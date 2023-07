¿QUÉ OCURRE EN RUSIA DESPUÉS DE «EL DÍA MÁS LARGO»? Pepe Escobar.

Pepe Escobar.

Imagen: The Cradle

27 de junio 2023.

Tras la «rebelión» de Wagner, que no fue más que un flagrante intento de golpe de Estado, y una maniobra de relaciones públicas demostrada por la teatralidad de primer orden de Prighozin, el entusiasmo de la OTAN y del Occidente colectivo ante la posibilidad de que Rusia cayera en el caos y la guerra civil se convirtió rápidamente en una absoluta decepción.

El primer esbozo de los extraordinarios acontecimientos que tuvieron lugar en Rusia, el Día Más Largo, el sábado 24 de junio, nos lleva a una nueva caja de Pandora

La Mayoría Global quiere saber qué ocurrirá a continuación. Examinemos las piezas clave del tablero de ajedrez.

El ministro de Asuntos Exteriores, Sergei Lavrov, va al grano: ha recordado a todo el mundo que el modus operandi del Hegemón consiste en respaldar los intentos de golpe de Estado siempre que pueda beneficiarse. Esto encaja con el hecho de que el FSB está investigando activamente si la inteligencia occidental estuvo implicada en «El día más largo» y de qué manera.

El presidente Putin no podría haber sido más inequívoco:

Ellos [Occidente y Ucrania] querían que los soldados rusos se mataran entre sí, para que murieran soldados y civiles, para que al final Rusia perdiera, y nuestra sociedad se desintegrara y se ahogara en sangrientos enfrentamientos civiles (…) Se frotaban las manos, soñando con vengarse de sus fracasos en el frente y durante la llamada contraofensiva, pero calcularon mal.

El Occidente colectivo, desde el Secretario de Estado Anthony Blinken en adelante, intentaba frenéticamente distanciarse, incluso cuando la CIA filtró, a través de su portavoz característico, el Washington Post, que sabían de «la rebelión«.

La agenda era dolorosamente obvia: que Kiev perdiera en todos los frentes sería ritualmente enterrado por la cobertura de pared a pared de la falsa «guerra civil» rusa.

No hay ninguna pistola humeante, todavía. Pero el FSB está siguiendo varias pistas para demostrar cómo «la rebelión» fue montada por la CIA/OTAN. El espectacular fracaso hace aún más incandescente la próxima cumbre de la OTAN del 11 de julio en Vilna.

Los chinos, al igual que Lavrov, también fueron al grano: el Global Times afirmó que la idea de que «la rebelión de Wagner debilite la autoridad de Putin es una ilusión de Occidente«, y que la «fuerte capacidad de disuasión» del Kremlin aumenta aún más su autoridad. Ésa es exactamente la lectura de la calle rusa.

Los chinos llegaron a esta conclusión tras una visita crucial del Viceministro de Asuntos Exteriores, Andrei Rudenko, que voló rápidamente a Pekín el domingo 25 de junio. Así es como funciona en la práctica la férrea asociación estratégica.

«La rebelión» como truco de relaciones públicas

Podría decirse que la mejor explicación hasta ahora de los entresijos de El día más largo la ha ofrecido Rostislav Ischenko.

La Mayoría Global se alegrará de que la teatralidad de Prighozin, al final, dejara al Occidente colectivo aturdido, confuso y destrozado: ¿no se suponía que todo el asunto iba a desatar el caos total dentro de la sociedad y el ejército rusos?

Incluso mientras se producía el falso y relámpago «motín», Rusia siguió golpeando a las fuerzas de Kiev, que, por cierto, daban vueltas a que la fase principal de la «contraofensiva» se lanzaba exactamente el 24 de junio por la noche. Como era de esperar, se trataba de otro farol.

