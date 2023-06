EEUU INTENTA UNA ESTRATEGIA DE «DIVIDE Y VENCERÁS» CONTRA LOS BRICS. Pepe Escobar.

Pepe Escobar.

Algo extraordinario, al menos en apariencia, ocurrió al margen del Diálogo de Shangri-La en Singapur a principios de este mes, un asunto un tanto pomposo autodenominado «la principal cumbre de defensa de Asia».

Los jefes de inteligencia de 24 naciones se reunieron de facto en semiclandestinidad, porque al final el evento se filtró debidamente (el giro occidental lo calificó de reunión «informal»).

Entre los 24, los auténticos protagonistas eran Estados Unidos y todos los demás Cinco Ojos, además de los representantes de dos miembros del BRICS, China e India. Todos los demás no fueron identificados con certeza o prefirieron permanecer en el anonimato, presumiblemente debido a su condición de «colgados».

Crucialmente, el miembro clave del BRICS, Rusia, no estuvo representado.

Reuters juró que la información sobre la reunión no tan secreta procedía cinco fuentes diferentes, no identificadas. Un diplomático del sudeste asiático confirmó de forma independiente la presencia de los Cinco Ojos, China, India y Singapur, y eso fue todo. El patrocinador de facto de la reunión fue el Ministerio de Defensa de Singapur.

Las cosas se ponen cada vez más curiosas cuando examinamos la filtración un poco más de cerca. Tantas fuentes que básicamente se corroboran entre sí apuntan a una maniobra concertada, prácticamente a nivel oficial. Si esto pretendía ser realmente secreto, como en el pasado, así habría sido, con todos los labios implicados convenientemente sellados. Entonces, ¿por qué filtrarlo?

La estrategia divide y vencerás de Washington

Históricamente, este tipo de reuniones de espías contra espías tardan siglos en prepararse, especialmente una en la que participen 24 naciones y en la que estén presentes las superpotencias rivales Estados Unidos y China. Eso implica innumerables sherpas cualificados redactando documentos; una logística muy complicada; un entorno ultraseguro; y un guión extremadamente detallado que cubra cada intervención.

Todo ello debió de discutirse con insoportable detalle durante meses, codo con codo con la elaboración de la agenda más amplia para el Diálogo de Shangri-La: y durante todo ese tiempo no hubo filtraciones.

Y lo que se filtró, después de la reunión, fue simplemente lo que ocurrió. Con sólo algunos de los participantes plenamente identificados. No hay absolutamente nada sobre el fondo.

Resulta inverosímil que los Cinco Ojos discutan abiertamente con los chinos los temores y/o procedimientos de seguridad occidentales, por no hablar de los otros colgados menores. Después de todo, los dirigentes de Pekín son plenamente conscientes de que EE.UU. y el Reino Unido están embarcados en guerra híbrida total contra China, con los Cinco Ojos y mecanismos de contención como la Quad y AUKUS a remolque.

La razón principal de la filtración nos delata cuando vemos lo que el Think Tankland estadounidense está dando vueltas: EEUU estaba hablando de seguridad con China e India a espaldas de Rusia. Traducción: EEUU está tratando de de socavar los BRICS y la Organización de Cooperación de Shanghái (SCO) desde adentro .

Esto es pura ilusión, porque nadie sabe nada sobre el fondo de las discusiones. El meollo del asunto no se filtró a propósito.

La pista falsa de que la filtración fue urdida para socavar a los BRICS, al menos en la esfera pública occidental, tendría que venir de los propios sospechosos habituales: Los think tanks estadounidenses, insertos en lo que el imprescindible Ray McGovern, antiguo analista de la CIA, bautizó como MICIMATT (Military-Industrial-Congressional-Intelligence-Media-Academia-Think Tank complex).

El presidente del Grupo Eurasia lo expuso con todo detalle: La política exterior estadounidense necesita esencialmente desplegar todo el arsenal de técnicas de Guerra Híbrida para seducir, coaccionar o someter a 6 de los llamados «Estados pendulares» en la arena geopolítica: Brasil, India, Indonesia, Arabia Saudí, Sudáfrica y Turquía.

