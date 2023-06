¿EL MOMENTO SUEZ DE ESTADOS UNIDOS? Jeremy Salt.

Jeremy Salt.

Imagen: Almayadeen

09 de junio 2023.

La guerra provocada por EE.UU. allá por 2014 se está perdiendo. Rusia dice que el resultado es existencial, ya que la victoria de EE.UU./OTAN iniciaría la ruptura de la federación rusa… pero EE.UU. y la OTAN también ven el conflicto como existencial.

En julio de 1956, el presidente egipcio Nasser nacionalizó el Canal de Suez. No fue un acontecimiento aleatorio e impulsivo, sino que vino precedido de años de ataques impunes contra la Franja de Gaza (entonces bajo control egipcio) por parte de la entidad colonial de colonos de Palestina, que provocaron la muerte de cientos de refugiados palestinos, y de la negativa de «Occidente» a suministrar a Egipto armas para defenderse.

Por necesidad, Egipto recurrió a la Unión Soviética y se le suministraron armas a través de Checoslovaquia. Para castigar a Egipto, Estados Unidos retiró su apoyo financiero a la construcción de la presa de Asuán. En respuesta, Nasser se hizo cargo del canal, gestionado desde el siglo XIX por un consorcio anglo-francés.

La nacionalización fue perfectamente legal. Egipto estaba actuando dentro del derecho internacional al apoderarse de una vía fluvial que atravesaba territorio egipcio, pero Anthony Eden, el Primer Ministro británico, estaba furioso. Quería que mataran a Nasser y, para recuperar el canal, conspiró con Francia y la entidad de colonos implantada en Palestina. El resultado fue la «agresión tripartita», el ataque terrestre y aéreo contra Egipto por parte de los tres socios de esta conspiración.

Estados Unidos fue deliberadamente engañado por su gran aliado transatlántico. Doblemente traicionado, el presidente Eisenhower amenazó a Gran Bretaña con poner fin a la ayuda financiera de la que dependía a menos que retirara sus fuerzas. En cuestión de días, lo hizo. Francia hizo lo mismo. La entidad sionista de colonos aguantó todo lo que pudo, pero finalmente también se retiró.

Eden había dicho que prefería que Gran Bretaña cayera luchando antes que verse reducida al nivel de una potencia de segunda categoría, como de hecho ya era, tras la fachada del imperio. La aceptación de la independencia de la India en 1947 y la abrupta retirada de Palestina en 1948 fueron hitos recientes.

La sumisión al ultimátum estadounidense no sólo puso fin a la guerra, sino que señaló el fin del imperio: la retirada del «este de Suez» en 1966 sólo dejó fragmentos territoriales (Hong Kong) cuyo futuro estaba aún por resolver.

Francia ya había tenido un momento Suez en 1954, cuando su guarnición de Dien Bien Phu se vio finalmente superada por las fuerzas vietnamitas que la asediaban. El segundo momento se produjo en 1962, cuando De Gaulle ordenó la retirada francesa de Argelia, concediendo la victoria a los nacionalistas argelinos tras una larga guerra de resistencia que se remontaba a 1830. Oficiales del ejército descontentos intentaron matar a De Gaulle, pero el imperio francés también había llegado a su fin, no por decisión propia, como Gran Bretaña, sino porque financiera y políticamente no había otra opción que la retirada. La pérdida de dientes no significó la pérdida de apetito, ya que tanto Gran Bretaña como Francia siguieron interviniendo en los asuntos de otros países, pero ahora como tribunos subimperiales de Estados Unidos.

¿Se enfrenta Estados Unidos a su propio momento Suez en Ucrania? Su declive como potencia imperial se ha ido gestando a lo largo de décadas. Ha ganado guerras pequeñas (Panamá, Granada), pero ha perdido las grandes. Afganistán acabó siendo una victoria para los talibanes. Las guerras contra Irak causaron enormes daños, si es que a eso se le puede llamar victoria, pero Irak está de nuevo en pie, exigiendo la retirada de las fuerzas estadounidenses, y se ha desarrollado un fuerte apoyo interno al «eje de la resistencia», especialmente desde el asesinato de Qasem Suleimani por Estados Unidos en 2020.

En 2012 Libia, el país más rico y desarrollado de África, fue destruido y Gadafi asesinado. Su crimen fue su intento a largo plazo de liberar a África de la asfixia del FMI y de «Occidente» en general, pero cualquier idea de que representaba una amenaza inmediata para Estados Unidos habría sido irrisoria.

En el caos que siguió, miles de libios o africanos que atravesaban Libia, ahora que el país estaba quebrado, cruzaron el Mediterráneo en desvencijadas embarcaciones para buscar refugio en Europa. Muchos murieron ahogados, una tragedia que hay que achacar directamente a Estados Unidos. Los señores de la guerra se disputaban los territorios con gobiernos rivales que reclamaban la autoridad. Si la destrucción, el caos y el asesinato pueden calificarse de victoria, sólo entonces podría decirse que Libia fue una victoria para Estados Unidos.

La guerra en Siria tuvo un mal rebote. Frente a enemigos poderosos -Estados Unidos, Reino Unido, Francia, Qatar, Arabia Saudita y Turquía-, Siria aún logró resistir hasta 2015, cuando la intervención rusa dio un vuelco a la situación militar. El poderío aéreo ruso -no estadounidense- quebró la espalda de Daesh y la vigilancia aérea rusa puso al descubierto el robo a gran escala de petróleo iraquí y sirio. Estados Unidos sigue ocupando el noreste y Turquía el noroeste, y Hayat Tahrir Al-Sham sigue controlando Idleb, pero sólo a la sombra de la presencia turca.

