiaba el desmembramiento de Rusia, pero después de que el convoy de Wagner se detuviera a 100 km de Moscú, «todo volvió a ser igual«. Los hombres de Wagner tienen una especie de estatus legendario en Rusia: los rusos apoyan en general tanto a Wagner como a las fuerzas regulares del Estado. No se enfrentaron. Al parecer, los mensajes del viernes de los canales externos de Telegram instaban a los moscovitas a salir a la calle en protesta contra el gobierno. Pero los rusos, más bien, prefirieron apoyar a Rusia, incluso los comunistas se unieron.

Sin embargo, los medios de comunicación y los «expertos» occidentales dan vueltas a que todo cambió: Que habían surgido grietas; que algunos de los cuadros de oficiales, según EEUU, podrían haber apoyado la insurrección; y que Prigozhin había «capturado» una ciudad principal de Rusia: Rostov del Don.

Todo esto es falso. Prigozhin entró en Rostov, caminó hasta el cuartel general militar y fue filmado charlando en el balcón con varios generales. En general, los ciudadanos se arremolinaban, despreocupados (hay muchos vídeos en Internet).

Esto es enorme. No se trata sólo de que Occidente «tomara en serio» la insurrección de Prigozhin. Fue su «último Ave María» respecto a Rusia. Tras el fracaso de su «guerra financiera«, el fracaso de su intento de abrir una brecha entre Moscú y Pekín, su fracaso a la hora de coaccionar al resto del mundo para que se uniera a las sanciones contra Rusia y, después, el inesperado fracaso de la «ofensiva» ucraniana para abrir una brecha contra las líneas defensivas rusas, fomentar el caos en Rusia se convirtió en la «última oportunidad de las últimas oportunidades«.

¿Qué hará ahora el «bando» de Biden? Muchas preguntas que nadie quiere plantearse; pocas respuestas. Sin embargo, el intento de hacer pasar un golpe fallido de 12 horas por una «victoria» occidental sólo tendrá una vida útil momentánea.

Traducción nuestra

*Alistair Crooke, es un exdiplomático británico y es el fundador y director del Foro de Conflictos con sede en Beirut, una organización que aboga por el compromiso entre el Islam político y Occidente.

Fuente original: Almayadeen English