CREER COSAS IMPOSIBLES. Alastair Crooke.

Alastair Crooke.

Caricatura: «Selfie» de Andy Davey para The Sunday Telegraph, Londres, Reino Unido (21 mayo 2023)

29 de mayo 2023.

El interminable antagonismo amargo hacia Putin y hacia Rusia ha permitido que se desprenda una realidad autoimaginada, convirtiéndose en última instancia en un engaño.

La reciente cumbre del G7 debe entenderse, en primer lugar, como la configuración de un espacio de batalla en la «Guerra de Narrativas» cuyo principal «frente» hoy es la insistencia del Equipo Biden en que sólo una «realidad» -la ideología de las «Reglas» dirigida por Estados Unidos (y sólo ella)- puede predominar. Y, en segundo lugar, subrayar de forma contundente que Occidente «no está perdiendo» en esta guerra contra la otra «realidad». Esta otra realidad es la “otredad” multivalente que, evidentemente, está atrayendo cada vez más apoyo en todo el mundo.

Muchos en Occidente simplemente no son conscientes de lo rápido que se están desplazando las placas tectónicas geopolíticas: la bifurcación original de las placas (la guerra financiera fallida declarada contra Rusia) ya ha dado lugar a una creciente ola. La ira está creciendo. La gente ya no se siente sola al rechazar la hegemonía occidental: «ya no les importa«.

Sólo en la semana que precedió a la cumbre del G7, la Liga Árabe se «volvió multipolar» literalmente; abandonó su anterior automatismo pro-estadounidense. El abrazo al presidente Assad y al gobierno sirio fue a la vez la consecuencia lógica del cambio secundario de la placa tectónica puesto en marcha por China con su diplomacia saudí-iraní, una revolución que Mohammad bin Salman (MbS) extendió después lógicamente a toda la esfera árabe.

MbS selló esta «liberación» del control estadounidense haciendo que el presidente al-Assad fuera invitado a la Cumbre para simbolizar el acto de iconoclasia generalizada de la Liga.

Para Occidente, es ontológicamente imposible tolerar que se desmonte su realidad: ver su sociedad y el mundo partidos en dos. Sin embargo, la realidad narrativa está tan arraigada gracias a la eficacia bien afinada de los mensajes de los medios de comunicación, que los políticos se han vuelto perezosos. No tienen que argumentar sus razones y tampoco tienen incentivos para contener las falsedades.

La dinámica es exorable: una «realidad monolítica» exagerada evoluciona hacia una lucha maniquea a muerte. Cualquier retroceso de los «principales» podría provocar el derrumbe del «castillo de naipes» de la narrativa mediática. (Esta noción de una realidad monolítica no es compartida por la mayoría de las demás sociedades que ven la realidad como multifacética).

La negación se vuelve endémica. Así pues, asistimos a un G7 de línea dura, que desvía la atención del revés narrativo (de la caída de Bakhmut) mediante el abrazo casual de una estratagema para suministrar F-16 a Ucrania; que reprende a China por no hacer «retroceder» al presidente Putin en Ucrania; y que utiliza la reunión para establecer un marco narrativo para la próxima confrontación con China en cuestiones comerciales y por Taiwán.

Una comentarista (en la cumbre) se preguntaba «¿Sigo en Europa o en Japón?», mientras escuchaba una retórica como sacada de un anterior discurso de Von Der Leyen a la UE. La Presidenta de la Comisión Europea había formulado el concepto de «reducción de riesgos» con China para disimular los planes de producción e intercambio comercial entre la UE y China. Sin embargo, este comentario sirve para subrayar cómo Von der Leyen se ha convertido de facto en miembro del Equipo Biden.

China respondió airadamente a la acusación de la cumbre del G7 de haberse convertido en un taller para «desprestigiar» y calumniar a China.

El G7 considera necesaria esta amplia configuración narrativa para la confrontación con China, ya que el resto del mundo no ve a China como una auténtica «amenaza» para EEUU: Más bien, entienden que las verdaderas «amenazas» para EEUU derivan de sus divisiones internas y no de fuentes externas.

La relevancia del G7 no reside tanto en las narrativas antichinas lanzadas, sino, dicho llanamente, en que todo el episodio expresa una negación arrogante de Occidente, que presagia un peligro extremo con respecto a Ucrania. Habla de la realidad de que Occidente -en su actual modo mental- será incapaz de plantear ninguna iniciativa política creíble para poner fin al conflicto ucraniano (recordemos que Moscú salió muy mal parado del anterior episodio de Minsk).

El lenguaje del G7 abjura de toda diplomacia seria y señala que el imperativo sigue siendo atenerse al mantra de «no perder»: La caída de Bajmut no es una derrota para Kiev, sino una pérdida pírrica para Putin; Ucrania está ganando, Putin está perdiendo, fue el mensaje del G7.

La arrogancia reside en la perenne condescendencia occidental hacia el presidente Putin y Rusia. Washington (y Londres) no pueden quitarse de la cabeza la convicción de que Rusia es frágil; sus fuerzas armadas, apenas o nada competentes; su economía, en ruinas; y que, por tanto, es probable que Putin aproveche cualquier «rama de olivo» que Estados Unidos se preocupe de ofrecerle.

Que el presidente Xi pueda -o quiera- presionar a Putin para que «dé marcha atrás» en Ucrania y acepte un alto el fuego en los términos de la UE -que son los «términos de Zelensky»- es delirante. Sin embargo, algunos líderes clave de la UE parecen pensar realmente que Xi o Modi pueden convencer a Putin para que salga de Ucrania en términos totalmente favorables para Kiev. Estos líderes europeos son simplemente rehenes peligrosos de los procesos psicológicos que alimentan su negacionismo.