De vuelta a la calle rusa. «La rebelión», integrada en una trama muy enrevesada, al final fue interpretada ampliamente como una simple demostración militar más (por el maestro de ceremonias Prighozin, no por la inmensa mayoría de los soldados wagnerianos). «La rebelión» resultó ser un truco de relaciones públicas occidental, una serie de imágenes (al final desvaídas) para el consumo mundial.

Pero ahora las cosas van a ponerse mucho más serias.

Lavrov, una vez más, señaló el papel que está desempeñando el siempre engreído Le Petit Roi, Emmanuel Macron, a la altura de Estados Unidos:

Macron vio claramente en los acontecimientos una oportunidad para hacer realidad la amenaza de que Ucrania asestara a Rusia un golpe estratégico, un mantra al que se han aferrado los dirigentes de la OTAN.

Así que, al igual que Kiev y los medios de comunicación colectivos occidentales, añadió Lavrov, Macron sigue formando parte de una única «máquina» que trabaja contra Moscú. Eso enlaza con Putin, que declaró sobre la intervención de Macron el domingo que

toda la maquinaria militar, económica y de información occidental se ha puesto en marcha contra nosotros.

Y eso es un hecho.

Apuesta por un «bloqueo económico a largo plazo»

Otro hecho se suma a las nubes más ominosas del horizonte.

Mientras nadie prestaba atención, un minicongreso de funcionarios de seguridad nacional se celebró en Copenhague exactamente los fatídicos 24 y 25 de junio.

Se podría decir que discutían sobre «la paz en Ucrania«. El presidente no era otro que el Consejero de Seguridad Nacional de EEUU, Jake Sullivan.

En la reunión estaban presentes Brasil, Alemania, Reino Unido, Francia, Italia, Dinamarca, India, Canadá, Arabia Saudita, Turquía, Sudáfrica, Japón, Ucrania… y el proverbial eurócrata de la no soberana UE.

Obsérvese la mayoría del G7, junto a tres miembros del BRICS y dos aspirantes al BRICS+.

«Paz en Ucrania» significa, en este contexto, el llamado «plan de paz Zelensky» de 10 puntos, que implica una derrota estratégica rusa total, completada con la restauración de Ucrania dentro de las fronteras de 1991 y el pago de colosales «reparaciones» por parte de Moscú.

No es de extrañar que China no formara parte de él. Sin embargo, tres BRICS, llámense los nodos más débiles, estaban allí. Los BRICS y los futuros miembros de los BRICS+ componen los seis «estados pendulares» que serán cortejados sin descanso y/o sometidos a duras Guerras Híbridas por el Hegemón para que «se comporten» cuando se trate de Ucrania: Brasil, India, Sudáfrica, Turquía, Arabia Saudí e Indonesia.

Luego está el 11º paquete de sanciones de la UE, que está llevando la guerra económica contra Rusia a un nivel completamente nuevo, como atestigua el Representante Permanente en funciones ante la UE, Kirill Logvinov.

Logvinov explicó cómo

Bruselas pretende arrastrar al mayor número posible de países a esta guerra (…) Hay un claro cambio de una fracasada guerra relámpago, cuyo objetivo era causar un daño irreparable a Rusia, a un juego de múltiples movimientos con el objetivo de establecer una especie de bloqueo económico a largo plazo contra nuestro país.

Eso es territorio de Guerra Híbrida sin diluir, y los objetivos clave son los seis «Estados pendulares«.

Logvinov señaló cómo

la UE siempre prefiere utilizar el chantaje y la coacción. Dado que la UE sigue siendo el mayor socio económico de muchos países, así como una fuente de inversiones y un donante financiero, Bruselas tiene claramente suficiente influencia para ejercer presión. Así pues, se espera que la lucha de la UE contra la elusión de las sanciones sea larga e inflexible.

Así que bienvenidas sean las sanciones extraterritoriales, al estilo de la UE, poniendo en la lista negra a las empresas de terceros países «sospechosas» de reexportar a Rusia mercancías prohibidas o dedicadas al comercio de petróleo sin tener en cuenta el llamado tope ruso del precio del petróleo.

