EL HEGEMÓN SE LANZARÁ DE LLENO A LA GUERRA HÍBRIDA CONTRA LOS BRICS+. Pepe Escobar.

Pepe Escobar.

Imagen: OTL

10 de junio 2023.

La Guerra Híbrida 2.0 contra el Sur Global ni siquiera ha comenzado. Estados indecisos, están todos advertidos.

Los Think Tank Land de Estados Unidos no están precisamente familiarizados con Montaigne: «En el trono más alto del mundo, seguimos sentados sólo sobre nuestro propio trasero«.

La arrogancia lleva a estos especímenes a presumir que sus flácidos traseros están situados muy por encima de los demás. El resultado es que una mezcla característica de arrogancia e ignorancia acaba siempre por desenmascarar la previsibilidad de sus pronósticos.

La Think Tank Land estadounidense, embriagada por su autocreada aura de poder, siempre telegrafía por adelantado lo que se trae entre manos. Ese fue el caso del Proyecto 11-S («Necesitamos un nuevo Pearl Harbor»). Ese fue el caso con el informe RAND sobre la sobreextensión y el desequilibrio de Rusia. Y ahora es el caso con la inminente guerra estadounidense contra los BRICS esbozada por el presidente del Eurasia Group, con sede en Nueva York.

Siempre es doloroso sufrir los sueños húmedos intelectualmente superficiales del Think Thank Land disfrazados de «análisis», pero en este caso concreto los actores clave del Sur Global deben ser firmemente conscientes de lo que les espera.

Como era de esperar, todo el «análisis» gira en torno a la inminente y devastadora humillación para el Hegemón y sus vasallos: lo que ocurra a continuación en el país 404, también conocido, por ahora, como Ucrania.

Brasil, India, Indonesia y Arabia Saudí son descartados como «cuatro grandes indecisos» en lo que se refiere a la guerra por poderes de Estados Unidos y la OTAN contra Rusia. Es el mismo viejo tropo de «estás con nosotros o contra nosotros«.

Pero entonces se nos presentan los seis principales culpables del Sur Global: Brasil, India, Indonesia, Arabia Saudí, Sudáfrica y Turquía.

En otra burda remezcla parroquial de una frase hecha referida a las elecciones estadounidenses, se califica a éstos como los Estados pendulares clave que el Hegemón necesitará seducir, engatusar, intimidar y amenazar para asegurar su dominio del «orden internacional basado en normas«.

Arabia Saudí y Sudáfrica se añaden a un informe anterior centrado en los «cuatro principales indecisos».

El manifiesto de los Estados indecisos señala que todos ellos son miembros del G-20 y «activos tanto en geopolítica como en geoeconomía» (¿En serio? Eso sí que son noticias de última hora). Lo que no dice es que tres de ellos son miembros del BRICS (Brasil, India y Sudáfrica) y los otros tres son serios candidatos para unirse al BRICS+: las deliberaciones se acelerarán en la próxima cumbre del BRICS en Sudáfrica en agosto.

Así que está claro de qué va el manifiesto de los Estados indecisos: una llamada a las armas para la guerra estadounidense contra los BRICS.

Así que los BRICS no tienen fuerza

El manifiesto de los Estados indecisos alberga sueños húmedos de deslocalización cercana y deslocalización amiga alejándose de China. Tonterías: el aumento del comercio intra-BRICS+ estará a la orden del día a partir de ahora, especialmente con la ampliación de la práctica del comercio en monedas nacionales (véase Brasil-China o en el seno de la ASEAN), el primer paso hacia una desdolarización generalizada.

Los Estados pendulares se caracterizan por «no ser una nueva encarnación» del Movimiento de Países No Alineados (MNOAL), ni de «otras agrupaciones dominadas por el Sur Global, como el G-77 y los BRICS«.

Hablando de tonterías exponenciales. Se trata del BRICS+, que ahora dispone de las herramientas (incluido el NDB, el banco del BRICS) para hacer lo que el MNOAL nunca pudo lograr durante la Guerra Fría: establecer el marco de un nuevo sistema que eluda Bretton Woods y los mecanismos de coerción entrelazados del Hegemón.

En cuanto a la afirmación de que el BRICS no ha «dado mucho punch«, eso sólo revela la ignorancia cósmica de Think Tank Land sobre lo que significa BRICS +.

La posición de India sólo se considera en términos de ser miembro de la Quad, definida como un «esfuerzo liderado por Estados Unidos para equilibrar a China«. Corrección: contener a China.

En cuanto a la «elección» de los Estados indecisos de elegir entre EE.UU. y China en semiconductores, IA, tecnología cuántica, 5G y biotecnología, no se trata de «elección», sino de hasta qué nivel son capaces de sostener la presión hegemónica para demonizar la tecnología china.

La presión sobre Brasil, por ejemplo, es mucho más fuerte que sobre Arabia Saudí o Indonesia.

