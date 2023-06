ENTREVISTA A PEPE ESCOBAR: La desdolarización mundial se acerca a un «momento decisivo”. Ekaterina Blinova.

Entrevista a Pepe Escobar por Dimitri Simes Jr. y reportaje de Ekaterina Blinova.

03 de mayo 2023.

La desdolarización se encamina hacia un gran avance debido al creciente descontento mundial con el «capitalismo de casino» estadounidense, declaró a Sputnik News Pepe Escobar, analista geopolítico y veterano periodista.

«Es una gigantesca bola de nieve en todo el mundo. Ni siquiera podemos seguirle el ritmo», declaró Pepe Escobar en una entrevista con el podcast New Rules. «Es muy importante lo que se va a discutir en la cumbre de los BRICS en Sudáfrica. Este será probablemente el momento de la encrucijada hacia donde van a ir luego las cosas».

Escobar explicó que un número creciente de países del Sur Global estaban haciendo cuentas y llegando a la conclusión de que el dólar estadounidense no era una apuesta segura. La combinación de la agresiva política de sanciones de EE.UU. y el imprudente gasto público han reducido drásticamente el atractivo internacional del billete verde.

Si se quieren analizar los patrones de estas dos últimas décadas, hay que comprender el hecho de que, si se es rico en materias primas y si se es una nación capitalista productiva y se decide emitir una moneda, ésta será respetada internacionalmente porque la gente sabrá que se basa en hechos, en la procedencia real, en la riqueza real», afirmó. «Eso es contrario al sistema que tenemos ahora, al que llevo años llamando ‘capitalismo de casino’. Son futuros, son apuestas, son suposiciones. Puede salir bien o mal. Si pierdes, lo pierdes todo. La casa casi siempre gana porque es la que imprime la moneda. No está respaldada por nada, literalmente, por un país que ahora debe 30 billones de dólares [en deuda nacional] y que nunca podrá devolverlos.

Para empeorar aún más las cosas, las agresivas subidas de tipos de interés de la Reserva Federal estadounidense han encarecido los préstamos en dólares para casi todo el mundo. Antes de la medida de la Reserva Federal, Kristalina Georgieva, directora gerente del Fondo Monetario Internacional, advirtió en enero de 2022 que la subida de los tipos de interés por parte de EE.UU. podría ser contraproducente para la economía mundial y especialmente para los países con mayores niveles de deuda denominada en dólares.

La actual crisis bancaria estadounidense amenaza con desestabilizar aún más los mercados financieros internacionales. Ningún país del mundo quiere «resfriarse» cuando la economía estadounidense «estornude», mientras perdura el recuerdo de la crisis financiera de 2008.

Dicen: ‘miren, ¿por qué tenemos que estar sometidos a este tipo de acuerdos? Y por supuesto, antes, como todos sabemos, era ‘el Imperio de las bases’, más de 800 bases militares en todo el mundo, ‘el poder de los mercados financieros’, ‘el poder de la cultura blanda’, ‘el poder de la cultura cancelada’, pero el Sur Global ya no se siente intimidado. Creo que es la primera [vez] en este nuevo milenio. Nunca antes habíamos tenido esto en los últimos dos siglos y medio, por lo menos, afirmó Escobar.

Los BRICS buscan establecer una nueva moneda

En enero de 2023, el BRICS – acrónimo de Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica – causó sensación al anunciar que pronto podría explorar la posibilidad de crear su propia moneda para eludir el dólar estadounidense. La idea se articuló a ambos lados del Atlántico: El ministro ruso de Asuntos Exteriores, Serguéi Lavrov, se refirió al plan durante un encuentro con la prensa tras su reunión con el presidente angoleño, Joao Lourenco, el 25 de enero.

Al otro lado del charco, el presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, abordó la cuestión de la creación de una moneda común para los BRICS y los países del Mercosur, un bloque comercial sudamericano, durante su reunión con su homólogo argentino, Alberto Fernández.

