EE.UU. ACABA DE DESTRUIR UN GRAN IMPERIO. Michael Hudson.

Michael Hudson.

Imagen: OTL.

29 de junio 2023.

Heródoto (Historia, Libro 1.53) cuenta la historia de Creso, rey de Lidia c. 585-546 a.C. en lo que hoy es Turquía occidental y la costa jónica del Mediterráneo. Creso conquistó Éfeso, Mileto y los reinos vecinos de habla griega, obteniendo tributos y botines que le convirtieron en uno de los gobernantes más ricos de su época. Pero estas victorias y riquezas le llevaron a la arrogancia y la soberbia. Creso volvió sus ojos hacia el este, ambicioso por conquistar Persia, gobernada por Ciro el Grande.

Tras dotar al cosmopolita Templo de Delfos de la región con cuantiosa plata y oro, Creso preguntó a su Oráculo si tendría éxito en la conquista que había planeado. La sacerdotisa Pitia respondió «Si vas a la guerra contra Persia, destruirás un gran imperio«.

Así pues, Creso se dispuso a atacar Persia hacia el 547 a.C. Marchando hacia el este, atacó Frigia, estado vasallo de Persia. Ciro montó una Operación Militar Especial para hacer retroceder a Creso, derrotó al ejército de Creso, lo capturó y aprovechó la ocasión para apoderarse del oro de Lidia e introducir su propia moneda de oro persa. Así pues, Creso destruyó un gran imperio, pero era el suyo propio.

Avance rápido hasta el impulso actual de la administración Biden para extender el poder militar estadounidense contra Rusia y, detrás de ella, China. El presidente pidió consejo al análogo actual del oráculo de Delfos de la antigüedad: la CIA y sus grupos de reflexión aliados. En lugar de advertir contra la arrogancia, alentaron el sueño neoconservador de que atacar a Rusia y China consolidaría el control estadounidense de la economía mundial, logrando el Fin de la Historia.

Tras organizar un golpe de Estado en Ucrania en 2014, Estados Unidos envió a su ejército proxy de la OTAN hacia el este, entregando armas a Ucrania para que librara una guerra étnica contra su población rusoparlante y convirtiera la base naval rusa de Crimea en una fortaleza de la OTAN. Esta ambición al nivel de Creso pretendía arrastrar a Rusia al combate y mermar su capacidad para defenderse, destrozando su economía en el proceso y destruyendo su capacidad para proporcionar apoyo militar a China y a otros países a los que se pretende hacer depender de sí mismos como alternativa a la hegemonía estadounidense.

Tras ocho años de provocaciones, se preparó un nuevo ataque militar contra los ucranianos rusoparlantes, listo para dirigirse hacia la frontera rusa en febrero de 2022. Rusia protegió a sus compatriotas rusoparlantes de una nueva violencia étnica montando su propia Operación Militar Especial. Estados Unidos y sus aliados de la OTAN se apoderaron inmediatamente de las reservas de divisas que Rusia tenía en Europa y Norteamérica, y exigieron a todos los países que impusieran sanciones contra la importación de energía y grano rusos, con la esperanza de que esto desplomara el tipo de cambio del rublo. El Délfico Departamento de Estado esperaba que esto provocaría la revuelta de los consumidores rusos y el derrocamiento del gobierno de Vladimir Putin, lo que permitiría a Estados Unidos maniobrar para instalar una oligarquía clientelar como la que había alimentado en los años noventa bajo el presidente Yeltsin.

Un subproducto de este enfrentamiento con Rusia ha sido afianzar el control estadounidense sobre sus satélites de Europa Occidental. El objetivo de esta pugna dentro de la OTAN era frustrar el sueño de Europa de beneficiarse de unas relaciones comerciales y de inversión más estrechas con Rusia mediante el intercambio de sus productos industriales por materias primas rusas. Estados Unidos desbarató esa perspectiva al volar los gasoductos Nord Stream, impidiendo a Alemania y a otros países el acceso al gas ruso a bajo precio. Eso dejó a la primera economía europea dependiente del gas natural licuado (GNL) estadounidense, de mayor coste.

Además de tener que subvencionar el gas nacional europeo para evitar una insolvencia generalizada, una gran parte de los tanques Leopard alemanes, los misiles Patriot estadounidenses y otras «armas milagrosas» de la OTAN están siendo destruidos en combate contra el ejército ruso. Ha quedado claro que la estrategia estadounidense no consiste simplemente en «luchar hasta el último ucraniano«, sino en luchar hasta el último tanque, misil y otra arma que se elimine de los arsenales de la OTAN.

Se esperaba que este agotamiento de las armas de la OTAN creara un vasto mercado de sustitución para enriquecer el complejo militar-industrial estadounidense. Se está pidiendo a los clientes de la OTAN que aumenten su gasto militar hasta el 3% o incluso el 4% del PIB. Pero el débil rendimiento de las armas estadounidenses y alemanas en el campo de batalla ucraniano puede haber hecho fracasar este sueño, mientras las economías europeas se hunden en la depresión. Y con la economía industrial alemana trastornada por la ruptura de su comercio con Rusia, el ministro alemán de Finanzas, Christian Lindner, declaró al periódico Die Welt el 16 de junio de 2023 que su país no puede permitirse pagar más dinero al presupuesto de la Unión Europea, al que ha sido durante mucho tiempo el mayor contribuyente.

