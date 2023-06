ASIA-PACÍFICO ES DONDE SE PONDRÁ A PRUEBA LA ASOCIACIÓN «SIN LÍMITES» ENTRE CHINA Y RUSIA. M. K. Bhadrakumar.

M. K. Bhadrakumar.

11 de junio 2023.

Es totalmente concebible que, en algún momento de un futuro próximo, China y Rusia empiecen a considerar a Corea del Norte como protagonista de su alineamiento regional. Puede que ya no se sientan comprometidos a observar las sanciones contra Corea del Norte lideradas por EEUU. De hecho, si eso ocurriera, surgirían multitud de posibilidades. Los lazos militares ruso-iraníes sientan el precedente.

La dinámica de poder en el noreste asiático está experimentando un cambio dramático con el telón de fondo de la asociación estratégica «sin límites» entre China y Rusia. El colapso de la contraofensiva de Kiev» y la abyecta derrota en la guerra con Rusia pueden obligar a la administración Biden a poner «las botas sobre el terreno» en el oeste de Ucrania, desencadenando una confrontación global; igualmente, las US-China relaciones entre Estados Unidos y China se encuentran en su punto más bajo desde su normalización en la década de 1970, mientras que la cuestión de Taiwán puede convertirse potencialmente en un casus belli de guerra.

Sin duda, el teatro del noreste asiático va a ser un escenario crucial en la confrontación de grandes potencias que se está gestando, con el Ártico calentándose y la entrada en funcionamiento de la Ruta Marítima Septentrional, que catapultará la importancia estratégica del Lejano Oriente ruso y Siberia como centro neurálgico de la economía mundial en el siglo XXI, combinada con su actual estatus de potencia nuclear número uno del mundo. El desenlace de la guerra de Ucrania podría ser la última oportunidad de Estados Unidos para frenar a Rusia y evitar que mantenga su cita con el destino. Eso es lo que convierte al Extremo Oriente en la región más consecuente para EEUU en su estrategia global.

Síntoma de las tensiones en cascada, el Ministerio de Asuntos Exteriores ruso convoco el viernes al embajador japonés y se presentó una protesta en un lenguaje extraordinariamente duro, al conocerse que los 100 vehículos que Tokio prometió inocuamente la semana pasada a Ucrania serían en realidad vehículos blindados y todoterreno. Al parecer, Tokio estaba disimulando, ¡ya que las normas de exportación de Japón prohíben a sus empresas vender artículos letales al extranjero!

Tokio está cruzando una «línea roja» y a Moscú no le hace ninguna gracia. La declaración del Ministerio de Asuntos Exteriores del viernes

subrayó que la administración del primer ministro Fumio Kishida debería estar dispuesta a compartir la responsabilidad por la muerte de civiles, incluidos los de las regiones fronterizas de Rusia… (y) llevando las relaciones bilaterales aún más a un peligroso callejón sin salida. Tales acciones no pueden quedar sin graves consecuencias.

Significativamente, el viernes, en una video conferencia con el General Liu Zhenli, jefe del Estado Mayor del Departamento de Estado Mayor Conjunto de la Comisión Militar Central de China, el jefe del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas rusas y viceministro primero de Defensa, general Valery Gerasimov, expresó su confianza en la expansión de la cooperación militar entre los dos países y señaló:

La coordinación entre Rusia y la República Popular China en la arena internacional tiene un efecto estabilizador en la situación mundial.

Los medios de comunicación chinos informaron más tarde de que los dos generales acordaron que Rusia participará (por segunda vez) en el ejercicio Norte/Interacción-2023 organizado por China, señalando un nuevo marco de ejercicios estratégicos conjuntos China-Rusia junto a la patrulla aérea conjunta sobre el mar de Japón y el mar de China Oriental por parte de sus bombarderos estratégicos. Por cierto, el martes se llevó a cabo la sexta maniobra aérea conjunta de este tipo desde que comenzó a practicarse en 2019.

El panorama general es que el cambio en las políticas japonesas a lo largo del año pasado, estrecho alineamiento con EE.UU. respecto a Ucrania; copia de las sanciones de Occidente contra Rusia; suministro de armamento letal a Ucrania, etc.- ha dañado gravemente la relación ruso-japonesa. Además, la remilitarización de Japón con apoyo estadounidense y sus crecientes lazos con la OTAN (que está dando bandazos hacia Asia-Pacífico) convierten a Tokio en un adversario común tanto de Moscú como de Pekín.

El imperativo de hacer retroceder a este resurgente cliente estadounidense se siente con fuerza en Moscú y Pekín, lo que también tiene una dimensión global ya que Rusia y China están convencidas de que Japón actúa como un sustituto del dominio estadounidense en Asia y está al servicio de los intereses occidentales. Por su parte, en un giro de 180 grados, Washington anima ahora activamente a Japón a ser una potencia regional asertiva, desechando sus límites constitucionales al rearme. A Washington le complace que Japón se haya comprometido a aumentar a largo plazo en más de un 60% el gasto en defensa.