Al final, sin embargo, todo vuelve a la obsesión neoconservadora straussiana: Ucrania. Los Estados oscilantes, en diversos grados, son culpables de oponerse y/o socavar la demencia de las sanciones. A Turquía, por ejemplo, se la acusa de canalizar artículos de «doble uso» hacia Rusia. Ni una palabra sobre el sistema financiero estadounidense que obliga con saña a los bancos turcos a dejar de aceptar las tarjetas de pago rusas MIR.

En el frente de las ilusiones, esta perla destaca entre muchas: «El Kremlin parece creer que puede ganarse la vida orientando su comercio hacia el sur y el este«.

Bueno, Rusia ya se está ganando muy bien la vida en toda Eurasia y en una vasta extensión del Sur Global.

La economía se ha reactivado (los motores son el turismo interno, la construcción de maquinaria y la industria metalúrgica); la inflación es de sólo el 2,5% (más baja que en cualquier lugar de la UE); el desempleo es de sólo el 3,5%; y la directora del Banco Central, Elvira Nabiullina, ha declarado que para 2024 el crecimiento habrá vuelto a los niveles anteriores a la crisis.

El Think Tankland estadounidense es congénitamente incapaz de comprender que, aunque las naciones BRICS+ puedan tener todavía algunos problemas serios de crédito comercial que limar, Moscú ya ha demostrado cómo incluso un respaldo duro implícito de una divisa puede resultar un cambio de juego instantáneo. Rusia está respaldando al mismo tiempo no sólo al rublo, sino también al yuan.

Mientras tanto, la caravana de la desdolarización del Sur Global avanza sin descanso, por mucho que las hienas de la guerra por poderes sigan aullando en la oscuridad.

Cuando se desvele toda la magnitud -asombrosa- de la humillación de la OTAN en Ucrania, posiblemente a mediados de verano, el tren de alta velocidad de la desdolarización estará lleno, sin paradas.

«La oferta que no puede rechazar» cabalga de nuevo

Por si todo lo anterior no fuera ya bastante tonto, el manifiesto de los Estados indecisos redobla la apuesta en el frente nuclear, acusándoles de «futuros riesgos de proliferación (nuclear)«: especialmente -quién si no- Irán.

Por cierto, Rusia se define como una «potencia media, pero en declive«. E «hiperrevisionista» para colmo. Vaya: con «expertos» así, los estadounidenses ni siquiera necesitan enemigos.

Y sí, a estas alturas ya puede estar excusado para rugir de risa: Se acusa a China de intentar dirigir y cooptar al BRICS. La «sugerencia» -u «oferta que no pueden rechazar«, al estilo mafioso- a los Estados indecisos es que no pueden unirse a un «organismo dirigido por China y asistido por Rusia que se opone activamente a Estados Unidos«.

El mensaje es inequívoco: «La amenaza de una cooptación chino-rusa de un BRICS ampliado -y a través de él, del sur global- es real, y hay que abordarla«.

Y aquí están las recetas para abordarla. Invitar a la mayoría de los Estados indecisos al G-7 (que fue un miserable fracaso). «Más visitas de alto nivel de diplomáticos estadounidenses es clave» (bienvenida a la distribuidora de galletas Vicky Nuland). Y por último, pero no menos importante, tácticas mafiosas, como en una «estrategia comercial más ágil que empiece a romper la nuez del acceso al mercado estadounidense«.

El manifiesto de los Estados indecisos no podía sino dejar salir al gato superior de la bolsa, prediciendo, más bien rezando para que «las tensiones entre Estados Unidos y China aumenten drásticamente y se conviertan en una confrontación al estilo de la Guerra Fría«. Eso ya está ocurriendo, desatado por el Hegemón.

¿Y cuál sería la continuación? La tan buscada e hilvanada «desvinculación«, forzando a los estados indecisos a «alinearse más estrechamente con uno u otro bando«. Es «estás con nosotros o contra nosotros» otra vez.

Así que ahí lo tienen. En carne y hueso, con amenazas veladas incorporadas. La Guerra Híbrida 2.0 contra el Sur Global ni siquiera ha comenzado. Estados indecisos, están todos avisados.

Traducción nuestra

*Pepe Escobar es columnista de The Cradle, redactor jefe de Asia Times y analista geopolítico independiente centrado en Eurasia. Desde mediados de la década de 1980 ha vivido y trabajado como corresponsal extranjero en Londres, París, Milán, Los Ángeles, Singapur y Bangkok. Es autor de Globalistan: How the Globalized World is Dissolving into Liquid War (Nimble Books, 2007), Red Zone Blues: a snapshot of Baghdad during the surge, Obama does Globalistan (Nimble Books, 2009), 2030 (Nimble Books, 2020). Su ultimo libro es Raging Twenties (Nimble, 2021)

Fuente original: Strategic Culture Foundation