Sin las exportaciones alemanas que sostengan el tipo de cambio del euro, la moneda se verá presionada frente al dólar a medida que Europa compre GNL y la OTAN reponga sus agotadas reservas de armamento comprando nuevas armas a Estados Unidos. Un tipo de cambio más bajo reducirá el poder adquisitivo de la mano de obra europea, mientras que la reducción del gasto social para pagar el rearme y proporcionar subvenciones al gas está sumiendo al continente en una depresión.

Una reacción nacionalista contra el dominio estadounidense está surgiendo en toda la política europea, y en lugar de que Estados Unidos afiance su control sobre la política europea, Estados Unidos puede acabar perdiendo, no sólo en Europa sino, lo que es más crucial, en todo el Sur Global. En lugar de convertir el «rublo ruso en escombros», como prometió el presidente Biden, la balanza comercial de Rusia se ha disparado y su oferta de oro ha aumentado. También lo han hecho las tenencias de oro de otros países cuyos gobiernos pretenden ahora desdolarizar sus economías.

Es la diplomacia estadounidense la que está expulsando a Eurasia y al Sur Global de la órbita de Estados Unidos. El afán arrogante de Estados Unidos por dominar el mundo unipolar sólo podría haberse desmantelado tan rápidamente desde dentro. La administración Biden-Blinken-Nuland ha hecho lo que ni Vladimir Putin ni el presidente chino Xi podrían haber esperado conseguir en un periodo tan breve. Ninguno de los dos estaba preparado para arrojar el guante y crear una alternativa al orden mundial centrado en Estados Unidos. Pero las sanciones de Estados Unidos contra Rusia, Irán, Venezuela y China han tenido el efecto de barreras arancelarias protectoras para forzar la autosuficiencia en lo que el diplomático de la UE Josep Borrell llama la «jungla» mundial fuera del «jardín» de Estados Unidos y la OTAN.

Aunque el Sur Global y otros países llevan quejándose del dominio estadounidense desde la Conferencia de Bandung de Naciones No Alineadas de 1955, les ha faltado una masa crítica para crear una alternativa viable. Pero su atención se ha centrado ahora en la confiscación por EEUU de las reservas oficiales de dólares de Rusia en los países de la OTAN. Eso disipó la idea de que el dólar era un vehículo seguro en el que mantener los ahorros internacionales. La anterior confiscación por el Banco de Inglaterra de las reservas de oro de Venezuela guardadas en Londres, prometiendo donarlas a cualquier opositor no electo a su régimen socialista que designaran los diplomáticos estadounidenses, muestra cómo la libra esterlina y el euro, así como el dólar, han sido convertidos en armas. Y por cierto, ¿qué ha sido de las reservas de oro de Libia?

Los diplomáticos estadounidenses evitan pensar en este escenario. Se apoyan en la única ventaja que ofrece Estados Unidos. Puede abstenerse de bombardearlos, de escenificar una revolución de color para «Pinochetarlos» mediante la Fundación Nacional para la Democracia, o instalar un nuevo «Yeltsin» que regale la economía a una oligarquía clientelar.

Pero abstenerse de tal comportamiento es todo lo que Estados Unidos puede ofrecer. Ha desindustrializado su propia economía, y su idea de la inversión extranjera es labrarse oportunidades de búsqueda de rentas monopolísticas concentrando los monopolios tecnológicos y el control del comercio de petróleo y cereales en manos estadounidenses, como si esto fuera eficacia económica y no búsqueda de rentas.

Lo que se ha producido es un cambio de conciencia. Estamos viendo cómo la Mayoría Global intenta crear una opción independiente y negociada pacíficamente sobre el tipo de orden internacional que desea. Su objetivo no es simplemente crear alternativas al uso de dólares, sino todo un nuevo conjunto de alternativas institucionales al FMI y al Banco Mundial, al sistema de compensación bancaria SWIFT, al Tribunal Penal Internacional y a todo el conjunto de instituciones que los diplomáticos estadounidenses han secuestrado de las Naciones Unidas.

El resultado tendrá un alcance civilizatorio. No estamos asistiendo al Fin de la Historia, sino a una nueva alternativa al capitalismo financiero neoliberal centrado en EEUU y a su economía basura de privatización, guerra de clases contra el trabajo y la idea de que el dinero y el crédito deben privatizarse en manos de una estrecha clase financiera en lugar de ser una utilidad pública para financiar las necesidades económicas y el aumento del nivel de vida.

La ironía es que el papel histórico de EEUU ha sido que, aunque ella misma no fue capaz de llevar al mundo hacia adelante siguiendo estas líneas, sus intentos de encerrar al mundo en un sistema imperial antitético conquistando Rusia en las llanuras de Ucrania e intentando aislar la tecnología de China para que no rompiera el intento estadounidense de monopolio informático, han sido los grandes catalizadores que han empujado a la mayoría global en esta dirección.

Traducción nuestra

*Michael Hudson es profesor de la University of Missouri-Kansas City y profesor honorario en la Huazhong University of Science and Technology de Wuhan (China) y analista financiero en Wall Street. También es presidente del Institute for the Study of Long Term Economic Trends e investigador asociado en el Levy Economics Institute of Bard College. Se graduó en Filología e Historia en la University of Chicago en 1959, y obtuvo en 1968 su doctorado en Economía por la New York University. Ha escrito o editado más de 10 libros sobre política económica y finanzas internacionales, historia económica e historia del pensamiento económico, además de numerosos artículos en revistas académicas y capítulos en volúmenes editados. Sus publicaciones más recientes son “Killing the Host: How Financial Parasites and Debt Destroy the Global Economy” (2015) y “Is for Junk Economics: An A to Z Guide to the Economics of Reality and Fiction” (2016).

Fuente original: Blog de Michael Hudson