Lo que preocupa a Moscú y Pekín es también el ascenso de elementos revanchistas, vestigios de la época imperial japonesa, en las altas esferas del poder en el período reciente. Por supuesto, Japón sigue en modo de negación en lo que respecta a sus atrocidades durante el periodo de su brutal colonización de China y Corea y los horribles crímenes de guerra durante la Segunda Guerra Mundial.

Esta tendencia guarda una sorprendente similitud con lo que está ocurriendo en Alemania, donde también los elementos pro-nazis están reclamando un hábitat y un nombre. Curiosamente, un eje germano-japonés está presente en el núcleo de las estrategias de Washington contra Rusia y China en Eurasia y el noreste asiático.

La Bundeswehr alemana está ampliando sus ejercicios de combate en los océanos Índico y Pacífico y desplegará más unidades navales y aéreas en la región Asia-Pacífico el próximo año. Un reciente informe alemán señalaba:

La intensificación de la participación alemana en las maniobras regionales de Asia-Pacífico tiene lugar en un momento en que Estados Unidos está llevando a cabo maniobras sin precedentes en el sudeste asiático, en sus intentos de intensificar su control sobre la región y desplazar a China en la medida de lo posible.

Las motivaciones de Japón son fáciles de comprender. Aparte del revanchismo japonés que alimenta los sentimientos nacionalistas, Tokio está convencido de que no cabe esperar ahora, ni posiblemente nunca, un acuerdo con Rusia sobre las islas Kuriles, lo que significa que no será posible un tratado de paz que ponga fin formalmente a las hostilidades de la Segunda Guerra Mundial. En segundo lugar, Japón ya no visualiza a Rusia como un «equilibrador» en su problemática relación con China.

En tercer lugar, lo más importante, dado que Japón ve el ascenso de China como una amenaza política y económica, se está militarizando rápidamente, lo que a su vez crea su propia dinámica en términos tanto de alterar su posición de poder en Asia como de integrarse en Occidente («globalizándose»). Inevitablemente, esto se traduce en la promoción de la OTAN en la dinámica de poder asiática, algo que afecta profundamente a las principales estrategias rusas de seguridad nacional y defensa. En consecuencia, cualquier esperanza que los estrategas de Moscú hubieran alimentado en el pasado de que Japón pudiera ser destetado de la órbita estadounidense y animado a ejercer su autonomía estratégica se ha evaporado en el aire.

Podría decirse que, en su afán por integrar a Japón en el «Occidente colectivo» liderado por Estados Unidos, el primer ministro Kishida se extralimitó. Se comporta como si estuviera obligado a ser más leal que el propio rey. Así, el mismo día en que el presidente Xi Jinping visitó Moscú en marzo, Kishida aterrizó en Kiev, desde donde se desplazó para asistir a una cumbre de la OTAN y comenzó a presionar abiertamente para que se estableciera una oficina de la OTAN en Tokio.

A continuación, Kishida recibió en Tokio al secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, y le dio una plataforma para reprender públicamente a China desde la puerta de su país. No hay una explicación fácil para un comportamiento tan desmesurado. ¿Se trata sólo de un comportamiento impetuoso o es una estrategia calculada para ganar legitimidad para el ascenso de los elementos revanchistas que Kishida representa en la estructura de poder japonesa?

Sin duda, el noreste asiático es ahora una prioridad para China y Rusia, dados sus intereses coincidentes en la región. La expansión de la OTAN hacia Asia y el fuerte aumento de la proyección de fuerzas de EEUU hacen ver a los estrategas de defensa de Pekín y Moscú que el Mar de Japón es un «patio trasero común» para los dos países donde su asociación estratégica «sin límites» debería ser óptima. Los comentaristas chinos ya no restan importancia al hecho de que los lazos militares ruso-chinos «sirven de poderoso contrapeso a las acciones hegemónicas de EEUU«.

Es totalmente concebible que, en algún momento de un futuro próximo, China y Rusia empiecen a considerar a Corea del Norte como protagonista de su alineamiento regional. Puede que ya no se sientan comprometidos a observar las sanciones contra Corea del Norte lideradas por EEUU. De hecho, si eso ocurriera, surgirían multitud de posibilidades. Los lazos militares ruso-iraníes sientan el precedente.

*M.K. Bhadrakumar es Embajador retirado; diplomático de carrera durante 30 años en el servicio exterior indio; columnista de los periódicos indios Hindu y Deccan Herald, Rediff.com, Asia Times y Strategic Culture Foundation entre otros.

