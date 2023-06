RUSIA Y CHINA ADOPTAN UNA VISIÓN HOLÍSTICA DEL PAMIR Y EL HINDU KUSH. M. K. Bhadrakumar.

M. K. Bhadrakumar.

04 de junio 2023.

Evidentemente, se espera que las conversaciones sobre seguridad al más alto nivel entre Rusia y China en Moscú den los fundamentos necesarios a los esfuerzos conjuntos para forjar la seguridad y la estabilidad regionales en su espacio común, con el telón de fondo de los crecientes riesgos para la seguridad a los que se enfrentan conjuntamente en Eurasia y el retorno del terrorismo en Asia Central.

La Declaración de Xi’an, emitida tras la Primera Cumbre China-Asia Central celebrada en Xi’an los días 18 y 19 de mayo, arremete directamente contra la injerencia de Occidente en la región, echando por tierra la idea de Washington y Bruselas de que el dominio de Rusia y China en la estepa centroasiática no es sostenible, ya que Rusia está «sobrepasada» en el conflicto de Ucrania.

Tal y como han resultado los acontecimientos, Rusia no sólo no ha sido «derrotada» en Ucrania, sino que ha dado la vuelta a la tortilla en la guerra por poderes. EE.UU. suplica ahora a los europeos suplica ahora a los europeos que no permitan que Moscú se haga con la victoria en los campos de batalla. ¡Menuda posición de repliegue!

Sin duda, la decisión de China en el contexto de la crisis de Ucrania de asumir un papel de liderazgo en Asia Central como proveedor de seguridad es un cambio de paradigma que socava profundamente la esencia misma de la estrategia Indo-Pacífica de EE.UU. para aislar y contener a China. Observe el mapa para comprender por qué el discurso de Occidente de cercar a Rusia y China seguirá siendo una quimera mientras Asia Interior permanezca fuera de sus límites.

Estados Unidos está trabajando como una araña para crear una red de Estados en el sudeste asiático con el fin de dividir y atomizar la ASEAN y repetir el «cambio de régimen» en Tailandia en toda la región del Gran Mekong. En un escenario tan volátil destinado a rodear a China con un anillo de Estados inestables, Asia Central adquiere una importancia crítica para las estrategias tanto rusas como chinas como región que está fuera del alcance de la influencia estadounidense.

El párrafo pertinente de la Declaración de Xi’an dice:

Las partes son unánimes en que garantizar la seguridad del Estado, la estabilidad política y el orden constitucional es de importancia clave, y se oponen resueltamente a los intentos de desacreditar el poder legítimo del Estado y provocar «revoluciones de colores», así como a la injerencia en los asuntos internos de otros países en cualquiera de sus formas y bajo cualquier pretexto. Las Partes subrayan que la democracia es la aspiración y el valor común de la humanidad. La elección independiente de la vía de desarrollo y del modelo de gestión concierne a la soberanía de cada país y no está sujeta a intervención.

Hay que tener muy en cuenta que una semana después de la Cumbre de Xi’an, Rusia recibió a un alto funcionario de seguridad de Pekín que vino en una visita sin precedentes de una semana a Moscú para celebrar consultas: Chen Wenqing, miembro del Buró Político y secretario de la Comisión de Asuntos Políticos y Jurídicos del Comité Central del PCCh, que es el homólogo de Nikolay Patrushev, jefe del Consejo de Seguridad de Rusia, el funcionario de seguridad de más alto rango en el Kremlin.

Al recibir a Chen y a su delegación en Moscú, Patrushev declaró:

La ampliación y la profundización de las relaciones con la China amistosa constituyen el rumbo estratégico de Rusia. Nuestro país da prioridad al desarrollo de una cooperación mutuamente beneficiosa con la República Popular China en todos los ámbitos, a la prestación de asistencia mutua y al impulso de la coordinación en el ámbito exterior para garantizar la seguridad, la estabilidad y el desarrollo sostenible a nivel global y regional tanto en Eurasia como en otras partes del mundo.

En sus observaciones finales al término de la visita de Chen a Moscú, Patrushev señaló:

No sólo Rusia es uno de los centros del mundo multipolar. También lo es China. Ellos (los países occidentales) creen que pueden hacer frente a Rusia y en cuanto lo hayan hecho, esperan, su próximo objetivo será China. Les resulta difícil lidiar con ambos en paralelo. Lo que han estado haciendo ahora en la frontera de China, con Taiwán, también lo conocemos bastante bien. En general, es difícil estar en desacuerdo con su posición (de la parte china).

Evidentemente, se espera que las conversaciones sobre seguridad al más alto nivel entre Rusia y China en Moscú den los fundamentos necesarios a los esfuerzos conjuntos para forjar la seguridad y la estabilidad regionales en su espacio común, con el telón de fondo de los crecientes riesgos para la seguridad a los que se enfrentan conjuntamente en Eurasia y el retorno del terrorismo en Asia Central. Esta congruencia estratégica ya es evidente en la estrecha similitud de los enfoques ruso y chino sobre la estabilización de Afganistán, que ya está teniendo un impacto positivo a pesar de todos los incipientes intentos occidentales desde la toma del poder por los talibanes de mantener el Hindu Kush en un estado de agitación y guerra civil.