¿Por qué una institución como el banco de los BRICS no puede tener una moneda para financiar las relaciones comerciales entre Brasil y China, entre Brasil y todos los demás países BRICS? ¿Quién decidió que el dólar fuera la moneda (comercial) tras el fin de la paridad del oro?. dijo Lula durante una visita en abril al Nuevo Banco de Desarrollo, con sede en Shanghai.

Según Escobar, la formación y el desarrollo de tres organizaciones, a saber, los BRICS, la Organización de Cooperación de Shanghai (OCS) y la Unión Económica Euroasiática predeterminaron el fin del orden mundial centrado en el billete verde. Los miembros del BRICS están debatiendo ahora el diseño de una moneda alternativa; en la Unión Económica Euroasiática se están celebrando debates similares; deberían empezar a coordinarse y luego esto se extenderá a la OCS, proyectó el escritor.

La tendencia ya se ha extendido a otros bloques, continuó Escobar, refiriéndose a la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN). El 28 de marzo, los ministros de finanzas y los gobernadores de los bancos centrales de la ASEAN celebraron una reunión en Indonesia para debatir cómo pasar a las liquidaciones en monedas locales mediante la mejora de un sistema de pagos digitales transfronterizos de la ASEAN.

Inicialmente, el acuerdo sobre este tipo de transacciones se alcanzó entre Indonesia, Malasia, Singapur, Filipinas y Tailandia en noviembre de 2022. La asociación pretende reducir la dependencia no sólo del dólar estadounidense, sino también del euro, el yen y la libra esterlina en las transacciones financieras.

Tenemos algo que era absolutamente increíble hace dos meses, subrayó Escobar.

¿Por qué está cobrando fuerza la desdolarización?

La desdolarización lleva décadas debatiéndose. Por ejemplo, Mikhail Khazin, economista y publicista ruso, que trabajó en el Centro de Trabajo para las Reformas Económicas bajo el gobierno de Boris Yeltsin en la década de 1990, y su coautor Andrey Kobyakov predijeron la desaparición del dominio del dólar estadounidense hace aproximadamente 20 años en su libro titulado «El declive del imperio del dólar y el fin de la pax americana». Aunque la idea lleva en el aire bastante tiempo, ¿por qué este fenómeno no ha empezado a ganar masa crítica hasta ahora?

Podemos incluso establecer una fecha para ello», respondió Escobar. Febrero del año pasado, con esa congelación, confiscación, robo de las reservas de divisas rusas. Y el Sur Global prácticamente en su conjunto empezó a preguntarse, desde América Latina hasta África y el Sudeste Asiático, ‘si pueden hacer esto con una superpotencia nuclear, pueden hacerlo con cualquiera de nosotros chasqueando los dedos’. Así que por eso la coordinación dentro de estas organizaciones multilaterales y en otros foros cobró una velocidad astronómica.

Para ilustrar su punto de vista, el periodista se refirió al rápido desarrollo del BRICS, con la asombrosa cifra de 19 países actualmente en la lista para unirse a la organización. Entre ellos, los candidatos más fuertes son Irán, Argentina, Argelia, así como los Emiratos Árabes Unidos, Turquía, Egipto, Kazajstán e Indonesia, según el analista geopolítico.

Así que todas estas son potencias fuertes de rango medio de cualquier lugar, dijo Escobar. Y van a empezar a discutir la ya famosa moneda alternativa de los BRICS. Así que tienen que acelerar esta conversación y esperemos que vayan a empezar a discutirla junto con la Unión Económica Euroasiática, que está mucho más avanzada, y la Organización de Cooperación de Shanghai.

Escobar cree que nada menos que un gran avance en este sentido podría producirse ya el próximo año.

Es posible, es un escenario factible», insistió. «Hasta hace unos meses, éste sería el escenario más descabellado. Ya no, porque ahora la velocidad es increíble. Literalmente todos los días: Bangladesh, Argentina, Argelia, países del sudeste asiático.

