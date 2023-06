BIDEN DA MARCHA ATRÁS EN LA ADHESIÓN DE UCRANIA A LA OTAN. M. K. Bhadrakumar.

M. K. Bhadrakumar.

19 de junio 2023.

Si el presidente estadounidense Joe Biden dispusiera de una máquina del tiempo como en la novela de ciencia ficción postapocalíptica de H. G. Wells, debería haber utilizado ese vehículo o dispositivo para viajar intencionada y selectivamente hacia atrás en el tiempo hasta 1999, cuando fue que Estados Unidos perdió el rumbo en materia de seguridad europea y la perenne búsqueda rusa de seguridad mutua con Europa.

En aquel momento decisivo de la era posterior a la guerra fría, hace 24 años, George Kennan fue profético al advertir a la administración de Bill Clinton de que las relaciones entre EEUU y Rusia se verían irreparablemente dañadas si la alianza occidental se ampliaba para incluir a los países del antiguo Pacto de Varsovia. Su consejo fue ignorado. Hoy se acepta generalmente que la guerra en Ucrania es la culminación del implacable avance de la OTAN hacia las fronteras de Rusia.

El borrador ruso de 2021, titulado Acuerdo sobre medidas para garantizar la seguridad de la Federación Rusa t de los Estados miembros de la Organización del Tratado del Atlántico Norte Acuerdo sobre medidas para garantizar la seguridad de la Federación Rusa y de los Estados miembros de la Organización del Tratado del Atlántico Norte, exigiría que los miembros de la OTAN se comprometieran a no ampliar más la alianza, en particular a Ucrania, y a las cuestiones relacionadas con los despliegues de la alianza, que afectaban a los principales problemas de seguridad de Rusia.

Un segundo borrador dirigido a Washington se titulaba “Tratado entre los Estados Unidos de América y la Federación Rusa sobre garantías de seguridad” . En conjunto, los dos borradores representaban una oferta inicial de Moscú para entablar negociaciones serias, pero no condujeron a ningún compromiso, ya que la administración Biden se limitó a decir que Estados Unidos y Rusia no pueden llegar a un acuerdo por encima de las cabezas de europeos y ucranianos.

Como dijo célebremente el consejero de Seguridad Nacional Jake Sullivan, «nada sobre ustedes [Ucrania] sin ustedes«. Era una excusa poco convincente, ya que el régimen de Kiev instalado en el poder mediante el golpe inconstitucional, armado y sangriento respaldado por Estados Unidos en Ucrania en 2014, era una mera herramienta de Washington.

La administración Biden pensó que estaba acorralando a Moscú y tendiéndole una trampa para osos, ya que Rusia estaba condenada de cualquier manera, tanto si aceptaba pasivamente la realidad de la presencia de la OTAN justo a sus puertas, como si optaba por resistirse por medios coercitivos. Cuando comenzó la operación militar especial de Rusia en febrero de 2022, Strobe Talbott, que fue el cerebro de la administración de Bill Clinton que impulsó la doctrina de la expansión de la OTAN hacia el este, a los antiguos territorios del Pacto de Varsovia, tuiteó ¡felicitando al equipo de Biden por acorralar a los rusos!

Varios analistas estadounidenses escribieron triunfalmente que Rusia iba a quedar empantanada en un atolladero de consecuencias nefastas para el régimen del país y para su propia existencia. La narrativa occidental se impuso durante un tiempo. El resto es historia.

Sin embargo, en uno de los grandes giros de la historia en los tiempos modernos, Moscú acabó imponiéndose en los campos de batalla de forma decisiva e irreversible.

Con semejante telón de fondo histórico, el comentario de Biden el sábado de que EE.UU. «no va a ponérselo fácil» a Ucrania para ingresar en la OTAN sólo puede verse como un viaje regresivo al pasado. Biden subrayó que se exigirá a Ucrania que cumpla las «mismas normas» que cualquier otro miembro del bloque, dando a entender que Ucrania debe ajustarse al llamado Plan de Acción para la Adhesión o MAP, que exige que una nación candidata realice reformas militares y democráticas, con el asesoramiento y la ayuda de la OTAN, antes de que se pueda determinar su adhesión.

El proceso MAP puede durar años. Macedonia tardó 21 años. El comentario de Biden no sólo es una señal para Kiev, sino que llega en un momento en el que existe una corriente de opinión dentro de la alianza de que Europa y EEUU deben proporcionar a Ucrania garantías claras de seguridad de la OTAN, lo que es importante para el futuro de la seguridad europea.

