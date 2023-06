PUTIN Y LO QUE REALMENTE IMPORTA EN EL TABLERO DE AJEDREZ. Pepe Escobar.

Pepe Escobar.

Imagen: OTL

15 de junio 2023.

Es fascinante ver cómo los corresponsales de guerra rusos desempeñan ahora un papel similar al de los antiguos comisarios políticos de la URSS.

La reunión del presidente Putin con un grupo de corresponsales de guerra rusos y blogueros de Telegram , entre ellos Filatov, Poddubny, Pegov de War Gonzo, Podolyaka, Gazdiev de RT- fue un extraordinario ejercicio de libertad de prensa.

Entre ellos había periodistas seriamente independientes que pueden ser muy críticos con la forma en que el Kremlin y el Ministerio de Defensa (MoD) están llevando a cabo lo que puede definirse alternativamente como una Operación Militar Especial (SMO); una operación antiterrorista (CTO); o una «casi guerra» (según algunos influyentes círculos empresariales de Moscú).

Resulta fascinante ver cómo estos periodistas patrióticos/independientes desempeñan ahora un papel similar al de los antiguos comisarios políticos de la URSS, todos ellos, a su manera, profundamente comprometidos en guiar a la sociedad rusa hacia el drenaje del pantano, lento pero seguro.

Está claro que Putin no sólo comprende su papel, sino que a veces, al «estilo de un shock al sistema«, el sistema que preside pone realmente en práctica las sugerencias de los periodistas. Como corresponsal extranjero que trabajo en todo el mundo desde hace casi 40 años, me ha impresionado bastante la forma en que los periodistas rusos pueden disfrutar de un grado de libertad inimaginable en la mayoría de las latitudes del Occidente colectivo.

La transcripción de la reunión realizada por el Kremlin muestra que Putin no se anda con rodeos.

Admitió que hay «generales de opereta» en el Ejército; que había escasez de aviones no tripulados, municiones de precisión y equipos de comunicación, algo que ya se está solucionando.

Discutió la legalidad de los equipos mercenarios; la necesidad de instalar tarde o temprano una «zona tampón» para proteger a los ciudadanos rusos de los bombardeos sistemáticos del régimen de Kiev; y subrayó que Rusia no responderá al terrorismo inspirado por Bandera con terrorismo.

Tras examinar los intercambios, se impone una conclusión: Los medios de comunicación de guerra rusos no están llevando a cabo una ofensiva, ni siquiera cuando el Occidente colectivo ataca a Rusia 24 horas al día, 7 días a la semana, con su enorme aparato mediático de ONGs/poder blando. Moscú no está, ¿todavía?, metido de lleno en las trincheras de la guerra de la información; tal y como están las cosas, los medios de comunicación rusos sólo están jugando a la defensiva.

¿Hasta llegar a Kiev?

Podría decirse que la cita más valiosa de todo el encuentro es la concisa y escalofriante evaluación de Putin de dónde nos encontramos ahora en el tablero de ajedrez:

Nos vimos obligados a intentar poner fin a la guerra que Occidente inició en 2014 por la fuerza de las armas. Y Rusia pondrá fin a esta guerra por la fuerza de las armas, liberando todo el territorio de la antigua Ucrania de Estados Unidos y de los nazis ucranianos. No hay otras opciones. El ejército ucraniano de Estados Unidos y la OTAN será derrotado, independientemente de los nuevos tipos de armas que reciba de Occidente. Cuantas más armas haya, menos ucranianos y lo que antes era Ucrania quedarán. La intervención directa de los ejércitos europeos de la OTAN no cambiará el resultado. Pero en este caso, el fuego de la guerra envolverá a toda Europa. Parece que EEUU también está preparado para ello.

En pocas palabras: esto sólo terminará en los términos de Rusia, y sólo cuando Moscú evalúe que se han cumplido todos sus objetivos. Cualquier otra cosa son ilusiones.

De vuelta a los frentes, como ha señalado el indispensable Andrei Martyanov, el corresponsal de guerra de primera clase Marat Kalinin , ha expuesto de forma concluyente cómo la actual contraofensiva ucraniana de ataúdes metálicos no ha sido capaz de alcanzar ni siquiera la primera línea de defensa rusa (están a una larga, autopista al infierno, distancia de 10 km). Todo lo que, el mejor ejército proxy de la OTAN jamás reunido, ha podido lograr hasta ahora ha sido ser masacrado sin piedad a escala industrial.

Conozca al General Armageddon en acción.

Surovikin tuvo ocho meses para colocar su huella en Ucrania y desde el principio comprendió exactamente cómo convertirla en un juego de pelota totalmente nuevo. Podría decirse que la estrategia consiste en destruir por completo las fuerzas ucranianas entre la primera línea de defensa -suponiendo que lleguen a traspasarla- y la segunda línea, que es bastante considerable. La tercera línea permanecerá fuera de los límites.

Como era de prever, los medios de comunicación occidentales se están volviendo locos, empezando por fin a mostrar las horrendas pérdidas ucranianas y dando pruebas de la absoluta incompetencia acumulada de los matones de Kiev y sus jefes militares de la OTAN.

Y por si las cosas se ponen difíciles, por ahora una posibilidad remota, el propio Putin ha entregado la hoja de ruta. Suavemente, suavemente. Como en:

¿Necesitamos una marcha sobre Kiev? Si es así, necesitamos una nueva movilización, si no, no la necesitamos. Ahora mismo no hay necesidad de movilización.