El Consejero de Estado y Ministro de Asuntos Exteriores chino, Qin Gang, que asistió a la reunión trilateral Pakistán-Afganistán-China en Islamabad el 5 de mayo, dejó tres mensajes a sus anfitriones pakistaníes: China está dispuesta a ayudar a Pakistán a reactivar su economía; Pekín también está dispuesto a trabajar con Pakistán para avanzar en la cooperación de alta calidad del Cinturón y la Ruta, acelerar el desarrollo del CPEC y profundizar en la cooperación; y, sobre todo, China está dispuesta a trabajar con Pakistán para «reforzar la comunicación y la coordinación sobre la cuestión afgana, promover la paz y la reconstrucción en Afganistán y ayudar a mantener la estabilidad y el desarrollo regionales.»

Es importante destacar que Qin Gang pidió la ampliación del Corredor Económico China-Pakistán a Afganistán para «aumentar la buena vecindad y la confianza mutua entre los tres países en un espíritu de respeto mutuo, franqueza y amistad, beneficio mutuo y resultados beneficiosos para todos«. Qin Gang transmitió a sus homólogos pakistaníes y afganos que China está dispuesta a reforzar la cooperación antiterrorista y en materia de seguridad y a «aunar esfuerzos para combatir con firmeza a las fuerzas terroristas, incluidos el Movimiento Islámico del Turkestán Oriental y Tehrik-i-Taliban Pakistan, a fin de defender la seguridad y la estabilidad regionales.»

Curiosamente, Qin Gang aseguró al ministro de Asuntos Exteriores en funciones del gobierno provisional afgano, Amir Khan Muttaqi, en una reunión bilateral, que Pekín tiene la intención de «profundizar la cooperación China-Afganistán en diversos campos, y ayudar a Afganistán a alcanzar la autosuficiencia, la paz, la estabilidad, el desarrollo y la prosperidad en una fecha próxima.»

Un destacado experto regional chino, Zhu Yongbiao, director del Centro de Estudios sobre Afganistán de la Universidad de Lanzhou, declaró al Global Times que «en los últimos años, Pakistán y Afganistán han tenido graves conflictos y disputas sobre las líneas fronterizas, y la reunión trilateral en sí fue una rara oportunidad para promover la paz y las conversaciones.»

Zhu dijo que Kabul e Islamabad tienen diferencias sobre el reconocimiento del terrorismo, «especialmente bajo la interferencia externa cuando países como EEUU e India mantienen un doble rasero en la materia», por lo tanto, China ha lanzado una señal que podría verse como «un paso adelante en la coordinación de las posturas de Pakistán y Afganistán.»

Además, el experto chino señaló que tanto Afganistán como Pakistán, al ser vecinos de China y compartir buenas relaciones políticas con este país, son también conscientes del papel de China no sólo en la mediación entre Arabia Saudita e Irán, sino también en la crisis de Ucrania, por lo que ambos tendrían expectativas puestas en China, y la reunión trilateral en Islamabad «señaló su mayor confianza en el papel diplomático de China.»

Evidentemente, a falta de acordar el reconocimiento formal del gobierno talibán, Moscú y Pekín han intensificado sus relaciones con Kabul. Esto aumenta el nivel de comodidad en las capitales centroasiáticas. Rusia, los Estados centroasiáticos y China comparten la percepción de la amenaza existencial que suponen el terrorismo y el extremismo religioso, que es un elemento probado en la caja de herramientas de Estados Unidos. Así pues, existe un entendimiento entre ellos para negar a EEUU cualquier instalación de base en la región o permitir que la «Resistencia Afgana» de Panjshiris utilice Asia Central como santuario para alimentar otra guerra civil.

China y Rusia han contribuido significativamente a la estabilización del régimen talibán en Afganistán. Básicamente, aprecian que los gobernantes talibanes, en condiciones extremadamente difíciles, se han comportado sin embargo relativamente bien. Ésta es también la percepción en las capitales de Asia Central.

Por lo tanto, desde una perspectiva regional, la extensión del CPEC a Afganistán y su inevitable integración con el proyecto BRI de Asia Central, que se está intensificando, debe considerarse como la derivación más tangible del formato China-Asia Central. Estos procesos reforzarán la OCS y, con suerte, también traerán a bordo a India en algún momento.

Traducción nuestra

*M.K. Bhadrakumar es Embajador retirado; diplomático de carrera durante 30 años en el servicio exterior indio; columnista de los periódicos indios Hindu y Deccan Herald, Rediff.com, Asia Times y Strategic Culture Foundation entre otros.*M.K. Bhadrakumar es Embajador retirado; diplomático de carrera durante 30 años en el servicio exterior indio; columnista de los periódicos indios Hindu y Deccan Herald, Rediff.com, Asia Times y Strategic Culture Foundation entre otros.

Fuente original: Indian Punchline