No es casualidad que tres de ellos sean miembros del BRICS (Brasil, India, Sudáfrica) y que los otros tres (Indonesia, Arabia Saudí, Turquía) sean los principales candidatos a la inevitable ampliación, BRICS+, que ya se está debatiendo y que está a punto de ponerse en marcha durante la próxima cumbre del BRICS en agosto en Sudáfrica.

Las tácticas estadounidenses siguen siendo previsibles: el clásico Divide y vencerás; intentos de socavar el BRICS desde dentro mediante operaciones de relaciones públicas y una vasta 5ª Columna; y si todo sale mal, intentos de revolución de color y cambio de régimen.

Recientemente, las tácticas fracasaron estrepitosamente tanto contra Turquía como contra Arabia Saudí, y también están fracasando en cuanto a provocar travesuras dentro del trío clave de los RIC (Rusia-India-China).

Señales crecientes de desesperación en EE.UU.

La filtración fue, una vez más, un juego de sombras: una capa adicional de niebla de guerra y relacionada con una guerra en curso. Resulta bastante intrigante que la jugada «secreta» tuviera lugar justo antes de que los sospechosos habituales dieran luz verde a Kiev para bombardear la presa de Kajovskaya, y del inicio de facto de la «contraofensiva» ucraniana hilada a muerte.

Tener a la jefa del DNI, Avril Haines, y a su homólogo de Pekín, Chen Wixin, discutiendo esto en la misma mesa es tan descabellado como parece.

Un escenario más realista tendría a China e India en la misma mesa discutiendo sus intratables problemas fronterizos. Pero no necesitan ir a Singapur para hacerlo; lo hacen en el marco de la OCS, de la que ambos son miembros, con Rusia jugando un papel de mediador.

Las piruetas del Think Tankland/MICIMATT estadounidense, previsiblemente disfrazadas de análisis político, nunca llegan más allá del nivel de las conjeturas: suponen que China estaba discutiendo sobre seguridad con la superpotencia que realmente importa, Estados Unidos, mientras se deshacía de su asociación estratégica global con Rusia.

El sinsentido se repite: los principales problemas de seguridad relacionados con ambos países se discuten al más alto nivel, por ejemplo, durante la reciente visita a Moscú del ministro de Defensa chino Li Shangfu, que se completó con un encuentro personal con Putin.

Incluso sin aportar nada sobre el fondo de la reunión, es justo considerar todo sobre la filtración que apunta a Ucrania.

La narrativa de la inteligencia estadounidense sería algo así: necesitamos una estrategia de salida, urgentemente, de inmediato. Así que hagamos que la inteligencia china convenza a los rusos de que congelen el campo de batalla tal y como está, una especie de alto el fuego. Entonces podremos rearmar Kiev y volver a intentarlo más adelante.

Cualquiera que haya seguido la interacción de alto nivel entre Rusia y China estos últimos meses sabe que esto es, una vez más, un disparate. Puede que Pekín tenga su plan de paz de 12 puntos, que Moscú respeta. Pero los hechos sobre el terreno, impuestos por la arrogancia de Estados Unidos y la OTAN, han provocado un gran cambio de juego.

Y luego está la cuestión realmente fundamental: cuándo y cómo decidirá Rusia cruzar el Dnepr. Sólo después de eso Moscú estará dispuesto a discutir cualquier posible «paz», y sólo bajo sus propios términos.

Al mismo tiempo, tanto Moscú como Pekín son plenamente conscientes de que la guerra por poderes de EE. UU. y la OTAN en Ucrania contra Rusia es un ensayo a la crónica anunciada de una guerra: la verdadera, la próxima, contra China, con Taiwán como pretexto.

Creer que la inteligencia china se doblegaría voluntariamente a los caprichos de los Cinco Ojos porque consideran que China se encuentra en una posición geopolítica precaria no califica ni siquiera de risible. Y, sin embargo, eso también está incorporado en el giro del Think Thankland estadounidense.

Es tan risible como la narrativa del Beltway, impuesta las 24 horas del día, los 7 días de la semana: «China amenaza con una guerra por Taiwán» cuando es el Hegemón el que está utilizando Taiwán como una Ucrania remezclada, obligando a Pekín a perder su paciencia taoísta.

Así que, al final, ¿qué destaca realmente en esta saga de espía contra espía? No mucho. Excepto otro tufillo a desesperación hegemónica.

