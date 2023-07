PUTIN GANA EN TODOS LOS ASPECTOS. Pepe Escobar.

Pepe Escobar.

Imagen: OTL

26 de junio 2023.

Una vez más, los hechos sobre el terreno demuestran que Putin es el campeón indiscutible de Rusia. Tras guardar un silencio estratégico durante unas horas, su intervención recabó el pleno apoyo de la población civil, del FSB, de los chechenos, del Ejército, de los comunistas, de todos.

Cuando cae el rayo de la Historia, mejor ir al grano en nuestro primer borrador.

Allá vamos.

Tras los extraordinarios acontecimientos ocurridos en Rusia durante El Día Más Largo, el Presidente Putin gana en todos los aspectos.

Entre otras hazañas, ha dejado en ridículo, de forma absoluta e intergaláctica, a todo el colectivo de los MSM(1) occidentales, una vez más.

Reunió a prácticamente todos los rusos para poner fin a la Operación Militar Especial (OME) -o «casi guerra» (según algunos círculos empresariales)- más rápidamente.

Él -y el FSB- amasaron una formidable lista de traidores, quintos y sextos columnistas, de los que se ocuparán debidamente.

Y ahora goza de libertad ilimitada para desplegar de facto poderes de ley marcial de Operación Antiterrorista (OCT).

Tanto como Putin ayudó al perenne Lukashenko en agosto de 2020, impidiendo el cambio de régimen en Bielorrusia, el bueno de Luka evitó que Rusia se deslizara hacia la guerra civil en junio de 2023.

Una compleja operación antiterrorista de amplio alcance está ahora en marcha en Moscú y más allá, mientras diversos especímenes de la subzoología occidental están atónitos, aturdidos y confusos: ¿no se suponía que era Putin encontrándose en el momento del Zar Nicolás II?

Un primer vistazo al tablero de ajedrez nos dice que todas las piezas parecen estar cayendo en su sitio.

Prighozin consigue un paracaídas dorado en Bielorrusia. Shoigu puede estar a punto de ser despedido, quizá incluso Gerasimov (sí, hay capas profundamente disfuncionales dentro del Ministerio de Defensa). Los músicos de Wagner se incorporarán como Cuerpo regular del Ejército. Pueden seguir haciendo negocios en África: la demanda es enorme.

Entonces, ¿qué ocurrió realmente después de El día más largo? Es posible que cuantiosos fondos de la CIA cambiaran de manos. Pero al final el «golpe» podría resultar ser el mayor troleo Ruso a Occidente de la Historia.

La Madre de Todas las Maskirovkas

Una vez más, los hechos sobre el terreno demuestran que Putin es el campeón indiscutible de Rusia. Tras guardar un silencio estratégico durante unas horas, su intervención recabó el pleno apoyo de la población civil, del FSB, de los chechenos, del Ejército, de los comunistas, de todos.

Los términos exactos del acuerdo entre Luka y Prighozin, con ayuda del gobernador de la región de Tula, Alexey Dyumin, siguen sin estar claros.

Prighozin dijo que estaba satisfecho con los términos. Peskov confirmó oficialmente que se archivaría la causa penal contra Prigozhin. Una exigencia clave de Prighozin era la dimisión conjunta del ministro de Defensa, Shoigu, y del jefe del Estado Mayor, Gerasimov. Eso puede ocurrir, o no, en un futuro inmediato.

Y eso nos lleva a la todavía fascinante posibilidad de que ésta fuera la Madre de Todas las Maskirovkas. Prigozhin montó todo este circo sólo para conseguir una reunión en Moscú con Shoigu y Gerasimov.

Hablando de una exageración sólo para tener una cita.

El escenario de la Madre de Todas las Maskirovkas también implica una jugada digna del ajedrez 5D.

El sábado, Wagner estaba a 200 km de Moscú.

Sin embargo, el domingo, Wagner estaba a 100 km de Kiev.

¿Alguien quiere ver el Arte de la Guerra de Sun Tzu al siguiente nivel?

Entre la soberanía y la traición

Alexander Dugin señala correctamente cómo esto fue también un ejercicio de Soberanía:

Sólo el Soberano Lukashenko, junto con el propio Soberano Putin, se enfrentaron a [Prighozin]… Resultó que muchos pueden inculpar al Presidente y al pueblo, actuando en la sombra y aparentemente en su nombre, pero salvar a la Patria en una situación crítica no es su especialidad.

El corolario es que Rusia necesita «una élite soberana, de lo contrario todo se repetirá«.

En cuanto al aturdido y confuso Occidente colectivo, especialmente la junta OTAN-Kiev, con todo el mundo rebautizando instantáneamente a Wagner de «terroristas» a «luchadores por la libertad», empantanarse en su propio pantano es el arte en el que destacan.

Los principales medios de comunicación dijeron que el motín había «cogido por sorpresa» a los proverbiales «funcionarios occidentales«. Eso depende de la cantidad de fondos que cambiaron de manos, y en qué dirección, durante la preparación.

La OME, ahora CTO sigue rodando. El ejército ruso sigue luchando, sin ser molestado. La «contraofensiva» sigue tambaleándose al borde de un precipicio, dispuesta a besar el negro vacío.

Que Putin gane en todos los aspectos implica que toda la población civil -y el ejército- se comprometan a preservarle a él y a las instituciones rusas, así como a perfeccionarlas. No hay absolutamente ninguna nación en todo el Occidente colectivo donde encontremos este nivel de apoyo ciudadano.

La política rusa es un animal especial. Funciona al más alto nivel y también a nivel popular, a diferencia de Occidente, donde la norma es un profundo odio entre las élites y el pueblo.

Por supuesto, siempre hay que subrayar que son los oligarcas rusos menos patriotas los que huyen cada vez que se produce algo parecido a El Día Más Largo.

Durante unas horas, Occidente apostó fuerte por el desmembramiento de Rusia. No ahora. Y no en un futuro previsible.

La sucesión ya está siendo preparada, por el Equipo Putin y determinados oligarcas patriotas. Entre los contendientes, hay un nombre secreto que sorprenderá a todos cuando aparezca. Sigue siendo invisible para la opinión pública y trabaja en la sombra. Su nombre debe permanecer secreto por el momento.

Tal como están las cosas, lo que importa es que Rusia en su conjunto salió aún más fortalecida de El Día Más Largo. El hombre y la mujer de la calle se mostraron, una vez más, como verdaderos patriotas, dispuestos a defender la Patria cueste lo que cueste.

No hubo enfrentamiento entre los que están a favor de las instituciones rusas y los que están a favor de Wagner. En realidad, la gente apoya a ambos. La gente consideraba a Wagner como los «educados hombres verdes» que ayudaron a recuperar pacíficamente Crimea en 2014. Frente a ellos, no había ni un solo policía o militar.

Así que Putin es más fuerte que nunca. Pero todo el mundo debe tener esto siempre presente: lo único que no puede perdonar es la traición.

Traducción nuestra.

*Pepe Escobar es columnista de The Cradle, redactor jefe de Asia Times y analista geopolítico independiente centrado en Eurasia. Desde mediados de la década de 1980 ha vivido y trabajado como corresponsal extranjero en Londres, París, Milán, Los Ángeles, Singapur y Bangkok. Es autor de Globalistan: How the Globalized World is Dissolving into Liquid War (Nimble Books, 2007), Red Zone Blues: a snapshot of Baghdad during the surge, Obama does Globalistan (Nimble Books, 2009), 2030 (Nimble Books, 2020). Su ultimo libro es Raging Twenties (Nimble, 2021)

Fuente original: Strategic Culture Foundation