El mes pasado, el ministro ruso de Asuntos Exteriores, Serguéi Lavrov, se reunió con su homólogo boliviano, Rogelio Mayta, en la capital venezolana, Caracas, y presentaron un nuevo sistema de transacciones comerciales para abandonar el dólar estadounidense y el euro y cambiarlos por rublos y bolivianos.

Junto con Argentina y Chile, Bolivia forma el llamado “Triángulo del Litio” , que concentra más de la mitad de los yacimientos mundiales del metal alcalino de color blanco plateado. Sólo el salar de Uyuni, en Bolivia, contiene 21 millones de toneladas métricas de litio, muy utilizado en baterías recargables para teléfonos móviles, ordenadores portátiles, cámaras digitales y vehículos eléctricos.

El petroyuan podría destronar al petrodólar

El elemento más importante es la llegada del petroyuan, según Escobar. Durante décadas, el crudo se ha negociado en dólares estadounidenses. Sin embargo, el petrodólar podría ser destronado pronto: el año pasado, Pekín pidió a los líderes del Golfo que liquidaran sus acuerdos de gas y petróleo con China en yuanes. Estados Unidos y China siguen siendo los dos mayores consumidores mundiales de crudo, con 18,7 millones y 15,4 millones de barriles diarios, respectivamente. Los acuerdos energéticos en yuanes podrían asestar un duro golpe al billete verde.

Estamos en camino, que es algo que ni siquiera muy buenos analistas financieros estadounidenses que han estado siguiendo esta historia podrían imaginar que esto estaría literalmente a la vuelta de la esquina», dijo el periodista. Ahora, lo único que falta, de hecho, es que la delegación china vaya a Riad y diga: ‘vale, a partir de ahora todo va a ser en yuanes, se acabaron las divisas occidentales’. Y ya tenemos un mecanismo para ello. Hice una columna sobre eso, explicando básicamente que es un mecanismo muy simple.

Usted compra futuros del petróleo en la Bolsa de Shanghai cotizados en yuanes. Así que a partir de ahora tienes un nuevo punto de referencia, un punto de referencia del petróleo en yuanes con el que realizas transacciones en Shanghái. Los chinos dicen: ‘mire, también está vinculado al oro. ¿Quiere cambiar yuanes por oro? Muy sencillo. Tenemos una bolsa de oro aquí en Shanghai y tenemos otra aquí en Hong Kong. Puede cambiar todo lo que quiera por oro’. Este es el camino. Es extremadamente sencillo. Pero no mucha gente es consciente de ello. Sólo unos pocos economistas, de hecho. Y no he visto esta discusión en los medios de comunicación estadounidenses, por cierto, continuó Escobar.

Eso no significa, sin embargo, que el dólar vaya a ser sustituido por el yuan: en su lugar, se utilizará todo un conjunto de divisas que acabarán con la hegemonía del billete verde, según el analista geopolítico.

Creo que vamos a empezar por tener múltiples sustitutos, y luego, quizá en la segunda etapa, estas organizaciones multilaterales empiecen a pensar, vale, ¿por qué no pensamos en una fusión? Porque tenemos prioridades diferentes, afirmó.

*Pepe Escobar es columnista de The Cradle, redactor jefe de Asia Times y analista geopolítico independiente centrado en Eurasia. Desde mediados de la década de 1980 ha vivido y trabajado como corresponsal extranjero en Londres, París, Milán, Los Ángeles, Singapur y Bangkok. Es autor de Globalistan: How the Globalized World is Dissolving into Liquid War (Nimble Books, 2007), Red Zone Blues: a snapshot of Baghdad during the surge, Obama does Globalistan (Nimble Books, 2009), 2030 (Nimble Books, 2020). Su ultimo libro es Raging Twenties (Nimble, 2021)

*Ekaterina Blinova es periodista independiente y colaboradora de Sputnik desde 2014. Es especialista en Historia y está especializada en política estadounidense, europea, de Oriente Medio y asiática, relaciones internacionales, sociología y alta tecnología.