Diversión bajo el sol bielorruso

Entre tanta emoción barata, ¿cuál será el próximo papel del actor principal en El día más largo (e incluso antes)? ¿Y tiene importancia?

A los eruditos chinos les gusta recordarnos que, durante los periodos de agitación de China, por ejemplo, al final de las dinastías Han y Tang, la razón era siempre que los señores de la guerra no seguían las órdenes del emperador.

Los jenízaros del Imperio Otomano, su Wagner en aquella época, debían proteger al sultán y luchar en sus guerras. Acabaron decidiendo quién podía ser Sultán, tanto como los legionarios del Imperio Romano acabaron decidiendo quién sería Emperador.

Los consejos chinos son siempre clarividentes: Cuidado con cómo utilizas a tus soldados. Asegúrate de que creen en aquello por lo que luchan. De lo contrario, se volverán contra ti.

Y eso nos lleva a que Prighozin ha vuelto a cambiar su historia (es un especialista en la materia).

Ahora dice que el 23-24 de junio fue una mera «manifestación» para expresar su descontento. El objetivo principal era demostrar la superioridad de Wagner sobre el ejército ruso.

Todo el mundo lo sabía: Los soldados de Wagner llevan más de 10 años combatiendo día tras día en Libia, Siria, la República Centroafricana y Ucrania.

Y por eso pudo jactarse de que

Wagner avanzó 700 km sin encontrar resistencia. Si Rusia les hubiera pedido que se hicieran cargo de la guerra desde el principio, ésta habría terminado la noche del 24 de febrero de 2022.

Prighozin también está aludiendo a un acuerdo con Bielorrusia, creando una niebla de guerra adicional en torno a una posible transferencia de Wagner bajo jurisdicción bielorrusa. La OTAN ya está aterrorizada de antemano. Espera más presupuestos militares inflados, que se impondrán en la cumbre de Vilna el mes que viene.

Ya se están construyendo en Bielorrusia, en la región de Mogilev, campos para alojar al menos a 8.000 combatientes de Wagner, según «Vyorstka» («Disposición»).

La verdadera historia es que Bielorrusia, desde hace tiempo, espera un posible ataque de la rabiosa Polonia. Paralelamente, tanto como enviar a la OTAN a un modo extra de enloquecimiento, Moscú podría estar contemplando la apertura de un nuevo frente entre Lviv y Kiev.

Wagner en Bielorrusia tiene todo el sentido. El ejército bielorruso no es precisamente fuerte. Wagner asegura el frente occidental de Rusia. Eso provocará un gran infierno en la OTAN, incluso en sentido figurado, y les obligará a gastar sumas aún más astronómicas. Y Wagner puede utilizar alegremente los aeropuertos de Bielorrusia para proseguir sus actividades, rebautizadas, en Asia Occidental y África.

Todo lo ocurrido desde El día más largo forma parte de un nuevo giro argumental dramático en una serie en marcha, mucho más apasionante que cualquier cosa que pudiera ofrecer Netflix.

Sin embargo, lo que realmente parece esperar la mayoría de la opinión pública rusa no es otra farsa como La cabalgata de las valquirias. Esperan un vaciado serio de la ciénaga burocrática al estilo soviético, y un compromiso real para llevar esta «casi guerra» a su conclusión lógica lo antes posible.

Traducción nuestra

*Pepe Escobar es columnista de The Cradle, redactor jefe de Asia Times y analista geopolítico independiente centrado en Eurasia. Desde mediados de la década de 1980 ha vivido y trabajado como corresponsal extranjero en Londres, París, Milán, Los Ángeles, Singapur y Bangkok. Es autor de Globalistan: How the Globalized World is Dissolving into Liquid War (Nimble Books, 2007), Red Zone Blues: a snapshot of Baghdad during the surge, Obama does Globalistan (Nimble Books, 2009), 2030 (Nimble Books, 2020). Su ultimo libro es Raging Twenties (Nimble, 2021)

Fuente original: The Cradle