Las palabras operativas cruciales son «ahora mismo».

El final de todos sus elaborados planes

Mientras tanto, lejos del campo de batalla, los rusos son muy conscientes de la frenética actividad geoeconómica.

Moscú y Pekín comercian cada vez más en yuanes y rublos. Los 10 países de la ASEAN apuestan por las divisas regionales, prescindiendo del dólar estadounidense. Indonesia y Corea del Sur están turboalimentando el comercio en rupias y won. Pakistán está pagando el petróleo ruso en yuanes. Los EAU y la India están incrementando el comercio no petrolero en rupias.

Todo el mundo y su vecino están haciendo cola para unirse a los BRICS+, lo que obliga a un Hegemón desesperado a empezar a desplegar un arsenal de técnicas de guerra híbrida.

Ha pasado mucho tiempo desde que Putin examinó el tablero de ajedrez a principios de la década de 2000 y luego desencadenó un programa de choque de misiles defensivos y ofensivos.

Durante los 23 años siguientes, Rusia desarrolló misiles hipersónicos, misiles balísticos intercontinentales avanzados y los misiles defensivos más avanzados del planeta. Rusia ganó la carrera de misiles. Y punto. El Hegemón, obsesionado por su propia guerra fabricada contra el Islam, estaba completamente cegado y no hizo ningún avance material en misiles en casi dos décadas y media.

Ahora la «estrategia» consiste en inventar una Cuestión de Taiwán de la nada, lo que está configurando el tablero de ajedrez como la antesala de una Guerra Híbrida sin cuartel contra Rusia-China.

El ataque por delegación, a través de las hienas de Kiev, contra el Donbass rusófono, azuzado por los psicópatas neoconservadores straussianos a cargo de la política exterior estadounidense, asesinó al menos a 14.000 hombres, mujeres y niños entre 2014 y 2022. También fue un ataque contra China. El objetivo último de este gambito de Divide y vencerás era infligir una derrota al aliado de China en el Heartland, para que Pekín quedara aislada.

Según el sueño húmedo neoconservador, todo lo anterior habría permitido al Hegemón, una vez que se hubiera apoderado de nuevo de Rusia como hizo con Yeltsin, bloquear a China de los recursos naturales rusos utilizando las fuerzas de tarea estadounidenses con portaaviones y numerosos submarinos.

Obviamente, los neoconservadores, impedidos por la ciencia militar, ignoran el hecho de que Rusia es ahora la potencia militar más fuerte del planeta.

En Ucrania, los neoconservadores esperaban que una provocación hiciera que Moscú desplegara otras armas secretas aparte de los misiles hipersónicos, para que Washington pudiera prepararse mejor para una guerra total.

Puede que todos esos elaborados planes hayan fracasado estrepitosamente. Pero queda un corolario: los neoconservadores straussianos creen firmemente que pueden instrumentalizar a unos cuantos millones de europeos, ¿quién será el próximo? ¿Los polacos? ¿estonios? ¿letones? ¿lituanos? ¿Y por qué no alemanes?, como carne de cañón como hizo EE.UU. en la I Guerra Mundial y la II Guerra Mundial, luchadas sobre los cadáveres de europeos (incluidos rusos) sacrificados a la misma vieja toma de poder anglosajona de Mackinder.

Las hordas de quintacolumnistas europeos hacen que sea mucho más fácil «confiar» en que EE.UU. los proteja, mientras que sólo unos pocos con un coeficiente intelectual superior a la temperatura ambiente han comprendido quién bombardeó realmente Nord Stream 1 y 2, con la connivencia del Canciller alemán de las salchichas de hígado.

La conclusión es que el Hegemón simplemente no puede aceptar una Europa soberana y autosuficiente; sólo un vasallo dependiente, rehén de los mares que controla Estados Unidos.

Putin ve claramente cómo se ha dispuesto el tablero de ajedrez. Y también ve cómo «Ucrania» ya ni siquiera existe.

Mientras nadie prestaba atención, el mes pasado la banda de Kiev vendió Ucrania a BlackRock por valor de 8,5 billones de dólares. Así de fácil. El acuerdo fue sellado entre el Gobierno de Ucrania y el vicepresidente de BlackRock, Philipp Hildebrand.

Están creando un Fondo Ucraniano de Desarrollo (FUD) para la «reconstrucción», centrado en la energía, las infraestructuras, la agricultura, la industria y las TI. Todos los activos valiosos que queden en lo que será una Ucrania desnortada serán engullidos por BlackRock: desde Metinvest, DTEK (energía) y MJP (agricultura) hasta Naftogaz, Ferrocarriles Ucranianos, Ukravtodor y Ukrenergo.

¿Qué sentido tiene entonces ir a Kiev? El neoliberalismo tóxico de alto grado ya está de fiesta en el lugar.

Traducción nuestra

*Pepe Escobar es columnista de The Cradle, redactor jefe de Asia Times y analista geopolítico independiente centrado en Eurasia. Desde mediados de la década de 1980 ha vivido y trabajado como corresponsal extranjero en Londres, París, Milán, Los Ángeles, Singapur y Bangkok. Es autor de Globalistan: How the Globalized World is Dissolving into Liquid War (Nimble Books, 2007), Red Zone Blues: a snapshot of Baghdad during the surge, Obama does Globalistan (Nimble Books, 2009), 2030 (Nimble Books, 2020). Su ultimo libro es Raging Twenties (Nimble, 2021)

Fuente original: Strategic Culture Foundation