De hecho, Biden habló sólo 4 días después de reunirse con Jens Stoltenberg, secretario general de la OTAN, en la Casa Blanca el pasado martes, donde, al parecer, este último trató de simplificar el proceso de adhesión de Ucrania con el argumento de que Kiev ya había hecho progresos significativos hacia la adhesión.

¿Qué impulsó a Biden a adoptar una línea dura? El presidente de Polonia, Andrzej Duda, declaró, en vísperas de sus conversaciones en París el 12 de junio con el presidente de Francia, Emmanuel Macron, y el canciller alemán, Olaf Scholz, en el formato del Triángulo de Weimar, que a Ucrania le gustaría tener «una perspectiva muy concreta… de unirse a la Alianza del Atlántico Norte». Duda confió en que la cumbre de la OTAN en Vilna «envíe un mensaje positivo a Kiev, … de que el futuro ingreso de Ucrania en la OTAN es claramente visible«.

Al parecer, también hubo consenso entre los miembros del Triángulo de Weimar en que Ucrania debía recibir garantías de seguridad. Scholz declaró: «Es evidente que necesitamos algo así, y lo necesitamos de forma muy concreta«. Macron se adhirió, pidiendo un acuerdo rápido sobre «garantías de seguridad tangibles y creíbles«.

De hecho, también ha habido ruidos amenazadores en el sentido de que, si no se concreta la adhesión de Ucrania en Vilna, algunos de los aliados «duros» podrían tomarse la justicia por su mano, y la renegada empresa, a nivel nacional, podría incluir también el estacionamiento de tropas de los miembros de la OTAN en Ucrania.

Ahora bien, Biden ha hecho caso omiso de estas exigencias de los viejos y nuevos europeos. Confía en poder cambiar el poste de la portería. Tal vez, ¿Macron y Scholz sólo estén jugando de cara a la galería? Puede que nunca lo sepamos.

El quid de la cuestión es que Biden se da cuenta de que la actual ofensiva ucraniana se encamina hacia un choque de trenes y la diezma del ejército que le queda a Kiev. No se sabe cuánto tiempo podrá Kiev reclutar suficientes soldados. Las dos figuras que Washington había preparado precisamente para el tipo de Plan B que Kiev necesita ahora, el comandante de las fuerzas armadas, el general Valeri Zaluzhny, y el jefe de espionaje, el general de división Kyrylo Budanov, están fuera de juego, tras haber sido puestos fuera de combate sumariamente por los recientes ataques rusos con misiles.

No descarta una insurrección en Ucrania si las muertes por guerra se hacen insostenibles para la sociedad. Biden también ve que en Estados Unidos disminuye continuamente la aprobación de su política de guerra, lo que podría poner en peligro su reelección. Biden señaló al presidente ucraniano, Vladimir Zelensky, durante su última visita a Kiev, que los fondos que Washington podía proporcionar eran limitados. Y el jefe de la CIA, William Burns, dejó por separado un mensaje a Zelensky en el sentido de que la continuación de la ayuda militar estadounidense más allá de julio es problemática.

Baste decir que, si los duros comentarios de Putin la semana pasada (el martes y el viernes) sirven de algo, los dirigentes del Kremlin tienen cero confianza en Biden o en sus aliados europeos. Mientras tanto, la pura verdad es que el 90% de la base de recursos de Ucrania se encuentra en regiones bajo control ruso. Lo que significa que el Estado Rump (1) va a ser una enorme sangría para los recursos estadounidenses, mientras que Rusia no muestra signos de agotamiento.

Biden no ha dicho nada nuevo. Biden intuye que EE.UU. perdió la guerra por poderes, pero no debe ni puede admitirlo. Así que, a falta de una máquina del tiempo, que podría haberle llevado todo el camino de vuelta a 1999 cuando la expansión de la OTAN comenzó a desarrollarse, Biden simplemente volvió a la posición por defecto de la Cumbre de la OTAN de 2008 en Bucarest l dando la bienvenida a Ucrania en la alianza a través de la ruta MAP, como si ese momento hace quince años es ahora el pasado y no se puede tirar de nuevo al presente. Rusia no va a aceptarlo.

Traducción nuestra

*M.K. Bhadrakumar es Embajador retirado; diplomático de carrera durante 30 años en el servicio exterior indio; columnista de los periódicos indios Hindu y Deccan Herald, Rediff.com, Asia Times y Strategic Culture Foundation entre otros.

Nota nuestra

(1) Estado «rump» o «rump» state es el remanente de un Estado de antaño mucho más grande, que queda con un territorio reducido tras una secesión, anexión, ocupación, descolonización o un golpe de Estado o una revolución con éxito en parte de su antiguo territorio.

Fuente original: Indian Punchline