La Liga Árabe y los Estados que financiaron la guerra contra Siria están ahora comprometidos en la reconciliación con Siria. Turquía se ha comprometido a retirar sus tropas -pero sin fijar un calendario- y está haciendo sus propias insinuaciones a Damasco. Peor aún desde el punto de vista estadounidense/israelí, Arabia Saudita ha cruzado el umbral y está ocupada restableciendo lazos diplomáticos y comerciales con Irán, un hecho que tendrá un impacto estratégico y político a largo plazo en todo Medio Oriente y el Norte de África.

Tras sufrir todos estos reveses, Estados Unidos y la OTAN se enfrentan ahora a la derrota en Ucrania. Estados Unidos comenzó a acorralar a Rusia en el momento en que se derrumbó la URSS. Rompió las garantías dadas a Gorbachov de que no trasladaría la OTAN más al este. En sus fronteras occidentales, Rusia está ahora rodeada por Estados de la OTAN.

Ucrania fue el chivo expiatorio de la última etapa del intento estadounidense de reducir a una Rusia emergente. En 2014, su presidente fue derrocado en otra revolución de color orquestada por Estados Unidos. Al negarse a aceptar el golpe, las regiones separatistas fueron blanco de ataques armados del ejército de Kiev que dejaron miles de muertos. Las negociaciones de «paz» fueron un fraude, como admitió Angela Merkel: su único propósito era dar tiempo a Estados Unidos y la OTAN para armar a Ucrania de cara a la confrontación con Rusia. Los políticos estadounidenses como Hillary Clinton y los conspiradores neoconservadores como Victoria Nuland no podían preocuparse menos por el pueblo ucraniano: Ucrania no era más que una pieza en su tablero de ajedrez, que había que mover para satisfacer los intereses estadounidenses.

Zelensky era la figura ideal, literalmente un payaso sacado de un estudio de televisión, judío (con lo que presumiblemente desviaría la atención del pasado y presente profundamente antisemitas de Ucrania y de la presencia de brigadas neonazis en el ejército ucraniano), interpreta el papel que le han asignado y durará sólo lo que Estados Unidos quiera que dure, como han hecho muchos títeres estadounidenses en el pasado. Si dice que quiere que la guerra continúe, es porque Estados Unidos quiere que continúe.

Dijo en repetidas ocasiones que los rusos serían derrotados en Bakhmut: en cambio, Bakhmut finalmente cayó -o fue liberada por- los rusos. Ha estado diciendo desde principios de abril que la contraofensiva se lanzaría pronto, estirando el significado de «pronto» más allá de los límites del diccionario: dada la magnitud de la destrucción de tropas, armas y municiones ucranianas por los ataques de misiles rusos, negada o ignorada por Kiev y los medios de comunicación «occidentales», hay que dudar de que la contraofensiva pueda lanzarse en algún momento «pronto», si es que puede lanzarse.

En resumen, la guerra provocada por Estados Unidos en 2014 se está perdiendo. Rusia dice que el resultado es existencial, ya que la victoria de los EE.UU./OTAN comenzaría la ruptura de la federación rusa; pero los EE.UU. y la OTAN también ven el conflicto como existencial, aunque no de la misma manera. El valor de la OTAN como alianza militar se vería seriamente empañado y degradado, mientras que para Estados Unidos, una victoria rusa en Ucrania causaría un daño mortal a su ya debilitada posición global.

China, India, Rusia y los países BRICS están cerrando filas estratégica y comercialmente. Eurasia y un mundo multipolar están en alza, y Estados Unidos y su supuesto excepcionalismo como abanderado de los «valores occidentales» están en declive. La guerra entre Rusia y Ucrania aparece ahora como el crisol en el que se determinará el futuro global.

Por eso la guerra es el momento de Suez para Estados Unidos. Puede optar por subir aún más la apuesta, con el riesgo de desencadenar una guerra abierta con Rusia, o puede reaccionar de forma más pragmática, aceptar su estatus reducido en un orden mundial más equilibrado y concentrarse en resolver sus propios y graves problemas internos en lugar de crear problemas a otras personas.

Esto no significa necesariamente aislamiento, sino interacción de forma más pacífica y productiva. La vida en semiretiro del papel de potencia mundial hegemónicamente inclinada podría incluso resultar más agradable.

Los riesgos para Estados Unidos y el mundo son mucho mayores que en 1956. Empujar la guerra de Ucrania aún más ante la inminente derrota -como se vería en Washington- aumenta cada día el riesgo de una guerra abierta con Rusia y de una catástrofe nuclear global, en otras palabras, una guerra con perdedores pero sin vencedores.

Seguramente Estados Unidos no tiene intención de llegar tan lejos, pero hasta ahora no da muestras de echarse atrás. Las decisiones que hay que tomar son ahora muy fatídicas para Estados Unidos y para el mundo.

*Jeremy Salt es periodista e investigador. Trabaja en el Departamento de Ciencias Políticas y Administración Pública de la Universidad de Bilkent, en Ankara, donde imparte cursos de historia y propaganda de Oriente Medio moderno.

Fuente: Almayadeen