Rusia está «ganando» en el frente de guerra financiero y en el frente diplomático mundial. Tiene la ventaja abrumadora en número de fuerzas; tiene la ventaja en armamento; tiene la ventaja en los cielos y en la esfera electromagnética. Mientras que Ucrania está desorganizada, sus fuerzas diezmadas y la entidad de Kiev se desmorona rápidamente.

¿No lo «entienden»? No. El interminable y amargo antagonismo hacia Putin y hacia Rusia ha permitido que una realidad autoimaginada se desprenda; que se aleje cada vez más de cualquier conexión con la realidad; y que luego transite hacia el engaño – siempre recurriendo a animadores afines para la validación y la radicalización extendida.

Se trata de una grave psicosis. Porque en lugar de abordar el conflicto de forma racional, Occidente sale constantemente con «no-principios» como un «conflicto congelado” . ¿Creen en serio que Rusia «se quedará sentada» mientras Occidente «levanta» un proxy de la OTAN «armado hasta los dientes» en el oeste de Ucrania? ¿Un proxy que se erigirá como una llaga supurante en el costado ruso, y desangrará los recursos rusos, a largo plazo? ¿Se imaginan que la lección de Afganistán se ha perdido en el Alto Mando ruso? Puedo decirles que no es así. Yo fui actor de parte en esa tragedia.

¿Y ahora qué? Es probable que Rusia espere a ver si Kiev es capaz de montar una ofensiva, o no. Si Kiev lanza una ofensiva, tendría sentido para Rusia dejar que las fuerzas ucranianas se lancen sobre las líneas defensivas rusas y gasten más sus fuerzas, en una nueva «picadora de carne». Moscú pondrá a prueba si los patrocinadores de Kiev están entonces dispuestos a reconocer los «hechos sobre el terreno», en lugar de alguna realidad imaginada, accediendo a las condiciones de Moscú. Si no, el desgaste ruso podría continuar, y continuar, hasta la frontera polaca. No hay otra opción, aunque sea la última de Moscú.

El desvío de los F-16 no cambiará el equilibrio estratégico de la guerra; pero, por supuesto, la prolongará. Sin embargo, los líderes europeos del G7 se agarraron a la propuesta.

El teniente coronel Daniel Davis, investigador principal de Prioridades de Defensa en Washington, ha advertido:

No hay razón para esperar un cambio drástico en la suerte de Kiev en la guerra a causa de ellos [los F-16]. Incluso los 40 ó 50 jets que, según se informa, Ucrania está solicitando, no alterarán fundamentalmente el curso de la guerra. Sin embargo, la pregunta más importante que «los estadounidenses deberían plantear a Biden es la siguiente: ¿con qué fin? ¿Qué espera conseguir la Administración con la entrega de los F-16? ¿Qué esperamos conseguir físicamente? ¿Qué estado final prevé el presidente para la guerra, y cómo mejoraría la presencia de los F-16 las posibilidades de éxito? Hasta donde puedo determinar, estas preguntas ni siquiera han sido formuladas, y mucho menos respondidas, por los funcionarios de la administración o del Pentágono» … Washington debería empezar a centrarse mucho más en medios concretos para salvaguardar los intereses estadounidenses y poner fin a la guerra, y menos en entregas de armas intrascendentes que no parecen formar parte de ninguna estrategia coherente.

La misma pregunta debería plantearse a la UE: «¿Con qué fin?» ¿Se ha planteado siquiera la pregunta, y mucho menos se ha respondido?

Respondámosla: ¿Qué conseguirán 50 F-16? Los líderes europeos dicen que buscan un pronto final del conflicto, pero esta iniciativa conseguirá justo lo contrario. Representará otro hito en la escalada hacia la «guerra eterna» contra Rusia que algunos desean fervientemente. Es probable que entonces Rusia no vea otra alternativa que proceder a una guerra total contra la OTAN.

Los europeos parecen incapaces de decir «no» a Estados Unidos. Sin embargo, el coronel Davis advierte claramente que la intención de EEUU es «trasladar la carga del apoyo físico a Ucrania a nuestros socios europeos«. Implícitamente, esto sugiere una «guerra larga» en Europa. ¿Cómo hemos llegado a este punto, por el amor de Dios? (Al no pensar bien las cosas desde el principio, con la guerra financiera contra Rusia abrazada con tanto entusiasmo e irreflexivamente por Europa).

Recientemente, el Financial Times escribió que Ucrania tiene cinco meses para demostrar algunos «avances» a EE.UU. y a otros patrocinadores occidentales, para convencerles de sus planes para el conflicto con Rusia:

Si llegamos a septiembre y Ucrania no ha logrado avances significativos, entonces la presión internacional sobre [Occidente] para llevarlos a negociar será enorme.

Pues bien, el coronel Davis afirma que «hay pocas probabilidades de que los cazas [F-16] vean combate sobre los cielos de Ucrania este año». Así pues, Biden acaba de prolongar casualmente la guerra mucho más allá de septiembre.

Si Europa quiere un pronto final de la guerra, debe esperar que el «proyecto» de Kiev implosione pronto. (Y puede que lo haga, a pesar de los F-16).

Traducción nuestra

*Alistair Crooke, es un exdiplomático británico y es el fundador y director del Foro de Conflictos con sede en Beirut, una organización que aboga por el compromiso entre el Islam político y Occidente.

Fuente original: Strategic Culture Foundation